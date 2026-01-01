تعتبر بولينغر باند إحدى المؤشرات المفيدة، التي تجمع بين الاتجاه وقياس التقلب. ابتكر جون بولنغر بولنغر باند في الثمانينيات ثم أصدر كتابه الذي يتناول الموضوع ذاته عام 2001.

تقنية الحساب بسيطة وخادعة. عليك أن تبدأ بمتوسط متحرك لـ 20 فترة بسيطة. ثم يحسب برنامجك الانحراف المعياري لتلك الفترات الـ 20 من البيانات، ويضاعفه. يمكنك إضافة هذا الرقم إلى المتوسط المتحرك لـ 20 فترة للحصول على النطاق (الباند) العلوي وطرحه من متوسط 20 فترة للحصول على النطاق (الباند) السفلي. يحدد النطاقان معاً الحدود القصوى التي من المرجح أن يصل إليها السعر.

ليس عليك فهم المنهجية الدقيقة لاشتقاق الانحراف المعياري لأنه من حسن الحظ أن البرنامج يفعل ذلك نيابة عنا. يجب أن تفهم أن الانحراف المعياري هو قياس للتباين البعيد عن النقطة المركزية، وهي في هذه الحالة المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة. يمثل الانحراف المعياري نسبة مئوية عالية جداً، أي حوالي 68٪، من تباين الأسعار البعيدة عن المؤشر المرجعي، أي المتوسط المتحرك لمدة 20. من خلال مضاعفة الانحراف المعياري، تمثل بولينغر باند تقريباً كل التباين البعيد عن المتوسط المتحرك، أي حوالي 95٪.

لهذا عندما يتم اختراق أحد النطاقين (باند)، يكون ذلك حدث نادر إحصائياً وغير طبيعي ويستحق اهتماماً كبيراً منك. لابد أن أمراً كبيراً قد حدث للعملة عندما تكسر بولنغر باند.

أفكار التداول باستخدام بولينغر باند

لاحظ بولينغر أنه عندما يخترق السعر أحد النطاقات، تعتبر تلك فرصة تداول مثالية. نحن نتوقع أن يستمر السعر في اتجاه الاختراق. ولكن في الفوركس، بمجرد أن يخترق السعر بولينغر نادراً ما يتخذ حركة إضافية في نفس الاتجاه. فمثلاً، بعد مدة تتراوح من فترتين إلى خمس فترات أعلى من النطاق (الباند) العلوي نراها دائماً السعر يرتد إلى المتوسط المتحرك وأحياناً يرتد إلى النطاق (الباند) الآخر. لذلك، في الفوركس، قد يعتبر الاختراق فوق النطاق (الباند) العلوي هو مؤشر مناقض. عليك إغلاق مركز الشراء وربما عليك فتح مركز بيع.

هناك فكرة أخرى، وهي أنه عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة ويتجه إلى النطاق (الباند) العلوي، يظل مركزك آمناً حتى يصل إلى النطاق العلوي، وعندها نتوقع أن يرتد — ففي النهاية، من النادر إحصائياً أن يتجاوز السعر نطاق التشتت الطبيعي. يعمل النطاق العلوي بمثابة شكل من أشكال المقاومة. وبالمثل، فإن النطاق السفلي يعمل بمثابة شكل من أشكال الدعم.

وهناك طريقة أخرى، وهي اعتبار النطاق (الباند) العلوي هو المستوى الذي تعتبر فيه العملة في ذروة الشراء، والنطاق السفلي هو المستوى الذي فيه ذروة البيع. نحن لا نستخدم هذا التفسير أو بالأحرى نحن لا نستخدم مصطلحات ذروة الشراء وذروة البيع بهذا الاستخدام. لسبب واحد، لدينا مؤشرات أفضل لتحديد ذروة شراء وذروة البيع، مثل القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك، الذي يستخدم العلاقات بين مكونات الأعمدة (خاصة أعلى مستوى ومستوى الإغلاق) لقياس معنويات المتداولين تجاه الأسعار الحالية. هناك سبب آخر هو أن المتوسط المتحرك لمدة 20 يوم هو مؤشر بطئ ويقتصر على 20 فترة. قد تكون الأحداث الكبرى قد أثرت منذ 22 فترة مضت لكنها لم تظهر على النطاق (الباند) الحالي. تتكيف بولينغر باند بطبيعتها ولا تقدم أي تنبؤ أو منظور تاريخي. أخيراً، يمكن أن يكون لديك سلسلة من 40 فترة أو أكثر لتحرك أحادي الاتجاه. هذا يميل إلى تقليص النطاقات. بحكم التعريف نفترض حدوث ميلاً مركزياً، أي أن السعر سيعود في النهاية إلى المتوسط المتحرك — ولكن لا تعطي بولينغر باند أي فكرة عن أين ومتى يمكن أن يحدث ذلك، في حين تم تصميم مؤشرات أخرى لتقديم تلك المعلومات على وجه التحديد.

