El indicador Rango de vela para MetaTrader es un indicador muy simple y ligero que muestra el rango de la vela en pips al pasar el ratón por encima. Además del rango Máximo/Mínimo, puede mostrar opcionalmente el tamaño del cuerpo (Apertura/Cierre) de las velas. Existen múltiples parámetros de visualización para controlar el aspecto del indicador. Este indicador está disponible para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma de trading.

Parámetros de entrada

ShowBodySize (por defecto = false) — si es true, también se mostrará el tamaño del cuerpo de la vela.

(por defecto = false) — si es true, también se mostrará el tamaño del cuerpo de la vela. HavePipettes (por defecto = false) — si es true, el indicador asumirá que la cotización del par de divisas contiene pips fraccionales o pipettes y mostrará los rangos de pips en consecuencia.

(por defecto = false) — si es true, el indicador asumirá que la cotización del par de divisas contiene pips fraccionales o pipettes y mostrará los rangos de pips en consecuencia. TrueRange (por defecto = false) — si es true, el indicador calculará el rango verdadero (incluyendo la parte de la brecha) en lugar del rango normal.

(por defecto = false) — si es true, el indicador calculará el rango verdadero (incluyendo la parte de la brecha) en lugar del rango normal. font_color (por defecto = clrLightGray) — el color del indicador de rango de velas.

(por defecto = clrLightGray) — el color del indicador de rango de velas. font_size (por defecto = 10) — el tamaño del indicador de rango de velas.

(por defecto = 10) — el tamaño del indicador de rango de velas. font_face (por defecto = "Verdana") — el tipo de letra del indicador de rango de velas.

(por defecto = "Verdana") — el tipo de letra del indicador de rango de velas. corner (por defecto = CORNER_LEFT_UPPER) — la ubicación del indicador de rango de velas en el gráfico.

(por defecto = CORNER_LEFT_UPPER) — la ubicación del indicador de rango de velas en el gráfico. distance_x (por defecto = 3) — la distancia horizontal desde la esquina hasta el indicador.

(por defecto = 3) — la distancia horizontal desde la esquina hasta el indicador. distance_y (por defecto = 12) — la distancia vertical desde la esquina hasta el indicador.

(por defecto = 12) — la distancia vertical desde la esquina hasta el indicador. DrawTextAsBackground (por defecto = false) — si es true, la etiqueta de texto con el valor del rango de la vela se dibujará como fondo. Puede ser útil si se quiere evitar que el indicador oscurezca el gráfico.

(por defecto = false) — si es true, la etiqueta de texto con el valor del rango de la vela se dibujará como fondo. Puede ser útil si se quiere evitar que el indicador oscurezca el gráfico. ObjectPrefix (por defecto = "CR-") — el prefijo de los objetos del gráfico para la compatibilidad con otros indicadores.

Ejemplo y uso

El ejemplo muestra el rango de Máximo - Mínimo y el tamaño del cuerpo de Cierre - Apertura en pips para la vela en la que el puntero del ratón se encuentra actualmente.

El uso de este indicador es muy sencillo: basta con mover el ratón por el gráfico para que se muestre información valiosa sobre la vela que está señalando para su comodidad.

Evidentemente, este indicador no puede utilizarse por sí solo para obtener señales de trading, pero la longitud de las velas y el tamaño del cuerpo de las velas pueden ser un factor en el análisis técnico, ya sea en Forex o en algún otro mercado financiero.