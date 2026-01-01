سكربت حذف جميع الأوامر المعلقة لـ MT4

تعتبر الأوامر المعلقة أحد أهم الأدوات المستخدمة في سوق الفوركس والتداول بشكل عام. في واقع الأمر، تعتمد بعض الاستراتيجيات بشكل كامل على الأوامر المعلقة. ستتعرف أدناه على الأوامر المعلقة وكيفية إرسال وحذف عدة أوامر معلقة ومتعاكسة في الميتاتريدر. ستتاح لك أيضًا فرصة تنزيل سكربت مجاني مفتوح المصدر لحذف جميع الأوامر المعلقة في MT4 ببضع نقرات.

ما هي الأوامر المعلقة؟

هناك نوعان رئيسيان لأوامر التداول:

أوامر السوق

الأوامر المعلقة

أوامر السوق هي أوامر تُرسل على الفور إلى الوسيط لتنفيذها بسعر السوق الحالي.

على الجانب الآخر، الأوامر المعلقة هي أوامر تُرسل إلى منصة الوسيط ولكن مرفق بها تعليمات للتنفيذ عند سعر محدد.

تُقسم الأوامر المعلقة عادةً إلى أربعة أنواع فرعية رئيسية:

أوامر الشراء الموقوف (Buy Stop)

أوامر شراء الحد (Buy Limit)

أوامر البيع الموقوف (Sell Stop)

أوامر بيع الحد (Sell Limit)

يعتمد الأمر المستخدم في التداول على اتجاه الصفقة، وسعر الدخول، والسعر الحالي.

توضح هذه الصور الاختلافات الرئيسية بين الأنواع الأربعة للأوامر المعلقة:

شراء موقوف — أمر يوضع أعلى السعر ويُنفذ عند صعود السعر

شراء الحد — أمر يوضع أسفل السعر ويُنفذ عندما يتراجع السعر

بيع موقوف— أمر يوضع أسفل السعر ويُنفذ عندما يتراجع السعر

بيع الحد — أمر يوضع أعلى السعر ويُنفذ عند ارتفاع السعر

الأوامر المعلقة في MT4

ستلاحظ أن منصة الميتاتريدر مجهزة لإدارة جميع الأنواع الأربعة المذكورة من الأوامر المعلقة، ولكن مع بعض القيود.

إذا كنت تريد إنشاء أمر معلق جديد، يمكنك القيام بذلك عن طريق نافذة إنشاء أمر جديد واختيار أمر معلق.

يمكنك بعد ذلك تحديد نوع الأمر المعلق، وسعر الفتح، واختيار مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح.

لتعديل أو حذف الأمر المعلق، يمكنك استخدام علامة تبويب الصفقات وإدارة الأوامر المعلقة واحدًا تلو الآخر.

أحد أكبر القيود في MT4 بالنسبة لهؤلاء الذين يستخدمون الأوامر المعلقة بكثافة هو أن المنصة تتيح لك تحديث أو حذف أمر معلق واحد في المرة الواحدة.

ما الفائدة من فتح أوامر معلقة للشراء/البيع في اتجاهات متعاكسة

يحتاج المتداول في بعض الحالات لفتح أوامر معلقة متعاكسة في نفس الوقت. ولكن لماذا؟

فتح مراكز ذات اتجاهات متضادة في نفس الوقت يمكن أن يُستخدم كطريقة للتحوط، أو الحد من المخاطرة، ولكن لا ينبغي الخلط بين تلك الحالة وفتح أوامر معلقة متعاكسة.

الأوامر المعلقة المتعاكسة تنتظر تحقق شروط معينة قبل تفعيلها وتجهيز الأمر للتنفيذ.

تعتمد بعض الاستراتيجيات على فتح أوامر معلقة في اتجاهات متضادة وتجهيزها للتنفيذ في حالات محددة.

يغلُب استخدام هذا النوع من الاستراتيجيات عند الرغبة في الاستفادة من تحركات السعر السريعة.

قد يفشل المتداول في فتح صفقته بالسرعة المطلوبة للإمساك بحركة السعر عندما يتحرك بسرعة كبيرة، وهنا يأتي دور الأمر المعلق الذي يكون جاهزًا للتفعيل في أي لحظة. أيضًا فإن فتح أوامر معلقة جاهزة يعتبر حلاً منطقيًا للتحوط من حدوث حركة السعر المتوقعة وأنت بعيد عن شاشة جهازك.

فيما يلي مجموعة من الأمثلة على حالات استخدام عدة أوامر معلقة للشراء/بيع ذات اتجاهات متعاكسة.

تداول الأخبار والأوامر المعلقة المتعاكسة

يؤدي صدور الأخبار في كثير من الأحيان إلى زيادة كبيرة في تقلبات السوق. يمكنك أن تلاحظ قبيل صدور أخبار هامة انخفاض في مستوى التذبذبات حيث ينتظر المتداولون نتيجة التقرير أو تفاصيل الخبر.

