FSA SVG (Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин)

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Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) является популярным регулятором для регистрации форекс-брокеров.

Здесь следует учитывать следующее: форекс-брокеры могут регистрироваться в FSA SVG и создавать юридические лица на территории Сент-Винсента и Гренадин. Однако они не получают лицензию от FSA SVG. Это отличает данный орган от многих других регуляторов, которые также занимаются выдачей лицензий. Подробнее об этом — далее.

Если вы хотите проверить, зарегистрирован ли Форекс-брокер в FSA SVG, вы можете нажать на «Поиск по названию организации» в верхнем меню на официальном сайте FSA SVG. Введите название компании в поле поиска или просмотрите список организаций, который обновляется еженедельно. Вы сможете сразу увидеть статус каждой организации.

В этом руководстве мы рассмотрим всё, что вам нужно знать о FSA SVG, включая его историю, обязанности, полномочия, требования и многое другое.

Является ли FSA SVG легитимным регулятором?

Да, FSA SVG является официальным органом финансового регулирования Сент-Винсента и Гренадин. Он был учрежден в соответствии с Законом об Управлении по финансовым услугам № 33 от 2011 года, а датой его создания считается 12 ноября 2012 года.

До принятия Закона об Управлении по финансовым услугам № 33 от 2011 года финансовые полномочия в Сент-Винсенте и Гренадинах были распределены между следующими ведомствами:

Международное управление по финансовым услугам (IFSA)

Отдел кооперативов Министерства национальной мобилизации и социального развития

Отдел надзора и регулирования при Министерстве финансов

Теперь их функции объединены в рамках одного органа, что обеспечивает более эффективное и последовательное регулирование и контроль за соблюдением правил.

Обязанности

На своём официальном веб-сайте Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) пишет:

FSA было создано с целью регулирования международного (офшорного) финансового и небанковского финансового секторов, причем последний включает кредитные союзы, страховые компании, пенсионные фонды, строительные общества, общества взаимопомощи и компании, занимающиеся денежными переводами.

Далее говорится:

Роль, функции и полномочия FSA изложены в Законе о FSA, а его регуляторные цели закреплены в основных руководящих принципах FSA, также изложенных в этом законе. В целом они включают защиту и справедливое отношение к потребителям, укрепление целостности рынка и финансовой стабильности, а также содействие честной конкуренции. Основная роль FSA заключается в обеспечении соблюдения положений Закона о FSA и всех других соответствующих законодательных актов. Её основная функция — надзор за деятельностью финансовых организаций в целях содействия соблюдению ими соответствующего регулирующего законодательства и других применимых правовых норм, включая законы страны о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). FSA идет ещё дальше, содействуя не только соблюдению законодательства, но и применению передовой международной практики.

Кто должен пройти регистрацию?

Ниже приведен (неполный) перечень некоторых типов финансовых организаций, которые должны пройти регистрацию в FSA SVG.

Предприятия, оказывающие денежные услуги

Общества взаимопомощи

Кредитные союзы

Строительные общества

Страховые компании

Пенсионные фонды

Компании, занимающиеся финансовой деятельностью

Общества с ограниченной ответственностью

Международные банки

Международные страховые компании

Паевые инвестиционные фонды

Поставщики услуг в сфере виртуальных активов

Брокеры

Зарегистрированные агенты

Трасты

Разъяснение разницы между регистрацией и лицензированием

Важно понимать, что существует различие между регистрацией и лицензированием, и что FSA SVG только регистрирует форекс-брокеров. Она не выдает им лицензии.

FSA SVG поясняет:

Управление по финансовым услугам не осуществляет регулирование и не выдает лицензии коммерческим компаниям (BC) или общества с ограниченной ответственностью (LLC), занимающимся торговлей на рынке ФОРЕКС или брокерской деятельностью. Объем надзора ограничивается обеспечением соблюдения BC своих обязательств в соответствии с Законом о коммерческих компаниях (поправки и консолидация), глава 149 Свода законов Сент-Винсента и Гренадин 2009 года, а также соблюдения LLC своих обязательств в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, глава 151 Свода законов Сент-Винсента и Гренадин 2009 года. Компании с ограниченной ответственностью (BC) и общества с ограниченной ответственностью (LLC), занимающиеся торговлей на Форекс или брокерской деятельностью, должны получить необходимые разрешения или лицензии в той юрисдикции, где находятся их клиенты.

