استعراض Autochartist

يستخدم المتداولون المخضرمون دائماً أدوات وبرامج مسح الأسواق لرصد ومراقبة الأسهم والسندات وأزواج العملات، أو أي أصول أخرى، تتطابق مع محددات الاستثمار التي يضعونها. وبرغم أن متداول الفوركس الناجح يمكنه تصفح الرسوم البيانية ورصد فرص التداول بمنتهى السهولة، إلا أن هذه الميزة قد لا تكون في متناول المتداول المبتدئ. لا ننسى أيضاً أن المتداول المتمرس قد تفوته هو الآخر بعض الصفقات الرابحة إذا كان يتابع عدد كبير من أزواج العملات، وبالتالي سيظل من المفيد الاستعانة بالبرامج الآلية التي تراقب كافة الأصول المتداولة في الوقت الحقيقي وتقدم عرض مرئي لأفضل فرص التداول المتاحة. تلك هي تحديداً الوظيفة التي يقوم بها برنامج Autochartist. أطلق Autochartist للمرة الأولى في عام 2002 لخدمة المتداولين في بورصة جوهانسبرغ. ومع ازدياد شعبيته، بدأت الخدمة تجد طريقها إلى السوق الأمريكي في عام 2004. وخلال العامين التاليين، بدأت الشركة في تقديم خدماتها للمتداولين في أسواق العملات والسلع. وكانت شركة Forex.com هي أولى وسطاء الفوركس التي تقدم برنامج Autochartist لمتداوليها في عام 2006.

Autochartist هو باختصار أداة تحليلية لمسح الأسواق العالمية بطريقة آلية والتي تغطي كافة فئات الأصول المتداولة في الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم وأزواج العملات والسلع والمؤشرات والعقود المستقبلية، إلخ. ولهذا سيكون من المهم فهم مدى قدرة البرنامج على مساعدة المتداول في تحقيق أهدافه. هذه المقالة الإرشادية ليست سوى محاولة لاستعراض قدرات وعيوب برنامج Autochartist بشكل تفصيلي.

وفي إطار سعيها لتلبية احتياجات جميع المشاركين في الأسواق المالية، توفر Autochartist Limited، والتي تتخذ قبرص مقراً لها، خدماتها بشكل رئيسي عبر واجهة مستندة إلى الويب. برغم ذلك، تقدم الشركة أيضاً منتجها في شكل مكون إضافي لمنصة الميتاتريدر4. دعنا نلقي في البداية نظرة على واجهة البرنامج المستندة إلى الويب.

واجهة الويب لبرنامج Autochartist

الجانب الأبرز في محطة الويب، والذي ستلاحظه بسهولة، هو إمكانية الوصول إلى جميع الوظائف المتاحة عبر صفحة واحدة. وبالتالي لا يحتاج المتداول إلى التحرك جيئة وذهاباً أثناء استخدام واجهة الويب.

بمجرد تسجيل الدخول، تعرض واجهة الويب بشكل افتراضي رسوم بيانية للأصول التي توفر فرص تداول في اللحظة الراهنة. تتميز هذه المخططات البيانية بالبداهة وسهولة التفسير حيث تشير بوضوح إلى طبيعة النموذج المرصود، مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، الأهداف السعرية، وقت رصد النموذج، احتمالات النجاح، رمز مؤشر الأصل، والسوق الذي يتداول به.

جنباً إلى جنب مع الرسوم البيانية، يتم تجميع الأصول وفق السوق الذي تتداول به ثم إدراجها تحت علامة التبويب المجموعة وفق ترتيب أبجدي لتسهيل عملية الاختيار. على سبيل المثال، يتم عرض جميع فرص التداول المتاحة في سوق العملات، بحسب ما يرصده برنامج Autochartist، تحت قسم الفوركس من علامة التبويب المجموعة.

