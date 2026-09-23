热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： RoboForex
本页面是有关外汇经纪商RoboForex的描述。它并非RoboForex官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 资金利率
- 交易比赛
- VPS
- 提供联营方案
- MAM
公司
RoboForex Ltd
禁止的國家
东帝汶
乌克兰
伊朗
俄罗斯
利比里亚
加拿大
北马里亚纳群岛
南蘇丹
印度尼西亚
土耳其
密克罗尼西亚联邦
巴西
幾內亞比索
库拉索
斯瓦巴和扬马延
日本
泰国
澳大利亚
白俄罗斯
美國
苏丹
付款方式
Skrill
信用卡
Neteller
UnionPay
Western Union
Perfect Money
Boleto Bancário
当地银行转账
AdvCash
AstroPay
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
R StockTrader
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
XAU
金
货币对的
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LUN/USD
MAA/USD
MAT/CUS
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/RUB
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
监管
FSC (伯利兹), 000138/437
Financial Commission, 14.01.2014
DFSA（杜拜）, 05/08/2025
网站语言
英
西班牙
泰
乌克兰
越南
支持语言
英
阿拉伯
捷克
西班牙
哈萨克
马来
葡萄牙語
俄
泰
乌克兰
乌兹别克
越南
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
辦公室
Teams
服务器时区
EET
虚拟专用服务器
交易後免費
3 lots
每标准手返佣
3
特殊条件
免隔夜利息（伊斯兰）账户每标准手需要支付5-20美元的佣金。 免费的 EA 向导和 StrategyQuant 工具，适合活跃的交易者轻松快捷地创建自动交易策略（智能交易系统和机器人）。
網站截圖
账户类型
ProCent打开详情
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
Cryptocurrencies
1:500
Pro打开详情
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:500
ECN打开详情
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
CFD
1:300
Metals
1:300
Cryptocurrencies
1:500
R StocksTrader打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
CFD
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:20
Prime打开详情
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:300
槓桿作用
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:500