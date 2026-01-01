有些外汇经纪商声称自己受到昂儒昂离岸金融管理局（AOFA）的监管。昂儒昂是科摩罗联盟的一部分。

昂儒昂离岸金融管理局（Anjouan Offshore Finance Authority）听起来像是一家真正的监管机构，但实际上并非如此。本文将介绍您需要了解的相关内容。

科摩罗联盟真正合法的监管机构是什么？

科摩罗联盟（包括昂儒昂）的合法金融监管机构是科摩罗中央银行（La Banque Centrale des Comores）。

如果您要寻找一家在科摩罗联盟境内受到合法监管的外汇经纪商，您应当核实该经纪商是否持有科摩罗中央银行的牌照，而不是 AOFA 的牌照。

AOFA 是合法的监管机构吗？

AOFA 在它的网站上作出了以下大胆声明：

昂儒昂离岸金融管理局（AOFA）是一家负责监督和管理昂儒昂金融部门的核心监管机构。昂儒昂是科摩罗联盟的自治岛之一。AOFA 依据《科摩罗宪法》所列的原则设立，旨在促进金融体系的诚信、透明和稳定，并确保其符合国际最佳实践和监管标准。

这是公然的谎言。正如上文所述，AOFA 并非核心监管机构，科摩罗中央银行才是。

此外，网站上还写道：

AOFA 的主要职责是监管和监督昂儒昂境内所有的金融机构和金融活动。其中包括监督在该司法管辖区内运营的离岸银行、保险、投资服务及其他金融服务。

再次提醒，AOFA 没有法定的“职责”。它不是真正的监管机构。

值得注意的是，AOFA 并不是科摩罗联盟境内唯一的虚假监管机构。还有一家机构是姆瓦利国际服务管理局（MISA）。但姆瓦利真正的监管机构同样是科摩罗中央银行。

一份美国国务院文件提到：

[T]中央银行在昂儒昂的分支机构对昂儒昂离岸金融管理局发牌的那些空壳银行实体毫不知情。昂儒昂离岸金融管理局显然独立于联盟中央银行运作，并已向约 300 家离岸银行发放牌照，其中许多似乎是空壳银行。

换言之，AOFA 与中央银行没有直接关联，也未从中央银行获得任何授权。

AOFA 是如何成立的？

通常，虚假监管机构从一开始就是假冒的。但 AOFA 的历史起初并非如此。

20 世纪 90 年代，昂儒昂试图从科摩罗脱离出去。独立运动催生了一些平行的治理架构，AOFA 便是其中之一。在分离主义运动的背景下，它对于分离主义者而言是“合法”的，但科摩罗从未承认分离运动或其监管架构的合法性。

之后，分离运动以失败告终，昂儒昂重新并入科摩罗。2013 至 2015 年间，科摩罗通过了相关银行法，AOFA 因此被解散。

此时，没有人能够再辩称 AOFA 具有任何进一步的合法性。但实际上，仍有人这样宣传。目前，尚不清楚它的运营者是否是剩下的分离主义者。但我们确实知道，它通过出售牌照每年赚取的收入估计有数千万欧元。

鉴于这一现实，可以有把握地说，AOFA 继续非法存续和运营的主要原因是为运营者牟利。他们的做法具有欺骗性，而且他们出售的牌照没有任何法律效力或价值。简而言之，他们是骗子。

职责

AOFA 声称拥有一系列它实际上并不拥有的“职责”，包括为外汇经纪商和其他金融企业发放牌照：

外汇牌照

加密货币牌照

保险牌照

金融牌照

博彩牌照

据称：

AOFA 旨在确保昂儒昂境内所有金融业务均以负责、透明和合规的方式进行。它执行全面的监管框架，以维护健全金融治理的原则，保障利益相关者的利益，并促进金融体系的稳定。

再次提醒您，这些并不是它的职责。

讽刺的是，它还声称：

AOFA 致力于保护金融体系免受洗钱等非法活动的侵害。根据《反洗钱法》（2005 年第 008 号政府公告），该局应确保所有金融机构执行严格的反洗钱（AML）措施，从而巩固金融板块的诚信与安全。

一个靠向金融企业出售假牌照牟利的虚假监管机构，竟敢做出如此大胆的声明。

初看之下，AOFA 的网站似乎足够“真实”。但如果您深入了解，您很快就会发现它的实际内容非常少。AOFA 的网站非常“单薄”，因为它并非真正的监管机构。

值得注意的是，AOFA 的网站使用了 .org 国际域名：anjouanoffshorefinancialauthority[dot]org。而合法的政府附属机构网站通常会使用该国的 .km 域名。

谁应该注册？

任何人都不应在 AOFA 注册，因为它并非真正的监管机构。外汇经纪商、投资公司及其他金融实体应当改为在科摩罗中央银行或其他国家的官方监管机构注册。

注册与合规要求

AOFA 的网站上几乎没有关于外汇经纪商注册要求的内容，仅提到一句：

持牌实体必须遵守严格的运营和风险管理标准，以确保透明度，并保护客户免受高波动外汇市场中欺诈活动的侵害。

其网站上提供的文件并未清晰地说明注册要求，而且信息似乎杂乱无章。此外，尝试访问网站链接的 PDF 文件时还会触发杀毒软件的警告。

这基本就已透露了您对 AOFA 牌照所需了解的一切。

无论您由于何种原因想核实某家公司是否持有“有效”的 AOFA 牌照，您都可以通过该网站的监管状态查询工具核实。该数据库将核实某家公司是否已获得由这家虚假监管机构颁发的假牌照。

AOFA 拥有的职权

如您可能预料的那样，AOFA 对它声称拥有的职权含糊其辞，仅简单表示它“执行全面的法规”，并且“执行严格的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CTF）措施”。

了解 AOFA 如何“执行”这些规则和法律的细节并不是太重要，因为它根本没有任何法律监督权。

如果您与受 AOFA 监管的外汇经纪商发生纠纷，您不应指望 AOFA 会介入并采取任何行动。它可能会尝试调解，但那将是非官方立场下的行为。

它可能会威胁要吊销经纪商的牌照。但严格来说，由于背后没有任何法律效力支撑，这个牌照毫无价值。因此，它无法起到有效的制约作用。

AOFA 实际上无法采取有意义的措施来执行任何法律或要求。如果您的经纪商只由它监管，那么您只能自求多福。

结语

在创立昂儒昂离岸金融管理局（AOFA）的分离主义者看来，AOFA 或许曾经是合法的监管机构，但它如今没有任何法律效力。科摩罗中央银行（La Banque Centrale des Comores）才是科摩罗联盟真正的官方监管机构。

当您看到外汇经纪商将 AOFA 的牌照列为真实牌照时，请务必保持谨慎。您最好避免与它们打交道，因为有些经纪商本身也可能是骗子。但即使它们不是骗子，AOFA 也不具备能为您提供保护的监管权。请坚定地选择受科摩罗中央银行等真正官方机构监管的经纪商。