الهدف الرئيسي من عرض جميع فرص التداول تحت علامة التبويب تفضيلاتنا هو مساعدة المتداول المبتدئ في التعرف على ما يقدمه البرنامج. برغم ذلك، يسمح Autochartist للمستخدم بتقليص عدد النتائج المعروضة من الحد الأدنى 5 إلى الحد الأقصى 25 باستخدام القائمة المنسدلة. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدم فلترة الفرص المتاحة على أساس الحد الأدنى لاحتمال النجاح (بين 60% و80%، باستخدام مضاعفات 5%) والتي يتم تقييمها عن طريق مقارنة الأداء السابق مع نوع النموذج، الأداة المالية، والوقت الذي يتم فيه رصد النموذج من اليوم. عند اكتشاف نموذج جديد تظهر علامة تعجب باللون الأبيض على خلفية برتقالية بجوار اسم البحث على الرسم البياني.

المراقبة المخصصة

عند التسجيل مع Autochartist، سيطلب منك البرنامج (من خلال مربع اختيار) تحديد قائمة بالأصول التي ترغب في مراقبتها والحصول على فرص التداول المرتبطة بها. يستخدم البرنامج هذه القائمة في مسح النماذج المتوفرة. يتم سرد جميع الأصول التي اخترتها أثناء عملية التسجيل تحت رابط البحوث في علامة التبويب فرص التداول. تسهل علامة التبويب بحث جديد من إضافة الأصول الجديدة إلى قائمة البحوث في المستقبل. عندما تظهر فرصة تداول جديدة ستعرض واجهة الويب تنبيه صوتي في الوقت الحقيقي.

يمكنك دراسة وتمحيص التفاصيل المرتبطة بكل فرصة تداول (بحسب الأصول التي اخترتها) عن طريق زيارة علامة التبويب فرص التداول. يعرض البرنامج أيضاً مخطط سعري في الوقت الحقيقي للأصل مع عرض مرئي للنموذج قيد التشكيل أو مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية التي يتجه إليها السعر عبر علامة التبويب فرص التداول.

وبالإضافة لذلك، يتم عرض التفاصيل التالية على الرسم البياني:

بورصة التداول – يتم عرض كلمة الفوركس بالنسبة لأزواج العملات.

الرمز – رمز المؤشر بالنسبة للأسهم المتداولة في إحدى البورصات.

الإطار الزمني الذي تم رصد النموذج عليه.

اسم النموذج – يتمتع برنامج Autochartist بالقدرة على تحديد النماذج التالية: المثلثات (الصاعدة والهابطة والمتماثلة) القنوات (الصاعدة والهابطة) المستطيلات الوتد (الصاعد والهابط – الاستمراري والانعكاسي) الرأس والكتفين (بالإضافة إلى الرأس والكتفين الانعكاسي) القمة المزدوجة والقاع المزدوج القمة الثلاثية والقاع الثلاثي بالإضافة لذلك، يمكن للبرنامج تحديد: مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية ارتدادات وامتدادات فيبوناتشي ABCD جارتلي (نموذج هارمونيك) الفراشة (نموذج هارمونيك)

طول النموذج (عدد الشمعات). على سبيل المثال، عند عرض نموذج بطول 20 على إطار الساعة فإن هذا يعني أن النموذج قد تشكل على مدار 20 ساعة.

الاتجاه (صاعد أو هابط)

وقت الاكتشاف – يعرض الوقت الذي لامس فيه السعر مستوى الدعم/المقاومة الرئيسي.

يحدد ما إذا كان النموذج استمراري أم انعكاسي.

السعر المتوقع – يتم عرضه في الرسم البياني داخل صندوق باللون الرمادي. وللإشارة إلى الهدف المحتمل بشكل سريع، يعرض البرنامج سهم يصل بين السعر الحالي والمستوى المستهدف.

توفر أداة Autochartist أيضاً بعض التفاصيل الهامة التي تساعد المتداول في تقييم مدى قوة ومصداقية النموذج. يتم عرض هذه التفاصيل في شكل سلسلة من النطاقات (تتشابه مع طريقة عرض إشارة الشبكة في الهاتف المحمول). تتراوح قوة النطاق بين 1 إلى 10.

الاتجاه الأولي – يحدد مدى كفاءة وقوة النموذج السابق. يصاحب النموذج ذات الجودة العالية اتجاه طويل ومستقر.

