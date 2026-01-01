Обзор Autochartist

Профессиональные трейдеры постоянно пользуются различными инструментами и программами для поиска возможностей инвестирования в валютные пары, акции, облигации и прочие финансовые активы. При этом если опытным и успешным Форекс-трейдерам не составляет труда находить выгодные возможности вручную даже при беглом просмотре графика, то в случае с новичками все совсем иначе. При этом, однако, и успешный трейдер может упустить какие-то делали, особенно если речь идет об изучении множества графиков одновременно. Таким образом, автоматизированные программы для отслеживания графиков и поиска возможностей в реальном времени становятся отличным подспорьем для любого, кто торгует на Форекс. Именно такой программой и являетсяAutochartist . Впервые Autochartist был применен в 2002 году на фондовой бирже Йоханнесбурга, однако с ростом популярности он стал использоваться и в США (с 2004 года). В течение следующих двух лет были также разработаны версии для товарного рынка и Форекс. На Форекс Autochartist впервые появился в 2006 году у брокера Forex.com. В настоящее время это ведущая программа для автоматизированного поиска возможностей для торговли и аналитики рынка, подходящая для всех видов активов: акций, валют, сырьевых товаров, индексов, фьючерсов и т.д. Таком образом, разобраться, как работает эта программа, стоит любому, и в данном обзоре мы как раз об этом поговорим, а также расскажем о достоинствах и недостатках Autochartist. В целях максимального охвата аудитории компания Autochartist Limited предоставляет свой инструмент в виде веб-интерфейса, однако есть также версия в виде плагина для MetaTrader 4. Начнем мы, однако, именно с веб-интерфейса.

Веб-интерфейс Autochartist

Первое, что стоит отметить касательно веб-интерфейса, - это возможность пользоваться всеми опциями в одном окне без необходимости постоянно переходить с одной страницы на другую. Сразу после входа интерфейс по умолчанию демонстрирует графики наиболее выгодный в данный момент активов. Наглядные графики четко отображают фигуры, уровни поддержки и сопротивления, целевую цену, время возникновения фигуры, вероятность успешности сделки, обозначение актива и соответствующий рынок (биржу).

Активы группируются рядом с графиком по рынку, а также выводятся списком по алфавиту во вкладке Группа. Таким образом, к примеру, наиболее выгодные валюты будут расположены в разделе Форекс вкладки Группа. Лучшие же возможности для торговли представлены во вкладке Избранное - данная опция будет наиболее интересна новичкам. Раскрывающийся список избранных активов можно уменьшить или расширить (от 5 до 25 пунктов). Кроме того, возможности можно отфильтровать по успешности (от 60% до 80% с шагом в 5%), которая рассчитывается на основании исторических данных в соответствии с видом фигуры, активом и временем суток. При возникновении новой фигуры рядом с соответствующим активом появляется белый восклицательный знак на оранжевом фоне.

Отслеживание активов

Во время регистрации на Autochartist вам будет предложено установить флажок напротив интересующих вас активов, и в последствии программа будет отслеживать их на предмет новых фигур. Выбранные таким образом активы отображаются в виде списка по ссылке Поиск во вкладке Возможности для торговли. В эту же группу Поиск можно добавить и другие активы посредством вкладки Новый поиск. При обнаружении возможности для торговли по таким активам программа оповестит вас об этом с помощью звукового сигнала.

Подробные сведения о такой возможности содержатся во вкладке Возможности для торговли. В этой же вкладке можно посмотреть график актива с обозначением формирующейся фигуры или уровня поддержки/сопротивления. Кроме того, там же представлено следующее:

Текущий рынок (в случае если торговля ведется валютной парой, там будет обозначено "Форекс").

Обозначение (код валюты, акции или иного соответствующего актива).

Таймфрейм, на котором была обнаружена фигура.

Наименование фигуры - один из следующих видов: треугольник (восходящий, нисходящий, симметричный); канал (восходящий, нисходящий); прямоугольник; клин (восходящий или нисходящий, т.е. продолжение и разворот); голова и плечи, перевернутые голова и плечи; двойная вершина, двойное дно; тройная вершина, тройное дно. Также можно обнаружить следующее: ключевые уровни поддержки и сопротивления; уровни коррекции и расширения Фибоначчи; фигуры ABCD; гармонические фигуры Гартли; гармонические фигуры вида "бабочка".

Длина фигуры (в свечах). Например, если на часовом графике обнаружена фигура длиной 20, это значит, что она формировалась в течение 20 часов.

Тренд (восходящий, нисходящий).

Время обнаружения фигуры или поддержки/сопротивления.

Вид фигуры (продолжение или разворот).

Прогнозная цена, которая также обозначается стрелкой, ведущей от текущей цены.

Autochartist также позволяет оценить, насколько "сильна" та или иная фигура. Это делается посредством шкалы, схожей с той, что показывает силу сигнала на мобильном телефоне. Шкала имеет 10 делений.

