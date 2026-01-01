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¡Advertencia! El último backtest de este asesor experto en el período comprendido del 2013-01-01 al 2022-04-14 ha mostrado el completo destrucción de cuenta. ¡No ejecute este AE en una cuenta real! Utilícelo sólo para fines educativos. Los resultados del backtest a continuación están actualizados.

Introducción

Ichimoku Chikou Cross es un asesor experto de MetaTrader basado en el indicador estándar Ichimoku Kinko Hyo con la configuración predeterminada. En concreto, se utiliza el cruce de Chikou span con el precio para generar las señales de trading. Las señales son confirmadas con la posición relativa del precio actual y Kumo. Confirmación adicional proviene de la posición relativa de último nivel de Chikou span y Kumo en ese momento. El asesor experto no utiliza ningún nivel de stop-loss o take-profit, pero sale todas las operaciones en las señales inversas que no requieren ninguna confirmación. Opcional tamaño de la posición basado en ATR está disponible para mejorar la gestión de dinero.

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinkō Hyō, a menudo simplemente Ichimoku) es un indicador técnico, desarrollado por periodista japonés en la década de 1960. Podría traducirse como gráfico balanceado a primera vista. El Ichimoku utiliza 5 componentes distintos para crear una imagen completa de cómo está la tendencia del mercado: Tenkan-sen (muestra el valor medio del precio durante el primer período de tiempo, se determina como la suma del máximo y el mínimo durante este tiempo dividida por dos), Kijun-sen (muestra el valor medio del precio durante el segundo período de tiempo), Senkou Span A (media entre Tenkan-sen y Kijun-sen, retrasado por la duración del segundo periodo de tiempo), Senkou Span B (muestra el valor medio del precio durante el tercer período de tiempo que ha sido desplazado hacia adelante al valor del segundo período de tiempo), Chikou span (muestra el precio de cierre de la vela actual que está desplazada hacia atrás al valor del segundo período de tiempo). La nube, conocida como Kumo, es el espacio entre Senkou Span A y Senkou Span B.

El gráfico siguiente muestra la configuración completa de Ichimoku Kinko Hyo. La línea roja es Tenkan-sen, la línea azul es Kijun-sen, la línea marrón es Senkou Span A y la línea magenta es Senkou Span B. La nube Kumo es de color marrón cuando Senkou Span A es por encima de Senkou span B, y es de color magenta cuando Senkou span A está por debajo de B. La línea blanca es Chikou span.

Hay muchas maneras de utilizar Ichimoku Kinko Hyo para negociar — de las cruces de Tenkan/Kijun, hasta las cruces de Kumo, hasta las cruces del precio con cualquiera de los cinco componentes de Ichimoku.

Estrategia de Trading

El asesor experto Ichimoku Chikou Cross utiliza una estrategia de trading menos popular, pero aparentemente eficaz — si Chikou Span cruza la línea de precio de abajo es una señal de compra, si la cruza desde arriba es una señal de venta.

Espere hasta que se abre una nueva barra. Consiga dos últimos (completado) valores de Chikou span. Básicamente, ellos no son más que dos últimos precios de cierre, pero se desplazan visualmente hacia atrás por período de las barras del Kijun-sen. Consiga dos niveles de precio de cierre en el momento en que se muestran los valores del Chikou span — es decir los niveles del precio de cierre con el mismo shift al pasado. Si el Chikou corriente está por encima del nivel de cierre respectivo y el anterior fue por debajo o al mismo nivel que el precio de cierre respectivo, se genera una señal alcista y se invalida una bajista. Si el Chikou corriente está por debajo del nivel de cierre respectivo y el anterior fue por encima o al mismo nivel que el precio de cierre respectivo, se genera una señal bajista y se invalida una alcista. Si el Chikou está al mismo nivel que el precio de cierre respectivo, ambas señales se invalidan como, obviamente, el cruce de Chikou/precio está en curso y no se sabe dónde va a girar. Obtenga los valores de Senkou Span A y B en el momento del último (completos) precio de cierre. Si Cierre está por encima de Senkou Span A y Senkou Span B, se confirma la señal alcista. Si está por debajo de Senkou Span A y Senkou Span B, se confirma la señal bajista. Obtenga los valores de Senkou Span A y B en el momento del último Chikou span. Si Chikou span está por encima de Senkou A y Senkou B, se confirma la señal alcista. Si Chikou span está por debajo de ambas, se confirma la señal bajista. Si hay una señal alcista, cierre una posición corta (si hay alguna) y compruebe las confirmaciones. Si ambas confirmaciones alcistas están presentes, abre la posición larga y anule la señal alcista. Si hay una señal bajista, cierre una posición larga (si hay alguna) y compruebe las confirmaciones. Si ambas confirmaciones bajistas están presentes, abre la posición larga y anule la señal bajista.

