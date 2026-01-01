﻿Autochartist 评论

专业交易者总是使用市场扫描器来扫描和判定与其投资参数相符的股票、债券、货币对或其他资产。虽然一位经验丰富的成功外汇交易者能够通过浏览图表来轻松发现交易机会，但新手交易者却不一定做得到这一点。当被研究的资产对达到数百种之后，即使是成功的交易者也会错过一些盈利机会。因此，如果有一个自动程序可以在实时基础上追踪所有趋势并直观地显示最佳交易机会，这对交易者自然是很有利的。Autochartist 软件正是这样的程序。它首次发布于 2002 年，目的是服务于约翰内斯堡交易所的交易者。随着它越来越普及，它的服务已于 2004 年扩展到美国。两年后，它开始服务于大宗商品和外汇市场。2006 年，Forex.com 成为首家为交易者提供 Autochartist 软件的外汇经纪商。

Autochartist 是全球领先的全自动市场扫描和分析工具，覆盖了金融市场中所有可以交易的工具：股票、货币对、商品、指数和期货等。因此，了解这款软件可以从多大程度上帮助交易者取得成功是非常关键的。本指南旨在详细评估 Autochartist 软件的能力和缺点。

为了满足所有外汇市场参与者的需求，位于 Autochartist 有限公司主要通过网页界面来提供服务。不过，它还为使用 MetaTrader 4 平台的外汇交易员提供了一个定制插件。首先，我们来了解基于网页的界面。

Autochartist 网页界面

网页界面第一个值得关注的方面在于，它的所有功能均能在一个界面中获取。因此，交易者在使用网页界面时无需来回切换窗口。

根据默认设置，一旦交易者登录之后，网页界面便会实时显示那些可以提供交易机会的资产图表。直观的图表清晰地显示了所发现形态的本质、关键支撑/阻力位、目标价格、形态识别时间、成功几率、资产股票代码以及交易市场。

图表根据交易市场将资产集中在一起，并且将它们按字母顺序排列于“群组”标签下方以便于选择。因此，由 Autochartist 软件所识别的所有外汇市场中的最新机会均能在“群组”标签的“外汇”部分下方找到。

在“我们的收藏”标签下方显示所有交易机会的主要目的在于让新手对这些机会有个大致的了解。用户也可以通过下拉列表自行设置显示结果：最少 5 个、最多 25 个。此外，用户可以基于最低成功率（60% 到 80% 之间，使用 5% 的增量）来筛选可用结果；这些成功率的评估依据是形态类型、工具和识别时间这些方面的历史表现。当一种新形态被识别后，图表搜索名称旁边会以橙色背景显示一个白色的感叹号。

定制追踪

注册 Autochartist 软件时，您需要（通过复选框）选择一个您想要追踪其交易机会的资产列表。Autochartist 软件使用这个列表来扫描形态。在“交易机会”标签的“搜索”链接下方列出了您注册时所选择的所有资产。“新搜索”标签还可以在后期添加新资产到您的“搜索”列表。如果有新的交易机会，网页界面会实时给我们发送声音提醒。

点击“交易机会”标签可查阅与新交易机会（根据您的资产选择）相关的详情。“交易机会”标签还提供实时资产价格图表，并且可以直观地显示形成中形态或资产价格正在朝其变化的关键支撑/阻力位。

此外，图表还提供以下细节内容：

交易兑换 - 在货币对的情况下被称为外汇。

交易对象 - 在交易所交易的股票代码。

发现形态的图表时间周期。

形态名称 - Autochartist 能够识别以下形态： 三角形（上升、下降和对称） 通道（向上和向下） 矩形 楔形（上涨和下跌 - 连续和逆转） 头肩（以及逆转头肩形态） 双重顶和双重底 三重顶和三重底 此外，它还可以识别： 主要支撑/阻力位 斐波那契回撤和扩展 ABCD 伽利形态（和谐形态） 蝴蝶形态（和谐形态）

形态长度（蜡烛计数）。例如，在 H1（1 小时）图表上发现的长度为 20 的形态意味着形态已形成 20 多小时。

趋势（上行或下行）。

识别时间 - 表示关键支撑/阻力位被触及的时间。

无论形态是连续还是逆转形态。

预测价格 - 它以灰色方框的形式显示于图表内。还有一个箭头将当前价格与目标价格连接起来，以便于快速参考。

Autochartist 工具还提供一些关键的细节内容，使交易者能够评估形态的强度。这些细节内容以一系列带状的形式显示（与手机上的信号强度类似）。带状为 1 至 10 条之间。

