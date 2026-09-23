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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: RoboForex

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس RoboForex. وهي ليست الموقع الرسمي لـ RoboForex، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

RoboForex (roboforex.com)
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • الفائدة علي الأموال
  • مسابقات التداول
  • VPS
  • برنامج الشراكة
  • MAM
يزور

شركات
RoboForex Ltd
تأسست في: 2009
على الأنترنت منذ: 2010
تصنيف الوسيط
RoboForex
8.8 / 10
243 تقييمات مؤهلة
انظر الاستعراضات
الدول المحظورة
أستراليا
أستراليا
أندونيسيا
أندونيسيا
أوكرانيا
أوكرانيا
البرازيل
البرازيل
السودان
السودان
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
اليابان
اليابان
تايلاند
تايلاند
تركيا
تركيا
تيمور ليشتي
تيمور ليشتي
جزر ماريانا الشمالية
جزر ماريانا الشمالية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية جنوب السودان
جمهورية جنوب السودان
روسيا الاتحادية
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
روسيا البيضاء
سفالبارد وجان ماين
سفالبارد وجان ماين
غينيا بيساو
غينيا بيساو
كندا
كندا
كوراساو
كوراساو
ليبيريا
ليبيريا
ولايات ميكرونيسيا المتحدة
ولايات ميكرونيسيا المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Western Union
Perfect Money
Boleto Bancário
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
AdvCash
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
R StockTrader
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
XAU
الذهب
أزواج العملات
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LUN/USD
MAA/USD
MAT/CUS
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/RUB
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية (بليز), 000138/437
Financial Commission, 14.01.2014
DFSA (دبي‎), 05/08/2025
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
التايلاندية
الأوكرانية
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الأسبانية
الكازاخستانية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
الأوكرانية
الأوزبكية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
EET
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
3 lots
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
3
ملاحظات خاصة
الحسابات الخالية من الفائدة ( الإسلامية ) تتضمن دفع عمولة مابين $5-20 لكل عقد قياسي. يتوفر معالج EA وأدوات StrategyQuant مجاناً للمتداولين النشطين لمساعدتهم على إنشاء استراتيجيات التداول الآلية (المستشارين الخبراء والروبوتات) بسهولة وسرعة.
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الوسطاء المماثلون