انظر إلى الرسم البياني أدناه الذي يُظهر الدولار الأسترالي مع مؤشر البولينجر باند. ستلاحظ وضع دائرة على العديد من المناطق التي كسر فيها السعر البولينجر باند، مع الانتباه إلى أن تلك الاختراقات لم تدم لأكثر من خمسة أيام، وتستغرق عادةً يوم أو يومين فقط. يتحرك السعر عادةً، ولكن ليس دائمًا، باتجاه النطاق الآخر بعد الكسر.

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD مع إحاطة اختراقات البولينجر باند بدائرة.

عنصر التقلب

عندما يكون النطاقان متقاربان إلى حد ما، لا يختلف السعر كثيراً عن المتوسط المتحرك لفترة 20 يوماً، ولأغراض تحليل بولينغر باند، فإننا سنعتبر المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة “معياراً.” النطاق الضيق يعني تقلب منخفض. عندما تتقلص نطاقات ذات عرض عادي وتصبح ضيقة النطاق، فإن ذلك يعني أن متداولي زوج العملات يمرون بفترة من عدم اليقين. يُطلق بولينغر على ذلك التقلص، والتقلص عادة ما يسبق الاختراق. أنت لا تعرف من البولنغر باند في أي اتجاه سوف يحدث الاختراق. لمعرفة ذلك، تحتاج إلى النظر إلى مؤشرات أخرى. ومع ذلك، لقد حذرتك البولينغر باند — بولينغر باند ضيق هو الوقت المناسب لخفض مراكزك وليس الإضافة لهم أو المراهنة.

يُظهر الرسم البياني التالي نطاق بولينجر باند كلاسيكي على AUD/USD مع حالتين من الانضغاط– تلت الحالة الأولى فترة من تزايد التقلبات قبل الاختراق الهبوطي. وبدأ نطاق البولينجر باند في الاتساع مرة أخرى بعد الانضغاط الثاني، في إشارة إلى أن تقلبات السعر سوف تزداد

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD مع وضع دائرة على مناطق الانضغاط

عندما تكون النطاقات متباعدة نسبياً، فهذا يعني أن التقلب مرتفع. إذا كان لديك دليل اتجاهي جيد يدلك على اتجاه الحركة، لن تكون التقلبات العالية مصدراً للقلق لأننا نتوقع أن تستمر الحركة في نفس الاتجاه حتى يأتي ما يعطلها. ومع ذلك، سوف تحصل أيضاً على نطاقات واسعة إذا تحرك السعر في سلسلة من القفزات غير محددة الاتجاه. عندما يكون لدى المتداولين وجهات نظر شديدة الاختلاف بشأن اتجاه السعر، يمكنك أن ترى قفزات قد تكون لأكثر من 100 نقطة لأعلى أو لأسفل خلال ساعتين أو يومين لاحقين.

يعرض الرسم البياني التالي حركة اليورو على إطار الساعة. يمكنك أن ترى تحول النطاق المتسع إلى نطاق ضيق قبل أن يتسع مرة أخرى بعد قفزة صعودية، تلاها كسر صعودي وتطوير اتجاه صاعد.

مخطط الساعة لزوج EUR/USD مع ضيق واتساع البولينجر باند

الجمع مع مؤشرات أخرى

يمكن استخدام بولينغر باند كشكل أولي للدعم والمقاومة، أي للتوجيهات الاتجاهية، وكمقياس للتقلب، الأمر الذي يمكن أن يكون مفيداً لتحديد حجم المركز وكذلك مستويات الوقف والربح المستهدف. ولكن المتوسط المتحرك لمدة 20 يوماً الذي تأسس المؤشر عليه له حدوده الخاصة، وهي المفهوم الأساسي للميل المركزي — أي أن السعر يجب أن يعود إلى الأساس، أي إلى المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة. ولكن أسعار الفوركس يمكن أن تتحرك في اتجاهات مختلفة إلى حد كبير، حيث يتوقف مفهوم الميل المركزي لفترات طويلة. إضافة إلى ذلك، إحدى السمات الجيدة لبولنغر باند، هي أنها تتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يُعد عيباً أيضاً. أنت لا تحصل على أي منظور للتحركات الأخيرة، مثل أعلى قمة مؤخراً أو أدنى مستوى، أو زخم الحركة الحالية. غالباً ما تستخدم بولنغر باند مع MACD، مؤشر الزخم، وparabolic SAR، والذي يتمتع بعنصر زخم قوي.