Это может вызвать путаницу, поскольку в базе данных FSA SVG можно найти компании, в названиях которых явно присутствует слово «Forex». Однако речь идет о данных корпоративной регистрации, а не о лицензиях форекс-брокеров.

Регистрация компании означает создание юридического лица в Сент-Винсенте и Гренадинах, но не дает права на осуществление конкретных регулируемых видов деятельности. Роль FSA заключается лишь в том, чтобы обеспечить соблюдение этими коммерческими компаниями (BC) основных корпоративных обязательств в соответствии с Законом о коммерческих компаниях.

В 2023 году FSA SVG опубликовала меморандум под названием «Требования к коммерческим компаниям (BC) и обществам с ограниченной ответственностью (LLC), осуществляющим деятельность на рынке Форекс». Именно в этом меморандуме FSA SVG объявила, что брокеры должны подлежать регулированию в тех юрисдикциях, из которых они привлекают клиентов.

В документе указано:

1. Компании, желающие заниматься деятельностью в сфере Форекс [sic!], должны предоставить заверенную копию необходимых лицензий/разрешений от юрисдикции (юрисдикций) или органов власти, в которых будет осуществляться их коммерческая деятельность, при подаче заявления о регистрации или учреждении в SVG. Заявление будет отклонено, если такие доказательства не будут представлены. 2. Существующим компаниям будет предоставлен переходный период продолжительностью сорок пять (45) дней до 10 марта 2023 года, в течение которого они должны предоставить FSA заверенную копию необходимых лицензий из юрисдикции (юрисдикций) или органов, в которых осуществляется их коммерческая деятельность. За подачу этих документов сбор не взимается.

В 2023 году FSA SVG также опубликовала раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ). В этом разделе рассматриваются различные вопросы и сценарии. Например, если брокер базируется в юрисдикции, где для осуществления деятельности, которой он занимается, не требуется лицензия, организация может предоставить в FSA SVG письмо, выданное регулирующим органом этой юрисдикции.

Почему брокеры выбирают FSA SVG

Форекс-брокеры предпочитают регистрироваться в FSA SVG, поскольку процесс регистрации проходит быстро и просто, с низкими входными барьерами и без требований к наличию местного офиса или штата сотрудников-резидентов. Требования к отчетности минимальны. FSA SVG предлагает гибкий вариант регистрации, который обеспечивает глобальный охват и зачастую сопровождается налоговыми льготами.

Еще одним преимуществом, привлекающим форекс-компании в Сент-Винсент и Гренадины, является, конечно же, льготный налоговый режим, предусматривающий 0% налог на прибыль, если доход компании поступает из-за рубежа.

Требования к регистрации и соблюдению нормативных требований

FSA SVG регулирует деятельность форекс-брокеров в рамках категории юридических лиц: BC — Business Company (коммерческая компания). Брокер, желающий зарегистрироваться, должен сделать это через лицензированного зарегистрированного агента в Сент-Винсенте и Гренадинах. Ниже приведены остальные требования:

Компания должна предоставить зарегистрированному агенту всю информацию, необходимую для проведения надлежащей проверки клиентов, в отношении конечного бенефициарного владельца, акционера и директора. Допускается наличие только одного акционера и одного директора.

Брокер должен объяснить характер деятельности, которой он будет заниматься. Он может осуществлять только ту деятельность, на которую у него есть лицензия. Форекс-брокер должен предоставить подтверждение наличия лицензии в юрисдикциях, где он ведет деятельность.

Компания «может выпускать исключительно именные акции. Акции на предъявителя не допускаются» и «должна соблюдать требования в отношении реального экономического присутствия (сабстенс), если это необходимо». Владение земельными участками в Сент-Винсенте и Гренадинах разрешается при получении лицензии на владение землей иностранцами.