Начальный тренд. Отображает силу предыдущей фигуры. Чем дольше развивался тренд, тем сильнее фигура.

Единообразие. Отображает единообразие промежутков между линиями поддержки и сопротивления.

Четкость. Отвечает за "правильность" фигуры. Чем меньше четкость, тем больше шансов на неожиданные ценовые скачки внутри фигуры.

Пробой. Отображает вероятность пробоя.

Объем. Показывает относительное увеличение объема в момент пробоя поддержки или сопротивления.

Качество. Общая оценка фигуры согласно вышеописанным параметрам.

Анализ волатильности

Autochartist также предоставляет анализ волатильности выбранного актива на ближайшие 15 и 30 минут, час, 4 часа и день. Анализ приводится в форме графика, на котором также обозначается средний диапазон цены за последние 11 часов. Подобным же образом можно получить анализ со средней ценой за каждый день недели, начиная с понедельника.

Во всех случаях также показана вероятность достижения ценового диапазона. Все данные, относящиеся к анализу волатильности, можно загрузить в виде листа Excel. Подробности позволяют трейдеру определить наилучшее время для торговли активом и точную настройку заключения и закрытия сделки.

Фильтрация результатов

Расширяемый фильтр результатов обеспечивает быструю ссылку на доступные возможности. Флажки могут использоваться для фильтрации через диаграммы или уровни Фибоначчи. Можно даже выбрать или пропустить ключевые пробои и подходы к уровню.

В аккуратно организованной таблице не только представлены важнейшие детали активных торговых возможностей (обмен, символ, тренд, таймфрейм, название шаблона, время, качество, тип - возникающие, завершенные или приближающиеся, длина и число свечей), но и истекшие торговые возможности. Это позволяет трейдеру проверить эффективность в прошлом в соответствии с личными требованиями.

Анализ воздействия событий

Инструмент "анализ воздействия событий" веб-интерфейса Autochartist специально предназначен для тех, кто торгует на экономических новостях. Инструмент отображает корреляцию между положительными и отрицательными экономическими данными и их влиянием на валютную пару за 4 часа, 12 часов и 2 дня. Однако для корреляционного исследования можно выбрать только самые важные экономические данные, относящиеся к следующим странам:

Австралия

Канада

Франция

Германия

Великобритания

Италия

Япония

Новая Зеландия

Швейцария

США

Международный валютный фонд

Трейдеры могут отследить влияние экономических данных на следующие пары:

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

USD/ZAR

XAG/USD

XAU/USD

Например, трейдер может проверить, существует ли корреляция между данными ВВП Австралии и движением USD/ZAR (доллар США против южноафриканского ранда) через 4 часа, 12 часов или 2 дня после выхода новостей.

Если существенной корреляции нет, Autochartist также укажет на это. По неизвестной причине валютные пары, такие как USD/MXN и EUR/GBP, и такие товары, как нефть и природный газ, недоступны для анализа влияния событий.

Кроме того, для быстрой справки также отображаются последние 12 событий выпуска новостей и диаграммы валютной пары. Таблицы цен также обеспечивают визуальное отображение влияния события на валютную пару в конце выбранного периода отчета. Значение Delta для каждого из 12 выпусков экономических новостей также позволит трейдеру понять, наблюдается ли значительное увеличение или уменьшение корреляции.

Оповещения

По умолчанию после подписки веб-интерфейс Autochartist начинает отправлять оповещения по электронной почте. Уведомления или электронные сообщения отправляются только для активов, выбранных на момент регистрации. Однако флажок позволяет трейдеру выбрать определенные активы. Трейдер также может отказаться от получения каких-либо писем вообще.

Для валют и товаров Autochartist может отправлять до трех оповещений в день, по одному на азиатскую, европейскую и американскую сессию. Однако, используя флажок, трейдер может избежать получения оповещений или ограничить их до минимума. В случае с рынком акций оповещения отправляются один раз в день во время азиатских, европейских и американских торгов. Оповещения можно получать на одном из 22 языков или на нескольких сразу.

В дополнение к рыночным оповещениям трейдер также может отдельно сигналы корреляции. Оповещения отправляются на любом из 22 языков, выбранных трейдером. Оповещения о выпуске финансовых новостей с высоким уровнем влияния также могут быть получены отдельно по электронной почте. Трейдер может выбрать получение финансовых новостей, связанных с одной или всеми тремя сессиями (азиатская, европейская, американская). Также предоставляется список событий, для которых отправляются оповещения. Существует и положение, добавляющее определенное событие в календарь Outlook или Google.

Анализ эффективности инструмента Autochartist

Наконец, приложение такого масштаба можно считать надежным только тогда, когда есть подробные данные о его эффективности, и у Autochartist таковые действительно есть. Для каждого рынка (акции, сырьевые товары, форекс и т. д.) и его активов предоставляется подробный отчет.

