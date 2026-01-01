Фигура «Нисходящий канал»

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Что такое канал?

Каналы — это популярный инструмент, который помогает лучше определять тренд и прогнозировать ценовые действия. Канал — это графическая модель (паттерн), также известная как параллельный канал или равноудаленный канал, которая состоит из двух параллельных линий, которые соединяют последовательные максимумы и минимумы колебаний и содержат цены между ними. Каналы делятся на три категории в зависимости от направления движения цены внутри паттерна и угла канала: восходящий, нисходящий и прямоугольный. В настоящем руководстве вы узнаете о паттерне нисходящего канала.

Что такое нисходящий канал?

Нисходящий канал прямо противоположен восходящему каналу — это паттерн на графике, состоящий из двух параллельных линий с наклоном вниз. Он формируется, когда график последовательно демонстрирует более низкие максимумы и более низкие минимумы. Обычно в долгосрочной перспективе такой канал считается каналом снижения, свидетельствующим о снижении цен. Но он также может формироваться и в рамках долгосрочного восходящего тренда, и в этом случае это обычно является просто признаком коррекции между возобновлением движения цен вверх.

Как построить нисходящий канал?

Построение канала начинается с рисования верхней линии (называемой основной линией тренда), которая касается как минимум двух максимумов, но чем большего числа максимумов она касается, тем лучше. Затем по минимумам проводится второстепенная линия тренда. Верхняя линия определяет область сопротивления, а нижняя линия указывает на область сильной поддержки. Обычно цены движутся внутри канала, хотя иногда они могут ненадолго выйти за пределы канала. Трейдерам следует остерегаться таких ложных пробоев. Тем не менее, настоящий пробой можно рассматривать как сильный сигнал на покупку или продажу. Пробой вниз означает усиление нисходящего тренда и является признаком падения. Пробой вверх предполагает разворот тренда и является признаком роста.

Как торговать нисходящий канал?

Но пробой считается более сильным сигналом, поэтому более популярной стратегией является ожидание того, когда цены выйдут за пределы канала. Хотя прорыв в любом направлении считается сильным сигналом, трейдеры предпочитают торговать на разворотном пробое. В этом случае трейдеры ждут, пока цена пробьет потолок канала, чтобы открыть длинные позиции. Если цены постоянно не достигают верхней границы канала в течение определенного периода времени, при этом касаясь нижней границы канала, это говорит о том, что нисходящий тренд ослабевает и более вероятен пробой вверх. Ложные пробои представляют собой опасность, поэтому рекомендуется обращаться к другим техническим индикаторам, таким как MACD или RSI. Трейдерам также может потребоваться, чтобы пробой сопровождался значительным увеличением объема. Также можно счесть разумным не открывать позицию сразу после того, как цена пересекла границу. Обычно рекомендуется входить в позицию на 10% от высоты канала над верхней границей канала. Обычная цель фиксации прибыли в этом случае находится на высоте канала над верхней границей канала.

Примеры нисходящих каналов

Вот два реальных примера торговли с использованием нисходящих каналов, один из которых привел к успешной сделке, а другой — нет.

В первом примере показан нисходящий канал (обозначен желтыми линиями), который сформировался на долгосрочном недельном графике EUR/GBP в ноябре 2020 года. При ставке, сделанной на пробой вверх, точка входа для длинной позиции была установлена выше верхней границы на уровне, обозначенном голубой линией, а зеленая линия показывает предполагаемую цель фиксации прибыли.

Причиной успешного входа в длинную позицию стал пробой вверх.

Цены продолжили движение вверх, достигнув цели фиксации прибыли, что привело к успешной сделке.

Другой пример — нисходящий канал, который сформировался на дневном графике EUR/USD в октябре 2020 года. Линии имеют то же значение, что и на предыдущем графике.

Валютная пара достигла уровня входа на следующий день.

Увы, пробой вверх потерял импульс, что стало причиной стоп-лосса.

Заключение

Нисходящий канал поможет вам определить нисходящий тренд на долгосрочном графике или определить потенциальное продолжение восходящего тренда на краткосрочном графике. В случае прорыва выше верхней границы канала цены часто некоторое время продолжают движение вверх. Но, как показано в примерах выше, это не всегда так. Паттерн следует использовать не отдельно, а лучше его использовать вместе с другими техническими индикаторами или фундаментальным анализом, как и с любыми другими техническими средствами построения и анализа графиков.

Если у вас есть вопросы о нисходящих каналах или использовании этих паттернов на графиках в торговле на Форекс, вы можете задать их на нашем форуме.