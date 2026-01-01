التسويق عبر الانترنيت في مقابل تجارة العملات

هل لاحظت شيئا ما عندما تتصادف بشخص يحاول ان يبيع إليك احد المنتجات – مثل نظام كسب المال – هؤلاء غالبا ما يحاولون ان يجعلوا الأمر أكثر سهولة مما هو عليه .

دعنا ننظر علي نوعين من مجالات العمل علي الانترنيت يمكن مقارنة كلا منهما بالأخر – التسويق عبر الانترنيت وتجارة العملات .

ربما تكون قد استمتعت إلي القول المأثور القديم علي الانترنيت – قم ببناء موقع أفصل وسيأتي الزوار إليك . هل هذا قد لا يكون صحيحا !

يمكنك ان تنشئ موقع يعرض منتجات عالية القيمة مقابل سنتات أو تكلفة محدودة ومع ذلك لا تجد من يأتي إليك – لأنهم ببساطة لا يعلمون أين أنت كي ينظروا عليك !

دعنا نرى ما الذي يجب ان توفره حتى تقوم ببناء عمل ناجح في مجال التسويق علي الانترنيت .

بادئ ذي بدء, ستكون بحاجة إلي احد المنتجات . إذا كنت قد قراءة الدعايات المنتشرة حاليا علي الانترنيت بخصوص التسويق الالكتروني ستعلم انك بكل الأحوال ستكون بحاجة إلي منتج مناسب للترويج له .

في واقع الأمر , فان هناك أشياء جديدة يطلق عليها شبه مناسبة ولكن أيا كان المسمي فأنت بكل الأحوال بحاجة إلي منتج يوجد عليه طلب كبير في مقابل عرض محدود .

العثور علي المنتج المناسب هو الجزء الأصعب من عملية التسويق كلها ولكن دعنا نفترض انك لديك هذا المنتج الذي لا يمكن مقاومته , ما الذي ستحاجه بالإضافة إلي ذلك ؟

القائمة.

إذا سئلت أي مسوق الكتروني سيخبرك ان الجزء الأكثر أهمية في عملهم هو القائمة البريدية .

حتى تقنع الناس بالانضمام إلي قائمتك البريدية عادة ستحاج ان توفر لهم بعض الأشياء القيمة مثل الكتب الالكترونية المجانية أو تقرير عن احد الموضوعات المتعلقة بالمنتجات التي تثير اهتماماتهم .

لإبقائهم مهتمين بنشاطك , يجب ان تبقي علي تواصل معهم وان تواصل تقديم المزيد من المعلومات والنصائح والإرشادات الإضافية .

الموقع .

للترويج إلي قائمتك البريدية ستحتاج إلي موقع الكتروني ( علي الرغم من وجود طرق أخرى للترويج للقائمة ) ويجب ان يكون لديه مميزات لتشجيع الناس علي التسجيل في قائمتك البريدية .

أيضا سوف تحتاج مع هذا الموقع الجيد إلي محتوى جيد لوصف وبيع منتجك المتميز . قد يكون هذا المحتوى هو ذاته الذي ستسخدمه في الترويج لقائمتك البريدية أو ربما يكون شيئا غيره .

المحتوى الجيد .

قد لا تكون كاتب جيد . ولكن هناك العديد من الكتب الالكترونية التي قد تساعدك للقيام بهذا الأمر أو ربما تدفع إلي احد الأشخاص لكي يقوم به نيابة عنك .

ستكون بحاجة إلي اسم دومين , من المفضل ان تختار اسم له صلة بالمنتج الذي تحاول بيعه وان كان الحصول علي أسماء دومين جيدة أصبح أمرا صعبا بشكل متزايد .

الإعلانات .

للحصول علي زوار لمواقعك ستحاج في المقام الأول إلي التسجيل مع محركات البحث

SEO ( التهيئة لمحركات البحث ) يعتبر فنا في حد ذاته . يمكنك ان تتعلم كيفية القيام بهذه المهمة أو تدفع لشخص محترف كي يتولاها ( ولكن كن علي حذر لان كثير من يتصدون لهذه المهمة ليسوا بخبراء حقيقيين !)

ربما تود أيضا في وضع إعلانات لقائمتك البريدية في النشرات الإخبارية . الأماكن الجيدة التي ستحصل منها علي فائدة ستتقاضى منك بعض الأموال وان بإمكانك ان تعلن بشكل مجاني في مقابل كتابة مقالة لهم أو ما إلي ذلك .

المجيب الآلي.

لأتمتة عملك ستكون بحاجة إلي مجيب ألي . هذه الأجهزة الذكية تبعث بشكل اوتوماتيكي رسائل الكترونية إلي كل الأفراد المسجلين في قائمتك في فترات زمنية محددة سلفا وأيضا مع محتوي محدد مسبقا .

علي سبيل المثال , يمكنك ان تنشئ سلسلة من الايميلات تحتوى مثلا على خمسة أجزاء من دورة تعليمية بحيث يتم إرسالها يوما تلو الأخر خلال خمسة أيام . بعدها فان الايميلات قد ترسل مرة واحدة أسبوعيا للإعلان عن منتج مختلف في كل مرة .