Компании должны получить идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в Департаменте внутренних доходов

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При подаче заявки на регистрацию в качестве коммерческой компании в FSA SVG брокер должен уплатить регистрационный сбор в размере 125 долларов. Брокер также должен уплачивать ежегодный сбор в размере 100 долларов. Если требуется подать какие-либо дополнительные заявки, сбор за каждую из них составляет 50 долларов.

На странице с требованиями не указаны требования к размеру уставного капитала, поэтому по этому вопросу вам необходимо обратиться в регулирующий орган. Вероятно, такого требования не существует, поскольку речь идет просто о регистрации, а не о получении лицензии.

Все формы, необходимые брокеру для регистрации в FSA SVG, можно скачать с веб-сайта организации.

В течение 24 часов после завершения процесса подачи заявки можно зарегистрировать коммерческую компанию на территории Сент-Винсента и Гренадин.

Полномочия FSA SVG

Если финансовая организация нарушает законодательство Сент-Винсента и Гренадин, FSA SVG может принять в отношении нее одну из следующих мер принудительного исполнения:

Опубликовать предупреждение для общественности о нарушениях брокера и дать рекомендации.

Наложить штраф на брокера или взыскать пени.

Временно приостановить действие или навсегда аннулировать лицензию брокера, если она выдана FSA SVG.

Если брокер не подлежит регулированию со стороны FSA SVG, а лишь заявляет об этом, то лицензию нельзя отозвать, поэтому будет опубликовано публичное предупреждение.

Помните, что FSA SVG регистрирует, но не лицензирует форекс-брокеров. Однако спектр возможных мер принудительного исполнения расширяется, если компания хотя бы зарегистрирована в этом органе.

Обратите внимание, однако, что FSA SVG не обеспечивает соблюдение требования о сегрегации средств клиентов, что означает, что они не требуют их отделения от средств компании. Они также не покрывают убытки инвесторов, возникшие в результате мошенничества или банкротства, с помощью компенсационной схемы.

Ниже приведены несколько примеров предупреждений, которые FSA SVG выносила в отношении форекс-брокеров в прошлом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — FX Portugal LLC

Данное предупреждение информирует общественность о том, что компания под названием FX Portugal LLC, которая утверждала, что регулируется FSA SVG, на самом деле не регулируется FSA SVG.

В данном уведомлении FSA SVG напоминает общественности, что она не выдает лицензии форекс-брокерам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — International Exchange LLC

Это аналогичное предупреждение, в котором поясняется, что компания International Exchange LLC не была ни учреждена, ни регулировалась в Сент-Винсенте и Гренадинах. Вновь напоминается, что регулятор не выдает лицензии форекс-брокерам, и трейдерам рекомендуется избегать этой мошеннической компании.

Подача жалоб в FSA SVG

Если вы считаете, что форекс-брокер нарушает правила FSA SVG, вы можете подать на него жалобу. Помните, что это не приведет к отзыву лицензии, но, по крайней мере, может привести к вынесению предупреждения. А если компания зарегистрирована в FSA SVG, она может лишиться своего статуса.

Чтобы подать жалобу на брокера, нажмите на ссылку «Подать жалобу» в верхнем меню на сайте FSA SVG. Вы перейдете к контактной форме. Укажите свои основные данные, а затем ответьте на вопросы. Вас спросят, подавали ли вы жалобу ранее, с какими сотрудниками компании вы взаимодействовали и т. д.

После ответов на вопросы у вас будет возможность подробно изложить суть вашей жалобы. Старайтесь быть как можно более подробными и чёткими, чтобы FSA SVG располагала всей необходимой информацией для проведения расследования, если она примет решение о его проведении.

Если у вас просто есть вопросы или замечания, на сайте также есть страница «Контакты», где указаны адреса электронной почты, номера телефонов и адрес офиса. Там же вы найдете веб-форму, которую также можно заполнить.

Заключение

Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) является официальным регулятором, обладающим полномочиями по осуществлению эффективного надзора за форекс-брокерами и другими финансовыми организациями. Если брокер регулируется FSA SVG, вы можете быть уверены, что он обязан соблюдать правила регулятора для поддержания своей регистрации. Однако вы можете обнаружить, что его нормативная база в отношении форекс-брокеров значительно слабее по сравнению с другими регуляторами валютного рынка.