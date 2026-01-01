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Las Bandas de Bollinger son un indicador de tendencia que detecta la volatilidad y la dinámica del movimiento de precios en el mercado de forex. Se desarrolló en los años 80 por John Bollinger para operar en el mercado de valores. Es parte del kit estándar de indicadores de la plataforma de trading MetaTrader 4. Este indicador se utiliza para medir la volatilidad y pronosticar giros o continuación de la tendencia actual.

Indicador de Bandas de Bollinger en el gráfico

El indicador de Bandas de Bollinger está formado por tres líneas. La línea central es la media móvil simple (SMA) de 20 períodos. La línea inferior es la línea central menos dos desviaciones estándar. La línea superior de las bandas de Bollinger es la misma SMA (20), más dos desviaciones estándar. A continuación puede ver cómo se muestra el indicador en el gráfico diario del par EUR/USD:

Fórmula

La línea central del indicador de las Bandas de Bollinger se calcula utilizando la fórmula de la media móvil utilizando los precios de cierre de las últimas 20 barras:

donde CL - línea central,

Cierre i - precio de cierre de la vela número i ,

N - período de la BB.

Antes de proceder a la fórmula de las bandas superior e inferior, tenemos que calcular la desviación estándar:

donde SD - desviación estandar,

Cierre i - precio de cierre de la vela número i ,

CL - valor medio de los periodos N (calculado como la línea central anteriormente),

N - período de la BB.

En otras palabras, debe restar el precio medio de cada precio de cierre, sumar los cuadrados de las diferencias, dividir por el número de períodos, y encontrar la raíz cuadrada del resultado para obtener la desviación estándar. El ajuste estándar para el número de velas en las Bandas de Bollinger es 20.

La banda inferior se corrige utilizando dos desviaciones estándar de acuerdo con esta fórmula:

LL = CL – 2 × SD,

donde LL - línea inferior,

SD - desviación estándar.

La línea superior se calcula de forma similar:

UL = CL + 2 × SD,

donde UL - línea superior de las Bandas de Bollinger.

Ejemplo de cálculo

Debido a que el indicador está formado por tres líneas, los resultados del cálculo contendrán tres números diferentes para una barra dada:

Los valores de los precios de la línea central. Los valores de los precios de la línea inferior. Los valores de los precios de línea superior.

Podemos utilizar las cotizaciones del par EUR/USD durante el comienzo de 2016 para ilustrar el proceso de cálculo. A continuación se presentan los precios de cierre de los 20 primeros días del año:

i Cierre 1 1.0832 2 1.0746 3 1.0780 4 1.0929 5 1.0925 6 1.0858 7 1.0857 8 1.0876 9 1.0863 10 1.0913 11 1.0894 12 1.0907 13 1.0888 14 1.0873 15 1.0797 16 1.0848 17 1.0868 18 1.0892 19 1.0939 20 1.0830 21 1.0887 22 1.0918 23 1.1102 24 1.1207 25 1.1158

El cálculo de la vela 21 de la línea central de las bandas de Bollinger tiene este aspecto:

CL 21 = (1.0832 + 1.0746 + 1.0780 + 1.0929 + 1.0925 + 1.0858 + 1.0857 + 1.0876 + 1.0863 + 1.0913 + 1.0894 + 1.0907 + 1.0888 + 1.0873 + 1.0797 + 1.0848 + 1.0868 + 1.0892 + 1.0939 + 1.0830) / 20

CL 21 = 1.0866

Los valores de la línea central para las próximas velas se calculan de la misma forma. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar tablas de Microsoft Office Excel o LibreOffice Calc. A continuación puede ver los resultados:

i Cierre CL 21 1.0887 1.0866 22 1.0918 1.0869 23 1.1102 1.0877 24 1.1207 1.0893 25 1.1158 1.0907

La siguiente fase es el cálculo de la desviación estándar. Hacerlo manualmente sería muy engorroso, por lo que utilizaremos el mismo software para obtener los siguientes resultados:

i Cierre CL SD 21 1.0887 1.0866 0.0050 22 1.0918 1.0869 0.0050 23 1.1102 1.0877 0.0042 24 1.1207 1.0893 0.0060 25 1.1158 1.0907 0.0093

Vamos a calcular la línea superior las bandas de Bollinger de las velas 21-25:

UL 21 = 1.0866 + 2 × 0.0050 = 1.0967;

UL 22 = 1.0869 + 2 × 0.0050 = 1.0968;

UL 23 = 1.0877 + 2 × 0.0042 = 1.0961;

UL 24 = 1.0893 + 2 × 0.0060 = 1.1014;

UL 25 = 1.0907 + 2 × 0.0093 = 1.1092.

Los valores de la línea inferior:

LL 21 = 1.0866 - 2 &veces; 0.0050 = 1.0765;

LL 22 = 1.0869 - 2 &veces; 0.0050 = 1.0769;

LL 23 = 1.0877 - 2 &veces; 0.0042 = 1.0793;

LL 24 = 1.0893 - 2 &veces; 0.0060 = 1.0772;

LL 25 = 1.0907 - 2 &tiempos; 0.0093 = 1.0722.

Uso en el trading

Puede utilizar los siguientes supuestos cuando opere en los mercados utilizando el indicador de las Bandas de Bollinger:

El rango de movimiento del par de divisas está dentro de las líneas superior e inferior. Si el precio se acerca a uno de los límites, el límite opuesto servirá como el próximo objetivo de precio a menos que haya una ruptura.

Si el precio está fluctuando cerca de la banda superior o inferior durante demasiado tiempo, el par se encuentra en una tendencia alcista o una tendencia bajista, respectivamente. El límite opuesto puede ser visto como la línea de soporte o resistencia.

La distancia entre las bandas es decreciente durante los periodos de baja volatilidad. Un fuerte movimiento en tendencia normalmente sigue a estos períodos tras la ruptura.

Dos nuevos máximos o mínimos locales sirven como señal de cambio de dirección. Uno debe estar fuera de las Bandas de Bollinger, otro dentro de ellas.

Cerrar por encima o por debajo del rango de las bandas es una señal de fortalecimiento de la tendencia y de continuación si la línea de límite está dirigida en la misma dirección que el precio.

Si el precio sube por encima de la línea superior, pero la línea se dirige hacia abajo, es una señal de venta con la línea inferior como objetivo. Lo mismo es cierto para la dirección opuesta. Requiere confirmación.

El indicador, por supuesto, no proporciona previsiones correctas al 100% para el movimiento del par de divisas. Debe hacer un análisis de mercado adicional en caso de que el precio toque una de las líneas y usted debe encontrar señales de confirmación de otros indicadores o de los patrones gráficos.

Los ajustes estándar se basan en la media móvil simple de 20 períodos y el número de desviaciones estándar igual a 2. El indicador fue desarrollado para operar con acciones. Teniendo en cuenta el hecho de que cada instrumento de trading tiene características propias y únicas, vale la pena probar ajustes cambiando el tipo de media móvil y el período, y ajustando el número de desviaciones estándar.

Fuentes: