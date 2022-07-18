مؤشر الميتاتريدر Candle Range — هو مؤشر بسيط وخفيف للغاية يعرض نطاق الشمعة في شكل نقاط بمجرد تمرير الماوس عليها. وبالإضافة إلى نطاق القمة/القاع، يمكن أن يعرض المؤشر بشكل اختياري حجم جسم الشمعة (الفتح/الإغلاق). تتوفر العديد من مُعلمات العرض للتحكم في شكل المؤشر. هذا المؤشر متاح لإصدارات MT4 وMT5 من منصة التداول.

مُعلمات الإدخال

ShowBodySize (افتراضي = false) — إذا كان true، سيعرض المؤشر أيضًا حجم جسم الشمعة.

(افتراضي = false) — إذا كان true، سيعرض المؤشر أيضًا حجم جسم الشمعة. HavePipettes (افتراضي = false) — إذا كان true، سيفترض المؤشر أن سعر زوج العملات يحتوي على أجزاء من البيب (pipettes) وسيعرض نطاقات النقاط وفقًا لذلك.

(افتراضي = false) — إذا كان true، سيفترض المؤشر أن سعر زوج العملات يحتوي على أجزاء من البيب (pipettes) وسيعرض نطاقات النقاط وفقًا لذلك. TrueRange (افتراضي = false) — إذا true، سيحسب المؤشر النطاق الحقيقي (بما في ذلك جزء الفجوة السعرية) بدلاً من النطاق العادي.

(افتراضي = false) — إذا true، سيحسب المؤشر النطاق الحقيقي (بما في ذلك جزء الفجوة السعرية) بدلاً من النطاق العادي. font_color (افتراضي = clrLightGray) — لون مؤشر نطاق الشمعة.

(افتراضي = clrLightGray) — لون مؤشر نطاق الشمعة. font_size (افتراضي = 10) — حجم مؤشر نطاق الشمعة.

(افتراضي = 10) — حجم مؤشر نطاق الشمعة. font_face (افتراضي = "Verdana") — الخط المستخدم في عرض مؤشر نطاق الشمعة.

(افتراضي = "Verdana") — الخط المستخدم في عرض مؤشر نطاق الشمعة. corner (افتراضي = CORNER_LEFT_UPPER) — موقع مؤشر نطاق الشمعة على الرسم البياني.

(افتراضي = CORNER_LEFT_UPPER) — موقع مؤشر نطاق الشمعة على الرسم البياني. distance_x (افتراضي = 3) — المسافة الأفقية من الزاوية إلى المؤشر.

(افتراضي = 3) — المسافة الأفقية من الزاوية إلى المؤشر. distance_y (افتراضي = 12) — المسافة العمودية من الزاوية إلى المؤشر.

(افتراضي = 12) — المسافة العمودية من الزاوية إلى المؤشر. DrawTextAsBackground (افتراضي = false) — إذا كان true، سيتم عرض بطاقة النص المُرفق بها قيمة نطاق الشمعة كخلفية. هذا الخيار قد يكون مفيدًا إذا كنت تريد تجنب أن يؤدي عرض المؤشر إلى تشتيت انتباهك بسبب ازدحام الرسم البياني.

(افتراضي = false) — إذا كان true، سيتم عرض بطاقة النص المُرفق بها قيمة نطاق الشمعة كخلفية. هذا الخيار قد يكون مفيدًا إذا كنت تريد تجنب أن يؤدي عرض المؤشر إلى تشتيت انتباهك بسبب ازدحام الرسم البياني. ObjectPrefix (افتراضي = "CR-") —بادئة مُرفقة بعناصر الرسم البياني للتوافق مع المؤشرات الأخرى.

مثال على الاستخدام

يعرض هذا المثال نطاق القمة-القاع وحجم الجسم الإغلاق-الفتح في شكل نقاط للشموع التي نؤشر عليها بالماوس في الوقت الحالي.

يتسم استخدام هذا المؤشر بالبساطة — كل ما عليك هو التمرير بالماوس على الرسم البياني وسيعرض لك معلومات هامة حول الشموع التي تشير إليها بمنتهى البساطة.

من الواضح أن هذا المؤشر لا يمكن استخدامه بمفرده في الحصول على إشارات التداول، ولكن قد يُعطي طول الشمعة وحجم الجسم دلالات هامة في التحليل الفني — سواء كان ذلك في سوق الفوركس أو أسواق مالية أخرى.