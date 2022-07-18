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Диапазон свечи
МетаТрейдер-индикатор Диапазона свечи (Candle Range) — очень простой и нетребовательный индикатор, который отображает диапазон свечи в пунктах по наведению указателя мыши. В дополнение к диапазону High/Low (максимум/минимум), он может показывать размер тела свечи (открытие/закрытие). Доступно множество параметров для управления внешним видом индикатора. Данный индикатор доступен для версий платформы МТ4 и МТ5.
Входные параметры
- ShowBodySize (по умолчанию = false) — если true, будет также отображаться размер тела свечи.
- HavePipettes (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет считать, что в котировках валютной пары есть подпункты и соответственно будет отображать диапазоны.
- TrueRange (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет рассчитывать истинный диапазон (включая предыдущий гэп) вместо обычного диапазона.
- font_color (по умолчанию = clrLightGray) — цвет индикатора диапазона свечи.
- font_size (по умолчанию = 10) — размер индикатора диапазона свечи.
- font_face (по умолчанию = "Verdana") — шрифт индикатора диапазона свечи.
- corner (по умолчанию = CORNER_LEFT_UPPER) — размещение индикатора диапазона свечи.
- distance_x (по умолчанию = 3) — горизонтальный отступ от угла для отображения индикатора.
- distance_y (по умолчанию = 12) — вертикальный отступ от угла для отображения индикатора.
- DrawTextAsBackground (по умолчанию = false) — если true, то текст со значением диапазона отображается как фон. Может быть полезным, когда вы хотите, чтобы индикатор не закрывал график.
- ObjectPrefix (по умолчанию = "CR-") — приставка для названий графических объектов для совместимости с другими индикаторами.
Пример и использование
Пример показывает диапазон High - Low и размер тела Close - Open в пунктах для свечи, на которую в данный момент наведен курсор мышки.
Использовать этот индикатор очень просто — вы просто передвигаете курсор мыши по графику, и важная информация про свечу, на которую вы указываете, отображается для вашего удобства.
Очевидно, данный индикатор сам по себе нельзя использовать для генерации торговых сигналов, но длина свечи и размер ее тела могут быть фактором в техническом анализе — будь то Форекс или любой другой финансовый рынок.
Скачать (ver. 1.01, 2023-07-27)Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 4 (в zip-архиве) Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 4 Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 5 (в zip-архиве) Диапазон свечи (Candle Range) для MetaTrader 5
Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.
Обсудить
Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!
Список изменений
Версия 1.01 - 2023-07-27
- Добавлена возможность расчета истинного диапазона (входной параметр TrueRange).
Версия 1.00 - 2022-07-18
- Первый релиз индикатора диапазона свечи на EarnForex.com.