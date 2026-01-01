Algunas velas tienen significado por sí mismas y cuentan con un significado especial, mientras que otras necesitan ser interpretadas en un contexto junto con otras velas que vienen antes o después, en combinaciones específicas. Las velas independientes que vemos habitualmente en Forex son el doji, el spinning top, el martillo o el hombre colgando.

Hay muchos más patrones con múltiples velas que velas independientes que cuenten con mucho significado. Las combinaciones específicas incluyen las formaciones de estrella, el toro u oso envolvente, el harami, las estrellas de la tarde o de la mañana, los tres soldados blancos o los tres cuervos negros, las pinzas de fondo o de techo y muchas otras. En total, hay más de 100 patrones de velas, pero con tal de que aprendas unos pocos te serán de gran ayuda para entender el sentimiento del mercado. Mucha gente cree que los patrones de velas son perfectos para identificar puntos de cambio, y en el Forex muchos se muestran de acuerdo también con esta idea de que te haces un flaco favor si no aprendes, por lo menos, algunos de los patrones clave.

Velas independientes

Una versión especial de la vela es el doji. La apertura y cierre son tan cercanos que el cuerpo real es solo una línea. El máximo y mínimo se proyectan desde la parte superior e inferior, pero la acción principal (el rango entre apertura y cierre) es mínimo. El doji se parece a un signo de "+". Un doji significa que los compradores pueden haber intentado aumentar el precio durante la sesión de trading, pero sin conseguir que el precio de cierre fuese mayor. Igualmente, los vendedores pueden haber estado consiguiendo un precio más bajo durante la sesión, tal y como muestra la sombra más baja, pero no consiguieron que cerrase en un punto más bajo. El día de trading fue un enfrentamiento entre osos y toros, pero nadie se llevó la victoria. La aparición de un doji — o, peor, de una serie de dojis — significa que el mercado está paralizado por la indecisión. Necesita un nuevo factor para llamar a la inversión y, cuando ese factor aparezca, el precio mostrará una ruptura.

Una vela doji

Cuando el doji tenga una sombra excepcionalmente grande (cuando la apertura y el cierre estén tan cerca como la parte más alta de la sombra más baja) se le conoce como libélula. Un libélula que llega luego de una serie de cierres bajos puede significar que el movimiento bajista está finalizando. Los osos no pudieron poner el cierre por debajo de la apertura. Cuando la sombra grande es la superior (la apertura y el cierre son iguales en la base de la barra) se le conoce como lápida. En el Forex, una vela lápida que se deja ver en un movimiento alcista es una señal de que los toros no pudieron conseguir que el cierre estuviese por encima de la apertura en dicho período, hay que estar atentos.

Una vela libélula Una vela lápida

El spinning top es una vela en la cual las sombras superior e inferior son mayores que el cuerpo real. Una pequeña reflexión muestra porque esto es una muestra de indecisión, como el doji: los traders ponen un máximo significativamente alto pero no pueden hacer que la divisa cierre en dicho nivel, y también un bajo bastante alto, pero tampoco lo pueden cerrar en dicho nivel.

Una vela spinning top

Una serie de dojis o spinning tops con los cierres no lejos los unos de los otros es una señal de riesgo, el mercado está en rango de comercialización y necesita un catalizador para que se produzca una ruptura.

Un martillo tiene una sombra larga, lo que significa que el precio cayó tras la aperturas pero que resurgió para volver a cerrar cerca de la apertura, aunque todavía por debajo de ella. Eso significa que es una vela negra o rellena, y que si viene luego de una serie de velas decrecientes, es un patrón de continuación. Si viene luego de una serie de velas crecientes, es bajista y se le conoce como hombre colgante, ya que muestra el posible fin del aumento. Podríamos decir que el martillo no es realmente independiente, aunque primeramente lo verás como tal y, luego, verás que necesitas ver los elementos que lo preceden.

Una vela martillo Una vela de hombre colgante

Patrones de combinación

Una vela estrella es una independiente de la vela que la precede, separadas ambas por un salto. Un salto siempre refleja circunstancias especiales, especialmente en el Forex, donde el mercado casi nunca se cierra. Han llegado nuevas noticias o algún tipo de evento ha ocurrido para que los precios se vean en un salto, mayor o menor. Las estrellas cuentan con varias formas, pero siempre tienen un cuerpo real pequeño; o sea, que mientras el salto puede contar con un significado, el mercado se mantiene, al menos, sin posicionarse. El término de vela para un salto es una rising (o falling) window, un nombre ciertamente sugerente. Si la estrella es una vela blanca en una rising window siguiendo un movimiento alcista, suele significar que la subida del precio está finalizando. Esto puede parecer contrario a la intuición en un primer momento, pero no lo es si ves el salto como el último salto. La siguiente vela será probablemente negra y es bastante posible que "cierre el salto".

Las velas envolventes son lo contrario de los dojis, tienen cuerpos reales largos, tan largos que tanto el cierre como la apertura superan el cierre y la apertura de la barra previa. Como en todas las barras, cuanto más grande sea la vela más acción habrá ocurrido durante el período en cuestión. Una vela envolvente y alcista comenzó con una apertura por debajo de la base del cuerpo el día anterior y se cerró por encima de la parte superior del cuerpo el día anterior: mucha acción y con final positivo. La vela envolvente y bajista está negra y comenzó el período anterior por encima de la parte superior del cuerpo real de la vela, pero luego se precipitó, cerrando por debajo del cuerpo real de la vela previa. El tamaño relativamente mayor del cuerpo real "envuelve" la vela del período anterior, lo que significa que tiene un sentimiento más fuerte. Tanto la vela envolvente bajista como la alcista son algo habitual en el Forex y más de la mitad de las veces transmiten una apreciación correcta.

Un patrón de vela envolvente alcista Un patrón de vela envolvente bajista

Un patrón que no suele funcionar en Forex es el de los tres soldados blancos y el de los tres cuervos negros. Estos son tres velas muy largas y seguidas. La interpretación más convencional sería que la 4ª barra también sería mayor (o menor), pero esto es algo que no suele producirse en el Forex. El próximo máximo o mínimo puede continuar marcando tendencia, pero no necesariamente lo tiene que hacer el cierre. Éste es uno de los muchos ejemplos en los que merece la pena combinar las velas con otros indicadores , especialmente con la dinámica, fuerza relativa y MACD.