الانتظام – يعكس مدى انتظام المسافة الفاصلة بين النقاط الرئيسية والتي تتقاطع عندها مستويات الدعم والمقاومة.

الوضوح – يحدد مدى سلاسة النموذج. النموذج الذي يفتقر إلى الوضوح سيشهد عادةً العديد من تحركات السعر العشوائية.

الاختراق – يحدد ما إذا كان الكسر السعري حاسماً من عدمه.

حجم التداول – يعرض الزيادة النسبية في حجم التداول عند اختراق السعر لمستوى الدعم أو المقاومة.

الجودة – هي متوسط لقيم جميع المؤشرات المذكورة أعلاه.

تحليل التذبذب

يوفر برنامج Autochartist أيضاً تحليل لتذبذب الأصل الذي يراقبه المتداول. يظهر هذا التحليل النطاق السعري المحتمل خلال الفترة التالية في شكل صورة مرئية، سواء كان هذا النطاق الزمني 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، 4 ساعات أو يوم بأكمله. يتم أيضاً عرض نطاق حركة السعر خلال الساعة مع متوسط الحركة خلال أخر 11 ساعة على الرسم البياني. وبالمثل، يتم عرض نطاق حركة السعر خلال اليوم ومتوسط الحركة لكل يوم من أيام الأسبوع ابتداءً من الاثنين.

وفي جميع الحالات، يتم عرض احتمالات تحقق النطاق السعري، كما يمكن تنزيل جميع التفاصيل المرتبطة بتحليل التذبذب في شكل جدول إكسيل. تمكن هذه التفاصيل المتداول من تحديد أفضل وقت لتداول الأصل المعني مع تحسين نقاط الدخول والخروج.

فلترة النتائج

يوفر قسم تصفية النتائج القابل للتمديد عرض سريع لفرص التداول المتاحة. يمكن استخدام مربعات الاختيار في تصفية نماذج الرسم البياني الناشئة/المكتملة أو تشكيلات فيبوناتشي. كما يمكن أيضاً اختيار أو تجاوز اقتراب السعر واختراقه للمستويات الرئيسية بحسب تفضيلات المتداول.

يعرض البرنامج جدول منظم بدقة بالغة والذي لا تقتصر فائدته على عرض التفاصيل الهامة عن فرص التداول النشطة (البورصة، الرمز، الاتجاه، الإطار الزمني، اسم النموذج، وقت الاكتشاف، الجودة، النوع – ناشئ، مكتمل أو قيد الاقتراب، الطول، والعمر – عدد الشموع التي مرت بعد تشكيل النموذج)، بل يعرض أيضاً فرص التداول المنتهية. تساعد هذه التفاصيل المتداول في تقييم مصداقية الأداء السابق بحسب المتطلبات الشخصية.

تحليل تأثير الأحداث الاقتصادية

تستهدف أداة تحليل تأثير الحدث في واجهة الويب لبرنامج Autochartist بشكل رئيسي متداولي الأخبار الاقتصادية. تعرض هذه الأداة درجة الارتباط بين البيانات الاقتصادية الإيجابية أو السلبية وتأثيرها على زوج العملات في نهاية كل 4 ساعات، 12 ساعة، ويومين. برغم ذلك، لا يمكن للمتداول دراسة معاملات الارتباط سوى لمجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة المرتبطة بالبلدان التالية:

أستراليا

كندا

فرنسا

ألمانيا

بريطانيا

إيطاليا

اليابان

نيوزيلندا

سويسرا

الولايات المتحدة

الاتحاد الأوروبي

يمكن للمتداولين دراسة تأثير البيانات الاقتصادية على أزواج العملات التالية:

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

USD/ZAR

XAG/USD

XAU/USD

على سبيل المثال، يمكن للمتداول تحليل ما إذا كان هناك ارتباط بين تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي وحركة زوج USD/ZAR (الدولار الأمريكي مقابل راند جنوب أفريقيا)، بعد مرور 4 ساعات، 12 ساعة أو يومين من صدور الأخبار.