يفضل متداولو الأخبار في هذه الحالة وضع عدة أوامر معلقة ذات اتجاهات متعاكسة للإمساك بحركة السعر بمجرد صدور الأخبار.

تداول الاختراق السعري باستخدام الأوامر المعلقة المتعاكسة

يعتبر تداول الاختراقات السعرية أحد الاستراتيجيات التي تحظى بشعبية كبيرة. عندما يتحرك السعر لفترة طويلة داخل نطاق عرضي، يبدأ المتداولون في توقع حدوث اختراق.

يراهن بعض المتداولون على كسر السعر لحدود النطاق، ومن ثم يضعون أوامر شراء موقوف وبيع موقوف في اتجاهات متضادة على جانبي النطاق.

هذه الطريقة تمنحهم فرصة اللحاق بالاختراق والاستفادة من حركة السعر بمجرد حدوثها.

تداول الارتدادات باستخدام الأوامر المعلقة المتعاكسة

على غرار استراتيجية الاختراق، تعمل استراتيجية الارتداد بطريقة معاكسة.

عندما يتحرك السعر داخل نطاق عرضي لفترة طويلة يتوقع بعض المتداولين استمرار التوطيد الحالي.

يراهن المتداولون في هذه الحالة على ارتداد السعر بمجرد ملامسة حدود النطاق، لذا يضعون أوامر شراء الحد وبيع الحد في اتجاهات متعاكسة عند حدود النطاق.

كيفية فتح أوامر معلقة للشراء/ البيع في اتجاهات متعاكسة في MT4؟

كما ذكرنا آنفًا، لا توفر MT4 القدرة على إدارة عدة أوامر معلقة بشكل متزامن من خلال واجهتها الرسومية. برغم ذلك، هناك أدوات يمكن أن تساعد في ذلك.

إذا كنت تريد الحصول على طريقة لإرسال أوامر شراء وبيع متضادة في نفس الوقت، يمكنك استخدام الأداة التالية:

اكسبرت One Click Trading Pro EA للميتاتريدر4 لإرسال أوامر متعاكسة بنقرة واحدة.

يمكنك تحديد سعر الفتح، والمسافة والمعلمات الأخرى.

كيفية حذف عدة أوامر معلقة (سكربت)

لا توفر منصة MT4 القدرة على حذف عدة أوامر معلقة للشراء/البيع في اتجاهات متعاكسة بنقرة واحدة.

برغم ذلك، يمكنك تنزيل هذا الاسكربت البسيط مجانًا والذي يتيح حذف الأمر المعلق المعاكس بنقرة واحدة.

المعلمات المتاحة

يدعم الاسكربت مجموعة من معلمات الإدخال لمساعدتك في فلترة الأوامر المعلقة التي تريد حذفها، وكذلك كيفية تنفيذ عملية الحذف.

التنزيلات هذا الاسكربت متاح للتنزيل والاستخدام مجانًا: ➥ تنزيل سكربت MT4 Delete All Pending تنزيل

تثبيت سكربت MT4 Delete All Pending

يُرجى اتباع الإرشادات أدناه لتثبيت الاسكربت:

قم بتنزيل ملف أرشيف المؤشر الاسكربت. افتح مجلد بيانات MetaTrader 4 (عبر ملف→افتح مجلد البيانات). افتح مجلد MQL4. انسخ جميع المجلدات من الأرشيف مباشرة إلى مجلد MQL4. أعِد تشغيل ميتاتريدر 4 أو حدِث قائمة الاسكربتات عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن فوق النافذة الفرعية Navigator في المنصة واختيار تحديث.

يمكنك أيضًا قراءة تعليمات أكثر تفصيلاً حول كيفية إجراء عملية التثبيت.

تأكد من تفعيل السماح بالتداول الآلي في علامة تبويب Common عند تنفيذ هذا الاسكربت وأيضًا في قائمة المنصة أدوات→خيارات→ المستشارون الخبراء. عدم القيام بذلك سيؤدي إلى فشل الاسكربت في حذف أي أمر معلق.

خاتمة

تعتبر الأوامر المعلقة أداة فعالة وبالغة الأهمية بالنسبة للمتداولين، ولكن تحُد منصة MT4 من القدرة على استخدامها في بعض الحالات. ربما يتطلب الاستخدام المتقدم الاستعانة بسكربت One Click Trade Pro، حتى تتمكن من فتح أوامر معلقة للشراء والبيع في اتجاهات متعاكسة في نفس الوقت.

أما إذا كنت تبحث عن حذف عدة أوامر معلقة، يمكنك تنزيل واستخدام الاسكربت المعروض هنا.