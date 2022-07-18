MetaTrader 蜡烛图范围指标 - 这是一款非常简单和轻便的指标，它会在在鼠标悬停时用点值显示蜡烛图的范围。除了高点价/低点价范围，它还可以选择是否显示蜡烛图的烛身尺寸（开盘价/收盘价）。有多项显示参数可用于控制指标的外观。这项指标适用于交易平台的 MT4 和 MT5 版本。

输入参数

ShowBodySize (默认值 = false) - 如果为 true，则会显示蜡烛图烛身的尺寸。

(默认值 = false) - 如果为 true，则会显示蜡烛图烛身的尺寸。 HavePipettes (默认值 = false) - 如果为 true，指标将认为货币对的报价包含十分之一点（pipettes），并且将显示相应的点值范围。

(默认值 = false) - 如果为 true，指标将认为货币对的报价包含十分之一点（pipettes），并且将显示相应的点值范围。 TrueRange (默认 = false) - 如果为 true，指标将计算真实波幅（包括跳空部分），而不是常规波幅。

(默认 = false) - 如果为 true，指标将计算真实波幅（包括跳空部分），而不是常规波幅。 font_color (默认值 = clrLightGray) - 蜡烛图范围指标的颜色。

(默认值 = clrLightGray) - 蜡烛图范围指标的颜色。 font_size (默认值 = 10) - 蜡烛图范围指标的尺寸。

(默认值 = 10) - 蜡烛图范围指标的尺寸。 font_face (默认值 = "Verdana") - 蜡烛图范围指标的字体。

(默认值 = "Verdana") - 蜡烛图范围指标的字体。 corner (默认值 = CORNER_LEFT_UPPER) - 蜡烛图范围指标在图表上的位置。

(默认值 = CORNER_LEFT_UPPER) - 蜡烛图范围指标在图表上的位置。 distance_x (默认值 = 3) - 从位置角到指标的水平距离。

(默认值 = 3) - 从位置角到指标的水平距离。 distance_y (默认值 = 12) - 从位置角到指标的垂直距离。

(默认值 = 12) - 从位置角到指标的垂直距离。 DrawTextAsBackground (默认值 = false) - 如果为 true，蜡烛图范围值的文本标签将绘制为背景。如果您不想让指标遮挡图表，它可能会派上用场。

(默认值 = false) - 如果为 true，蜡烛图范围值的文本标签将绘制为背景。如果您不想让指标遮挡图表，它可能会派上用场。 ObjectPrefix (默认值 = "CR-") - 图表对象的前缀，用于与其他指标兼容。

示例与用法。

示例以点值的形式显示鼠标当前悬停的蜡烛图的高点价-低点价范围以及收盘价-开盘价的烛身尺寸。 无高点或低点

这项指标的用法非常简单：您只需将鼠标移动至图表，即可获得有关您指向的蜡烛图的重要信息，以方便您查看。

显然，这项指标不能单独用于获取交易信号，但蜡烛图长度及烛身大小都可以成为技术分析中的一项因素——无论该分析是用于外汇市场还是其他金融市场。