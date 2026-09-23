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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: RoboForex
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس RoboForex. وهي ليست الموقع الرسمي لـ RoboForex، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- الفائدة علي الأموال
- مسابقات التداول
- VPS
- برنامج الشراكة
- MAM
شركات
RoboForex Ltd
الدول المحظورة
أستراليا
أندونيسيا
أوكرانيا
البرازيل
السودان
الولايات المتحدة
اليابان
تايلاند
تركيا
تيمور ليشتي
جزر ماريانا الشمالية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية جنوب السودان
روسيا الاتحادية
روسيا البيضاء
سفالبارد وجان ماين
غينيا بيساو
كندا
كوراساو
ليبيريا
ولايات ميكرونيسيا المتحدة
خيارات الدفع
Skrill
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Western Union
Perfect Money
Boleto Bancário
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
AdvCash
AstroPay
منصات تجريبية
MetaTrader 4
MetaTrader 5
R StockTrader
عملات الحساب
EUR
اليورو
USD
دولار أمريكي
XAU
الذهب
أزواج العملات
ADA/USD
ALG/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVA/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LUN/USD
MAA/USD
MAT/CUS
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/RUB
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
لجنة الخدمات المالية (بليز), 000138/437
Financial Commission, 14.01.2014
DFSA (دبي), 05/08/2025
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الأسبانية
التايلاندية
الأوكرانية
الفيتنامية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
التشيكية
الأسبانية
الكازاخستانية
الملايو
البرتغالية
الروسية
التايلاندية
الأوكرانية
الأوزبكية
الفيتنامية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
الدردشة الحية
المكتب
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
EET
VPS للمتداولين
مجاني بعد التداول
3 lots
الحسومات لكل 1 لوت قياسي
3
ملاحظات خاصة
الحسابات الخالية من الفائدة ( الإسلامية ) تتضمن دفع عمولة مابين $5-20 لكل عقد قياسي. يتوفر معالج EA وأدوات StrategyQuant مجاناً للمتداولين النشطين لمساعدتهم على إنشاء استراتيجيات التداول الآلية (المستشارين الخبراء والروبوتات) بسهولة وسرعة.
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
ProCentفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
Cryptocurrencies
1:500
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:200
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:500
ECNفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:300
Metals
1:300
Cryptocurrencies
1:500
R StocksTraderفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
CFD
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:20
Primeفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:300
تَأثِير
Forex
1:300
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:500