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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
蜡烛图范围
MetaTrader 蜡烛图范围指标 - 这是一款非常简单和轻便的指标，它会在在鼠标悬停时用点值显示蜡烛图的范围。除了高点价/低点价范围，它还可以选择是否显示蜡烛图的烛身尺寸（开盘价/收盘价）。有多项显示参数可用于控制指标的外观。这项指标适用于交易平台的 MT4 和 MT5 版本。
输入参数
- ShowBodySize (默认值 = false) - 如果为 true，则会显示蜡烛图烛身的尺寸。
- HavePipettes (默认值 = false) - 如果为 true，指标将认为货币对的报价包含十分之一点（pipettes），并且将显示相应的点值范围。
- TrueRange (默认 = false) - 如果为 true，指标将计算真实波幅（包括跳空部分），而不是常规波幅。
- font_color (默认值 = clrLightGray) - 蜡烛图范围指标的颜色。
- font_size (默认值 = 10) - 蜡烛图范围指标的尺寸。
- font_face (默认值 = "Verdana") - 蜡烛图范围指标的字体。
- corner (默认值 = CORNER_LEFT_UPPER) - 蜡烛图范围指标在图表上的位置。
- distance_x (默认值 = 3) - 从位置角到指标的水平距离。
- distance_y (默认值 = 12) - 从位置角到指标的垂直距离。
- DrawTextAsBackground (默认值 = false) - 如果为 true，蜡烛图范围值的文本标签将绘制为背景。如果您不想让指标遮挡图表，它可能会派上用场。
- ObjectPrefix (默认值 = "CR-") - 图表对象的前缀，用于与其他指标兼容。
示例与用法。
示例以点值的形式显示鼠标当前悬停的蜡烛图的高点价-低点价范围以及收盘价-开盘价的烛身尺寸。 无高点或低点
这项指标的用法非常简单：您只需将鼠标移动至图表，即可获得有关您指向的蜡烛图的重要信息，以方便您查看。
显然，这项指标不能单独用于获取交易信号，但蜡烛图长度及烛身大小都可以成为技术分析中的一项因素——无论该分析是用于外汇市场还是其他金融市场。
下载 (ver. 1.01, 2023-07-27)MetaTrader 4 蜡烛图范围（压缩版） MetaTrader 4 蜡烛图范围 MetaTrader 5 蜡烛图范围（压缩版） MetaTrader 5 蜡烛图范围
您可以在任何 MT4 外汇经纪商处开立交易账户，然后您可以自由地使用此处提供的 MetaTrader 4 版指标。如果您想使用这些指标的 MT5 版本，您需要去支持 MetaTrader 5 的经纪商处开立账户。
探讨
提醒！
如果您不知道该如何安装这项指标，请阅读 MetaTrader 指标教程。
您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于蜡烛图范围的问题。
更新日志
1.01 - 2023/7/27
- 增加了真实波幅的计算选项（TrueRange 输入参数）。
1.00 - 2022/7/18
- EarnForex.com 首次发布蜡烛图范围指标。