TradingView لمتداولي الفوركس — شرح وافي لـ TradingView

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إذا كنت متداول جديد للفوركس، فربما تتساءل عن ماهية TradingView وهل هناك ما يبرر استثمار وقتك في تعلم كيفية استخدامها. يمكن القول باختصار أن TradingView هي منصة للرسم البياني تعمل عبر متصفحات الويب على الإنترنت وتضم العديد من الميزات المفيدة. يمكنك استخدام TradingView في تتبع الأسعار وتحليل أزواج الفوركس والأسهم والعملات المشفرة والسلع، وغيرها من فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك السندات الحكومية. وبرغم أن TradingView قد أنشأت بالأساس لخدمة متداولي ومستثمري الأسهم، إلا أنها تعد منصة متنوعة يمكن لجميع فئات المتداولين الاستعانة بها، بما في ذلك متداولي الفوركس. يعرض هذا الدليل مقدمة مختصرة حول كيفية استخدام TradingView من قبل المستثمرين الراغبين في تحليل وتداول أسواق العملات الأجنبية.

واجهة المستخدم

الشيء الأول الذي ستلاحظه على الفور بمجرد فتح موقع TradingView هو مظهره وتصميمه العصري، والذي يعطيك شعوراً بسهولة الوصول وبديهية الوظائف، فضلاً عن المظهر الأنيق. يبدو هذا الانطباع أكثر وضوحاً عند مقارنة TradingView مع المنصات التقليدية لتداول الفوركس. أما إذا كنت متداول مبتدئ وكانت TradingView هي أولى منصات الرسم البياني التي تحاول سبر أغوارها، فربما تكون محظوظاً للغاية لأن معظم المتداولين كانوا يضطرون في الماضي للتعامل مع التعقيدات والمظهر التقليدي لمنصة الميتاتريدر4 ذائعة الصيت. على العكس من ذلك، تتمتع TradingView بواجهة مستخدم مدروسة ومصممة بعناية، وربما يكمن هنا السر في قدرتها على اجتذاب آلاف المعجبين من متداولي الفوركس.

إذا قمت بفتح الرسم البياني المتقدم – وهو الميزة الرئيسية في TradingView – فسترى الواجهة التالية والتي تتمتع بمظهر رائق فضلاً عن سهولة التنقل بين جنباتها:

مجتمع نابض بآلاف المتداولين

عند فتح موقع TradingView يمكنك ملاحظة أن قسماً كبيراً في الصفحة الرئيسية مخصص للأفكار التي ينشرها متداولين آخرين، والذين يعرضون من خلاله رؤاهم بشأن التحركات الحالية والمستقبلية لبعض الأصول مثل أزواج الفوركس والعملات المشفرة والسلع والأسهم. يعتبر هذا القسم مفيداً للغاية بالنسبة للمتداولين المبتدئين حيث يمثل بالنسبة لهم نقطة بداية جيدة من خلال الاستعانة بأفكار التداول التي يطرحها متداولين متمرسين. يمكنك أيضاً اختيار متابعة بعض المتداولين والمحللين للبقاء مطلعاً على أخر أفكارهم المنشورة. يستطيع أعضاء المنتدى أيضاً التعليق على التحليلات والآراء المنشورة وإبداء إعجابهم بها. تخلق هذه الأدوات ما يمكن أن نطلق عليه شبكة للتواصل الاجتماعي بين المتداولين، والتي يمكنك الاستفادة بها في تداولاتك الخاصة. وفيما يلي مثال على كيفية ظهور التعليقات على إحدى الأفكار المنشورة:

توفر القائمة الرئيسية للموقع على الجانب الأيمن خيارين للدردشة. الخيار الأول يشمل المحادثات الخاصة مع أعضاء آخرين، فيما يتعلق الخيار الثاني بمجموعات الدردشة العامة التي تغطي جميع الموضوعات ذات الصلة. على سبيل المثال، يظهر في الصورة أدناه مثال لإحدى الدردشات على TradingView:

قوائم المتابعة

قائمة المتابعة هي واحدة من الميزات الأخرى التي يمكنك الاستفادة بها عند التعامل مع TradingView. الغرض منها هو جعل تجربة التعامل مع الموقع برمتها أكثر سهولة وسرعة، حتى إذا كنت تقوم بتحليل عدد كبير من أزواج العملات بشكل روتيني. يمكنك الوصول إلى قائمة المتابعة من خلال نفس القائمة على الجانب الأيمن حيث توجد الدردشات (هي الخيار الأول في القائمة). تستطيع أيضاً تعديل قائمة المتابعة عن طريق إضافة وحذف وترتيب الرموز المدرجة بها. للوهلة الأولى، تكمن الفائدة الرئيسية لقائمة المتابعة في السماح بالاطلاع على أخر الأسعار وقيم التغير اليومي لنطاقات الحركة. يمكنك تعيين رموز التداول بألوان مختلفة لسهولة إدارة مجموعات الرموز، وأيضاً تسهيل رصد الأصول التي جرى تمييزها عند التنقل بين كافة أنحاء الموقع. تسمح قائمة المتابعة كذلك بحفظ وتحميل وتصدير واستيراد العديد من قوائم المتابعة الأخرى. الميزة الرئيسية هنا هو إمكانية فتح مخطط الرسم البياني التفاعلي لأي من الرموز التي تراقبها في وضع تكبير الشاشة بمنتهى السهولة:

نصيحة احترافية: ننصح المتداولين المبتدئين بمتابعة ما بين 5 إلى 10 أزواج عملات كحد أقصى، مع إمكانية زيادة هذا الرقم لاحقاً بعد إتقان التعامل مع السوق ونظام التداول. يساعد التركيز على عدد محدود من أزواج العملات في المراحل الأولى على تنمية فهمك للأزواج والأسواق التي تعمل في إطارها، فضلاً عن إتقان التعامل مع منصة الرسم البياني واستخدام المهارات التي اكتسبتها لاحقاً في اكتشاف أزواج أخرى، أو حتى التبديل إلى فئات أصول متنوعة.

تفاصيل الرمز

يمكن الوصول إلى كافة تفاصيل رمز التداول من خلال قائمة المتابعة، والتي توفر معلومات سريعة حول زوج العملات أو الأداة المالية التي تبحث عنها. وبالإضافة لهذه المعلومات الأساسية، تعرض قائمة المتابعة النطاق اليومي، نطاق 52 أسبوع (سنة واحدة)، إشارات مختصرة للتحليل الفني، بجانب المستويات الهامة والنسبة المئوية للتغير.

ملاحظة موجزة عن بيانات الأسهم مقابل الفوركس

يستفيد متداولي الأسهم من ميزة بسيطة يتفوقون بها على نظرائهم من متداولي الفوركس، وهي أن البيانات المعروضة لمعظم الأسهم يتم الحصول عليها مباشرة من البورصات الرسمية. يعزى ذلك بطبيعة الحال إلى أن الأسهم يجري تداولها في أسواق مركزية. برغم ذلك، يمكنك كمتداول للفوركس تداول بعض الأسهم في شكل عقود الفروقات من خلال بعض وسطاء الفوركس الذين يقدمون هذه المنتجات. توفر كبرى شركات الوساطة الآلاف من عقود الفروقات للعملاء من متداولي الفوركس، وهو ما يعطيهم فرصة رائعة لتداول فئات أصول أخرى بخلاف العملات.

عناوين الأخبار

يتم عرض عناوين الأخبار المرتبطة بزوج العملات المحدد أسفل التفاصيل مباشرةً. يعرض هذا القسم أخر الأحداث والأخبار التي لها تأثير مباشر على رمز التداول. برغم ذلك، ينبغي ملاحظة أن TradingView ليست موقعاً متخصصاً في الأخبار المالية، ولهذا فإن عدد وحداثة العناوين الإخبارية لبعض أدوات التداول قد تكون محدودة نوعاً ما. برغم ذلك، ستظل هذه الميزة مفيدة للغاية عند إجراء تحليل سريع لأزواج العملات الرئيسية.

التقويم الاقتصادي

بالإضافة إلى عناوين الأخبار، تعرض TradingView مفكرة اقتصادية تقليدية لأخبار الفوركس والتي تعرض أحدث الإصدارات من مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية والثانوية. يدعم التقويم الاقتصادي خيارات تصفية النتائج بحسب البلد وأهمية الحدث. برغم ذلك، من الصعب مقارنة هذه المفكرة مع التقويم الاقتصادي للفوركس الذي تقدمه كبرى المواقع المتخصصة.

أداة فريدة — مخططات TradingView

تعد ميزات الرسم البياني التي توفرها TradingView واحدة من أهم الأدوات التي تحظى بشعبية طاغية في أوساط المتداولين. تسمح هذه الأدوات بتحليل الرسوم البيانية باستخدام المؤشرات الفنية وعناصر المخططات السعرية، كما تسمح بوضع علامات على الرسم البياني لحفظ أفكارك وشرحها إما بشكل خاص أو عام، كما توفر إمكانية تعيين التنبيهات وتشغيل اختبارات الباك تيست للاستراتيجيات الآلية، وأخيراً تمنحك القدرة على تداول زوج العملات الظاهر إذا كان وسيطك يدعم منصة TradingView. فيما يلي مثال على رسم بياني يعرض مؤشرات البولينجر باند و ATR:

من السهل اكتشاف السر وراء الإعجاب الشديد الذي يبديه مستخدمي TradingView، ولماذا يزعمون بأنه من المستحيل إيجاد منصة للرسم البياني توفر ميزات وقدرات مماثلة لتلك التي تقدمها هذه المنصة. ويكمن السبب الرئيسي في إعجاب متداولي الفوكس بمخططات TradingView في أنها فائقة الاستجابة. يبدو واضحاً حرص مطوري منصة TradingView على تلافي أي تأخر زمني أو بطء في الاستجابة عند قيام المستخدمين بالتبديل بين مختلف الأطر الزمنية أو أزواج العملات. يمكنك أيضاً اختبار الاستراتيجيات المختلفة بشكل لحظي، وكذلك تحميل أفكار التداول العامة وكافة عناصر الرسم البياني والمؤشرات المرفقة بسرعة فائقة. وبغض النظر عن الإجراء الذي تقوم به، لن تكون مضطراً للانتظار فترة طويلة حتى تقوم المنصة بتحميل الرسم البياني بكافة مكوناته.

البحث عن الأدوات المالية المتاحة للتداول

عند العمل على الرسم البياني التفاعلي يمكنك بسهولة تغيير زوج العملات أو إضافة مخطط بياني مضغوط لبعض الأدوات المالية الأخرى (لدراسة علاقة الارتباط بينهما، على سبيل المثال) وذلك باستخدام مربع البحث في TradingView:

وكما ترى أعلاه، حصلنا على عدد كبير من النتائج عند البحث عن زوج العملات EURUSD بما في ذلك أربعة نتائج من وسطاء فوركس. قد لا تكون تلك ميزة كبيرة لبعض المتداولين، ولكن يدرك معظمنا أنه سيصادف قيود عند استخدام المنصات الأخرى والتي تقتصر عادةً على استجلاب بيانات السعر من وسيط واحد. تعرض TradingView بيانات الأسعار من وسطاء عدة، وتتيح لك اختيار الوسيط الذي ترغب في عرض الرسم البياني الخاص به. برغم ذلك، لا ننسى أن هناك مئات الوسطاء في كافة أنحاء العالم وأن TradingView هي الأخرى تقتصر على عرض البيانات الخاصة بعدد محدود من كبرى شركات الوساطة. ولكن في كل الأحوال فإن سهولة التبديل بين خلاصات البيانات والرسوم البيانية هي ميزة غير مسبوقة ولا تتوفر في معظم المنصات الأخرى.

المؤشرات

توفر TradingView مجموعة كبيرة ومتنوعة من المؤشرات التي يستطيع جميع المتداولون الوصول إليها باستخدام زر مخصص لهذا الغرض، فضلاً عن توفر خاصية البحث. يبدو الأمر مختلفاً عند استخدام الميتاتريدر، حيث ستجد نفسك مضطراً للانتقال بين مجلدات وقوائم متعددة حتى تتمكن من الوصول إلى المؤشر الذي تريده. تستطيع العثور على المؤشر المطلوب في TradingView باستخدام خاصية البحث من القائمة المنسدلة التي تظهر بمجرد النقر على زر المؤشرات في الجزء العلوي من الرسم البياني. في الصورة أدناه، يمكنك النظر إلى مثال على النتائج الظاهرة عند البحث عن مؤشرات التذبذب من خلال كتابة 'volatility' — مع ملاحظة أن النتائج المعروضة لن تقتصر على المؤشرات المدمجة في TradingView بل تشمل أيضاً المؤشرات المخصصة المتاحة في المكتبة العامة:

معلمات المؤشر

كما هو الحال مع منصات التداول الأخرى، يمكنك تعديل معلمات أي مؤشر تقوم بإرفاقه على الرسم البياني. توضح الصورة التالية كيفية ظهور معلمات مؤشر البولينجر باند:

وهنا يظهر تخصيص نمط المؤشر

لا تسمح TradingView، وعلى عكس الميتاتريدر، بحفظ إعدادات مخصصة للمؤشرات في صورة ملفات، ولكنها تسمح بحفظ مجموعة افتراضية جديدة من المعلمات لكل مؤشر، وهو خيار مفيد عند تطبيق نفس المؤشر على العديد من الرسوم البيانية في وقت واحد.

التنبيهات

يمكنك تعيين مجموعة متنوعة من التنبيهات لجميع المصادر عبر منصة TradingView، ولكن على عكس الميتاتريدر، لست بحاجة لأن تكون على دراية بكيفية ترميز هذه التنبيهات. يمكنك بسهولة ضبط التنبيهات وتخصيص إعداداتها وفقاً لأسلوب تداولك وأدوات الرسم البياني التي توظفها. إذا نظرت على واجهة ’إنشاء تنبيه‘، ستلحظ أنه بمقدورك إنشاء تنبيهات لكافة العناصر الموجودة على الشاشة – والتي لا تقتصر على سعر صرف زوج العملات، بل تشمل أيضاً أي مؤشر موجود على الرسم البياني. يمكنك بعد ذلك مقارنة هذا المصدر بعدة طرق، مثل قيمة المصدر نفسه أو مستويات ثابتة أو نسب مئوية أو ملامسة مستويات معينة، والعديد غيرها. يمكنك أيضاً اختيار ما إذا كنت ترغب في تكرار التنبيهات من عدمه، جعلها مؤقتة أو دائمة، وتستطيع أيضاً تخصيص أصوات التنبيه والرسائل الصادرة. توفر TradingView أيضاً خيار التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، تنبيهات الويب، وإخطارات الجوال، بجانب التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة (وذلك من خلال التعاون مع موقع خارجي يتولى توجيه التنبيهات من بريدك الإلكتروني إلى هاتفك المحمول عبر الرسائل القصيرة).

تعتبر تنبيهات TradingView أداة فعالة للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين لا يتداولون بدوام كامل حيث يمكنهم البقاء بعيداً عن الأسواق حتى يصل سعر الصرف إلى المستوى المستهدف أو تتجاوز المؤشرات بعض المستويات الهامة.

أداة الفرز (المنصات)

بالإضافة إلى التنبيهات المذكورة أعلاه، توفر TradingView أداة مشابهة ولكن أكثر فاعلية بالنسبة للمتداولين — أداة الفرز (screener). يضم هذا القسم في واقع الأمر ثلاثة منصات للفرز — واحدة للفوركس، وأخرى للأسهم، وأخرى منفصلة للعملات المشفرة. تسمح صفحة الفوركس بمراقبة العديد من أزواج العملات في لمحة واحدة سريعة — يمكنك أيضاً تهيئة الإعدادات عن طريق استخدام مجموعة كبيرة من مستويات المؤشرات والمعلمات الأخرى. وبشكل افتراضي، يتم إرفاق عدد من البيانات القياسية لكل زوج عملات تشمل السعر الحالي، النطاق اليومي، القمة والقاع اليومية، والتقييم (شراء، بيع، شراء قوي، بيع قوي). يمكنك إضافة أعمدتك الخاصة أو حتى حفظ إعدادات العمود كقالب مخصص لمنصة الفرز واستخدامه في المرات القادمة. تستطيع أيضاً فلترة أزواج العملات وفقاً لتفضيلاتك، وكذلك وضع تنبيهات استناداً إلى معامل التصفية والفرز.

منصة الفرز الخاصة بالفوركس هي أداة هامة للغاية بالنسبة للمستخدمين الذين يتداولون على أزواج عملات متعددة ويرغبون في أتمتة الروتين اليومي لمراقبة هذه العملات وإيجاد فرص التداول السانحة.

الأفكار التي ينشرها المتداولين

تعتبر أفكار التداول هي حجر الزاوية في منصة TradingView وتسمح هذه الخاصية بمشاركة تحليلاتك وأفكارك مع متداولي الفوركس الآخرين، الأمر الذي سيساعدك بالقطع في تحسين فهمك للأوضاع الحالية في السوق عن طريق تصفح الأفكار التي يقدمها هذا العدد الهائل من مستخدمي المنصة. وعلاوة على ذلك، يمكنك استدعاء الأفكار القديمة والتحقق من مدى فعاليتها على أرض الواقع، فضلاً عن تقييم ما إذا كان تحليل معين لأحد المشاركين صائباً من عدمه. تتيح هذه الميزة أيضاً إجراء باك تيست لمقترحات الأعضاء الآخرين في شبكة التواصل الاجتماعي التي أنشأتها TradingView. فيما يلي بعض الأمثلة للأفكار المنشورة على TradingView (في هذه الحالة كانت على زوج USD/CAD)

تدعم المنصة أيضاً نظاماً لتصنيف المتداولين الأكثر متابعة وفق عدد الإعجابات والتعليقات ومرات المشاهدة التي حظيت بها أفكارهم.

نشر أفكار التداول الخاصة بك

إذا كنت ترغب في نشر أفكار التداول الخاصة بك على TradingView، سيتعين عليك فتح نافذة الرسم البياني التفاعلي والتي ستمنحك فرصة الوصول إلى جميع الأدوات التي تحتاجها لتحليل حركة أزواج العملات. وبمجرد الانتهاء من تحليلاتك، يمكنك نشر أفكارك عن طريق النقر على الزر الأزرق الموجود في الزاوية اليمنى من الرسم البياني.

النقر على هذا الزر سيأخذك إلى صفحة جديدة يمكنك من خلالها اختيار ما إذا كنت ترغب في نشر أفكارك كدرس تعليمي أو إدراجها ضمن تحليلات السوق. نشر الفكرة تحت تصنيف "تحليل السوق" يعني أنك قد قمت بتحليل الأصل واستخلصت بعض التوقعات حول الوجهة المقبلة للسعر. يمكنك أيضاً نشر أفكارك في شكل درس تعليمي لوصف استراتيجية التداول، أو تعليم المتداولين الآخرين كيفية استخدامها، أو إذا كنت تستهدف شرح إحدى الجوانب المتعلقة بتداول العملات عموماً. يمكنك أيضاً اختيار عنوان ووصف مناسبين لفكرتك. وعلاوة على ذلك، توفر TradingView القدرة على اختيار التصنيفات، الوسوم، واتجاهات السوق، وكذلك ما إذا كنت ترغب في مشاركة فكرتك عبر تويتر أو StockTwits.

يمكنك الوصول إلى أفكار التداول التي طرحتها عبر قسم الأفكار. ولكن في هذه الحالة سيتعين عليك إتباع إرشادات TradingView المتعلقة بنشر أفكار التداول، كما يمكنك تعديل الأفكار المنشورة أو حذفها من الموقع.

Pine Script

طورت TradingView لغة برمجية خاصة بها يطلق عليها Pine Script. يستطيع المتداولون استخدام هذه اللغة في إنشاء استراتيجيات ومؤشرات مخصصة يمكن تشغيلها على منصة الرسم البياني. وتختلف Pine Script عن لغات البرمجة الأخرى التي ربما سبق لك استخدامها في التداول – كما أنها مختلفة بشكل كبير عن لغات الترميز المستخدمة في الميتاتريدر cTrader, أو NinjaTrader، على سبيل المثال لا الحصر. قام فريق TradingView بتصميم Pine Script لاستخدامها في أغراض محدودة للغاية، ولهذا تفتقر إلى 90% من الوظائف المتاحة في لغات البرمجة التي تستخدمها منصات التداول الأخرى. فيما يلي مثال على مؤشر Wave Trend مخصص – وكما ستلاحظ فإن المؤشر مضغوط ومختصر للغاية:

لا يمكنك استخدام Pine Script في إنشاء اكسبرتات آلية (أو روبوتات) لتنفيذ الصفقات مباشرةً، ولكن تستطيع استخدامها في تكويد الاستراتيجيات التي تقوم بتوليد إشارات للبيع أو الشراء وفقاً لقواعدك الخاصة. يمكنك أيضاً استخدام Pine Script في إجراء اختبارات الأداء السابق (الباك تيست) لاستراتيجيات التداول قبل استخدامها على حساب حقيقي والمخاطرة بأموالك. فيما يلي مثال على إحدى تقارير الأداء لاستراتيجية تداول تم نشر أكوادها البرمجية في الصفحات العامة:

التداول مباشرة عبر TradingView

إذا كنت تتساءل ما إذا كان بمقدورك التداول مباشرةً عبر منصة TradingView، فإن الإجابة هي نعم. برغم ذلك، تكمن المشكلة في أن المنصة لا تدعم سوى عدد محدود من شركات الوساطة. لا تعرض TradingView القائمة الكاملة للوسطاء الذين يدعمون التداول عبر منصتها، ولكن يمكنك معرفة الوسطاء الذين يدعمون هذا الخيار في بلدك عن طريق الذهاب إلى الرابط التالي:https://www.tradingview.com/brokers/. وفي كل الأحوال فإن TradingView تدعم عدد من شركات الوساطة البارزة مثل OANDA, Forex.com, FXCM, و Poloniex.

ربما تتساءل أيضاً ما إذا كان تحليل أزواج العملات باستخدام منصة TradingView ثم وضع الصفقات عبر وسيطك مباشرة استناداً إلى هذا التحليل، ستكون فكرة صائبة؟ الإجابة هي نعم، حيث لا يفضل معظم مستخدمي TradingView تنفيذ صفقاتهم مباشرة عبر المنصة. تستخدم الغالبية العظمى TradingView لأغراض التحليل فقط فيما يفضلون تسجيل الدخول إلى حساباتهم لدى الوسطاء الذين يتعاملون معهم عند الرغبة في تنفيذ الصفقات بشكل فعلي.

ولكن ماذا لو كانت حركة الأسعار على مخططات TradingView تختلف عما تراه على منصة وسيطك؟ في هذه الحالة، سيكون من الحكمة استخدام الرسوم البيانية التي يوفرها وسيطك في إجراء التحليلات لتجنب أي خسائر غير ضرورية بسبب الفروق في أسعار الصرف بين كلا المنصتين.

برغم ذلك، في بعض الحالات قد لا تنعكس تحركات الأسعار غير المعتادة التي قد تراها على منصة وسيطك عبر مخططات TradingView. قد يكون هذا الأمر مثيراً للشكوك وعندها يمكنك تقديم شكوى لوسيطك بهذا الخصوص. من غير المستبعد أن تظهر بعض القفزات السعرية المؤقتة التي قد ينفرد بها وسيط دون باقي السوق، وهو أمر، وبافتراض حسن النية، قد يعكس وجود مشكلة في أنظمة الوسيط. ينبغي على وسيطك في مثل هذه الحالات أن يعوضك إذا تمكنت من إثبات أن حركة الأسعار الظاهرة على منصته لم تكن متسقة مع عموم السوق. تستطيع الحصول على إثبات لشكواك من خلال أخذ لقطات شاشة للتحركات السعرية الشاذة لدى وسيطك. وإذا رفضت شركة الوساطة الاعتراف بهذا الخلل وتعويضك عن خسائرك، يمكنك طلب المساعدة من السلطات التنظيمية ذات الصلة. تفرض الجهات الرقابية المرموقة مثل هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، أو هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءات مشددة لحماية المتداولين الأفراد. ينبغي أيضاً ملاحظة أن الجهة التي ستقدم إليها الشكوى هي السلطة التنظيمية التي أصدرت ترخيص العمل لوسيطك وتتولى الرقابة على أنشطته، وهو ما يقودنا إلى الحديث عن ضرورة تجنب التداول مع الوسطاء غير المرخصين.

الخلاصة

خلاصة القول أن TradingView هي منصة رائعة للرسم البياني وإجراء التحليلات تلائم جميع أنواع المتداولين. المنصة بديهية للغاية، وهو ما يجعلها سهلة الاستخدام حتى للمتداولين المبتدئين، حيث ستساعدهم في إتقان مهارات التحليل الفني من خلال التدرب على المنصة. يمكنك أيضاً التداول مباشرة عبر TradingView إذا كان وسيطك قد قام بدمج أنظمته معها. تعتبر المنصة أيضاً خياراً مثالياً لإجراء اختبارات الأداء السابق (الباك تيست) لاستراتيجيات التداول قبل المخاطرة بأموالك على حسابات حقيقية.