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Внимание! Последний бэктест данного экспертного советника на периоде с 2013-01-01 по 2022-04-14 показал полное опустошение торгового счета. Не запускайте данный ЭС на реальном счете! Используйте только в образовательных целях. Результаты тестирования, представленные ниже, уже не актуальны.

Введение

Ichimoku Chikou Cross — это экспертный советник для МетаТрейдера, основанный на стандартном индикаторе Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) с классическими параметрами. Для генерации торговых сигналов он использует пересечение линии Chikou с ценой. Сигналы подтверждаются относительным положением текущей цены и Kumo. Дополнительное подтверждение приходит от относительной положения последнего значения линии Chikou и Kumo в тот момент времени. ЭС не использует уровни стоп-лосса или тейк-профита, а выходит из позиций на сигналах разворота, которые, в отличие от сигналов входа, не требуют никаких подтверждений. Для улучшенного управления средствами можно включить расчет размера позиций, основанный на индикаторе ATR (Average true range или Средний истинный диапазон).

Индикатор Ишимоку

Ишимоку (一目均衡表, Ichimoku Kinkō Hyō) — индикатор технического анализа, опубликованный одним японским журналистом в 1960-х. Он используется для быстрой оценки текущей ситуации на ценовом графике с нескольких ракурсов сразу. Он состоит из пяти основных элементов: Tenkan-sen (по сути, быстрая скользящая средняя, основанная на разнице между самой высокой и низкой ценой за период вместо традиционных уровней закрытия), Kijun-sen (медленная скользящая средняя), Senkou A (среднее значение между Tenkan-sen и Kijun-sen, отображенное с некоторым сдвигом в будущее), Senkou B (среднее между максимальной и минимальной ценой за период, отображенное с таким же сдвигом в будущее), Chikou (цена закрытия, отрисованная с таким же сдвигом, но в прошлое). Вместе линии Senkou A и B формируют облако Kumo.

График, показанный ниже, демонстрирует весь набор линий индикатора Ишимоку. Красная линия — Tenkan-sen, синяя линия — Kijun-sen, коричневая линия — Senkou A, сиреневая — Senkou B. Облако Kumo окрашивается в коричневый цвет, когда Senkou A выше Senkou B, и в сиреневый цвет, когда Senkou A ниже B. Белая линия — это линия Chikou.

Есть множество способов применения индикатора Ишимоку в торговле — от пересечений линий Tenkan и Kijun до пересечений цены с любым из пяти компонентов этого индикатора.

Торговая стратегия

Экспертный советник Ichimoku Chikou Cross использует менее популярную, но, судя по всему, достаточно эффективную торговую стратегию: покупать, когда линия Chikou пересечет цену закрытия снизу, и продавать, когда линия Chikou пересечет цену закрытия сверху. Вот список шагов, которые он выполняет:

Дождаться появления нового бара. Получить два последних (завершенных) значения линии Chikou. По сути, это — не что иное, как два последних уровня цены закрытия, но визуально сдвинутых назад на Kijun периодов. Получить два значения цены закрытия на время значений линии Chikou, полученных в предыдущем шаге — то есть, цены закрытия с тем же сдвигом в прошлое. Если текущий уровень Chikou выше соответствующей цены закрытия, а предыдущий уровень Chikou был ниже или равен соответствующему уровню цены закрытия, возникает бычий сигнал и сбрасывается медвежий. Если текущий уровень Chikou ниже соответствующей цены закрытия, а предыдущий уровень Chikou был выше или равен соответствующему уровню цены закрытия, возникает медвежий сигнал и сбрасывается бычий. Если текущий уровень Chikou равен соответствующей цене закрытия, то оба сигнала сбрасываются, так как, очевидно, пересечение Chikou с ценой еще не завершилось и нельзя сказать наверняка, куда оно будет указывать. Получить значения линий Senkou A и B на момент последней (завершенной) цены закрытия. Если цена закрытия выше и Senkou A, и Senkou B, бычий сигнал подтверждается. Если цена закрытия ниже и Senkou A, и Senkou B, подтверждается медвежий сигнал. Получить значения линий Senkou A и B на момент последнего завершенного значения линии Chikou. Если линия Chikou выше, чем Senkou A и Senkou B, подтверждается бычий сигнал. Если линия Chikou ниже, чем Senkou A и Senkou B, подтверждается медвежий сигнал. Если есть бычий сигнал, закрыть короткую позицию (если таковая имеется) и проверить подтверждения. Если оба бычьих подтверждения присутствуют, открыть длинную позицию и сбросить бычий сигнал. Если есть медвежий сигнал, закрыть длинную позицию (если таковая имеется) и проверить подтверждения. Если оба медвежьих подтверждения присутствуют, открыть короткую позицию и сбросить медвежий сигнал.

Примеры сделок

Продажа

Пример графика ниже показывает четыре входных сигнала, сгенерированных ЭС Ichimoku Chikou Cross. Только один из сигналов подтверждается двумя дополнительными условиями.

Первый сигнал (самый левый красный крест) генерируется, когда линия Chikou пересекает цену закрытия снизу. И пересечение, и цена закрытия в момент пересечения (26 баров впереди) находятся ниже, чем Kumo — сигнал не подтверждается. Второй сигнал — медвежий (зеленая галочка) и возникает, когда линия Chikou пересекает цену сверху. Он подтверждается облаком Kumo (и пересечение, и цена закрытия ниже, чем Kumo), и сделка заканчивается прибыльной позицией (на графике показана маленькой красной стрелкой, соединенной с синей стрелкой). Выход из позиции происходит баром позже, когда Chikou показывает значение выше цены закрытия. Третий сигнал (второй красный крест слева) генерируется на следующем баре. Он закрывает предыдущую позицию, но не инициирует новую покупку потому, что и цена закрытия, и пересечение Chikou — ниже Kumo. Четвертый сигнал (самый правый красный крест) — потенциальная короткая позиция. Само по себе, пересечение находится, как и нужно, под облаком Kumo. Проблема состоит в том, что цена на момент пересечения (т.е. на 26 баров правее) находится внутри Kumo, а не под ним. На графике этот момент отмечен большой красной стрелкой.