يعرض Autochartist ما إذا كانت هناك علاقة بين أحداث معينة وبعض أزواج العملات. وفي حالة عدم وجود ارتباط محدد يتم إيضاح ذلك. لسبب غير معروف، لا تتوفر بعض أزواج العملات مثل USD/MXN وEUR/GBP، وبعض السلع مثل النفط والغاز الطبيعي لتحليل علاقتها بالأخبار الاقتصادية.

بالإضافة لذلك، يعرض البرنامج أخر 12 تقرير مع الرسوم البيانية لزوج العملات المرتبط بها. توفر مخططات السعر أيضاً عرض مرئي لتأثير الخبر أو التقرير الاقتصادي على زوج العملات في نهاية الوقت المحدد للدراسة. كما يعرض البرنامج قيمة معامل دلتا لكل خبر أو تقرير من بين 12 حدث اقتصادي، وهو ما يساعد المتداول على تحديد ما إذا كانت هناك زيادة أو انخفاض كبير في درجة الارتباط.

التنبيهات

عند التسجيل في الخدمة تبدأ واجهة الويب لبرنامج Autochartist في إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني بشكل افتراضي. يتم إرسال رسائل التنبيهات أو لقطة السوق فقط للأصول المختارة في وقت التسجيل. برغم ذلك، يمكن للمتداول من خلال مربع الاختيار اختيار أو إلغاء تحديد الأصول وفقاً لتفضيلاته الشخصية. كما يستطيع أيضاً إلغاء الاشتراك تماماً من استلام جميع رسائل البريد الإلكتروني.

بالنسبة للعملات والسلع، يقوم Autochartist بإرسال ما يصل إلى ثلاثة تنبيهات في اليوم، أي تنبيه واحد لكل جلسة من جلسات التداول، الآسيوية والأوروبية والأمريكية. برغم ذلك، يمكن للمتداول باستخدام مربع الاختيار إلغاء استلام التنبيهات أو تقليل عدد التنبيهات المرسلة لتقتصر على واحدة فقط كحد أدنى. وبالنسبة للأسهم، يقوم البرنامج بإرسال تنبيه واحد في اليوم خلال جلسات التداول في طوكيو ونيويورك ولندن. يمكن استقبال هذه التنبيهات بـ 21 لغة، بالإضافة إلى الإنجليزية، كما يمكن للمتداول اختيار استلام التنبيهات بلغات متعددة.

وبالإضافة إلى لقطات السوق، يمكن لمتداول الفوركس اختيار إشارات الارتباط بشكل منفصل. يستطيع البرنامج إرسال التنبيهات باللغة التي يحددها المتداول من بين 22 لغة متاحة. وحتى التنبيهات المتعلقة بالأخبار الاقتصادية عالية التأثير يمكن استلامها بشكل منفصل عبر البريد الإلكتروني. يستطيع المتداول اختيار استلام الأخبار المالية المرتبطة بجلسة تداول واحدة أو الجلسات الثلاثة (الآسيوية، الأوروبية، الأمريكية). يعرض البرنامج أيضاً قائمة بالأحداث التي ستصدر تنبيهات بشأنها كما يمكنك إضافة حدث معين إلى مفكرة جوجل/ أوت لوك.

تحليل أداء أداة Autochartist

وأخيراً، لا يمكن تأكيد مصداقية برنامج بهذه الضخامة لمسح الأسواق دون وجود سجل تفصيلي للأداء، وهو الأمر الذي يوفره Autochartist أيضاً. يعرض البرنامج تقرير مفصل لكل سوق مالية (أسهم، سلع، فوركس، إلخ) وأيضاً لكل أصل على حدا.

يتم تحليل الأداء بشكل منفصل لنماذج الرسم البياني المرصودة ومستويات السعر الرئيسية – الاختراقات وحالات الاقتراب. وعلاوة على ذلك، يتم إجراء عملية التحقق باستخدام البيانات الخاصة بأخر 6 أشهر. يقوم البرنامج بتقييم العدد الكلي للنماذج المرصودة، وعدد النماذج الصحيحة، ونسبة النجاح في بداية التحليل. هذه الخاصية ستكون مفيدة للغاية للمتداولين الذين لا يستهويهم الغرق بين هذا الكم الهائل من البيانات الإحصائية.