初始趋势 - 表示形态形成之前的强度质量。高质量的形态将有一段较长的稳定趋势。

一致性 - 反映当支撑位与阻力位重叠时关键点之间的空间一致性。

清晰度 - 表示形态的流畅度。缺乏清晰度的形态会出现一些随机价格波动。

突破 - 表示突破的果断性。

成交量 - 显示支撑位或阻力位被突破时成交量的相对增量。

质量 - 上述所有指标的平均值。

波动率分析

Autochartist 软件还针对交易者所追踪的资产提供波动性分析。该分析以图表形式显示未来 15 分钟、30 分钟、1 小时、4 小时或一整天可能的价格范围。图表还显示过去 11 个小时的每小时价格走势范围及其平均值。与之相似，它也显示一周之内从星期一开始的每日价格变动范围及其平均值。

在所有这些情况下，图表还显示这些价格范围的实现几率。所有与波动性分析相关的具体内容均可以 Excel 的形式下载。这些具体内容使交易者能够判定一种资产的最佳交易时间并调整入场价位和出场价位。

筛选结果

可扩展的“结果筛选器”可提供关于可用机会的快速参考信息。复选框可以用来过滤完整/刚出现的图表形态或斐波那契结构。即使是关键价位的突破和临近也可以根据要求予以选择或跳过。

结构清晰的表格不仅显示关于活跃交易机会（交易所，交易对象，趋势，时间周期，形态名称，识别时间，质量，类型——刚出现、已完成或即将发生）的关键详细信息，还显示已过期的交易机会。这使交易者能够根据个人要求来验证过去的表现。

事件影响分析

Autochartist 网页界面的事件影响分析工具专门为经济新闻交易者而设置。这项工具展示 4 小时、12 小时和 2 天结束时积极、消极经济数据之间的关联以及它们对一种货币对的影响。不过，只有与以下国家相关的最重要的经济数据可以被选择用于关联性研究：

澳大利亚

加拿大

法国

德国

英国

意大利

日本

新西兰

瑞士

美国

欧洲货币联盟

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

USD/ZAR

XAG/USD

XAU/USD

例如，交易者可以查看澳大利亚的 GDP 数据与 USD/ZAR（美元对南非兰特）在数据公布 4 小时、12 小时或 2 天后的走势之间是否有关联。

Autochartist 会显示它们是否有关联。如果没有明显的关联性，它也会指出这一点。由于某种未知的原因，USD/MXN、EUR/GBP 等货币对以及石油、天然气等商品不能用于事件影响分析。

此外，为了快速获得参考，它还会显示最近 12 期的数据新闻事件和货币对图表。价格图表还直观显示事件在所选研究时间结束时对货币对的影响。12 件经济新闻事件中每一件的 Delta 值也会让交易者了解关联性是否有明显增强或减少。

提醒

按照默认设置，当您注册服务时，Autochartist 网页界面会开始用邮件给我们发送提醒。提醒或“市场快照”邮件仅针对注册时所选的资产发送。不过，复选框使交易者能够按照他/她的要求选择或取消选择资产。交易者还可以取消订阅任何邮件。

对于货币和商品，Autochartist 一天最多可以发送三次提醒，每次分别在亚洲、欧洲和美国时段。不过，交易者可以用复选框来避免收到提醒或者将提醒限制为最少一条。关于股票的提醒一天内仅在东京、纽约和伦敦股票交易时段发送一次。除了英语以外，提醒可以用其他 21 种语言中的任意一种发送。交易者甚至可以选择接收多语言提醒。

除了“市场快照”以外，外汇交易者可以选择单独接收关联信号。而提醒仅能以交易者所选的 22 种语言中的任意一种发送。即使是影响较大的金融新闻也可以通过邮件单独接收。交易者可以选择接收与一个或全部三个交易时段（亚洲、欧洲和美国）相关的金融新闻事件。有提醒的事件列表也会一并给出。交易者还可以在 Outlook/Google 日历中增加一件特定事件。

Autochartist 工具的表现分析

最终，只有当 Autochartist 也提供具体的表现追踪时，这种程度的市场扫描器才能被认为是可靠的。每个市场（股票、商品、外汇等）和单独的资产均有一份详细的报告。

已识别的图表形态和关键价位（突破和临近）的表现将被单独分析。此外，这些表现还会通过过去 6 个月的数据来进行验证。分析之初会提供所评估形态的总数、正确形态的数量以及成功率。对于那些不喜欢研究一大堆统计数据的交易者而言，这是一项很好的功能。

