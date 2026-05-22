المؤشرات غير المتجددة

تُصنف معظم المؤشرات الفنية باعتبارها غير متجددة أو non-repainting. يعني ذلك أنه إذا أصدر المؤشر إشارة على شمعة مكتملة، فإنها تظل ملتصقة بهذه الشمعة. قد تكون تلك الإشارة خاطئة، ولكن ينبغي الاعتماد عليها بمعنى أنها لن تختفي (وذلك على خلاف تلك الصادرة عن المؤشرات المتجددة repainting indicators).

إذا كنت تُخطط لاستخدام مؤشر لإصدار إشارات حقيقية في نظام التداول، عندها ستحتاج بالتأكيد إلى مؤشر غير متجدد.