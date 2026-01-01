Барный график
Барный график – основа основ технического анализа. Большинство финансовых графиков, которые будут вам попадаться в книгах и на сайтах, это как раз барные графики, так что о них стоит поговорить отдельно.
Баром в данном случае называется вертикальная линия, верхняя точка которой – максимум цены за определенный период, а нижняя точка – минимум. Небольшая горизонтальная линия слева от бара отображает цену открытия, такая линия справа – цену закрытия. Таким образом, в баре представлены все четыре основных аспекта цены: открытие, максимум, минимум и закрытие (иногда сокращается как OHLC, от англ. open, high, low, close).
В любой программе можно установить временной период, соответствующий одному бару, например, 5 минут, 15 минут, час ,4 часа и т. д. На Форекс чаще всего используют 15-минутные, часовые, 4-часовые и дневные бары. Если вы открываете новый график, обратите внимание, на какой период там установлены бары (как правило, по умолчанию одному бару соответствует период длительностью в 1 день).
Четыре составляющих бара
Открытие – это цена, по которой осуществляется первая сделка в рамках данного периода. Как правило, цена открытия совпадает или очень близка к цене закрытия предыдущего бара, однако бывает и так, когда она сильно отличается от закрытия (в таком случае мы имеем дело с гэпом). Ниже представлен минутный график (M1) пары EUR/USD с несколькими гэпами (вверх и вниз). Гэпы могут возникать вследствие высокой рыночной волатильности или недостатка ликвидности.
Гэпы на открытии на Форекс обычно возникают только на минутных графиках, поскольку торговля ведется практически непрерывно. Более серьезные гэпы на «длинных» графиках могут возникать только в следующие периоды: 1) между закрытием Чикагской фьючерсной биржи и открытием биржи Globex через 2 часа (в случае если спот-рынок в это время не закрывается) и 2) в период между закрытием нью-йоркской сессии в пятницу и открытием азиатской сессии утром в понедельник (в этом случае гэп называется недельным).
Цена закрытия – это цена, по которой заключается последняя сделка в период, обозначаемый баром. Это наиболее важный компонент бара, т. к. он отображает итоговое настроение рынка за данный период.
- При негативном настроении цена закрытия находится:
- ниже открытия;
- на минимуме или рядом с ним.
- При позитивном настроении цена закрытия находится:
- выше открытия;
- на максимуме или рядом с ним.
Вернемся к первому рисунку. На нем видно, что второй бар открылся на максимуме, а закрылся на минимуме. Это означает, что в течение для произошло нечто, значительно ухудшившее настроение рынка. Велика вероятность, что минимум следующего бара окажется еще ниже, поэтому в данном случае стоит задуматься о сделке на продажу. Если же бар, напротив, открывается на минимуме, а закрывается на максимуме, это показатель того, что цена будет повышаться.
Размер бара
В баре важны не только его составляющие, но и размер. Если бар маленький (короткий), это означает, что интерес как продавцов, так и покупателей, понижен. Длинный бар с большим расстоянием между максимумом и минимумом, напротив, указывает на сильный интерес со стороны медведей или быков.
Расстояние между максимумом и минимумом называется диапазоном. Если бар сильно выделяется размером или расположением компонентов на фоне предыдущих баров, следует обратить на него особое внимание.
- Также внимания заслуживает особая конфигурация на графике: серия баров с небольшим диапазоном (в районе 40 пунктов) и со средней разницей между максимумом и минимумом около 65 пунктов. Такая конфигурация указывает на нерешительность рынка и возможность резкого прорыва цены в одну или другую сторону. Если вам известны факторы, способные повлиять на этот прорыв (например, грядущие новости), можно заключать соответствующую сделку.
- Также может возникнуть и обратная ситуация: серия баров с большим диапазоном, что означает, что торговля ведется быстро и агрессивно. Большим считается диапазон существенно выше среднего, например, 160 пунктов для одного бара и 100 в общем. Торговля не может постоянно идти в таких огромных диапазонах, т. к. это ведет к большим внутридневным потерям и, к тому же, заставляет сильно нервничать. Рано или поздно трейдеры просто «выдыхаются», и в результате диапазон начинает сокращаться. Так что подумайте хорошенько, прежде чем выходить на рынок в такой ситуации – может плохо кончиться.
Расположение баров в серии
Как уже было сказано выше, настроение рынка можно определять не только по текущему бару, но и по тем, которые идут перед ним. В целом, если у нас имеется серия баров с более высокими максимумами или минимумами, речь идет о восходящем движении (тренде), если же максимумы и минимумы формируются все ниже, то это нисходящий тренд. Важно заметить, что этому правилу могут соответствовать не все бары в данной конкретной серии, но их большинство, причем что такое большинство, определяет тот, кто анализирует данный конкретный график. Однако заметим, что, например, на дневном графике в серии из 7 баров достаточно 5, подходящих под определение тренда, чтобы установить его наличие.
Совет эксперта. Если у вас на графике открыто много индикаторов (например, 6 или 8), и половина из них указывает на покупку, а вторая половина – на продажу, имеет смысл открыть график «с нуля», без всяких индикаторов, и просто посмотреть на бары (как на расположение компонентов каждого бара, так и на общее расположение баров в серии). Вполне вероятно, что это поможет вам принять верное решение.