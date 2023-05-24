مؤشر خطوط الدعم والمقاومة لمنصات MT4 وMT5

نعلم جميعًا مدى أهمية تحديد مستويات الدعم والمقاومة، خصوصًا وأن منصة الميتاتريدر لا تقدم أي وظائف لحسابها. لا بأس في ذلك، هناك حل لهذه المشكلة! مؤشر خطوط الدعم والمقاومة للميتاتريدر قادر على حساب ورسم مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني لزوج العملة الذي تحدده أو أي أداة مالية أخرى.

تعتبر خطوط الدعم والمقاومة من بين أهم المفاهيم المستخدمة في عالم التداول. لا تخلو استراتيجية تداول تقريبًا من استخدام مستويات الدعم والمقاومة. ومن المفيد للغاية أن تكون مرئية على الرسم البياني مؤشر خطوط الدعم والمقاومة للميتاتريدر قادر على حساب مستويات الدعم والمقاومة وعرضها على الرسم البياني.

مؤشر خطوط الدعم والمقاومة لـ MT4 وMT5 هو مؤشر فعال قادر على إيجاد وعرض مستويات الدعم والمقاومة.

تشمل ميزات مؤشر خطوط الدعم والمقاومة ما يلي:

إيجاد فرص أفضل — يساعد تحديد مستويات الدعم والمقاومة في صقل استراتيجية التداول التي تستخدمها. توفير الوقت — دع المؤشر يحسب مستوى الدعم أو المقاومة ويعرضه لك على الرسم البياني. إصدار إشعارات — استلم إخطارات عندما يقترب السعر أو يبتعد عن إحدى مستويات الدعم والمقاومة.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

الدعم والمقاومة هي مستويات يميل السعر إلى الارتداد عند الوصول إليها. لذا يمكن القول أنها تعمل كحاجز يصعب اختراقه أمام حركة السعر.

يمكن للعين البشرية أن ترصد بسهولة مستويات الدعم والمقاومة. ستحتاج فقط إلى التركيز على أسعار الإغلاق ومعرفة أماكن توقفها وتوطيد موضعها أو ارتدادها.

حساب هذه المستويات بطريقة رياضية هو قصة مختلفة تمامًا. يجب استخدام خوارزمية معقدة للعثور على هذه المستويات. يقوم المؤشر بمسح مجموعة من الشموع ويحدد مكان توقف أو ارتداد السعر. ثم يحسب بعد ذلك متوسط السعر ويرسم خطًا أفقيًا يمثل هذه المتوسطات على الرسم البياني.

الخصائص

يتسم مؤشر خطوط الدعم والمقاومة للميتاتريدر بالخصائص التالية:

استخدام خوارزميات آلية.

العمل على أطر زمنية مختلفة.

إمكانية تعديل حساسية المؤشر.

المسافة إلى مستويات الدعم والمقاومة التالية.

عرض مناطق الدعم والمقاومة.

تنبيهات على الرسم البياني، وعبر البريد الإلكتروني، والإشعارات الفورية (تطبيق الهاتف)، بالإضافة إلى تنبيهات صوتية فقط.

يتم تحديد سُمك الخط بناءً على قوة المستوى.

رسم أسهم عند دخول السعر إلى منطقة الخطر أو خروجه منها.

لماذا نستخدم مؤشر خطوط الدعم والمقاومة؟

يعتبر مؤشر خطوط الدعم والمقاومة مفيدًا في التحقق من استيفاء بعض الشروط قبل الدخول في صفقة أو الخروج منها. نستخدم جميعًا استراتيجيات مختلفة أثناء أنشطة التداول، ولكن تظل مستويات الدعم والمقاومة حاضرة في جميع الأدوات التي يستخدمها أي متداول تقريبًا.

يمكنك استخدام مؤشر خطوط الدعم والمقاومة في إنجاز ما يلي:

تقييم إشارة الدخول — إذا كان السعر قريبًا جدًا من مستوى هام، ربما يكون من الأفضل التريث قبل فتح صفقة.

— إذا كان السعر قريبًا جدًا من مستوى هام، ربما يكون من الأفضل التريث قبل فتح صفقة. تعديل استرتيجيتك — يعرض مؤشر الدعم والمقاومة عادةً منطقة يتوقف فيها السعر أو يرتد منها.

— يعرض مؤشر الدعم والمقاومة عادةً منطقة يتوقف فيها السعر أو يرتد منها. الخروج من صفقة — يمكن استخدام خطوط الدعم والمقاومة كمستويات لأخذ الربح أو إيقاف الخسارة؛ بل يمكننا استخدامها أيضًا كمستوى إيقاف متحرك.

لا تتضمن الميتاتريدر4 خاصية إرسال تنبيهات عندما يصل السعر إلى مستويات يتم إنشائها بطريقة آلية، ولكن يستطيع مؤشر خطوط الدعم والمقاومة القيام بهذه المهمة.

عند إرفاق المؤشر على الرسم البياني، يمكنك ضبط درجة الحساسية ورؤية المستويات بسهولة كخطوط أفقية.

معلمات الإدخال

بعد تشغيل المؤشر، يمكنك ضبط بعض الخيارات الافتراضية مع إمكانية إدارة باقي الوظائف من لوحة المؤشر.

واجهة المؤشر واضحة تمامًا وبديهية حيث يمكنك تعيين تنبيهات عند عدة مستويات ببضع نقرات بسيطة.

يمكنك اختيار إظهار الدعم والمقاومة على إطار زمني مختلف. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول على مخطط MT5 بحثًا عن صفقة خاطفة (سكالبينج)، يمكنك إضافة مؤشر خطوط الدعم والمقاومة لعرض المستويات على الإطار الزمني اليومي.

