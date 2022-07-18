МетаТрейдер-индикатор Диапазона свечи (Candle Range) — очень простой и нетребовательный индикатор, который отображает диапазон свечи в пунктах по наведению указателя мыши. В дополнение к диапазону High/Low (максимум/минимум), он может показывать размер тела свечи (открытие/закрытие). Доступно множество параметров для управления внешним видом индикатора. Данный индикатор доступен для версий платформы МТ4 и МТ5.

Входные параметры

ShowBodySize (по умолчанию = false) — если true, будет также отображаться размер тела свечи.

(по умолчанию = false) — если true, будет также отображаться размер тела свечи. HavePipettes (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет считать, что в котировках валютной пары есть подпункты и соответственно будет отображать диапазоны.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет считать, что в котировках валютной пары есть подпункты и соответственно будет отображать диапазоны. TrueRange (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет рассчитывать истинный диапазон (включая предыдущий гэп) вместо обычного диапазона.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор будет рассчитывать истинный диапазон (включая предыдущий гэп) вместо обычного диапазона. font_color (по умолчанию = clrLightGray) — цвет индикатора диапазона свечи.

(по умолчанию = clrLightGray) — цвет индикатора диапазона свечи. font_size (по умолчанию = 10) — размер индикатора диапазона свечи.

(по умолчанию = 10) — размер индикатора диапазона свечи. font_face (по умолчанию = "Verdana") — шрифт индикатора диапазона свечи.

(по умолчанию = "Verdana") — шрифт индикатора диапазона свечи. corner (по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) — размещение индикатора диапазона свечи.

(по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) — размещение индикатора диапазона свечи. distance_x (по умолчанию = 3) — горизонтальный отступ от угла для отображения индикатора.

(по умолчанию = 3) — горизонтальный отступ от угла для отображения индикатора. distance_y (по умолчанию = 12) — вертикальный отступ от угла для отображения индикатора.

(по умолчанию = 12) — вертикальный отступ от угла для отображения индикатора. DrawTextAsBackground (по умолчанию = false) — если true, то текст со значением диапазона отображается как фон. Может быть полезным, когда вы хотите, чтобы индикатор не закрывал график.

(по умолчанию = false) — если true, то текст со значением диапазона отображается как фон. Может быть полезным, когда вы хотите, чтобы индикатор не закрывал график. ObjectPrefix (по умолчанию = "CR-") — приставка для названий графических объектов для совместимости с другими индикаторами.

Пример и использование

Пример показывает диапазон High - Low и размер тела Close - Open в пунктах для свечи, на которую в данный момент наведен курсор мышки.

Использовать этот индикатор очень просто — вы просто передвигаете курсор мыши по графику, и важная информация про свечу, на которую вы указываете, отображается для вашего удобства.

Очевидно, данный индикатор сам по себе нельзя использовать для генерации торговых сигналов, но длина свечи и размер ее тела могут быть фактором в техническом анализе — будь то Форекс или любой другой финансовый рынок.