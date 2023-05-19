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تعتبر منصة الميتاتريدر4 بلا شك واحدة من أفضل منصات التداول المتاحة في السوق. تتضمن المنصة عدد هائل من ميزات الرسم البياني وإدارة الأوامر والمؤشرات المدرجة، والعديد غيرها. برغم ذلك فإن أحد الوظائف التي تحتاج حقًا إلى التحسين هو قدرة الميتاتريدر على إدارة الأوامر بسرعة. يسمح لك اكسبيرت MT4 One-Click Trade Pro EA بوضع ورؤية وإغلاق الأوامر ببضع نقرات قليلة.

ما هو اكسبيبرت One-Click Trade Pro MT4؟

One-Click Trade Pro هو مستشار خبير يشبه المؤشرات باستثناء أنه يأتي مع قدرات لأتمتة أوامر التداول.

يوفر One-Click Trade Pro لوحة تحكم بسيطة يمكنك استخدامها في إدارة الأوامر في منصة الميتاتريدر4. الاكسبيرت في جوهره هو عبارة عن واجهة تسمح لك بالتفاعل مع أوامرك بشكل أسرع.

يعتبر One-Click Trade Pro أداة استثنائية يمكنها أن تسهل حياة العديد من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة إلى حد كبير.

لماذا نستخدم اكسبيرت One-Click Trade Pro MT4؟

ربما تتساءل "يمكنني القيام بهذه المهام بالفعل في الميتاتريدر!" وهذا صحيح بالفعل، ولكن يقدم One-Click Trade Pro العديد من الميزات الإضافية.

من الشائع أثناء التداول أن تستخدم استراتيجيات تضع دائمًا أوامر إيقاف الخسارة على بُعد عدد معين من النقاط. من الشائع أيضًا عند استخدام أدوات التداول الآلي والمستشارون الخبراء أن تستعين بالرقم السحري لتحديد الأوامر.

لا تسمح الميتاتريدر4 بإرسال الأوامر المرتبطة برقم سحري في واجهتها الرسومية. كما لا تسمح أيضًا بإرسال الأوامر التي تتضمن مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح معبرًا عنها في شكل نقاط.

يستطيع اكسبيرت One-Click Trade Pro القيام بما تعجز عنه الميتاتريدر4.

تسهل لوحة One-Click Trade Pro من أداء العديد من المهام في الميتاتريدر، بما في ذلك إدارة الأوامر.

يمكنك القيام بما يلي مع One-Click Trade Pro:

إرسال أمر سوق مرفقًا به أسعار إيقاف الخسارة وأخذ الربح.

وضع أمر معلق مرفقًا به أسعار إيقاف الخسارة وأخذ الربح.

تحديد وإرفاق رقم سحري بالأوامر المرسلة.

تحديد تعليق للأوامر المرسلة.

إرسال أمر سوق مرفقًا به مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح في شكل نقاط.

وضع أمر معلق مرفقًا به مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح في شكل نقاط.

حساب حجم المركز النموذجي بعد الأخذ بعين الاعتبار إعدادات المخاطرة.

تصفح جميع الأوامر المفتوحة.

تحديث إيقاف الخسارة وأخذ الربح للأوامر المفتوحة.

إغلاق الأوامر.

التقاط لقطات شاشة للرسم البياني تلقائيًا عند إرسال الأمر.

وكما ترى، يتيح هذا المكون الإضافي إجراء العمليات التي تتطلب عادةً الكثير من الخطوات في MT4.

المزايا

خيارات أكثر — يمكنك استخدام اكسبيرت التداول بنقرة واحدة في تضمين عدد أكبر من البيانات في الصفقة، مثل الرقم السحري.

— يمكنك استخدام اكسبيرت التداول بنقرة واحدة في تضمين عدد أكبر من البيانات في الصفقة، مثل الرقم السحري. توفير الوقت —تم تصميم One-Click Trade Pro لجعل عملية التداول أسرع.

—تم تصميم One-Click Trade Pro لجعل عملية التداول أسرع. تجربة أفضل — يجعل One-Click Trade Pro من تجربة التداول أكثر سلاسة وبساطة.

يصبح وضع وإرسال الأمر عملية سهلة للغاية مع One-Click Trade Pro! كل ما عليك هو تعيين جميع الخيارات بما في ذلك التعليق والرقم السحري، ثم الإرسال.

يمكنك أيضًا رؤية حجم المركز المستحسن لاحترام قواعد إدارة المخاطرة.

تستطيع وضع الأوامر المعلقة بسرعة وسهولة مع تحديد المسافة التي تفصلها عن سعر الدخول.

يمكنك أيضًا وضع أوامر معلقة معاكسة في نفس الوقت حتى تكون مستعدًا لأي انعكاسات محتملة!

واحدة من أفضل ميزات One-Click Trade Pro هي القدرة على إعداد الصفقات باستخدام الخطوط بدلاً من كتابة الأسعار.

يمكنك بسهولة إنشاء خطوط وسحبها إلى مستويات الفتح والإيقاف وأخذ الربح، ثم إرسالها. هذا كل شيء!

ستوضح لك أيضًا الخطوط فرص نجاح الصفقة.

