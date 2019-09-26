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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: TIOmarkets
Данная страница описывает Форекс-брокера TIOmarkets. Это — не официальный сайт TIOmarkets, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
Компании
TIO Markets Ltd.
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
AED
Дирхам ОАЭ
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CZK
Чешская крона
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
ZAR
Южноафриканский ранд
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FCA (Великобритания), 488900
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), 24986
Языки сайта
Английский
Арабский
Чешский
Немецкий
Греческий
Испанский
Хинди
Венгерский
Индонезийский
Итальянский
Малайский
Нидерландский
Польский
Португальский
Тайский
Турецкий
Вьетнамский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Обратный звонок
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
VIP BlackОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета20 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
CFD
1:100
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAWОткрыть подробности
Минимальный размер счета250 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
NanoОткрыть подробности
Минимальный размер счета20 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
CFD
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5