Ejemplos de Operaciones

Venta

El gráfico siguiente muestra cuatro señales de entrada generadas por el AE Ichimoku Chikou Cross. Sólo una de las señales se confirma por ambas condiciones adicionales.

La primera señal (x rojo a la izquierda) se genera cuando Chikou span cruza el precio de cierre de abajo. Tanto el cruce como el precio de cierre en el momento de cruzar (26 barras adelante) están por debajo de la Kumo - la señal no está confirmada. La segunda señal es bajista (tick verde), se genera cuando la línea Chikou span cruza el precio desde arriba. Se confirma por la nube Kumo (el cruce y el precio de cierre están por debajo de la Kumo), y los resultados de entrada en una posición ganadora (que se muestra con una pequeña flecha roja conectada a una azul). Se salió una barra más tarde, cuando Chikou poste valor por encima del precio de cierre. La tercera señal (segundo x rojo a la izquierda) se genera en la siguiente barra. Se cierra la posición de venta previamente abierta, pero no se inicia una nueva posición de compra debido a que el precio de cierre y cruce de Chikou están debajo de la nube Kumo. La cuarta señal (x rojo a la derecha) es una posición potencial de venta. El cruce está colocado correctamente bajo de la nube Kumo. El problema es que el precio en el momento de cruzar (26 bares por delante del cruce) está dentro de la Kumo, no por debajo de ella. Está marcado con la flecha roja en el gráfico.

Compra

El ejemplo para las entradas de posiciones largas basadas en el Ichimoku Chikou Cross muestra cuatro señales de entrada también. Solo dos de ellas son confirmadas y solo uno de los resultados confirmados en una operación exitosa.

La primera señal (marcado con el tick verde a la izquierda) se genera cuando Chikou span cierra por encima de la nube Kumo obteniendo la confirmación final. El cruce de Chikou/precio actual sucedió antes por debajo de la Kumo y no se muestra en el gráfico. Luego el precio cerró por encima de la Kumo y algunas barras después del Chikou cerró por encima de la nube Kumo. Ahora se han recibido las dos confirmaciones. La señal activa la apertura de una posición larga (26 barras por delante del tick verde marcadas con la flecha azul). La posición fue cerrada más tarde por una señal de marcha atrás (marcada con x rojo a la izquierda y flecha roja con 26 barras por delante de ella). La segunda señal (x rojo a la izquierda) no está confirmada para la entrada. Simplemente sirve como la señal de salida de la posición anterior. La tercera señal (segundo tick verde) es una señal de compra totalmente confirmada, ya que se genera por encima de la Kumo cuando el precio actual se cerró por encima de la Kumo. El punto de entrada no se muestra en el gráfico como el nivel de precios actual se encuentra 26 barras por delante y no se ajusta al gráfico. La cuarta señal (segundo x rojo) es una señal corta incompleta que cancela la operación previa, pero no puede conseguir sus propias confirmaciones como el cruce de Chikou con el precio y el último precio de cierre están por encima de la nube Kumo.

Tamaño de Posición

El asesor experto Ichimoku Chikou Cross soporta dos modos de tamaño de posición: tamaño fijo de la posición y tamaño de posición basado en ATR. No hay nada especial acerca el primer modo — un trader simplemente entra un volumen en lotes para su uso con cualquier posición abierta por el AE. El segundo modo habilita tamaño fijo fraccional de posición común o posición de riesgo. En ambos casos, el indicador Average True Range (con un período determinado) se calcula antes de entrar en una nueva posición. Un multiplicador opcional se aplica a continuación al valor obtenido. Volumen de la posición se calcula en base a la tolerancia al riesgo acotado en puntos porcentuales o en unidades monetarias, con el valor de ATR previamente calculado como el stop-loss potencial.

