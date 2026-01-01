Las gráficas de barras son el caballo de batalla del análisis técnico. La mayoría de gráficas que verás en libros, revistas y en la web son gráficas de barras, por lo que merece la pena aprender qué significado tiene cada componente.

La "barra" en la gráfica de barras es una línea vertical en la que la parte más alta denota el precio máximo del período y la más baja el mínimo. A la izquierda de la barra hay una línea horizontal que denota el precio de apertura y a la derecha hay otra línea horizontal que denota el cierre. Una barra, por lo tanto, incluye todos los cuatro elementos clave del precio: apertura, máximo, mínimo y cierre, el OHLC, abreviadamente.

Cualquier software te permite estipular cuanto tiempo quieres que englobe tu gráfico de barras. Puedes tener barras de cinco minutos, de 15, de una hora o de cuatro horas. En Forex, las que se utilizan son normalmente las de 15 minutos, la de una y cuatro horas, o la diaria. Ten cuidado al buscar el parámetro temporal de las barras en una gráfica preparada por otra persona. A no ser que esté marcada como otra cosa, se asume normalmente que una gráfica de barras utiliza parámetros diarios.

Barras — alcista y bajista

Los cuatro componentes de la barra

La apertura se refiere literalmente al primer precio al cual se realiza un trade en dicho período. Normalmente, la apertura es la misma que el cierre anterior, pero puede ser muy importante si la apertura está lejos del cierre previo, especialmente si hay un salto. La gráfica posterior muestra una gráfica EUR/USD M1 con unos cuantos saltos de apertura. Es seguro asumir que están causados bien por una alta volatilidad del mercado o por la falta de liquidez en algunos puntos de precio.

La gráfica EUR/USD M1 muestra algunos saltos de apertura

Date cuenta de que, en Forex, tenemos muy pocos gaps en cuadros de tiempo más grandes que un minuto debido al trading continuo. Las únicas oportunidades reales de que se produzca un salto significativo son (1) el período entre el final de la sesión de futuros de Chicago y la apertura de la sesión de Globex dos horas después (cuando el mercado spot no se cierra durante dicho tiempo) y (2) desde el cierre de Nueva York el viernes hasta la apertura de la sesión asiática la tarde del viernes (por la mañana en Asia (que solo se produce una vez a la semana.

El cierre es el último trade realizado durante el cuadro de tiempo que utilizaste para tu definición de la barra. Es el punto de datos más importante de la barra porque resume el sentimiento final del período.

Sentimiento negativo: el cierre está Por debajo de la apertura En mínimos o cerca de él

Sentimiento positivo: el cierre está Por encima de la apertura En máximos o cerca de él



Volviendo a la primera figura, puedes ver que la apertura de la segunda barra está en el máximo y el cierre está en el mínimo. La apertura en máximos y el cierre en mínimos es un mensaje de que algo ha ocurrido durante el día y que el sentimiento ha cambiado respecto a esta seguridad. Hay bastantes posibilidades de que la siguiente barra contenga un mínimo menor y, por lo tanto, de que se daba considerar una posición corta. Igualmente, una barra que abra con el mínimo y cierre con un máximo es una indicación de que el próximo período de trading vea un aumento.

Tamaño de la barra

Además de la colocación de los componentes, también hay que fijarse en el tamaño de las barras. Una pequeña barra (con poca distancia entre máximos y mínimos) significa que hay poco interés tanto por parte de compradores como vendedores. Una barra larga, con una amplia distancia entre máximos y mínimos, significa que hay mucho interés tanto en comprar como en vender.

La distancia entre máximos y mínimos se conoce como rango de comercialización, y una barra llamativa con un tamaño diferente o una configuración de componentes distinta a la de la predecesora debería llamar la atención de cualquiera.

Un patrón a vigilar es de una serie de barras con un pequeño rango de comercialización, digamos de 40 puntos, cuando el promedio de rango entre máxima y mínima ha sido de 65 puntos. Una serie de este tipo implica una falta de decisión y será resuelta con una ruptura hacia uno u otro lado. Si tienes alguna idea acerca de lo que puede provocar dicha ruptura, tal como una la publicación de una noticia, siempre puedes abrir tus posiciones antes de que se produzca.

Otro patrón es el de una serie de barras largas, que viene a transmitir que la acción del trading está siendo muy rápida y a lo grande. Un "gran rango comercial" se define como substancialmente mayor que el rango promedio, es decir, 160 puntos si el promedio es de 100. Los traders no se pueden mantener en juego con tal amplio rango, ya que las pérdidas diarias son muy grandes y, además, el trading rápido y fuerte implica mucha adrenalina. Los traders acaban totalmente exhaustos con tal ritmo. Ten cuidado de entrar en un mercado con unas barras tan por encima de la media. Puede acabar diluyéndose.

Colocación de la barra en series

Tal y como explicamos, podemos asumir el sentimiento que transmite una barra en parte gracias a los patrones de barras previos a ella. De hecho, una definición de tendencia al alza es una serie de barras que contienen máximos más grandes y mínimos más grandes en una gran mayoría de barras, mientras que una tendencia bajista sería una serie barras conteniendo menores máximos y menores mínimos. Fíjate en las palabras "gran mayoría". Esto significa casi todas las barras, no todas ellas. El analista es el que tiene que decidir cuántas barras hacen falta para calificar como preponderantes para hablar de tendencia. En una gráfica diaria, podríamos decir que cinco o siete barras podrían ser suficientes.