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Rango de vela
El indicador Rango de vela para MetaTrader es un indicador muy simple y ligero que muestra el rango de la vela en pips al pasar el ratón por encima. Además del rango Máximo/Mínimo, puede mostrar opcionalmente el tamaño del cuerpo (Apertura/Cierre) de las velas. Existen múltiples parámetros de visualización para controlar el aspecto del indicador. Este indicador está disponible para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma de trading.
Parámetros de entrada
- ShowBodySize (por defecto = false) — si es true, también se mostrará el tamaño del cuerpo de la vela.
- HavePipettes (por defecto = false) — si es true, el indicador asumirá que la cotización del par de divisas contiene pips fraccionales o pipettes y mostrará los rangos de pips en consecuencia.
- TrueRange (por defecto = false) — si es true, el indicador calculará el rango verdadero (incluyendo la parte de la brecha) en lugar del rango normal.
- font_color (por defecto = clrLightGray) — el color del indicador de rango de velas.
- font_size (por defecto = 10) — el tamaño del indicador de rango de velas.
- font_face (por defecto = "Verdana") — el tipo de letra del indicador de rango de velas.
- corner (por defecto = CORNER_LEFT_UPPER) — la ubicación del indicador de rango de velas en el gráfico.
- distance_x (por defecto = 3) — la distancia horizontal desde la esquina hasta el indicador.
- distance_y (por defecto = 12) — la distancia vertical desde la esquina hasta el indicador.
- DrawTextAsBackground (por defecto = false) — si es true, la etiqueta de texto con el valor del rango de la vela se dibujará como fondo. Puede ser útil si se quiere evitar que el indicador oscurezca el gráfico.
- ObjectPrefix (por defecto = "CR-") — el prefijo de los objetos del gráfico para la compatibilidad con otros indicadores.
Ejemplo y uso
El ejemplo muestra el rango de Máximo - Mínimo y el tamaño del cuerpo de Cierre - Apertura en pips para la vela en la que el puntero del ratón se encuentra actualmente.
El uso de este indicador es muy sencillo: basta con mover el ratón por el gráfico para que se muestre información valiosa sobre la vela que está señalando para su comodidad.
Evidentemente, este indicador no puede utilizarse por sí solo para obtener señales de trading, pero la longitud de las velas y el tamaño del cuerpo de las velas pueden ser un factor en el análisis técnico, ya sea en Forex o en algún otro mercado financiero.
Descargas (ver. 1.01, 2023-07-27)Rango de vela para MetaTrader 4 (comprimido) Rango de vela para MetaTrader 4 Rango de vela para MetaTrader 5 (comprimido) Rango de vela para MetaTrader 5
Puede abrir una cuenta de trading con cualquiera de los brókeres de Forex con MT4 para utilizar libremente el indicador presentado aquí para MetaTrader 4. Si desea utilizar una versión para MT5 del indicador presentado aquí, tendría que abrir una cuenta con un bróker que ofrezca MetaTrader 5.
Discusión
¡Atención!
Si no sabe cómo instalar este indicador, por favor lea el tutorial de indicadores para MetaTrader.
¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre Rango de vela con los otros operadores y programadores de MQL en los foros de indicadores.
Registro de cambios
1.01 - 2023-07-27
- Añadida la opción de cálculo del rango verdadero (el parámetro de entrada TrueRange).
1.00 - 2022-07-18
- Primer lanzamiento del indicador Rango de vela en EarnForex.com.