يوفر البرنامج تحليل تفصيلي للمتداولين ذوي الخبرة على النحو التالي:

على أساس نموذج الرسم البياني، يعرض برنامج Autochartist دراسة تفصيلية عن معدل النجاح:

بحسب اسم النموذج؛

بحسب اسم واتجاه النموذج؛

على أساس الاتجاه (صاعد وهابط)؛

على أساس الإطار الزمني للتحليل (30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، يومي)

موزعة بحسب اتجاه وفواصل البيانات؛

بحسب النموذج موزعةً على أساس الرمز لكل فاصل زمني (30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، يومي)؛

بحسب اسم واتجاه النموذج؛

بحسب ساعات اليوم (المنطقة الزمنية UTC-4)

على أساس اسم النموذج والفاصل الزمني (30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، يومي)؛

موزعة بحسب فاصل البيانات والساعة من اليوم.

وبالإضافة لذلك، تعرض أداة Autochartist قائمة تضم الـ 50 زوج التي حققت أعلى درجات الدقة. كما يعرض البرنامج العدد الكلي لنماذج الرسم البياني المرصودة لكل أصل ونسبة النجاح الخاصة بها لأغراض الدراسة والتحليل.

يعرض برنامج Autochartist دراسة تحليلية لمعدل النجاح على أساس المستويات الرئيسية (الاختراقات وحالات الاقتراب):

موزعة بحسب اسم المستوى (الدعم/المقاومة)؛

على أساس الاتجاه (صاعد/هابط)؛

على أساس الفترة الزمنية للتحليل (30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، يومي)؛

على أساس الساعة من اليوم (المنطقة الزمنية UTC-4)

موزعة بحسب الرمز لكل فاصل زمني (30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، يومي)؛

بحسب الاتجاه وفاصل البيانات؛

بحسب المستوى (المقاومة/الدعم) وفاصل البيانات؛

موزعة بحسب فاصل البيانات والساعة من اليوم.

تعرض أداة Autochartist قائمة تضم الـ 50 زوج التي حققت أعلى درجات الدقة. وعلاوة على ذلك، يتم عرض العدد الإجمالي للمستويات الرئيسية المرصودة لكل أصل ودرجة النجاح المصاحبة لها لأغراض البحث والتحليل.

ذكرنا في موضع سابق من هذا الدليل الإرشادي أن أداة Autochartist تقدم تفاصيل هامة حول قوة النموذج في شكل نطاقات. تقدم إحصائيات الأداء هي الأخرى تحليل مفصل ومعمق لمعدل النجاح على أساس مؤشرات الوضوح، الانتظام، الجودة والاتجاه الأولي.

يكتسي النموذج باللون الأخضر الخفيف عند تحقيق نسبة نجاح 70% أو أكثر، بينما تأخذ نسبة النجاح دون 60% اللون الوردي الفاتح.

المكون الإضافي في MT4

أخذ مطوري Autochartist بعين الاعتبار الشعبية التي تحظى بها منصات الميتاتريدر4 و الميتاتريدر5 بين متداولي الفوركس وعقود الفروقات، ولهذا حرصوا على تقديم مكون إضافي يضم تقريباً جميع الميزات المتوفرة في واجهة الويب. يتوفر هذا المكون الإضافي أيضاً لمنصة JForex. برغم ذلك، يتعين على المتداول بعد انتهاء الفترة التجريبية إما دفع اشتراك للحصول على الخدمة (المشترك المباشر) أو فتح حساب تداول مع أحد وسطاء الفوركس المدرجين على موقع الشركة. إذا كان لديك بالفعل حساب مع وسيط فوركس مدرج على موقع Autochartist، عندها يمكنك مواصلة الاستفادة من البرنامج مجاناً.