Покупка

Пример для входа в длинную позицию по стратегии ЭС Ichimoku Chikou Cross тоже показывает четыре сигнала. Только два из них подтверждаются и только один из подтвержденных сигналов заканчиваются прибылью.

Первый сигнал (самая левая зеленая галка) генерируется, когда линия Chikou закрывается выше облака Kumo, получая тем самым окончательное подтверждение. Само пересечение Chikou с ценой произошло ранее ниже, чем Kumo и не показано на графике. Затем цена закрывается выше Kumo и несколькими барами позже Chikou закрывается выше облака Kumo. Теперь все два подтверждения получены. Сигнал вызывает открытие длинной позиции (показана маленькой синей стрелкой на 26 баров впереди зеленой галки). Позиция была позже закрыта сигналом на разворот (самый левый красный крест и маленькая красная стрелка на 26 баров впереди него). Второй сигнал (самый левый красный крест) не подтверждается для входа. Он просто служит как сигнал выхода из предыдущей позиции. Третий сигнал (вторая зеленая галка) — полностью подтвержденный сигнал на покупку, потому что он сгенерировался над Kumo, когда текущая цена закрылась также выше Kumo. Точка входа не показана на графике, так как действительная цена находится на 26 баров впереди и не поместилась на графике. К сожалению, позиция быстро закрывается в убыточной зоне. Четвертый сигнал (второй красный крест) — незавершенный сигнал на продажу, который закрывает предыдущую сделку, но так и не получает свои подтверждения, так как пересечение Chikou с ценой и последний уровень закрытия находятся выше облака Kumo.

Размер позиции

ЭС Ichimoku Chikou Cross поддерживает два режима определения размера позиции: обычный фиксированный размер и размер позиции, основанный на индикаторе ATR. В первом режиме нет ничего особенного — трейдер задает объем позиции в лотах и он используется для в каждой сделке советника. Второй режим включает размер, зависящий либо от фиксированной доли баланса, либо от фиксированной суммы риска. В обоих случаях перед открытием позиции рассчитывается индикатор Average True Range (Средний истинный диапазон) с заданным периодом. К полученному значению затем применяется заданный пользователем множитель. Затем на основании допустимого риска, заданного в виде процентных пунктов или денежных единиц, рассчитывается объем позиции с использованием рассчитанного значения ATR в качестве потенциального стоп-лосса.

Результаты тестирования

Тестирование экспертного советника Ichimoku Chikou Cross было произведено на периоде с 1 января 2001 года по 23 мая 2013 года (больше 12 лет) на графике EUR/USD @ D1.

При использовании фиксированного объема позиции равного 0,1 стандартного лота итоговая прибыль была равной 6 696 $ при стартовом балансе 10 000 $ и максимальной относительной просадке равной 8,08%.

При включенном расчете размера позиции, основанном на индикаторе ATR (период ATR = 20; множитель ATR = 1; допуск риска = 2%), итоговая прибыль увеличилась до 23 776 $ при том же стартовом балансе (10 000 $), в то время как максимальная относительная просадка выросла до 14,57%.

Входные параметры

Ишимоку

Tenkan (по умолчанию = 9) — период для расчета линии Tenkan-sen.

(по умолчанию = 9) — период для расчета линии Tenkan-sen. Kijun (по умолчанию = 26) — период для расчета линии Kijun-sen.

(по умолчанию = 26) — период для расчета линии Kijun-sen. Senkou (по умолчанию = 52) — период для расчета линий Senkou A и B.

Управление средствами

Lots (по умолчанию = 0.1) — базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда MM = false .

(по умолчанию = 0.1) — базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда = . MM (по умолчанию = false) — если true , будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR.

(по умолчанию = false) — если , будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR. ATR_Period (по умолчанию = 20) — период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда MM = true .

(по умолчанию = 20) — период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда = . ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) — множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда MM = true .

(по умолчанию = 1) — множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда = . Risk (по умолчанию = 2) — допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда MM = true . Этот параметр игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true .

(по умолчанию = 2) — допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда = . Этот параметр игнорируется, если = . FixedBalance (по умолчанию = 0) — если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если MM = true .

(по умолчанию = 0) — если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если = . MoneyRisk (по умолчанию = 0) — допуск риска в валюте счета. Работает только если MM = true . Требует установки UseMoneyInsteadOfPercentage равным true .

(по умолчанию = 0) — допуск риска в валюте счета. Работает только если = . Требует установки равным . UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) — если true , то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета ( MoneyRisk ) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета ( Risk ). Работает только если MM = true .

(по умолчанию = false) — если , то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета ( ) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета ( ). Работает только если = . UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true , то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если MM = true . Игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true .

(по умолчанию = false) — если , то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если = . Игнорируется, если = . LotDigits (по умолчанию = 2) — количество знаков после запятой, разрешенных вашим брокером при задании объема ордера. Например, если ваш брокер допускает торговлю микро-лотами (0,01), тогда этот параметр должен быть равен 2. Если ваш брокер разрешает только мини-лоты (0,1), то этот параметр должен быть установлен на 1. Требуется только если MM = true.

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