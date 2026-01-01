Каждая свеча может что-то обозначать сама по себе, однако в некоторых случаях свечу следует рассматривать в контексте других свечей, которые ее окружают. Среди важных одиночных свечей на Форекс выделяют такие конфигурации как доджи (додзи), «волчок», «молот» и «повешенный».

Фигур с участием нескольких свечей гораздо больше, чем одиночных. Это могут быть фигуры различных «звезд», поглощающие свечи (бычьи или медвежьи), харами, «три белых солдата», «три черных вороны» и т. д. Всего существует более сотни таких фигур, однако для того, чтобы иметь представление о текущем настроении рынка, достаточно знать всего несколько. Многие полагают, что свечные фигуры идеальны для обнаружения точек разворота тренда, так что незнание фигур – это очень большое упущение для Форекс-трейдера.

Одиночные свечи

Один из самых интересных видов отдельной свечи – доджи. Цены открытия и закрытия у такой свечи расположены настолько близко, что телом, по сути, является линия. Минимум и максимум могут располагаться относительно далеко друг от друга, однако, по сути, цена за период практически или вовсе не изменилась. Свеча доджи похожа на знак «+». Она дает нам понять, что покупатели пытались увеличить цену в течение соответствующего периода, но им не удалось сместить закрытие выше; продавцы же, напротив, старались сбить цену (что видно по нижней тени), но и них ничего не вышло. Таким образом, между быками и медведями была как бы зафиксирована ничья. Появление одной или, тем более, нескольких свечей доджи говорит о том, что рынок находится в полной нерешительности. Чтобы движение цены в ту или иную сторону продолжилось, нужен мощный фактор. Как только такой фактор появляется, цена делает скачок в ту или иную сторону.

Свеча доджи

Доджи с очень длинной нижней тенью (цены открытия и закрытия располагаются наверху) называется стрекозой. Если стрекоза появляется после нескольких более низких цен закрытия, это может означать, что нисходящий тренд «выдыхается» и медведям не удалось взять верх. Доджи с очень длинной верхней тенью носит название «могила». Свеча «могила», появившаяся во время движения вверх, может оказывать на то, что влияние быков слабеет и восходящий тренд может вскоре завершиться.

Свеча «стрекоза» Свеча «могила»

Если тело свечи значительно короче ее теней, ее называют волчком или приседающей свечой. Такая свеча так же, как и доджи, является показателем нерешительности рынка: как быки, так и медведи пытались сильно изменить цену, однако в итоге изменения оказались незначительными.

Свеча «волчок»

Группа свечей доджи или волчков с ценами закрытия, расположенными недалеко друг от друга, – это тревожный знак. Рынок находится в боковом тренде, и для прорыва цены нужна некая движущая сила.

Молот – это свеча с длинной тенью, которая указывает на сильное движение вниз после открытия, и ценой закрытия неподалеку от открытия, хотя и несколько ниже его. В случае если молот появляется после серии медвежьих свечей, он является фигурой продолжения, т. е. дает сигнал на продолжение тренда. Если он формируется вслед за бычьими свечами, он носит название «повешенный» («висельник») и сигнализирует о завершении восходящего тренда. По сути, молот вряд ли можно назвать одиночной свечой, однако чисто психологически мы сначала обращаем внимание на отдельную свечу-молот, а только потом на то, что идет до нее.

Свеча «молот» Свеча «висельник»

Фигуры из нескольких свечей

Звезда – свеча, идущая после гэпа. Гэп всегда сигнализирует о каком-то особом событии, особенно на Форекс, где торговля ведется практически непрерывно. Таким событием могут стать, например, неожиданные новости, всколыхнувшие рынок. Свеча-звезда может иметь разные формы, однако тело ее всегда небольшое, поскольку рынок всегда чувствует себя неуверенно после гэпа. Гэпы могут образовываться как вверх, так и вниз. В случае, если при восходящем движении образуется гэп вверх, часто это предвещает окончание восходящего тренда. Такая постановка вопроса кажется противоестественной, но только на первый взгляд. Дело в этом, что гэп – это «последний глоток» тренда. Следующая свеча, скорее всего, будет медвежья, и именно она, что называется, «закроет гэп».

Поглощающие свечи являются полной противоположностью доджи – у них очень длинное тело, настолько длинное, что перекрывает как цену открытия, так и закрытия предыдущей свечи. Как и в случае с барным графиком, здесь работает принцип: чем активнее была торговля, тем больше свеча. Бычья поглощающая свеча начинает формироваться под низом тела предыдущей свечи, а закрывается выше верхней части тела; таким образом, видно, что рынок был очень активен, а настроение в итоге оказалось положительное. Медвежья поглощающая свеча формируется выше, чем тело предыдущей свечи, а затем стремительно смещается вниз и закрывается ниже этой свечи. Таким образом, она полностью «поглощает» предыдущую свечу за счет своих размеров, и это означает, что рынок настроен очень решительно. Поглощающие свечи на Форекс оказываются надежным индикатором более чем в половине случаев.

Бычья поглощающая свеча Медвежья поглощающая свеча

Фигуры «три белых солдата» и «три черных вороны», напротив, являются достаточно ненадежными – во всяком случае, на Форекс. Эти фигуры представляют собой три крупных свечи одного вида, идущих подряд. Считается, что четвертая свеча в таком случае сформируется в ту же сторону (соответственно, будет бычьей или медвежьей), однако на Форекс это далеко не всегда так. Следующий минимум или максимум, возможно, и продолжит текущий тренд, но при этом цена закрытия может оказаться совсем иной. Это один из многочисленных примеров, когда к свечному анализу следует добавить анализ индикаторов, в особенности индикаторов силы тренда, таких как индекс относительной силы, а также MACD.