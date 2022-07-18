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Диапазон свечи

МетаТрейдер-индикатор Диапазона свечи (Candle Range) — очень простой и нетребовательный индикатор, который отображает диапазон свечи в пунктах по наведению указателя мыши. В дополнение к диапазону High/Low (максимум/минимум), он может показывать размер тела свечи (открытие/закрытие). Доступно множество параметров для управления внешним видом индикатора. Данный индикатор доступен для версий платформы МТ4 и МТ5.

Входные параметры

  • ShowBodySize (по умолчанию = false) — если true, будет также отображаться размер тела свечи.
  • HavePipettes (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет считать, что в котировках валютной пары есть подпункты и соответственно будет отображать диапазоны.
  • TrueRange (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет рассчитывать истинный диапазон (включая предыдущий гэп) вместо обычного диапазона.
  • font_color (по умолчанию = clrLightGray) — цвет индикатора диапазона свечи.
  • font_size (по умолчанию = 10) — размер индикатора диапазона свечи.
  • font_face (по умолчанию = "Verdana") — шрифт индикатора диапазона свечи.
  • corner (по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) — размещение индикатора диапазона свечи.
  • distance_x (по умолчанию = 3) — горизонтальный отступ от угла для отображения индикатора.
  • distance_y (по умолчанию = 12) — вертикальный отступ от угла для отображения индикатора.
  • DrawTextAsBackground (по умолчанию = false) — если true, то текст со значением диапазона отображается как фон. Может быть полезным, когда вы хотите, чтобы индикатор не закрывал график.
  • ObjectPrefix (по умолчанию = "CR-") — приставка для названий графических объектов для совместимости с другими индикаторами.

Пример и использование

Индикатор Диапазона свечи — Пример графика в МетаТрейдере

Пример показывает диапазон High - Low и размер тела Close - Open в пунктах для свечи, на которую в данный момент наведен курсор мышки.

Использовать этот индикатор очень просто — вы просто передвигаете курсор мыши по графику, и важная информация про свечу, на которую вы указываете, отображается для вашего удобства.

Очевидно, данный индикатор сам по себе нельзя использовать для генерации торговых сигналов, но длина свечи и размер ее тела могут быть фактором в техническом анализе — будь то Форекс или любой другой финансовый рынок.

Скачать (ver. 1.01, 2023-07-27)

Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 4 (в zip-архиве)Скачать Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 4Скачать Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 5 (в zip-архиве)Скачать Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 5Скачать

 

Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.

Обсудить

Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.01 - 2023-07-27

  • Добавлена возможность расчета истинного диапазона (входной параметр TrueRange).

Версия 1.00 - 2022-07-18

  • Первый релиз индикатора диапазона свечи на EarnForex.com.