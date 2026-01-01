Барный график – основа основ технического анализа. Большинство финансовых графиков, которые будут вам попадаться в книгах и на сайтах, это как раз барные графики, так что о них стоит поговорить отдельно.

Баром в данном случае называется вертикальная линия, верхняя точка которой – максимум цены за определенный период, а нижняя точка – минимум. Небольшая горизонтальная линия слева от бара отображает цену открытия, такая линия справа – цену закрытия. Таким образом, в баре представлены все четыре основных аспекта цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (иногда сокращается как OHLC, от англ. open, high, low, close).

В любой программе можно установить временной период, соответствующий одному бару, например, 5 минут, 15 минут, час ,4 часа и т. д. На Форекс чаще всего используют 15-минутные, часовые, 4-часовые и дневные бары. Если вы открываете новый график, обратите внимание, на какой период там установлены бары (как правило, по умолчанию одному бару соответствует период длительностью в 1 день).

Бары: бычий и медвежий

Четыре составляющих бара

Открытие – это цена, по которой осуществляется первая сделка в рамках данного периода. Как правило, цена открытия совпадает или очень близка к цене закрытия предыдущего бара, однако бывает и так, когда она сильно отличается от закрытия (в таком случае мы имеем дело с гэпом). Ниже представлен минутный график (M1) пары EUR/USD с несколькими гэпами (вверх и вниз). Гэпы могут возникать вследствие высокой рыночной волатильности или недостатка ликвидности.

Минутный график EUR/USD с гэпами на открытии

Гэпы на открытии на Форекс обычно возникают только на минутных графиках, поскольку торговля ведется практически непрерывно. Более серьезные гэпы на «длинных» графиках могут возникать только в следующие периоды: 1) между закрытием Чикагской фьючерсной биржи и открытием биржи Globex через 2 часа (в случае если спот-рынок в это время не закрывается) и 2) в период между закрытием нью-йоркской сессии в пятницу и открытием азиатской сессии утром в понедельник (в этом случае гэп называется недельным).

Цена закрытия – это цена, по которой заключается последняя сделка в период, обозначаемый баром. Это наиболее важный компонент бара, т. к. он отображает итоговое настроение рынка за данный период.

При негативном настроении цена закрытия находится: ниже открытия; на минимуме или рядом с ним.

При позитивном настроении цена закрытия находится: выше открытия; на максимуме или рядом с ним.



Вернемся к первому рисунку. На нем видно, что второй бар открылся на максимуме, а закрылся на минимуме. Это означает, что в течение для произошло нечто, значительно ухудшившее настроение рынка. Велика вероятность, что минимум следующего бара окажется еще ниже, поэтому в данном случае стоит задуматься о сделке на продажу. Если же бар, напротив, открывается на минимуме, а закрывается на максимуме, это показатель того, что цена будет повышаться.

Размер бара

В баре важны не только его составляющие, но и размер. Если бар маленький (короткий), это означает, что интерес как продавцов, так и покупателей, понижен. Длинный бар с большим расстоянием между максимумом и минимумом, напротив, указывает на сильный интерес со стороны медведей или быков.

Расстояние между максимумом и минимумом называется диапазоном. Если бар сильно выделяется размером или расположением компонентов на фоне предыдущих баров, следует обратить на него особое внимание.

Также внимания заслуживает особая конфигурация на графике: серия баров с небольшим диапазоном (в районе 40 пунктов) и со средней разницей между максимумом и минимумом около 65 пунктов. Такая конфигурация указывает на нерешительность рынка и возможность резкого прорыва цены в одну или другую сторону. Если вам известны факторы, способные повлиять на этот прорыв (например, грядущие новости), можно заключать соответствующую сделку.

Также может возникнуть и обратная ситуация: серия баров с большим диапазоном, что означает, что торговля ведется быстро и агрессивно. Большим считается диапазон существенно выше среднего, например, 160 пунктов для одного бара и 100 в общем. Торговля не может постоянно идти в таких огромных диапазонах, т. к. это ведет к большим внутридневным потерям и, к тому же, заставляет сильно нервничать. Рано или поздно трейдеры просто «выдыхаются», и в результате диапазон начинает сокращаться. Так что подумайте хорошенько, прежде чем выходить на рынок в такой ситуации – может плохо кончиться.

Расположение баров в серии

Как уже было сказано выше, настроение рынка можно определять не только по текущему бару, но и по тем, которые идут перед ним. В целом, если у нас имеется серия баров с более высокими максимумами или минимумами, речь идет о восходящем движении (тренде), если же максимумы и минимумы формируются все ниже, то это нисходящий тренд. Важно заметить, что этому правилу могут соответствовать не все бары в данной конкретной серии, но их большинство, причем что такое большинство, определяет тот, кто анализирует данный конкретный график. Однако заметим, что, например, на дневном графике в серии из 7 баров достаточно 5, подходящих под определение тренда, чтобы установить его наличие.