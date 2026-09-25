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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: RoboForex
Esta página describe el bróker de Forex RoboForex. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- VPS
- Programa de afiliación
- MAM
Compañías
RoboForex Ltd
Países prohibidos
Australia
Bielorrusia
Brasil
Canadá
Curazao
Estados Federados de Micronesia
Estados Unidos
Guinea-Bisáu
Indonesia
Irán
Islas Marianas del Norte
Japón
Liberia
Rusia
Sudán
Sudán del Sur
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Timor Oriental
Turquía
Ucrania
Métodos de pago
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Western Union
Perfect Money
Boleto Bancário
Transferencia bancaria local
AdvCash
AstroPay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
R StockTrader
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
XAU
Oro
Pares de monedas
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LUN/USD
MAA/USD
MAT/CUS
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/RUB
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
FSC (Belice), 000138/437
Financial Commission, 14.01.2014
DFSA (Dubái), 05/08/2025
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Tailandés
Ucraniano
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Checo
Español
Kazajo
Malayo
Portugués
Ruso
Tailandés
Ucraniano
Uzbeko
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Oficina
Teams
Zona horaria del servidor
EET
VPS para traders
Gratis después de negociar
3 lots
Descuentos por 1 lote estándar
3
Condiciones especiales
Cuentas libres de canjes (musulmanes) implican el pago de una comisión de $5-20 por un lote estándar. Herramientas gratuitas Asistente EA y StrategyQuant disponibles para operadores activos que desean crear estrategias bursátiles automáticas (expert advisors y robots) fácil y rápidamente.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ProCentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
Cryptocurrencies
1:500
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:500
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:300
Metals
1:300
Cryptocurrencies
1:500
R StocksTraderAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:20
PrimeAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:500