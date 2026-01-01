AOFA (Офшорное финансовое управление Анжуана)

Некоторые форекс-брокеры заявляют, что их деятельность регулируется Офшорное финансовое управление Анжуана (AOFA). Анжуан входит в состав Союза Коморских Островов.

«Офшорное финансовое управление Анжуана» показаться настоящим регулирующим органом, но на самом деле таковым не является. В этой публикации вы узнаете всё, что нужно знать об этом.

Какой же орган является настоящим, легитимным регулятором в Союзе Коморских Островов?

Законным финансовым регулятором Союза Коморских Островов, включая Анжуан, является La Banque Centrale des Comores (Центральный банк Коморских Островов).

Если вы ищете форекс-брокера, деятельность которого легально регулируется в Союзе Коморских Островов, вам следует проверить, имеет ли он лицензию Центрального банка Коморских Островов, а не AOFA.

Является ли AOFA легитимным регулятором?

На своем сайте AOFA делает следующее смелое заявление:

Офшорное финансовое управление Анжуана (AOFA) является центральным регулирующим органом, ответственным за надзор и контроль за финансовым сектором на Анжуане, одном из автономных островов Союза Коморских Островов. Созданное в соответствии с принципами, изложенными в Конституции Коморских Островов, AOFA было учреждено для содействия честности, прозрачности и стабильности финансовой системы, обеспечивая ее соответствие передовой международной практике и нормативным стандартам.

Это откровенная ложь. Как мы только что сообщили, AOFA не является центральным регулирующим органом — им является Центральный банк Коморских Островов.

Далее на сайте говорится:

Основная задача AOFA заключается в регулировании и надзоре за всеми финансовыми учреждениями и видами деятельности на Анжуане. Сюда входит надзор за офшорными банковскими операциями, страхованием, инвестиционными услугами и другими финансовыми услугами, предоставляемыми в данной юрисдикции.

Опять же, нет. У AOFA нет никаких «полномочий». Это не настоящий регулятор.

Интересно, что AOFA — не единственный фальшивый регулятор, расположенный на Коморских Островах. Существует ещё один — Mwali International Services Authority (MISA). Но настоящим регулятором Mwali является Центральный банк Коморских Островов.

В этом документе Государственного департамента США упоминается:

Филиал Центрального банка, расположенный на Анжуане, не располагал информацией о фиктивных банковских структурах, получивших лицензии от Офшорного финансового управления Анжуана, которое, по-видимому, действует независимо от Центрального банка Союза и выдало лицензии примерно 300 офшорным банкам, многие из которых, судя по всему, являются фиктивными.

Другими словами, AOFA не имеет прямой связи с Центральным банком и не получает полномочий от Центрального банка.

Как возникла AOFA?

Часто фальшивые регулирующие органы являются таковыми с самого начала. Но история AOFA началась иначе.

В 1990-е годы остров Анжуан пытался отделиться от Коморских Островов. Сепаратистское движение создало несколько параллельных структур управления, одной из которых и было AOFA. В контексте того сепаратистского движения оно было легитимным для сепаратистов. Однако Коморские Острова никогда не признавали ни сепаратистское движение, ни его регулирующие структуры в качестве легитимных.

Сепаратистское движение в конечном итоге потерпело неудачу, и Анжуан был вновь интегрирован в состав Коморских Островов. В 2013–2015 годах Коморские Острова приняли банковские законы, которые привели к роспуску AOFA.

На тот момент никто не мог утверждать, что AOFA обладает какой-либо легитимностью. Тем не менее эта организация так и не прекратила свою деятельность. Неизвестно, являются ли люди, управляющие ею, остатками сепаратистского движения или нет. Но мы точно знаем, что она приносит, по оценкам, десятки миллионов евро ежегодно за счет продажи лицензий.

Учитывая эту реальность, можно с уверенностью утверждать, что главная причина, по которой AOFA продолжает незаконно существовать и функционировать, — это желание тех, кто ею управляет, нажиться. Их действия носят обманный характер, а продаваемые ими лицензии не имеют никакой юридической силы или ценности. Одним словом, это мошенники.

Обязанности

AOFA заявляет о целом ряде «обязанностей», которых у неё нет, включая лицензирование форекс-брокеров и других финансовых компаний:

Лицензии на работу на рынке Форекс

Лицензии на криптовалютную деятельность

Лицензии на страховую деятельность

Лицензии на финансовую деятельность

Лицензии на азартные игры

Согласно заверениям:

AOFA несёт ответственность за обеспечение того, чтобы все финансовые операции на Анжуане осуществлялись ответственно, прозрачно и в соответствии с установленными требованиями. Агентство обеспечивает соблюдение комплексной нормативной базы, которая поддерживает принципы надлежащего финансового управления, защищает интересы заинтересованных сторон и способствует стабильности финансовой системы.

