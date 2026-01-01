AOFA (Autoridad Financiera Offshore de Anjouan)

Algunos brókeres de Forex afirman estar regulados por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan (AOFA). Anjouan forma parte de la Unión de las Comoras.

La Autoridad Financiera Offshore de Anjouan parece un organismo regulador de verdad, pero no lo es. En esta entrada se explica lo que necesita saber.

¿Cuál es el organismo regulador real y legítimo de la Unión de las Comoras?

El organismo regulador financiero legítimo de la Unión de las Comoras, incluida Anjouan, es La Banque Centrale des Comores (el Banco Central de las Comoras).

Si está buscando un bróker de Forex que esté regulado legalmente en la Unión de las Comoras, debería comprobar si cuenta con la licencia de La Banque Centrale des Comores, y no de la AOFA.

¿Es la AOFA un organismo regulador legítimo?

En su página web, la AOFA hace la siguiente afirmación rotunda:

La Autoridad Financiera Offshore de Anjouan (AOFA) es el organismo regulador central encargado de supervisar y controlar el sector financiero de Anjouan, una de las islas autónomas de la Unión de las Comoras. La AOFA, constituida de conformidad con los principios establecidos en la Constitución de las Comoras, se creó con el fin de promover la integridad, la transparencia y la estabilidad del sistema financiero, garantizando que este se ajuste a las mejores prácticas internacionales y a las normas reguladoras.

Estamos ante una mentira descarada. Como acabamos de comentar, la AOFA no es el organismo regulador central; ese papel lo desempeña La Banque Centrale des Comores.

La página web continúa diciendo:

La misión principal de la AOFA es regular y supervisar todas las entidades y actividades financieras en Anjouan. Esto incluye la supervisión de la banca extraterritorial, los seguros, los servicios de inversión y otros servicios financieros que operan en la jurisdicción.

Una vez más, no. No existe ningún «mandato» para la AOFA. No es un regulador de verdad.

Curiosamente, la AOFA no es el único organismo regulador falso con sede en la Unión de las Comoras. Hay otro que se llama Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali (MISA). Pero el verdadero organismo regulador de Mwali es La Banque Centrale des Comores.

En este documento del Departamento de Estado de EE. UU. se menciona lo siguiente:

[L]a sucursal del Banco Central situada en Anjouan no tenía conocimiento de la existencia de las entidades bancarias ficticias a las que la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan había concedido licencia; al parecer, dicha autoridad opera de forma independiente del Banco Central de la Unión y ha concedido licencia a unos 300 bancos offshore, muchos de los cuales parecen ser bancos ficticios.

En otras palabras, la AOFA no tiene ninguna relación directa con el Banco Central ni deriva su autoridad de este.

¿Cómo se creó la AOFA?

A menudo, los reguladores fake son falsos desde el principio. Pero la historia de la AOFA tuvo un comienzo diferente.

Durante la década de los noventa, Anjouan intentó separarse de las Comoras. El movimiento separatista creó algunas estructuras de gobierno paralelas, una de las cuales fue la AOFA. En el contexto de ese movimiento separatista, era legítimo para los separatistas. Sin embargo, las Comoras nunca reconocieron como legítimos ni al movimiento separatista ni a sus estructuras normativas.

El movimiento separatista acabó fracasando y Anjouan volvió a integrarse en las Comoras. Las Comoras aprobaron entre 2013 y 2015 una serie de leyes bancarias que disolvieron la AOFA.

En ese momento, nadie podía argumentar que la AOFA siguiera teniendo alguna legitimidad. Sin embargo, nunca desapareció. Se desconoce si quienes la controlan son restos de los separatistas o no. Pero sí sabemos que genera unos ingresos estimados de decenas de millones de euros al año gracias a la venta de licencias.

Teniendo en cuenta esta realidad, se puede afirmar con total seguridad que la razón principal por la que la AOFA sigue existiendo y operando de forma ilegal es para que las personas que la dirigen obtengan beneficios económicos. Sus prácticas son engañosas, y las licencias que venden carecen de validez o valor legal. En resumen, son estafadores.

Responsabilidades

La AOFA se atribuye una serie de «responsabilidades» que no le corresponden, entre ellas la concesión de licencias a los brókeres de Forex y otras entidades financieras:

Licencias de Forex

Licencias de criptomonedas

Licencias de seguros

Licencias financieras

Licencias de juegos de azar

Al parecer:

La AOFA se encarga de garantizar que todas las operaciones financieras que se llevan a cabo en Anjouan se realicen de forma responsable, transparente y conforme a la normativa. Aplica un marco normativo integral que defiende los principios de una buena gobernanza financiera, salvaguardando los intereses de las partes interesadas y promoviendo la estabilidad del sistema financiero.