بالإضافة إلى عرض المسافة الفاصلة أعلى وأسفل هذه المستويات، يمكنك تعيين الحد الأدنى للمسافة الفاصلة عن أقرب مستوى للدخول في صفقة آمنة. يمكنك أيضًا تهيئة المؤشر لإرسال إشعار في حالة دخول السعر إلى منطقة خطر (أو مغادرتها).

المتطلبات والدعم

ميتاتريدر4 & 5 —هذا المؤشر متوافق مع كلاً من MT4 وMT5.

—هذا المؤشر متوافق مع كلاً من MT4 وMT5. مجاني — لا يشترط الشراء/الترخيص.

— لا يشترط الشراء/الترخيص. أصول متعددة —يمكنك استخدام هذه الأداة على العديد من الأزواج والأصول.

—يمكنك استخدام هذه الأداة على العديد من الأزواج والأصول. أجهزة متعددة — يمكنك استخدام هذا البرنامج على أي عدد تريده من الأجهزة.

تنزيل يمكنك تنزيل المؤشر مجانًا باستخدام الرابط أدناه وتثبيته عن طريق إتباع الخطوات المذكورة. عملية التثبيت سهلة للغاية، وكذلك الاستخدام. بمجرد تشغيل المؤشر يمكنك ضبط المعلمات وتحديد كيف تريد استلام الإشعارات. ➥ تنزيل MQLTA MT4 Support Resistance Linesتنزيل ➥ تنزيل MQLTA MT5 Support Resistance Linesتنزيل تعليمات التثبيت في منصة MT4 يرجى إتباع الإرشادات أدناه لتثبيت مؤشر خطوط الدعم والمقاومة لمنصة MT4: قم بتنزيل ملف أرشيف المؤشر. افتح مجلد بيانات MetaTrader 4 (عبر File→فتح مجلد البيانات). افتح المجلد MQL4. انسخ جميع المجلدات من الأرشيف مباشرة إلى مجلد MQL4. أعِدْ تشغيل MetaTrader 4 أو قم بتحديث قائمة المؤشرات بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق النافذة الفرعية Navigator في المنصة واختيار تحديث. للحصول على تعليمات أكثر تفصيلاً حول كيفية إجراء عملية التثبيت، يُرجى قراءة هذه المقالة. إرشادات التثبيت لمنصة MT5 لتثبيت مؤشر خطوط الدعم والمقاومة لمنصة MT5 ، يرجى إتباع التعليمات التالية: قم بتنزيل ملف أرشيف المؤشر. افتح مجلد بيانات MetaTrader 5 (عبر ملف->افتح مجلد البيانات). افتح المجلد MQL5. انسخ جميع المجلدات من الأرشيف مباشرة إلى مجلد MQL5. أعِدْ تشغيل MetaTrader 5 أو قم بتحديث قائمة المؤشرات بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق النافذة الفرعية Navigator في المنصة واختيار تحديث. للاطلاع على مزيد من التعليمات التفصيلية حول كيفية إجراء عملية التثبيت وفيديو تعليمي يشرح ذلك، يرجى زيارة هذه الصفحة. الأسئلة الشائعة ماذا احتاج لتشغيل هذا المؤشر؟ هذا المؤشر عبارة عن مكون إضافي يمكن تثبيته على منصات الميتاتريدر4 و5. هل يمكن استخدامه مع أصول متعددة؟ يمكن استخدام هذا المؤشر مع أي أصل وزوج في منصة ميتاتريدر. هل يمكنني استخدامه على أجهزة متعددة؟ يمكنك استخدامه على أي عدد تريده من الأجهزة. كيف أقوم بتثبيت المؤشر؟ تم شرح خطوات عملية التثبيت أعلاه. كم تبلغ تكلفة هذا المؤشر؟ هذا المؤشر مجاني تمامًا. هل يمكنني إضافة وظائف إليه؟ على الأغلب لا. برغم ذلك، مؤشر خطوط الدعم والمقاومة مزود بكود مفتوح للمصدر، والذي يمكنك تعديله بنفسك أو الاستعانة بخدمات مبرمج MQL4 للقيام بهذه المهمة نيابةً عنك. يمكنك فتح حساب تداول مع أي من وسطاء الفوركس MT4 لاستخدام هذا المؤشر كما تريد على منصة ميتاتريدر 4. أما إذا كنت تريد استخدام إصدار MT5 من المؤشر المعروض هنا، فستحتاج إلى فتح حساب مع وسيط وسيط يُقدِم ميتاتريدر 5.

المناقشة

هل لديك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة خطوط الدعم والمقاومة مع متداولي الفوركس الآخرين ومبرمجي MQL في منتديات المؤشرات.

سجل التغييرات

1.03 — 2026-04-10

إضافة تنبيهات اختيارية بالأسهم.

إضافة تنبيهات صوتية اختيارية فقط.

إضافة خيار لتحديد زاوية الرسم البياني التي ستظهر فيها اللوحة.

إضافة زر لتصغير اللوحة/إعادة فتحها.

تغيير طريقة تحديد سُمك الخط. أصبح يعتمد الآن على قوة مستوى الدعم أو المقاومة المقابل.

تحسين الأداء بشكل طفيف.

إصلاح خلل كان يتسبب في تأخر ظهور الخطوط على الرسم البياني في MT4 بمقدار Tick واحد.

إصلاح تحجيم حجم الخط على شاشات hi-DPI.

إصلاح بعض الأخطاء المطبعية في الواجهة والكود.

1.02 — 2023-05-24