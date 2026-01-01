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ما هي القناة الهابطة؟

القنوات هي إحدى الأدوات شائعة الاستخدام والتي تساعد المتداولين في تحديد الاتجاه بشكل أفضل والتنبؤ بحركات السعر القادمة. تُصنف القنوات ضمن نماذج الرسم البياني، كما يطلق عليها أيضًا القناة المتوازية أو متساوية الأبعاد، وهي تتكون من خطين متوازيين يربطان بين سلسلة من القمم والقيعان بحيث تحتوي حركة السعر بينهما. تنقسم القنوات إلى ثلاث فئات بحسب اتجاه حركة السعر داخل النموذج وزاوية القناة: الصاعدة، الهابطة، والمستطيل. يغطي هذا الدليل نموذج القناة الهابطة.

ما هي القناة الهابطة؟

القناة الهابطة هي المفهوم المعاكس لفكرة القناة الصاعدة — هي ببساطة نموذج يظهر على الرسم البياني وتتكون من خطين متوازيين منحدرين إلى أسفل. تتشكل القناة الهابطة عندما يُظهر الرسم البياني تشكيل السعر لقمم وقيعان متناقصة. تُستخدم القناة الهابطة عادةً في تمييز حركة السعر على المدى الطويل بحيث تؤكد السير في اتجاه هابط. برغم ذلك، قد تتشكل القناة الهابطة في إطار ترند صعودي طويل المدى، حيث تعتبر في هذه الحالة إشارة على تصحيح هبوطي قبل استئناف الحركة الصعودية.

كيفية إنشاء قناة هابطة؟

يبدأ إنشاء القناة الهابطة برسم الخط العلوي (يطلق عليه خط الاتجاه الرئيسي)، والذي يربط بين قمتين على الأقل، ولكن بالطبع كلما زاد عدد النقاط التي يرتكز عليها الخط كلما دل ذلك على قوة النموذج. وبالمثل، يتم رسم خط الاتجاه الثانوي بحيث يربط بين القيعان ويشكل الحد السفلي للقناة. يُظهر الخط العلوي منطقة المقاومة، فيما يلعب الخط السفلي دور مستوى الدعم القوي. تتحرك الأسعار عادةً بين هذه الحدود، ولكنها قد تتداول خارج نطاق القناة لفترة وجيزة. ولهذا ينبغي أن يلتزم المستثمرون الحذر من الوقوع في فخ هذه الاختراقات الكاذبة. يمكن النظر إلى الكسر الحقيقي باعتباره إشارة شراء أو بيع قوية. يعني الاختراق الهبوطي أن الاتجاه الهابط يستجمع زخمه ما يعطي إشارة بيع معتبرة. على العكس من ذلك، يرجح الاختراق الصعودي انعكاس الاتجاه ولهذا يعتبر إشارة شراء قوية.

كيف تتداول القناة الهابطة؟

هناك استراتيجيتان رئيسيتان لتداول نموذج القناة الهابطة. تنطوي الاستراتيجية الأولى على البيع عندما يلامس السعر سقف القناة، ويمكن للمتداولين الذين لديهم شهية مرتفعة للمخاطرة وضع أوامر الشراء عند الحد السفلي للقناة الهابطة. ينصح الخبراء باستخدام هذه الاستراتيجية في بيئة تداول تشهد تذبذبات منخفضة أو متوسطة، وكذلك مع القنوات السعرية طويلة المدى. تعتبر هذه الاستراتيجية أن قناة السعر هي أحد النماذج الهبوطية.

برغم ذلك، يعتبر الكسر خارج حدود القناة إشارة أكثر قوة، ولهذا فإن الاستراتيجية الأكثر شيوعًا تنطوي على الانتظار حتى يكسر السعر إحدى حدود القناة. وبرغم أن الكسر في أي اتجاه يعطي إشارة قوية، يفضل بعض المتداولون الاقتصار على تداول الكسر الانعكاسي. في هذه الحالة، ينتظر المتداول حتى يكسر السعر أعلى سقف القناة لفتح صفقة شراء. أيضًا إذا فشل السعر في الوصول إلى الحد السفلي للقناة لبعض الوقت، فيما كان قادرًا على ملامسة الحد العلوي عدة مرات، فإن ذلك يشير إلى ضعف زخم الاتجاه الهبوطي ويزيد من احتمالات حدوث كسر صعودي. وفي هذا الصدد، تعتبر الاختراقات الكاذبة محفوفة بالمخاطرة، ولهذا من الأفضل الاستعانة بمؤشرات فنية أخرى مثل الماكد أو RSI. يفضل بعض المتداولون أن يرافق الاختراق السعري أحجام تداول كبيرة للتأكيد على جديته. ومن الحكمة أيضًا عدم فتح مركز التداول على الفور بعد تجاوز السعر لحدود القناة. ينصح الخبراء عادة بدخول المركز بعد ابتعاد السعر عن الحد العلوي المكسور بنسبة 10% من ارتفاع القناة. في هذه الحالة يتم وضع هدف أخذ الربح فوق الحد العلوي وعلى مسافة تعادل أيضًا ارتفاع القناة.

أمثلة على القناة الهابطة

فيما يلي مثالين حقيقيين للتداول باستخدام القنوات الهابطة، والتي أدى إحداها إلى صفقة ناجحة فيما لم يحالف التوفيق الصفقة الأخرى.

يُظهر المثال الأول قناة هابطة (يشار إليها بالخطوط الصفراء)، والتي تشكلت على الرسم البياني الأسبوعي لزوج EUR/GBP في نوفمبر 2020. راهن المتداول على الكسر الصعودي من خلال وضع نقطة الدخول لصفقة شراء فوق الحد العلوي عند المستوى الذي يشير إليه الخط باللون السماوي، فيما يشير الخط الأخضر إلى مستوى هدف أخذ الربح.

أدى الاختراق الصعودي إلى تفعيل الدخول في صفقة شراء ناجحة.

واصل السعر حركته الصعودية ليصل إلى هدف أخذ الربح وأغلقت الصفقة على مكاسب.

مثال آخر لتداول قناة هابطة تشكلت على الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD في أكتوبر 2020. تحمل الخطوط نفس المعنى الموضح في الرسم البياني السابق.

وصل زوج العملات إلى مستوى الدخول في اليوم التالي.

للأسف، فقد الاختراق الصعودي زخمه ما أدى إلى تفعيل أمر إيقاف الخسارة.

خاتمة

يمكن أن تساعدك القناة الهابطة في تحديد الاتجاه الهبوطي على الأطر الزمنية الكبيرة، وكذلك الاستئناف المحتمل لاتجاه صاعد على إطار زمني أقل. في حال الكسر فوق الحد العلوي للقناة، يواصل السعر عادةً التحرك صعودًا لبعض الوقت. ولكن كما أوضحنا في المثال أعلاه، لا يسير الأمر دائمًا على هذا المنوال. لهذا من الحكمة عدم استخدام القناة بشكل منفرد، بل من الأفضل أن تُستخدم جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى أو حتى التحليل الأساسي، كما هو الحال مع تقنيات الرسم البياني الأخرى.

إذا كانت لديك أي أسئلة حول القنوات الهابطة أو كيفية استخدام هذه النوعية من نماذج الرسم البياني في تداول الفوركس، يمكنك طرح استفساراتك في منتدانا.