Una vez más, no tienen esas responsabilidades.

Irónicamente, también afirman lo siguiente:

La AOFA se dedica a proteger el sistema financiero frente a actividades ilícitas, incluido el blanqueo de capitales. De conformidad con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (Decreto gubernamental n.º 008 de 2005), la Autoridad vela por que todas las entidades financieras cumplan con estrictas medidas contra el blanqueo de capitales (AML), reforzando así la integridad y la seguridad del sector financiero.

Es una afirmación bastante atrevida por parte de un organismo regulador falso que se está enriqueciendo vendiendo licencias falsas a empresas del sector financiero.

A simple vista, la página web de la AOFA parece lo suficientemente «auténtica». Pero si la explora un poco, se dará cuenta enseguida de que tiene muy poco contenido real. Hay muy poco contenido porque la AOFA no es un regulador propiamente dicho.

Cabe destacar que la página web de la AOFA utiliza un nombre de dominio internacional .org: anjouanoffshorefinancialauthority[punto]org. En cambio, una página web legítima vinculada al Gobierno utilizaría el nombre de dominio .km del país.

¿Quién debe inscribirse?

Nadie debería registrarse en la AOFA, ya que no es un organismo regulador auténtico. Los brókeres de Forex, las empresas de inversión y otras entidades financieras deberían, en su lugar, registrarse en La Banque Centrale des Comores o en otros organismos reguladores oficiales de otros países.

Requisitos de registro y cumplimiento

La AOFA apenas ofrece información en su página web sobre los requisitos de registro para los brókeres de Forex; solo indica lo siguiente:

Las entidades autorizadas deben cumplir unas normas estrictas en materia de funcionamiento y gestión de riesgos para garantizar la transparencia y proteger a los clientes frente a actividades fraudulentas en el mercado de divisas, que se caracteriza por su elevada volatilidad.

La documentación disponible en su página web no ofrece información clara sobre los requisitos de registro y parece estar bastante desordenada. Además, al intentar acceder a los archivos PDF enlazados en la página web, se activan las alertas del software antivirus.

Con eso ya debería saber prácticamente todo lo que necesita saber sobre la licencia de la AOFA.

Si, por cualquier motivo, desea saber si una empresa cuenta con una licencia de la AOFA «válida», puede utilizar la herramienta de comprobación del estado normativo de la página web. Esta base de datos verificará si este organismo regulador falso ha expedido una licencia falsa a una empresa.

Poderes a disposición de la AOFA

Como cabría esperar, la AOFA es imprecisa en cuanto a las competencias que supuestamente posee, limitándose a afirmar que «aplica una normativa exhaustiva» y que también «aplica medidas estrictas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)».

No es especialmente importante conocer los detalles de cómo la AOFA «hace cumplir» estas normas y leyes, ya que no cuenta con ningún tipo de supervisión jurídica.

Si tiene algún problema con un bróker de Forex regulado por la AOFA, no debe esperar que la AOFA intervenga ni tome ninguna medida al respecto. Pueden intentar mediar, pero lo harían a título no oficial.

Podrían amenazar con revocar la licencia del bróker. Pero, técnicamente, la licencia no tiene ningún valor, ya que carece de fundamento jurídico. Por lo tanto, no serviría como una herramienta eficaz.

La AOFA no puede hacer nada significativo para hacer cumplir ninguna ley ni requisito. Si son el único organismo regulador de su bróker, estará solo en esto.

Conclusión

Es posible que la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan (AOFA) fuera en su día un organismo regulador legítimo desde el punto de vista de los separatistas que la crearon. Pero, en la actualidad, carece por completo de validez jurídica. La Banque Centrale des Comores (el Banco Central de las Comoras) es el verdadero organismo regulador oficial de la Unión de las Comoras.

Tenga cuidado cuando vea que algunos brókeres de Forex mencionan la AOFA como si se tratara de una licencia auténtica. Plantéese evitarlos por completo, ya que algunos pueden ser estafadores. Pero, aunque no fuera así, la AOFA no tiene competencia normativa para protegerle. Opte por brókeres regulados por organismos oficiales reales, como La Banque Centrale des Comores.