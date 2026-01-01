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什么是通道？

通道是一种有助于判断趋势和预测价格行为的流行工具。它是一种图表形态，也称为平行通道或等距通道，由连接一系列波动高点和低点并包含其间价格的两条平行线组成。根据形态内的价格移动方向和通道角度，通道分为三类：上升、下降和矩形。本指南介绍了下降通道形态。

什么是下降通道？

下降通道与上升通道 正好相反，它是一种由斜率向下的两条平行线组成的图表。在图表持续显示较低的高点和较低的低点时形成。通常它被认为是长期的看跌通道，表明价格在下降。但也可能形成于长期上升趋势中，届时往往只是价格恢复上行期间的修正信号。

如何构建下降通道？

构建下降通道从绘制上线（称为主趋势线）开始，该线至少触及两个高点，越多越好。然后沿着低点绘制次级趋势线。上线表示阻力区域，而下线表示强力支撑的水平。通常价格在通道内移动，尽管有时会在通道外移动一小段时间。交易者应该谨慎对待这种虚假的突破。真正的突破可以是一个强烈的买入或卖出信号。向下突破意味着下跌趋势正在加强，是看跌信号。向上突破表明趋势逆转，是看涨信号。

如何利用下降通道进行交易？

下降通道有两种主要策略。其中之一是在价格触及通道上限时卖空，但逆势交易者也会冒险在通道底部设置买入订单。这种策略适用于低波动或中等波动性环境和长期通道。该策略认为这是看跌形态。但突破往往是更强的信号，因此更流行的策略是等待价格突破通道中。尽管任何方向的突破都被认为是强烈的信号，但交易者更喜欢利用反转突破进行交易。届时交易者将等待价格突破通道上限，以建立多头仓位。如果价格在一段时间内始终未能到达通道下边界，却能触及通道的上边界，则表明下降趋势正在减弱，更有可能出现向上突破。虚假突破会带来风险，利用MACD或RSI等技术性指标是有效的应对方法。交易者也可以要求突破时伴随成交量大幅增加。谨慎的做法是，在价格越过边界后不要立即进仓。通常建议在通道上边界以上 10% 的高度进仓。在这种情况下，共同止盈目标位于通道上边界之上的通道高度。

下降通道实例

这里有两个在现实世界中使用下降通道的交易实例，一个交易成功，另一个则没有。第一个实例显示了下降通道（以黄线表示），该通道在 2020 年 11 月欧元/英镑 (EUR/GBP) 的长期周图上形成。押注于向上突破，多头仓位的入场点设置在青色线指示的上边界上方，而绿线显示了预期的止盈目标。

在向上突破之后成功进入了多头仓位。

价格继续上涨，达到止盈目标，交易成功。

另一实例是 2020 年 10 月欧元/美元 (EUR/USD) 日线图上形成的下降通道。这些线条的含义与上张图表相同。

该货币对次日达到入场水平。

但是，上行突破无力推进，触发了止损。

总结

下降通道可以帮助您识别长期图表中的下降趋势，以及短期图表中的上升趋势潜在延续。如果突破出现在通道上边界，价格通常会持续走高一段时间。但是，如以上实例所示，情况并非总是如此。如同其他图表技术一样，该形态不应单独使用，而应与其他技术指标或基本面分析结合使用。如果您对下降通道或在外汇交易中使用这些图表形态有疑问，可以 在我们的论坛上提问。