الخصائص

القدرة على وضع ورؤية الأوامر السحرية.

حساب حجم المركز النموذجي.

تقديم أوامر معلقة معاكسة في نفس الوقت.

عرض مخاطر وفرص الصفقة.

إعداد الصفقات باستخدام الخطوط الأفقية.

أخذ لقطات شاشة للرسم البياني تلقائيًا عند إرسال الأمر.

تحديث الصفقة من اللوحة مباشرةً.

مستشار خبير مفتوح المصدر يمكنك تعديله ليتوافق مع أهداف التداول التي تسعى إلى تحقيقها.

واجهة رسومية بديهية

تتميز واجهة المستخدم للمستشار الخبير بالسهولة التامة بهدف تجنب أي التباس. يؤدي التمرير فوق أي زر أو قسم إلى إظهار وظيفته.

واجهة الإشارة لأوامر السوق والأوامر المعلقة

تستطيع اختيار وإرسال أمر سوق أو أمر معلق من الواجهة الرسومية — لا حاجة للتبديل إلى نافذة أخرى.

حجم المركز النموذجي

إذا قمت بتعيين قواعد إدارة المخاطر، على سبيل المثال المخاطرة بنسبة لا تتجاوز 2% من سهم الحساب، يستطيع اكسبيرت One-Click Trade Pro لمنصة MT4 أن يُظهر لك حجم المركز النموذجي بناءً على مستوى إيقاف الخسارة الذي تضعه. إدارة المخاطرة هي أمر لا يمكن التغافل عنه!

إيقاف الخسارة وأخذ الربح بالسعر أو النقاط

قبل إرسال الأمر، يمكنك تعيين إيقاف الخسارة وأخذ الربح في شكل مستويات سعرية أو نقاط تفصلها عن سعر الفتح. يسهل هذا الأمر من عمل المتداول عند استخدام استراتيجيات ذات مستويات ثابتة لإيقاف الخسارة وأخذ الربح.

يمكنك إرفاق رقم سحري وتعليق مع كل أمر ترسله إلى المنصة. هذه الخاصية هامة للغاية لتمييز الأوامر التي تم توليدها بواسطة استراتيجيات مختلفة.

التقاط لقطات الشاشة تلقائيًا

عند تفعيل هذه الخاصية في الخيارات، يأخذ مؤشر One-Click Trade Pro MT4 لقطة شاشة تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بإرسال أمر إلى المنصة. تبسط هذه الميزة مهمة التسجيل في دفتر يوميات التداول.

قائمة الأوامر المفتوحة والمعلقة

تُظهر الميتاتريدر بالفعل قائمة بالأوامر المفتوحة، ولكنها لا تتضمن خانة الرقم السحري. على الجانب الآخر، يُظهر اكسبيرت One-Click Trade Pro قائمة بالأوامر المفتوحة والأرقام السحرية المرتبطة بها. قد يكون ذلك مفيدًا إذا كنت تقوم بتشغيل مستشارون خبراء وترغب في تمييز الأوامر التي وضعها كل منهم.

المعلمات المتاحة

المتطلبات والدعم

الميتاتريدر4 —هذا المستشار الخبير يدعم الميتاتريدر4 فقط.

—هذا المستشار الخبير يدعم الميتاتريدر4 فقط. مجاني — لا حاجة لدفع أموال مقابل الشراء أو الترخيص.

— لا حاجة لدفع أموال مقابل الشراء أو الترخيص. أزواج متعددة — يمكنك استخدام هذه الأداة مع العديد من الأزواج والأصول.

— يمكنك استخدام هذه الأداة مع العديد من الأزواج والأصول. أجهزة متعددة —يمكنك تثبيت هذا البرنامج على أي عدد من الأجهزة.

التنزيلات يمكنك تنزيل المستشار الخبير باستخدام الروابط أدناه، ثم تثبيته عن طريق إتباع التعليمات التالية. ➥ تنزيل MQLTA MT4 One-Click Trade Pro تنزيل

عملية التثبيت سهلة للغاية؛ وهو ما ينطبق أيضًا على كيفية الاستخدام. يمكنك تعيين جميع معلمات الإدخال الضرورية بمجرد تشغيل المستشار الخبير.

تأكد من تفعيل التداول الحقيقي في علامة التبويب عام عند إرفاق المستشار الخبير وأيضًا في قائمة المنصة أدوات→خيارات→المستشارون الخبراء. بخلاف ذلك، لن يكون بمقدورك تعديل الأوامر.

تثبيت MT4 One-Click Trade Pro EA

يُرجى اتباع الإرشادات أدناه لتثبيت المستشار الخبير:

قم بتنزيل ملف أرشيف المستشار الخبير. افتح مجلد بيانات MetaTrader 4 (عبر ملف→فتح مجلد البيانات). افتح المجلد MQL4. انسخ جميع المجلدات من الأرشيف مباشرة إلى مجلد MQL4. أعِدْ تشغيل ميتاتريدر 4 أو قم بتحديث قائمة المستشارين الخبراء بالنقر بزر الماوس الأيمن فوق النافذة الفرعية Navigator في المنصة واختيار تحديث.

أو يمكنك قراءة تعليمات أكثر تفصيلاً حول كيفية إجراء عملية التثبيت.