Эффективность анализируется отдельно для идентифицированных фигур графиков и ключевых уровней - пробоев и подходов. Кроме того, проверка выполняется с использованием данных за последние 6 месяцев. Общее количество проанализированных фигур, количество правильных фигур и процент точности приведены в начале отчета, что очень понравится тем, кому неинтересно перерывать тонны статистических данных.

Для экспертов детальный анализ представлен следующим образом.

На основе фигур графиков программное обеспечение Autochartist предоставляет отчет по успешности со следующими данными:

наименование фигуры;

наименование и направление фигуры;

направление;

таймфрейм (30 мин, 1 ч, 4 ч, 1 д);

интервал данных и направление;

фигуры по активам по каждому интервалу (30 мин, 1 ч, 4 ч, 1 д);

наименование фигуры и направление;

различное время суток;

наименование фигуры и интервал данных (30 мин, 1 ч, 4 ч, 1 д);

интервал данных и время суток.

Кроме того, предоставляется список из 50 активов, где инструмент Autochartist достиг наивысшей точности. Для отчета также предлагается общее количество фигур графиков, определенных для каждого актива, и их соответствующий коэффициент успешности.

Основываясь на ключевых уровнях (пробои и подходы), Autochartist обеспечивает изучение коэффициента успешности:

по наименованию уровня (поддержка/сопротивление);

по направлению;

по временному интервалу (30 мин, 1 ч, 4 ч, 1 д);

по времени суток;

по активу для каждого интервала (30 мин, 1 ч, 4 ч, 1 д);

по интервалу данных и направлению;

по уровню и интервалу данных;

по интервалу данных и времени суток.

Ранее в этом руководстве мы упоминали, что инструмент Autochartist предоставляет важные сведения о значимости фигуры в виде полос. Статистика эффективности также дает углубленный анализ степени успешности для индикаторов ясности, единообразия, качества и начального тренда.

Степень успешности 70% или выше подсвечивается светло-зеленым цветом, а показатель менее 60% - светло-розовым.

Плагин для MT4

Принимая во внимание популярность MetaTrader 4 и MetaTrader 5 среди Форекс-трейдеров и CFD, разработчики Autochartist создали плагин, который может обеспечить почти все функции веб-интерфейса внутри платформы MetaTrader. Плагин также доступен для платформы JForex. Однако после пробного периода трейдер должен либо подписаться на сервис, либо открыть торговый счет у одного из Форекс-брокеров, указанных на сайте. Если у вас уже есть счет у такого брокера, вы можете продолжать пользоваться сервисом бесплатно.

После того как трейдер разместит советник Autochartist на графике, он будет подключаться к серверу Autochartist и получать все найденные фигуры по активам брокера. Используя флажок Показать все активы, трейдер может ограничить советник поиском данных только для одной валютной пары.

Как и в веб-интерфейсе, в подзаголовке на диаграмме MT4 представлен список валютных пар и сформированных фигур. Трейдер может просматривать все фигуры или фильтровать по коэффициенту успешности, находящемуся гна уровне 60-80%.

Используя настройки, трейдер может подписаться на один или несколько отчетов на нескольких языках. Кроме того, трейдер может также выбрать получение отчетов для одной или нескольких сессий (Азия/Европа/США). С помощью фильтра можно также отобразить сформированные или возникающие ключевые уровни, фигуры графика или линии Фибоначчи в соответствии с выбранным временным интервалом. Трейдер может изучить статистику эффективности по соответствующим ссылкам.

После нажатия символа на нижнем окне пользовательская библиотека DLL импортирует соответствующие данные с сервера Autochartist и обеспечивает отображение фигур, уровней Фибоначчи, поддержки/сопротивления и других важных данных. Таким образом, можно избежать одновременного открытия нескольких графиков. Диапазон волатильности для разных таймфреймов нанесен на график. В окне Подробности можно также вывести статистику эффективности той или иной фигуры.

В приведенном ниже ценовом графике CHF/JPY нет новых фигур, однако показаны ключевые уровни (сопротивление) и вероятный ценовой диапазон для следующего часа, 4 часов и 1 дня.

Показаны фигура продолжения по EUR/USD и завершенный треугольник по USD/JPY.

Ниже представлен график пары EUR/GBP, на котором сформировалась фигура ABCD. Здесь же показаны уровни Фибоначчи и возможный ценовой диапазон.

Учебные материалы

В разделе Трейдерское сообщество разработчики Autochartist также предоставляют достаточное количество учебных материалов в виде PDF-документов и видео для трейдеров, где рассказывается о различных видах фигур, коэффициентов Фибоначчи и ключевых уровнях. Есть также видеоролики, в которых объясняется, как использовать доступные инструменты для максимальной выгоды. Примечательно, что есть также документ, в котором говорится о важности дисциплины в торговле.

Плюсы и минусы

Список преимуществ Autochartist включает в себя:

отслеживание сотни активов круглосуточно;

отслеживание всех возможностей для торговли;

минимальные временные затраты на анализ;

бесплатный доступ для клиентов определенных брокеров;

тонкая и несложная настройка.

Недостатки сервиса: