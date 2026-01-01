Индикатор «Ленты Боллинджера» (Bollinger bands)

Полосы Боллинджера (ленты Боллинджера, англ. Bollinger bands) — трендовый индикатор, определяющий волатильность и динамику ценового движения на рынке Форекс. Был разработан трейдером Джоном Боллинджером в 80-е годы для торговли на фондовом рынке. Входит в стандартный набор торговой платформы MetaTrader 4. Используется для определения волатильности и прогнозирования разворота или продолжения существующей тенденции по валютной паре.
Индикатор Bollinger bands на графике
Индикатор «Полосы Боллинджера» представляет собой три направленные линии. Центральная — простая (simple) скользящая средняя с периодом 20. Нижняя линия представляет собой центральную ось за вычетом двух стандартных отклонений. Верхняя граница ленты Боллинджера — та же стандартная скользящая средняя (SMA 20) плюс два стандартных отклонения от нее. Ниже вы можете увидеть, как индикатор выглядит на графике валютной пары EUR/USD.
Формула
Центральная линия индикатора Ленты Боллинджера рассчитывается по формуле скользящей средней по ценам закрытия за 20-дневный период:
где CL — центральная линия,
Closei — цена закрытия i-й свечи,
N — период, который используется в расчетах.
Прежде чем перейти к формуле расчета верхней и нижней лент Боллинджера, необходимо определить стандартное отклонение:
где SD — стандартное отклонение,
Closei — цена закрытия i-й свечи,
ЦЛ — среднее значение цены за N периодов (рассчитано ранее для центральной линии),
N — период, который используется в расчетах.
Другими словами, чтобы посчитать стандартное отклонение необходимо от каждой цены закрытия пары вычесть среднюю цену, после чего квадраты разниц сложить между собой и разделить на количество периодов, а затем из результата извлечь квадратный корень. Количество свечей для стандартной настройки индикатора «Ленты Боллинджера» равно 20.
Нижняя полоса корректируется на величину двух стандартных отклонений и рассчитывается по формуле:
НЛ = ЦЛ – 2 × СО,
где НЛ — нижняя линия,
СО — стандартное отклонение.
Похожим образом рассчитывается и верхняя линия:
ВЛ = ЦЛ + 2 × СО,
где ВЛ — верхняя линия полос Боллинджера.
Пример расчета
Поскольку индикатор представляет собой три линии, то результаты расчета будут представлять собой 3 ряда цифр:
- Числовые значения центральной линии за определенный промежуток времени.
- Ряд цифр по нижней линии за период.
- Числа верхней полосы за рассматриваемый отрезок времени.
Для расчета воспользуемся котировками пары EUR/USD за 2016 г. В качестве исходных данных имеем цены закрытия торгов за 20 дней с начала 2016 года:
|i
|Close
|1
|1,0832
|2
|1,0746
|3
|1,0780
|4
|1,0929
|5
|1,0925
|6
|1,0858
|7
|1,0857
|8
|1,0876
|9
|1,0863
|10
|1,0913
|11
|1,0894
|12
|1,0907
|13
|1,0888
|14
|1,0873
|15
|1,0797
|16
|1,0848
|17
|1,0868
|18
|1,0892
|19
|1,0939
|20
|1,0830
|21
|1,0887
|22
|1,0918
|23
|1,1102
|24
|1,1207
|25
|1,1158
Для 21-й свечи расчет центральной линии индикатора Боллинджера будет выглядеть так:
ЦЛ21 = (1,0832 + 1,0746 + 1,0780 + 1,0929 + 1,0925 + 1,0858 + 1,0857 + 1,0876 + 1,0863 + 1,0913 + 1,0894 + 1,0907 + 1,0888 + 1,0873 + 1,0797 + 1,0848 + 1,0868 + 1,0892 + 1,0939 + 1,0830) / 20
ЦЛ21 = 1,0866
Аналогичным образом можно рассчитать значения центральной линии Боллинджера и для последующих свечей. Проще это делать посредством электронных таблиц Microsoft Office Excel или LibreOffice Calc. Результат будет таков:
|i
|Close
|ЦЛ
|21
|1,0887
|1,0866
|22
|1,0918
|1,0869
|23
|1,1102
|1,0877
|24
|1,1207
|1,0893
|25
|1,1158
|1,0907
На следующем этапе нам необходимо посчитать стандартное отклонение. Поскольку формула для расчета вручную слишком сложна, сделаем это программными средствами. Получим следующие результаты:
|i
|Close
|ЦЛ
|СО
|21
|1,0887
|1,0866
|0,0050
|22
|1,0918
|1,0869
|0,0050
|23
|1,1102
|1,0877
|0,0042
|24
|1,1207
|1,0893
|0,0060
|25
|1,1158
|1,0907
|0,0093
Посчитаем значения верхней линии «Лент Боллинджера» для свечей 21-25:
ВЛ21 = 1,0866 + 2 × 0,0050 = 1,0967;
ВЛ22 = 1,0869 + 2 × 0,0050 = 1,0968;
ВЛ23 = 1,0877 + 2 × 0,0042 = 1,0961;
ВЛ24 = 1,0893 + 2 × 0,0060 = 1,1014;
ВЛ25 = 1,0907 + 2 × 0,0093 = 1,1092.
Значения нижней линии:
НЛ21 = 1,0866 - 2 × 0,0050 = 1,0765;
НЛ22 = 1,0869 - 2 × 0,0050 = 1,0769;
НЛ23 = 1,0877 - 2 × 0,0042 = 1,0793;
НЛ24 = 1,0893 - 2 × 0,0060 = 1,0772;
НЛ25 = 1,0907 - 2 × 0,0093 = 1,0722.
Использование в торговле
В торговле используют следующие утверждения для интерпретации показаний индикатора «Полосы Боллинджера»:
- Диапазон хода пары находится между верхней и нижней линиями. Если цена находится у одной из границ, при развороте ее целью выступает противоположная граница.
- Если цена длительное время находится у верхней или нижней полосы Боллинджера, пара пребывает в восходящей или нисходящей тенденции соответственно. Противоположную границу лент Боллинджера следует рассматривать как линию поддержки или сопротивления.
- Диапазон между полосами сужается при низкой волатильности валютной пары. После этого обычно следует сильное направленное движение в сторону прорыва.
- Признаком разворота финансового инструмента является образование двух локальных экстремумов в одном направлении. Один из них должен располагаться вне диапазона Боллинджера, а второй — внутри него.
- Закрытие свечи выше или ниже торгового диапазона является признаком продолжения и усиления тенденции, если граничная полоса направлена в ту же сторону, что и цена пары.
- Если котировки финансового инструмента находятся выше верхней линии, которая развернулась вниз, ситуацию можно рассматривать как сигнал на продажу к нижней границе диапазона. То же самое верно и для противоположного направления. Необходимо подтверждение.
- Индикатор не дает четких прогнозов со стопроцентной точностью относительно направления движения валютной пары. Необходимо провести дополнительный анализ рынка в случае касания цены одной из границ коридора и найти подтверждающий сигнал от других индикаторов либо фигур графического анализа.
- Стандартные настройки предполагают использования скользящей средней с периодом 20 и количеством стандартных отклонений равным 2. Изначально индикатор был разработан для фондового рынка. Учитывая, что каждая пара имеет свой характер, можно экспериментировать с настройками, увеличивая или уменьшая период SMA и меняя количество стандартных отклонений.
Источники:
- John Bollinger, Bollinger on Bollinger Bands ISBN 9780071386739
- http://ctdn.com/algos/indicators/show/92
- https://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
- http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/trend_indicators/bb