Повторим: у них нет этих полномочий.

Как ни парадоксально, они также заявляют следующее:

AOFA стремится защищать финансовую систему от незаконной деятельности, включая отмывание денег. В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (Правительственное постановление № 008 от 2005 года) Управление обеспечивает соблюдение всеми финансовыми учреждениями строгих мер по противодействию отмыванию денег (AML), тем самым укрепляя целостность и безопасность финансового сектора.

Это довольно смелое заявление со стороны поддельного регулятора, который зарабатывает деньги, продавая поддельные лицензии финансовым компаниям.

На первый взгляд сайт AOFA выглядит достаточно «настоящим». Но если немного изучить его, то быстро становится ясно, что реального контента там очень мало. Он очень «скудный», потому что AOFA — не настоящий регулятор.

Стоит отметить, что сайт AOFA работает на международном домене .org: anjouanoffshorefinancialauthority[dot]org. В то время как легитимный сайт, связанный с правительством, использовал бы домен страны .km.

Кому следует регистрироваться?

Никому не следует регистрироваться в AOFA, поскольку это не настоящий регулятор. Форекс-брокеры, инвестиционные компании и другие финансовые организации должны вместо этого регистрироваться в Центральном банке Коморских Островов (La Banque Centrale des Comores) или в других официальных регулирующих органах в других странах.

Требования к регистрации и соблюдению нормативных требований

На своём сайте AOFA практически ничего не сообщает о требованиях к регистрации форекс-брокеров, лишь следующее:

Лицензированные организации обязаны соблюдать строгие стандарты операционной деятельности и управления рисками для обеспечения прозрачности и защиты клиентов от мошеннических действий на крайне волатильном валютном рынке.

Документация, доступная на их сайте, не содержит чёткой информации относительно требований к регистрации и, судя по всему, представлена весьма беспорядочно. Более того, попытка открыть PDF-файлы по ссылкам на сайте вызывает предупреждения антивирусных программ.

Это, по сути, говорит вам всё, что нужно знать о лицензировании AOFA.

Если по какой-либо причине вы хотите выяснить, обладает ли компания «действительной» лицензией AOFA, вы можете воспользоваться инструментом «Проверка статуса регулирования» на сайте. Эта база данных позволит проверить, не была ли компании выдана поддельная лицензия этим фальшивым регулятором.

Полномочия, которыми располагает AOFA

Как и следовало ожидать, AOFA расплывчато формулирует полномочия, которыми она якобы обладает, просто заявляя, что «обеспечивает соблюдение всеобъемлющих нормативных требований», а также «применяет строгие меры по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF)».

Не столь важно знать подробности того, как AOFA «обеспечивает соблюдение» этих правил и законов, поскольку у неё нет абсолютно никаких полномочий по правовому надзору.

Если у вас возникла проблема с форекс-брокером, регулируемым AOFA, не стоит рассчитывать на то, что AOFA вмешается и что-то предпримет. Они могут попытаться выступить посредниками, но делать это будут в неофициальном порядке.

Они могли бы пригрозить отозвать лицензию брокера. Но с технической точки зрения эта лицензия ничего не стоит, поскольку за ней не стоит никаких юридических полномочий. Таким образом, она не станет эффективным рычагом давления.

AOFA фактически не может предпринять ничего значимого для обеспечения соблюдения каких-либо законов или требований. Если это единственный регулятор вашего брокера, вам придется полагаться только на себя.

Заключение

Офшорное финансовое управление Анжуана (AOFA) когда-то, возможно, и было легитимным регулятором с точки зрения сепаратистов, которые его создали. Но в настоящее время оно не обладает никакими юридическими полномочиями. La Banque Centrale des Comores (Центральный банк Коморских Островов) является настоящим официальным регулятором Союза Коморских Островов.

Будьте осторожны, если видите, что форекс-брокеры указывают AOFA в списке, как будто это настоящая лицензия. Лучше вообще избегать таких брокеров, так как некоторые из них могут оказаться мошенниками. Но даже если это не так, AOFA не обладает регулирующими полномочиями, чтобы защитить вас. Выбирайте брокеров, которые регулируются настоящими официальными органами, такими как Центральный банк Коморских Островов.