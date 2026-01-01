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布林线是一种趋势指标，指示外汇市场的价格波动和动态。 它最早由约翰·布林 (John Bollinger) 在上世纪 80 年代针对股票市场提出。 如今是 MetaTrader 4 交易平台的一种标准工具。 此指标用于衡量波动性和预测当前趋势是会翻转还是继续。

图表上的布林线指标

布林线指标由三条有向轨线构成。 中轨线是一条为期 20 天的简单移动平均线 (SMA)。 下轨线为中线减去两个标准差。 上轨线时同一条 SMA(20)（即中线）加上两个标准差。 您可以从下方示例中了解布林线指标是如何在 EUR/USD（欧元/美元）货币对的每日图表中绘出的。

公式

将最近 20 条柱状线的平仓价代入移动平均线公式即可计算布林线指标的中轨线：

式中：CL — 中轨线

Close i — 第 i 条蜡烛线的平仓价

N — 布林线的时间区间。

在继续使用公式计算上轨线和下轨线之前，必须先计算标准差：

式中：SD — 标准差

Close i — 第 i 条蜡烛线的平仓价

CL — N 个时间区间的平均值（即之前计算的中轨线）

N — 布林线的时间区间。

换而言之，您需要用每一个平仓价减去平均价，然后将这些差值的平方加起来，除以时间区间的数量，再取结果的平方根，最后得到的即是标准差。 布林线中蜡烛线数量的标准设置为 20。

下轨线可根据以下公式使用两个标准差计算：

LL = CL – 2 × SD,

式中：LL — 下轨线

SD — 标准差。

上轨线的计算方法类似：

UL = CL + 2 × SD,

式中：UL — 布林线的上轨线。

计算实例

由于布林线指标由三条轨线构成，因此对于一个给定的柱形图，计算结果将包含三个不同的数字：

中轨线价格值。 下轨线价格值。 上轨线价格值。

我们以 2016 年初的 EUR/USD 货币对的报价为例阐述计算过程。 本年度前 20 天的平仓价如下所示：

i 平仓 1 1.0832 2 1.0746 3 1.0780 4 1.0929 5 1.0925 6 1.0858 7 1.0857 8 1.0876 9 1.0863 10 1.0913 11 1.0894 12 1.0907 13 1.0888 14 1.0873 15 1.0797 16 1.0848 17 1.0868 18 1.0892 19 1.0939 20 1.0830 21 1.0887 22 1.0918 23 1.1102 24 1.1207 25 1.1158

布林线中轨线的第 21 条蜡烛线按照如下公式计算：

CL 21 = (1.0832 + 1.0746 + 1.0780 + 1.0929 + 1.0925 + 1.0858 + 1.0857 + 1.0876 + 1.0863 + 1.0913 + 1.0894 + 1.0907 + 1.0888 + 1.0873 + 1.0797 + 1.0848 + 1.0868 + 1.0892 + 1.0939 + 1.0830) / 20

CL 21 = 1.0866

其后蜡烛线的中轨线值按照相同方法计算。 最简单的方法就是使用 Microsoft Office Excel 或 LibreOffice Calc 表格。 计算结果如下：

i 平仓 CL 21 1.0887 1.0866 22 1.0918 1.0869 23 1.1102 1.0877 24 1.1207 1.0893 25 1.1158 1.0907

接下来是计算标准差。 手动计算标准差会比较麻烦，所以我们利用相同软件来计算结果：

i 平仓 CL SD 21 1.0887 1.0866 0.0050 22 1.0918 1.0869 0.0050 23 1.1102 1.0877 0.0042 24 1.1207 1.0893 0.0060 25 1.1158 1.0907 0.0093

计算第 21-25 条蜡烛线的布林线上轨线。

UL 21 = 1.0866 + 2 × 0.0050 = 1.0967；

UL 22 = 1.0869 + 2 × 0.0050 = 1.0968；

UL 23 = 1.0877 + 2 × 0.0042 = 1.0961；

UL 24 = 1.0893 + 2 × 0.0060 = 1.1014；

UL 25 = 1.0907 + 2 × 0.0093 = 1.1092。

下轨线的值为：

LL 21 = 1.0866 - 2 × 0.0050 = 1.0765；

LL 22 = 1.0869 - 2 × 0.0050 = 1.0769；

LL 23 = 1.0877 - 2 × 0.0042 = 1.0793；

LL 24 = 1.0893 - 2 × 0.0060 = 1.0772；

LL 25 = 1.0907 - 2 × 0.0093 = 1.0722。

在交易中的应用

在使用布林线指标进行交易时，您可以利用如下假设：

货币对的变动范围在上轨线和下轨线之间。 如果价格接近其中一条边界线，则另一条边界线将作为价格变动的下一目标，除非存在突破。

如果价格长时间在上轨线或下轨线附近波动，则货币对相应地处于上行趋势或下行趋势。 另一条边界线可被视作支撑线或阻力线。

在波动较小的时间区间内，轨线之间的距离减小。 在突破之后，此类时间区间后会出现强烈的趋势变动。

两个新的局部最高点或最低点就是走向变化的信号。 其中一个会在布林线外，另一个则在布林线内。

如果边界线走向和价格走向一致，在轨线范围之上或之下平仓则是趋势增强并继续的信号。

如果价格上涨至高于上轨线，但上轨线却向下，则是以下轨线为目标的卖出信号。 另一个方向也是同理。 需要确认。

布林线指标并不能 100% 准确地预测货币对的变动。 如果价格触到其中一条轨线，您必须进行其他市场分析，必须通过其他指标或其他形式的图表寻找确认信号。

标准设置基于时间区间为 20 的简单移动平均线以及值为 2 的标准偏差。 布林线指标最初是针对股票交易而创造的。 考虑到每种交易工具都有各自独特的属性，因此需要通过更改移动平均线类型和时间区间并调整标准差的值来尝试不同的设置。

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