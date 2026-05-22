النتائج الشائعة
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
المؤشرات غير المتجددة
تُصنف معظم المؤشرات الفنية باعتبارها غير متجددة أو non-repainting. يعني ذلك أنه إذا أصدر المؤشر إشارة على شمعة مكتملة، فإنها تظل ملتصقة بهذه الشمعة. قد تكون تلك الإشارة خاطئة، ولكن ينبغي الاعتماد عليها بمعنى أنها لن تختفي (وذلك على خلاف تلك الصادرة عن المؤشرات المتجددة repainting indicators).
إذا كنت تُخطط لاستخدام مؤشر لإصدار إشارات حقيقية في نظام التداول، عندها ستحتاج بالتأكيد إلى مؤشر غير متجدد.
هل ينبغي الاقتصار على المؤشرات غير المتجددة؟
الميزة التي تتفوق بها المؤشرات غير المتجددة (non-repainting) على نظيرتها المتجددة واضحة تمامًا – لن تحصل على إشارات قد تختفي لاحقًا. برغم ذلك، لا يعني هذا أن جميع الإشارات التي تولدها المؤشرات غير المتجددة تكون دقيقة. على النقيض من ذلك، تعني حقيقة أن المؤشر لا يمكنه "تحديث" إشاراته السابقة أنه سيولد بطبيعة الحال عدد كبير من الإشارات الخاطئة.
أحد المزايا الأخرى لاستخدام الإشارات غير المتجددة هو أن تحليل الإشارات السابقة من خلال الاختبار العكسي يعطي صورة جديرة بالثقة لتخيل كفاءة المؤشر.