而专业交易者可以获得以下详细的分析：

Autochartist 软件基于图表形态来提供成功率分析：

按照形态名称；

按照形态名称和方向；

基于方向（上行和下行）；

基于分析时间周期（M30，H1，H4，D1）

由数据区间和方向划分；

由每个区间的交易对象划分形态（M30，H1，H4，D1）；

基于形态名称和方向；

一天内的不同小时（UTC-4 时区）；

基于形态名称和数据区间（M30，H1，H4，D1）；

按照数据区间和一天内的小时数划分。

此外，还有一个列表列出了 Autochartist 工具所实现的 50 种准确率最高的交易对象。同时，每种资产所识别的图表形态总数以及其相应的成功率也可以用于研究。

Autochartist 基于关键价位（突破和临近）提供成功率分析：

按照价位名称划分（支撑/阻力）；

基于方向（上行/下行）；

基于分析的时间周期（M30，H1，H4，D1）；

一天内的不同小时（UTC-4 时区）；

由每个时间区间（M30，H1，H4，D1）的交易对象划分形态；

按照数据区间和方向；

按照价位（阻力/支撑）和数据区间；

按照数据区间和一天内的小时数划分。

此外，还有一个列表列出了 Autochartist 工具所实现的 50 种准确率最高的交易对象。同时，每种资产所识别的图表形态总数以及其相应的成功率百分比也可以用于研究。

我们首先在本指南中提到 Autochartist 以带状的形式表示关于形态强度的重要细节。软件表现的统计数据还提供一份深入的用于研究指标清晰度、统一性、质量和初始趋势的成功率分析。

70% 或更高的成功率以浅绿色标注，低于 60% 的成功率以浅粉色标注。

MT4 插件

考虑到 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 平台在外汇和 CFD 交易中的普及程度，Autochartist 配套了一个插件，几乎可以在 MetaTrader 平台内部提供网页界面的所有功能。这个插件也可用于 JForex 平台。不过，试用阶段之后，交易者应该订阅这款软件的服务（直接用户订阅）或在他们网站列出的外汇经纪商中选择一家并开通交易账户。如果您已在他们网站列出的外汇经纪商处开通账户，则您肯定可以继续免费使用这些服务。

一旦 Autochartist 智能交易系统被拖放到图表上，它会连接至 Autochartist 的服务器并按照交易者外汇经纪商所提供的资产来检索所有已识别的形态。通过“显示所有交易对象”复选框，交易者可以限制智能交易系统只检索一种货币对的数据。

与网页界面相似，MT4 图表的子窗口显示货币对列表和正在形成的形态。交易者可以查阅所有形态或基于 60% 至 80% 的成功率范围来筛选形态。

这些设置可以让交易者订阅一份或多份多语言报告。此外，交易者也可以选择接收一个或多个时段（亚洲/欧洲/美国）的报告。插件中有一个筛选工具，可以根据所选的时间周期来查阅已完成或正在出现的关键价位、图表或斐波那契形态。交易者可以使用由网页按钮提供的链接来分析表现统计数据。

一旦子窗口的交易对象被点击后，定制的 DLL 将从 Autochartist 的服务器导入相关数据，并且直观地显示图表形态、斐波那契价位、支撑/阻力位和其他重要详情。因此，它无需同时打开多个图表。图表上设有不同时间周期的波动率范围。即使是形态强度也可以通过“详情”窗口来进行分析。

由 CHF/JPY 提供的以下价格图表未出现新的图表形态。不过，它显示了未来 1 小时、4 小时和 1 天的关键价位（阻力）和可能的价格范围。

以下为正在出现的 EUR/USD 连续形态和已完成的 USD/JPY 三角形形态。

如下所示，EUR/GBP 货币对形成了一个 ABCD 形态。此外，它还显示斐波那契价位和可能的价格范围。

教学材料

在“交易社区”部分，Autochartist 还以 PDF 文件和视频的形式提供了大量教学材料，以便交易者了解不同的形态、斐波那契比率和关键价位。其中，有视频介绍如何利用可用的工具来获取最大的利润。值得注意的是，还有一份文件介绍自律性在交易中的重要性。

优点和缺点

Autochartist 的优点包括：

使交易者能够每周 7 天、每天 24 小时追踪数百种资产。

从理论上而言，不会错过任何交易机会。

由于关键价位和目标位已经被标注出来，交易者只需花最少的时间来进行分析。

如果您是软件网站所列出的外汇经纪商的客户，则您的成本为零。

可以按照交易者的要求轻松地进行自定义设置。

软件的缺点如下：