وفي كل مرة يسجل فيها شخصا جديدا في القائمة فانه بشكل اوتوماتيكي يقوم المجيب الآلي بإعادة الإرسال من البداية بالشكل الذي يمكن كل فرد من الحصول علي الدورة الكاملة من المادة التسويقية .

لم نتعرض هنا الى مبيعات الافلييت ولكني متأكد انك قد فهمت الإطار العام للعمل في هذا المجال .

الفكرة الأساسية في البيع عبر الانترنيت تبدوا جيدة ولكن ستجد بها كثير من التفاصيل الغائبة عن أذهان كثير من الناس .

تجارة العملات

هناك مقولة لشخص ما مفادها ان التجارة هي ابعد مدى يمكن ان يصل إليه الإنسان وهي المكان الأخير الذي يمكن للرجل أو للمرأة ان يقف عليه لينظر منه ويتحدى كل العالم .

قد تبدوا مقولة جامحة بعض الشيء ولكن جزء كبير منها يعتبر صحيحا ! أنت تكسب أو تخسر بالاعتماد بشكل كامل علي مجهوداتك الخاصة وإذا تمكنت من معرفة طريق الربح في هذا المجال فسيبدو الأمر انك قد امتلكت بنك خاص بك .

برغم ذلك , فحتى امتلاك بنك يعتبر عملا بحد ذاته ومن ثم ستظل بحاجة إلي العمل الشاق لتملئه بالأموال – وأيضا كي تحافظ علي هذه الأموال !

علي عكس التسويق عبر الانترنيت والذي تكون فيه كافة مجهوداتك متوجهة بشكل أو بأخرى نحو إقناع الناس بالانضمام إلي قائمتك البريدية ثم محاولة بيع المنتجات لهم .

في تداول العملات لا يوجد زبائن . الأمر يستحق تكراره – مع تجارة العملات لست بحاجة إلي زبائن .

عدم وجود زبائن يعني ان كل التجهيزات المرتبطة الضرورية للعمل في مجال التسويق عبر الانترنيت لست بحاجة إليها مثل :



المنتجات

الموقع الالكترونية

اسم الدومين

القائمة البريدية

الإعلانات

التقارير والكتيبات الالكترونية

المجيب الآلي

أية مساعدات تسويقية أخرى

حتى الان يبدوا الأمر جيدا , ولكن ما الذي يتعين فعله وما الذي سوف تحتاجه في تجارة العملات ؟ حسنا, سيتعين عليك ان تعرف ما الذي تفعله أسعار العملات .

يمكنك ان تحصل علي قائمة بالأسعار مع إغلاق التعاملات اليومية لجلسة التداول بشكل مجاني من خلال عدد من مواقع الانترنيت . أما إذا أرت ان تتداول خلال اليوم – التجارة اليومية , يمكنك ان تحصل علي الأسعار الفورية للعملات مقابل رسوم رمزية من احد مزودي البيانات .

في سوق تبادل العملات الأجنبية , الذي يشار إليه بالفوركس , يمكنك ان تحصل علي هذه البيانات ومعها برامج الرسم البياني من عدد من مواقع الانترنيت المجانية .

حسنا يبدوا الأمر سهلا بعض الشيء , ولكن كي تقوم بتجارة هذه العملات ستكون بحاجة إلي تحليل البيانات لتحديد الاتجاه الذي سيذهب إليه سعر العملة .

بعبارة أخرى ستكون بحاجة إلي نظام للتداول وهو الأمر الذي سيتطلب قدر كبير من الدراسة وبذل الجهد .

هناك كثير من الأمور التي يجب ان تكون علي دراية بها أيضا – مصطلحات التداول , الهامش , الرافعة المالية , إدارة رأس المال , أنواع أوامر التداول , نفسية المتداول وغيرها الكثير .

كل هذه الأمور ستجدها متاحة في كتيبات الكترونية ودورات تعليمية علي الانترنيت أيضا سوف تحتاج بعض المال مقدما لإيداعه في حساب تداولاك . في الفوركس يمكن ان تبدأ بملغ يتراوح مابين 300$ - 500$ وان كان من المستحسن ان يكون استثمارك المبدئي اعلي من ذلك .

وعليه , فبينما لست بحاجة إلي السعي المستمر خلف العملاء الجدد والمنتجات الجديدة وأساليب البيع المبتكرة , فانك ستكون بحاجة إلي قدر من التعليم والتدريب قبل ان تبدأ والاهم ان تبقي دائما منضبطا أثناء التجارة . للمزيد من المعلومات حول كيفية البدء بتجارة العملات يمكنك زيارة : www.webkept.com

كسب المال يتطلب دائما العمل الجاد سواء كنت تعمل علي الانترنيت أو في غيره . تأكد من داريتك بما ينطوي عليه العمل قبل ان تبدأ وتذكر انه كلما بذلت جهدا اكبر في العمل كلما كان أكثر يسرا وسهولة .