Resultados de Backtest

El backtest del asesor experto Ichimoku Chikou Cross fue probado entre el 1 de enero de 2001 y el 23 de mayo 2013 (más de 12 años) en el gráfico de EUR/USD D1.

El volumen de posición fue puesto al 0.1 del lote estándar. El backtest demostró $6,696 de beneficios en la cuenta inicial de $10,000 con el 8.08%.de disminución máxima.

Con tamaño de posición basado en ATR (período de ATR = 20; multiplicador de ATR = 1, 2% de tolerancia al riesgo), el beneficio neto se incrementó a $23,776 en la cuenta inicial de $10,000 con el 14.57% de disminución máxima.

Parámetros de Entrada

Ichimoku

Tenkan (por defecto = 9) — período para el cálculo de Tenkan-sen.

(por defecto = 9) — período para el cálculo de Tenkan-sen. Kijun (por defecto = 26) — período para el cálculo de Kijun-sen.

(por defecto = 26) — período para el cálculo de Kijun-sen. Senkou (por defecto = 52) — período para el cálculo de Senkou spans.

Gestión de Dinero

Lots (por defecto = 0.1) — el número de los lotes estándares por la posición. Se utiliza si MM = false .

(por defecto = 0.1) — el número de los lotes estándares por la posición. Se utiliza si = . MM (por defecto = false) — si es true , tamaño de la posición basado en ATR se utilizará.

(por defecto = false) — si es , tamaño de la posición basado en ATR se utilizará. ATR_Period (por defecto = 20) — el período del indicador ATR, que se utiliza para el cálculo del tamaño de la posición. Funciona si MM = true .

(por defecto = 20) — el período del indicador ATR, que se utiliza para el cálculo del tamaño de la posición. Funciona si = . ATR_Multiplier (por defecto = 1) — el multiplicador para el valor del indicador ATR. Funciona si MM = true .

(por defecto = 1) — el multiplicador para el valor del indicador ATR. Funciona si = . Risk (por defecto = 2) — riesgo tolerado en puntos porcentuales del saldo/equidad de la cuenta. Funciona sólo si MM = true . Este parámetro de entrada se ignora si UseMoneyInsteadOfPercentage se establece en true .

(por defecto = 2) — riesgo tolerado en puntos porcentuales del saldo/equidad de la cuenta. Funciona sólo si = . Este parámetro de entrada se ignora si se establece en . FixedBalance (por defecto = 0) — si se establece en el valor distinto de cero, se utiliza en lugar de saldo/equidad de la cuenta para calcular el tamaño de la posición. Funciona sólo si MM = true .

(por defecto = 0) — si se establece en el valor distinto de cero, se utiliza en lugar de saldo/equidad de la cuenta para calcular el tamaño de la posición. Funciona sólo si = . MoneyRisk (por defecto = 0) — riesgo tolerado en la divisa de la cuenta. Funciona si MM = true . Requiere UseMoneyInsteadOfPercentage establecido en true .

(por defecto = 0) — riesgo tolerado en la divisa de la cuenta. Funciona si = . Requiere establecido en . UseMoneyInsteadOfPercentage (por defecto = false) — si es true , entonces el tamaño de la posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo ( MoneyRisk ) dada en dinero, no en porcentaje ( Risk ). Funciona sólo si MM = true .

(por defecto = false) — si es , entonces el tamaño de la posición se calculará en base a la tolerancia al riesgo ( ) dada en dinero, no en porcentaje ( ). Funciona sólo si = . UseEquityInsteadOfBalance (por defecto = false) — si es true , entonces el capital de la cuenta se utiliza en lugar del equilibrio en los cálculos. Funciona si MM = true . Este parámetro de entrada se ignora si UseMoneyInsteadOfPercentage se establece en true .

(por defecto = false) — si es , entonces el capital de la cuenta se utiliza en lugar del equilibrio en los cálculos. Funciona si = . Este parámetro de entrada se ignora si se establece en . LotDigits (por defecto = 2) — el número de posiciones decimales permitidos por su broker en volumen de la orden. Por ejemplo, si su broker le permite operar micro lotes (0.01), este parámetro debe ser establecido en 2. Si su broker permite sólo mini lotes (0.1), el parámetro debe ser establecido en 1. Requerido sólo si MM = true.

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