يقوم اكسبيرت Autochartist بمجرد سحبه إلى الرسم البياني بالاتصال بخادم Autochartist واسترجاع جميع النماذج المحددة بحسب الأصول المتاحة لدى وسيط الفوركس. يمكن للمتداول أيضاً استخدام خاصية مربع الاختيار عرض جميع الرموز في تقييد قدرة الاكسبيرت على استرجاع البيانات لتقتصر على زوج عملات واحد أو أكثر.

وكما هو الحال مع واجهة الويب، تعرض النافذة الفرعية على الرسم البياني لمنصة MT4 قائمة بأزواج العملات والنماذج التي تتشكل. يستطيع المتداول رؤية جميع النماذج أو تصفيتها بحسب احتمالات النجاح، والتي تتراوح بين 60% إلى 80%.

تتيح هذه الإعدادات للمتداول أيضاً الاشتراك في تقرير أو أكثر بلغات متعددة. وبالإضافة لذلك، يستطيع المتداول اختيار استلام تقارير عن جلسة تداول أو أكثر (آسيا/أوروبا/الولايات المتحدة). تتيح خاصية التصفية أيضاً عرض المستويات الرئيسية، نماذج الرسم البياني أو فيبوناتشي الناشئة أو المكتملة بحسب الإطار الزمني المحدد. يستطيع المتداول دراسة وتحليل إحصائيات الأداء باستخدام الروابط المتوفرة في زر الويب.

بمجرد النقر على الرمز المطلوب في النافذة الفرعية، يقوم ملف DLL خاص باستيراد البيانات ذات الصلة من خادم Autochartist وعرض صورة مرئية لنماذج الرسم البياني ومستويات فيبوناتشي وخطوط الدعم/المقاومة، وغيرها من التفاصيل الهامة. يساعد ذلك على تجنب فتح عدة رسوم بيانية في وقت واحد. يتم رصد نطاق التذبذب للأطر الزمنية المختلفة وعرضه على الرسم البياني. كما يمكن الاطلاع على قوة النموذج وتحليلها بشكل تفصيلي باستخدام نافذة التفاصيل.

يظهر الرسم البياني لزوج CHF/JPY أدناه عدم وجود نماذج جديدة. برغم ذلك، يعرض البرنامج مستويات المقاومة الرئيسية والنطاق المحتمل للسعر خلال فترات الساعة والأربع ساعات واليوم التالية.

يظهر في الصورة أدناه نموذج استمراري ناشئ لزوج EUR/USD ونموذج مثلث مكتمل لزوج USD/JPY.

يظهر الرسم البياني لزوج EUR/GBP تشكل نموذج ABCD. يظهر البرنامج أيضاً مستويات فيبوناتشي ونطاق السعر المتوقع.

المواد التعليمية

توفر Autochartist أيضاً عبر قسم مجتمع التداول مجموعة واسعة من المواد التعليمية في شكل مستندات PDF ومقاطع فيديو بغرض مساعدة المتداولين على فهم مختلف أنواع النماذج الفنية ونسب فيبوناتشي والمستويات الرئيسية. هناك أيضاً شروحات بالفيديو حول كيفية الاستفادة من الأدوات المتاحة إلى أقصى حد ممكن. ومن الجدير بالملاحظة أن مطوري البرنامج قد حرصوا على عرض وثيقة تبين للمستخدم أهمية وفوائد الانضباط الذاتي أثناء التداول.

المزايا والعيوب

تتضمن قائمة مزايا Autochartist ما يلي:

تمكن المتداول من مراقبة مئات الأصول على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

من الناحية النظرية، تضمن للمستخدم عدم تفويت أي فرصة سانحة.

تقليل الوقت المطلوب من المتداول لأجراء التحليلات إلى أدنى حد ممكن حيث يوفر له البرنامج المستويات الرئيسية والأسعار المستهدفة.

إمكانية الحصول عليه مجاناً إذا كنت عميل لدى إحدى وسطاء الفوركس المدرجين على موقع Autochartist.

سهولة تخصيص البرنامج بحسب تفضيلات المتداول.

تضم قائمة عيوب البرنامج ما يلي: