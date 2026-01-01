أفضل 5 برامج لمسوقي الأفلييت في الفوركس

إذا كنت ترغب في تحقيق دخل إضافي إلى جانب التداول، وتعتقد أنك تمتلك مهارات التسويق، فربما تجد ضالتك في صناعة تداول الفوركس، وتحديدًا برامج الأفلييت. تقدم برامج التسويق بالعمولة (الأفلييت) في سوق الفوركس الفرصة لأي شخص لكسب عمولات عن طريق التسويق لخدمات الوساطة المالية. تتيح هذه البرامج فرصة لتحقيق أرباح كبيرة إذا كنت قادرًا على استخدام نهج صحيح في التعامل معها. لسوء الحظ، فإن مجال التسويق بالعمولة في الفوركس يشهد منافسة حامية الوطيس، وربما يكون في بعض الأحيان أكثر صعوبة حتى من تداول العملات نفسه.

كيف تعمل برامج الأفلييت في الفوركس؟

يتطلب تحقيق إيرادات من برامج أفلييت الفوركس إحالة عملاء جدد إلى الوسطاء في مقابل الحصول على عمولات محددة. وبشكل عام، هناك ثلاثة أنواع للعمولات التي تنطوي عليها هذه النوعية من برامج الأفلييت.

التكلفة لكل استحواذ (CPA): ستحصل في هذه الحالة على مبلغ ثابت مقابل كل عميل يقوم بالتسجيل والإيداع مع الوسيط الذي تروج له. تنطوي معظم برامج الأفلييت على هذه النوعية من مخططات العمولة. إذا لم تكن حديث العهد في مجال التسويق بالعمولة، فربما تعرف هذا النوع من برامج الأفلييت جيدًا. هناك نقطتان رئيسيتان تتعلقان ببرامج CPA في الفوركس: هناك عادةً تفاوت كبير في قيمة المكافأة التي تحصل عليها بحسب بلد المتداول، كما أن استحقاق العمولة يتطلب عادةً أن يُنفذ المتداول المُحال حجم معين من الصفقات بعد إجراء الإيداع.

ستحصل في هذه الحالة على مبلغ ثابت مقابل كل عميل يقوم بالتسجيل والإيداع مع الوسيط الذي تروج له. تنطوي معظم برامج الأفلييت على هذه النوعية من مخططات العمولة. إذا لم تكن حديث العهد في مجال التسويق بالعمولة، فربما تعرف هذا النوع من برامج الأفلييت جيدًا. هناك نقطتان رئيسيتان تتعلقان ببرامج CPA في الفوركس: هناك عادةً تفاوت كبير في قيمة المكافأة التي تحصل عليها بحسب بلد المتداول، كما أن استحقاق العمولة يتطلب عادةً أن يُنفذ المتداول المُحال حجم معين من الصفقات بعد إجراء الإيداع. تقاسم الإيرادات: ستحصل في هذه الحالة على نسبة مئوية من الإيرادات التي يحققها الوسيط من العملاء الذين تقوم بإحالتهم. تتراوح هذه النسبة عادةً بين 30 إلى 60% في مثل هذه البرامج. الجدير بالذكر أن الوسيط يكسب إيراداته بشكل رئيسي من العمولات وعلاوة فروق الأسعار (السبريد).

ستحصل في هذه الحالة على نسبة مئوية من الإيرادات التي يحققها الوسيط من العملاء الذين تقوم بإحالتهم. تتراوح هذه النسبة عادةً بين 30 إلى 60% في مثل هذه البرامج. الجدير بالذكر أن الوسيط يكسب إيراداته بشكل رئيسي من العمولات وعلاوة فروق الأسعار (السبريد). العمولة على أساس حجم التداول: في هذه الحالة ستكسب عمولة بناءً على عدد العقود التي تداولها العملاء المُحالين من طرفك. يعتمد ذلك بشكل رئيسي على الأداة المالية المتداولة بواسطة العميل. وعلى خلاف نموذج تقاسم الإيرادات، يتحدد حجم العمولة بناءً على زوج العملات، أو المؤشر، أو السلعة، أو العملة المشفرة التي يتداولها عميلك المُحال.

يستطيع معظم مسوقي الأفلييت البدء في إحالة العملاء فور الانتهاء من عملية التسجيل مع الوسيط، وفي أغلب الحالات يبدؤون العمل بدعوة أصدقائهم للانضمام باستخدام رابط الأفلييت الخاص بهم. تنطوي تقنيات الأفلييت الأكثر تقدمًا على إنشاء موقع ويب مخصص، أو إنشاء مجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الترويج لرابط الأفلييت بين المتابعين، أو تنظيم حملات ذكية للدفع مقابل النقرة.

اختيار برنامج أفلييت الفوركس المناسب

يعتمد اختيار برنامج الأفلييت المناسب على فهم هيكل العمولة، وسمعة منصة التداول، وقدرة الشركة على تحويل الزوار الذين تُحيلهم إلى متداولين نشطين. من الضروري البحث عن البرامج التي تتوافق مع اهتمام جمهورك واختيار خطط العمولات التي تناسب جهودك التسويقية.

مقارنة برامج أفلييت الفوركس

البرنامج 🏷️ هيكل العمولة 💸 وتيرة الدفع 📅 الدعم التسويقي 🛠️ الميزات الفريدة 🌟 خيارات الدفع 🏦 RoboForex 🤖 تقاسم الإيرادات — حتى 84% يومي، بدون حدود للدفع دعم حي للأفلييت، تقارير مفصلة عن العمولات برنامج أفلييت متعدد المستويات للخبراء، برامج أفلييت CopyFX وR StocksTrade، تعمل عبر الإنترنت منذ 2010 البنك، العملات المشفرة، بطاقات الائتمان/الخصم،Tether (USDT) Affstore (IQ Option) 🏪 CPA حتى 2,000$ أو تقاسم الإيرادات 80% دفعات نصف شهرية +30 صفحة هبوط، +100 بانر إعلاني، +50 فيديو برنامج متعدد الوسطاء، أدوات متنوعة تحويل بنكي، عملات مشفرة، WebMoney، Skrill، Neteller، AdvCash، Perfect Money، Tether (USDT) EightCap 🎩 عمولة حتى 6$ لكل لوت شهري، قابل للتفاوض مدير حساب شخصي برنامج المؤثرين، برنامج الوسطاء المعرفين، البطاقة البيضاء البنك، بطاقات الائتمان/الخصم، PayPal، Skrill easyMarkets 🌐 CPA حتى 1,000$، تقاسم الإيرادات 40%، مختلط دفعات شهرية 400+ بانر إعلاني، تقارير في الوقت الحقيقي منصة خيارات الفانيلا، وسيط ذو وضع تنظيمي مرموق، يعمل عبر الإنترنت منذ 2001 البنك، Skrill، عملات مشفرة،Tether (USDT)، WebMoney شركاء Exness 📈 CPA حتى 1,850$، أو تقاسم الإيرادات 40% دفع يومي دعم شخصي، إحصاءات في الوقت الحقيقي، مكافآت واحد من أكبر الوسطاء الذين يقدمون شروط تداول جذابة للغاية، يعمل عبر الإنترنت منذ 2008 Skrill, Neteller, Perfect Money, Tether (USDT)، عملات مشفرة

برنامج الأفلييت RoboForex

فيما يلي أهم ميزتين رئيسيتين تبرران اختيار برنامج RoboForex للأفلييت:

نماذج أفلييت ثنائية : يمكنك اختيار إما برنامج VIP وكسب عمولة حتى 84% من إحالات المستوى الأول و+12% من إحالات المستوى الثاني، أو برنامج Expert لكسب ما يصل إلى 42% من المستوى الأول وحتى 24% من الأربع مستويات التالية.

: يمكنك اختيار إما برنامج VIP وكسب عمولة حتى 84% من إحالات المستوى الأول و+12% من إحالات المستوى الثاني، أو برنامج Expert لكسب ما يصل إلى 42% من المستوى الأول وحتى 24% من الأربع مستويات التالية. يتميز الوسيط بسمعة وشروط تداول متميزة. نعتقد أن إحالاتك سترحب بالتعامل معهم.

لا توجد قيود على المدفوعات في إطار البرنامج، ما يعني أن مسوقي الأفلييت ستتاح لهم حرية كسب أكبر قدر ممكن من الإيرادات بناءً على نجاح الإحالات، ودون القلق بشأن أي قيود أو حدود. علاوة على ذلك، تسهل مصداقية الوسيط، والمزايا الفريدة التي يقدمها مثل CopyFX ومنصة R StocksTrader، من عملك كمسوق أفلييت في الترويج لخدماتهم، لاسيما وأن الشركة تشتهر بالموثوقية وجودة العروض. لا توفر هذه الأدوات قيمة مضافة للمتداولين المحتلمين فحسب، بل يمكن اعتبارها ’نقاط بيع‘ رئيسية لمسوقي الأفلييت حيث تساعدهم على جذب عدد أكبر من الإحالات.

برنامج الأفلييت Affstore (IQ Option)

برنامج الأفلييت Affstore هو برنامج متميز من حيث أنه يوفر حرية الاختيار من بين أربع علامات تجارية للترويج لمنتجاتها – من وسيط ذو مكانة مرموقة (IQ Option) إلى شركة للتداول الخاص، ووصولاً إلى وسيط جديد نسبيًا يستهدف أمريكا اللاتينية. يسمح توفر عدة عروض داخل نفس برنامج الأفلييت بتنويع مصادر الدخل، وفي نفس الوقت يحافظ على رصيد الأرباح المجمعة. قد يكون هذا الوضع مفيدًا إذا كانت لديك أكثر من قناة إعلانية ذات اهتمامات وأهداف مالية مختلفة.

تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

عمولات مرتفعة للغاية (حتى 80% على العرض الأفضل).

(حتى 80% على العرض الأفضل). تشكيلة رائعة من خيارات الدفع

يجب عليك الحذر عند الترويج لعروض Affstore لأنها مُصممة لتناسب شرائح معينة دون غيرها. ففي حين يقدم الوسطاء الآخرين عادةً خدمات تناسب الجميع، يختلف الأمر مع Affstore لأنك بحاجة إلى أن تفهم جيدًا ما الذي تروج له وما هو الجمهور المستهدف.

برنامج الأفلييت من Eightcap

Eightcap هي شركة وساطة تحظى بشهرة واسعة بين عملاء شركات التداول الخاص (prop trading) نظرًا لأن معظم هذه الشركات استخدمت أو مازالت تستخدم حسابات الوسيط. أما بالنسبة لبرنامج Eightcap للأفلييت، فبرغم أنه بعيد كل البعد عن كونه البرنامج الأكثر سخاءً، إلا أنه يوفر فرصة الترويج لشركة وساطة تحظى بسمعة طيبة بين العديد من المتداولين المبتدئين، كما أنها مرخصة لدى عدد من السلطات التنظيمية المرموقة.

تشمل المزايا الأخرى لبرنامج الأفلييت من Eightcap:

البرنامج الوحيد من بين البرامج المعروضة هنا الذي يوفر السحب عبر PayPal .

. برامج منفصلة مخصصة للمؤثرين، الوسطاء المعرفين، وشركاء البطاقة البيضاء.

وكما هو الحال مع أي برنامج لمسوقي الأفلييت في الفوركس، لاسيما عند العمل مع وسطاء مرخصين، يجب أن تفهم بشكل جيد البلدان التي تروج خدماتك فيها. لا تنسى الاطلاع على قائمة مُحدثة بالبلدان المسموح بها من مديرك الشخصي بمجرد الموافقة على طلب الشراكة.

برنامج الأفلييت من easyMarkets

برنامج easyMarkets لمسوقي الأفلييت ربما يكون أقل جاذبية من باقي البرامج المعروضة هنا، ولكن يتمتع هذا الوسيط بميزات فريدة ستساعدك على اجتذاب عملاء إليه. أكبر ميزة لدى easyMarkets هي أنها من بين عدد قليل من الوسطاء الذين لا يشترطون على المتداولين الأفراد إيداع مبالغ كبيرة قبل السماح لهم بتداول الخيارات الكلاسيكية (الفانيلا). وبرغم أنه لا يمكنك الترويج لهذه الميزة المهمة لمتداول يفتقر إلى الخبرة، بالنظر إلى كونها تتطلب مستوى معين من الاحترافية، ولكن إذا كنت متخصصًا في التسويق لمنتجات تداول الخيارات، فإن برنامج easyMarkets قد يكون مفيدًا لك للغاية.

فيما يلي المزايا الأخرى التي يقدمها برنامج الأفلييت:

وفرة المواد الإعلانية بلغات مختلفة

تراخيص تنظيمية جادة (الاتحاد الأوروبي)

منصات MT4، MT5، وTradingView

تعمل عبر الإنترنت منذ عام 2001

كما هو الحال مع برامج الشراكة الأخرى في سوق الفوركس، يجب الانتباه جيدًا للمناطق الجغرافية التي تُحيل العملاء منها. هناك عدد من القيود في هذا الصدد عند العمل مع easyMarkets، لذا تأكد من الاتصال بمدير الأفلييت لتجنب إضاعة الوقت والمال في الترويج لخدماتك في مناطق جغرافية محظورة.

برنامج أفلييت Exness

نجحت Exness في بناء سمعة طيبة وشهرة واسعة كأحد شركات الوساطة البارزة. لا ينافسها في سهولة اجتذاب متداولي الحسابات الحقيقية سوى عدد قليل من الوسطاء في السوق. ويُعد برنامج Exness لمسوقي الأفلييت أحد الاختيارات الرائعة إذا كنت تريد أن تروج بين متابعيك لوسيط يقدم شروط تداول متميزة: حد أدنى متدني لحجم الحساب، رافعة مالية مرتفعة، العديد من عملات الحساب، أنواع حسابات متنوعة لتلبي أسلوب أي متداول، والعديد غيرها.

فيما يلي بعض المزايا الأخرى التي يوفرها برنامج Exness لمسوقي الأفلييت:

لا توجد قيود على تكرار الدفع

تقارير إحصائية احترافية للغاية

مكافآت عند تحقيق الأفلييت لإنجازات معينة

إذا كنت بصدد التسجيل كمسوق أفلييت مع Exness، يجب أن تعلم أنها من بين البرامج القليلة التي لا تدعم في الوقت الحالي التحويل المصرفي لسداد أرباحك. ربما لا تكون تلك مشكلة كبيرة لبعض مسوقي الأفلييت، ولكنها قد تمثل عائقًا بالنسبة للبعض الآخر.

كيف تبدأ الربح من برنامج أفلييت الفوركس؟

فيما يلي دليل يشرح خطوة بخطوة كيفية بدء العمل كمسوق بالعمولة لمنتجات تداول العملات الأجنبية:

