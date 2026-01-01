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¿Qué es un canal?

Los canales son una herramienta popular que ayuda a identificar mejor una tendencia y predecir las acciones del precio. Un canal es un patrón de gráfico, también llamado canal paralelo o canal equidistante, que consta de dos líneas paralelas que conectan máximos y mínimos consecutivos a lo largo de un movimiento y contienen precios entre ellos. Los canales se dividen en tres categorías, según la dirección del movimiento del precio dentro del patrón y el ángulo del canal: ascendentes, descendentes y rectangulares. La presente guía cubre el patrón de canal descendente.

¿Qué es un canal descendente?

Un canal descendente es directamente opuesto a un canal ascendente: es un patrón de gráfico que consta de dos líneas paralelas con una pendiente descendente. Se forma cuando el gráfico muestra menores máximos y mínimos de forma constante. Por lo general, se considera un canal bajista a largo plazo, lo que muestra que los precios están en declive. Pero también puede formarse dentro de una tendencia alcista a más largo plazo y, en ese caso, generalmente es solo una señal de una corrección entre los precios que reanudan su movimiento alcista.

¿Cómo construir un canal descendente?

La construcción del canal comienza dibujando la línea superior (llamada línea de tendencia principal), tocando al menos dos máximos, aunque cuantos más, mejor. Luego, la línea de tendencia secundaria se dibuja a lo largo de los mínimos. La línea superior muestra el área de resistencia, mientras que la línea inferior indica el nivel de soporte fuerte. Por lo general, los precios se mueven dentro del canal, aunque a veces pueden moverse fuera del canal por un tiempo breve. Los operadores deben tener cuidado con este tipo de falsas rupturas. Sin embargo, una ruptura real puede considerarse una fuerte señal de compra o venta. Una ruptura a la baja significa que la tendencia bajista se está fortaleciendo y es una señal bajista. Una ruptura alcista sugiere un cambio de tendencia y es una señal alcista.

¿Cómo operar un canal descendente?

Hay dos estrategias principales que involucran un patrón de canal descendente. Una de ellas es vender en corto cuando los precios tocan el techo del canal, aunque los operadores contrarios también pueden arriesgar y establecer órdenes de compra en la parte inferior del canal. Es mejor emplear esta estrategia en un entorno de volatilidad baja o media y en canales a más largo plazo. Esta estrategia considera que el patrón es bajista.

Pero una ruptura se considera una señal más fuerte, por lo tanto, una estrategia más popular es esperar a que los precios rompan el canal. Si bien una ruptura en cualquier dirección se considera una señal fuerte, los operadores prefieren operar una ruptura de giro. En este caso, los operadores esperan a que los precios superen el techo del canal para abrir posiciones en largo. Si los precios no alcanzan constantemente el borde inferior del canal durante un período de tiempo mientras tocan el límite superior del canal, eso sugiere que la tendencia bajista se está debilitando y es más probable que se produzca una ruptura al alza. Las rupturas falsas son un peligro, por lo que consultar también otros indicadores técnicos, como el MACD o el RSI, es una buena idea. Los operadores también pueden requerir que un aumento significativo en el volumen deba acompañar a una ruptura. También puede ser prudente no abrir una posición inmediatamente después de que los precios crucen la línea del canal. Por lo general, se sugiere abrir una posición al 10% de la altura del canal por encima del borde superior de este. El objetivo habitual de toma de beneficios, en este caso, se sitúa a la altura del canal por encima del límite superior de este.

Ejemplos de canales descendentes

Aquí hay dos ejemplos reales de trading utilizando canales descendentes, uno que condujo a una operación exitosa y otro que no.

El primer ejemplo muestra un canal descendente (indicado por las líneas amarillas), que se había formado en el gráfico semanal a largo plazo del EUR/GBP en noviembre de 2020. Apostando por una ruptura al alza, se estableció un punto de entrada para una posición en largo por encima del borde superior en el nivel indicado por la línea cian, mientras que la línea verde muestra el objetivo de toma de beneficios previsto.

Una entrada exitosa para una posición en largo se activó después de una ruptura al alza.

Los precios continuaron subiendo más, alcanzando el objetivo de toma de beneficios y dando como resultado una operación exitosa.

Otro ejemplo es el canal descendente que se había formado en el gráfico diario del EUR/USD en octubre de 2020. Las líneas tienen el mismo significado que en el gráfico anterior.

El par de divisas alcanzó el nivel de entrada al día siguiente.

Por desgracia, la ruptura al alza había perdido su impulso y provocó un stop-loss.

Conclusión

Un canal descendente puede ayudarle a identificar una tendencia bajista en un gráfico a largo plazo o una posible continuación de una tendencia alcista en un gráfico a corto plazo. En caso de una ruptura por encima del borde superior del canal, los precios a menudo continúan subiendo por un tiempo. Pero como se muestra en los ejemplos anteriores, no siempre es así. El patrón no debe usarse solo, sino junto con otros indicadores técnicos o análisis fundamental, como con cualquier otra técnica basada en gráficos.

Si tiene alguna pregunta sobre los canales descendentes o el uso de estos patrones de gráficos en el trading de Forex, puede hacerla en nuestro foro.