النتائج الشائعة
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
Candle Range
مؤشر الميتاتريدر Candle Range — هو مؤشر بسيط وخفيف للغاية يعرض نطاق الشمعة في شكل نقاط بمجرد تمرير الماوس عليها. وبالإضافة إلى نطاق القمة/القاع، يمكن أن يعرض المؤشر بشكل اختياري حجم جسم الشمعة (الفتح/الإغلاق). تتوفر العديد من مُعلمات العرض للتحكم في شكل المؤشر. هذا المؤشر متاح لإصدارات MT4 وMT5 من منصة التداول.
مُعلمات الإدخال
- ShowBodySize (افتراضي = false) — إذا كان true، سيعرض المؤشر أيضًا حجم جسم الشمعة.
- HavePipettes (افتراضي = false) — إذا كان true، سيفترض المؤشر أن سعر زوج العملات يحتوي على أجزاء من البيب (pipettes) وسيعرض نطاقات النقاط وفقًا لذلك.
- TrueRange (افتراضي = false) — إذا true، سيحسب المؤشر النطاق الحقيقي (بما في ذلك جزء الفجوة السعرية) بدلاً من النطاق العادي.
- font_color (افتراضي = clrLightGray) — لون مؤشر نطاق الشمعة.
- font_size (افتراضي = 10) — حجم مؤشر نطاق الشمعة.
- font_face (افتراضي = "Verdana") — الخط المستخدم في عرض مؤشر نطاق الشمعة.
- corner (افتراضي = CORNER_LEFT_UPPER) — موقع مؤشر نطاق الشمعة على الرسم البياني.
- distance_x (افتراضي = 3) — المسافة الأفقية من الزاوية إلى المؤشر.
- distance_y (افتراضي = 12) — المسافة العمودية من الزاوية إلى المؤشر.
- DrawTextAsBackground (افتراضي = false) — إذا كان true، سيتم عرض بطاقة النص المُرفق بها قيمة نطاق الشمعة كخلفية. هذا الخيار قد يكون مفيدًا إذا كنت تريد تجنب أن يؤدي عرض المؤشر إلى تشتيت انتباهك بسبب ازدحام الرسم البياني.
- ObjectPrefix (افتراضي = "CR-") —بادئة مُرفقة بعناصر الرسم البياني للتوافق مع المؤشرات الأخرى.
مثال على الاستخدام
يعرض هذا المثال نطاق القمة-القاع وحجم الجسم الإغلاق-الفتح في شكل نقاط للشموع التي نؤشر عليها بالماوس في الوقت الحالي.
يتسم استخدام هذا المؤشر بالبساطة — كل ما عليك هو التمرير بالماوس على الرسم البياني وسيعرض لك معلومات هامة حول الشموع التي تشير إليها بمنتهى البساطة.
من الواضح أن هذا المؤشر لا يمكن استخدامه بمفرده في الحصول على إشارات التداول، ولكن قد يُعطي طول الشمعة وحجم الجسم دلالات هامة في التحليل الفني — سواء كان ذلك في سوق الفوركس أو أسواق مالية أخرى.
تنزيل (ver. 1.01, 2023-07-27)Candle Range للميتاتريدر4 (نسخة مضغوطة) Candle Range للميتاتريدر4 Candle Range للميتاتريدر5 (نسخة مضغوطة) Candle Range للميتاتريدر5
يمكنك فتح حساب تداول مع أي من وسطاء الفوركس MT4 لاستخدام المؤشر المعروض هنا بسهولة. أما إذا كنت ترغب في استخدام إصدار MT5 من هذا المؤشر، يمكنك فتح حساب مع وسيط يقدم ميتاتريدر5.
المناقشة
تحذير إ
ذا كنت لا تعرف كيفية تثبيت هذا المؤشر، يرجى قراءة هذا الدرس التعليمي عن مؤشرات الميتاتريدر.
هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة Candle Range مع متداولين آخرين ومبرمجي MQL في منتديات المؤشرات.
سجل التغييرات
1.01 - 2023-07-27
- إضافة خيار حساب النطاق الحقيقي (معامل الإدخال TrueRange).
1.00 - 2022-07-18
- الإصدار الأول من مؤشر Candle Range على EarnForex.com.