انضم إلى إحدى برامج أفلييت الفوركس: ستحتاج أولاً إلى الاشتراك في أحد البرامج المخصصة للمسوقين بالعمولة (الأفلييت). يمكنك أن تختار أحد البرامج من قائمة المقارنة أعلاه. ستجد غالبًا عملية التسجيل واضحة وبسيطة، ولكنها قد تتطلب الانتظار بعض الوقت حتى الحصول على موافقة الوسيط. احصل على رابط الأفلييت: بمجرد الموافقة على طلبك، ستحصل على رابط أفلييت فريد، كما تتيح بعض البرامج مجموعة من الأدوات التسويقية (البنرات، صفحات الهبوط، مقاطع الفيديو، إلخ). يُستخدم هذا الرابط في تتبع العملاء الذين تُحيلهم إلى الوسيط. الترويج لوسيطك: استخدم رابط الأفلييت للترويج لخدمات شركة الوساطة. يمكنك القيام بذلك عبر قنوات متعددة، مثل الاتصالات الشخصية، مدونة، مواقع التواصل الاجتماعي، التسويق عبر البريد الإلكتروني (تذكر أن برامج الأفلييت تحظر تمامًا حملات البريد العشوائي!)، أو موقع ويب يتضمن معلومات مفيدة عن تداول الفوركس. الهدف هنا هو تشجيع جمهورك على التسجيل مع الوسيط باستخدام رابطك. كسب العمولات: كما شرحنا آنفًا، هناك نماذج مختلفة للعمولة في إطار برامج الأفلييت للفوركس. وعلى أية حال، بمجرد أن يسجل أحد الإحالات باستخدام رابطك، سيتولى الوسيط إكمال باقي خطوات العمل. يشجع بعض مسوقي الأفلييت المتداولين المُحالين من طرفهم على الإيداع في أسرع وقت ممكن وبدء التداول، ولكن تظل أخلاقية هذه الممارسة موضعًا للتساؤل، كما أنها قد توقعك في مشاكل عديدة مع السلطات التنظيمية. توفير محتوى عالي الجودة لاجتذاب المزيد من العملاء:من المهم أن توفر محتوى ذو قيمة مثل تحليل السوق، نصائح التداول، موارد تعليمية، أدوات، إلخ. من المفترض أن يساعدك ذلك في اجتذاب المزيد من المتداولين، وبالتبعية زيادة أرباحك. تتبع أدائك: استخدم الأدوات التي يوفرها برنامج الأفلييت لتتبع إحالاتك، ومعدلات التحويل، والأرباح. استخدم هذه البيانات لتحسين استراتيجياتك التسويقية وصقل أدائك. من المفترض أنك لا تريد إضاعة الوقت مع برنامج غير مفيد، كما أنه ليس من المنطقي أن تواصل الترويج لبرنامج أفلييت لا يتوافق مع اهتمامات جمهورك. لذا إذا دعت الحاجة ننصحك بالتبديل إلى برنامج أفلييت مختلف. استلام المدفوعات: تُدفع أرباح الأفلييت عادةً بشكل منتظم (على سبيل المثال، شهريًا) أو عند الطلب. يحدد الوسيط طرق دفع معينة لسحب تلك الأرباح. تأكد من قدرتك على استخدام واحدة على الأقل من طرق الدفع المتاحة. بطبيعة الحال لن تكون سعيدًا بأن تكون مضطرًا لتحويل أموالك عبر نظام دفع لا يعمل في بلدك. الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية: قد تفرض بعض الدول قيودًا صارمة على كيفية قيام مسوقي الأفلييت بالترويج لشركات الوساطة. لذا تأكد أن ممارساتك التسويقية لا تنتهك أي قوانين أو لوائح ذات صلة. كما يتعين عليك أيضًا التأكد من الالتزام بشروط وأحكام برنامج الأفلييت لدى الوسيط.

كيف أروج لرابط أفلييت الفوركس؟

هناك العديد من الطرق للترويج لرابط الأفلييت: مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع المُهيئة لمحركات البحث، الحملات الإعلانية المدفوعة، التسويق المستهدف عبر البريد الإلكتروني. من المهم أن تفهم طبيعة الجمهور الذي تستهدفه بحيث تُصمم محتواك ليتناسب مع اهتماماته واحتياجاته. يعتمد نجاح معظم المسوقين بالعمولة في صناعة تداول الفوركس على مقدار الثقة التي يتمكنون من بنائها بشكل متبادل مع المجتمع الذي يستهدفونه. من المهم أيضًا أن تثق في الوسطاء الذين تروج لخدماتهم لأن متابعيك بطبيعة الحال لن يكونوا سعداء عندما تسوق لخدمات شركة محتالة.