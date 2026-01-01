FSA SVG (Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин)

Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) является популярным регулятором для регистрации форекс-брокеров.
Здесь следует учитывать следующее: форекс-брокеры могут регистрироваться в FSA SVG и создавать юридические лица на территории Сент-Винсента и Гренадин. Однако они не получают лицензию от FSA SVG. Это отличает данный орган от многих других регуляторов, которые также занимаются выдачей лицензий. Подробнее об этом — далее.
Если вы хотите проверить, зарегистрирован ли Форекс-брокер в FSA SVG, вы можете нажать на «Поиск по названию организации» в верхнем меню на официальном сайте FSA SVG. Введите название компании в поле поиска или просмотрите список организаций, который обновляется еженедельно. Вы сможете сразу увидеть статус каждой организации.
В этом руководстве мы рассмотрим всё, что вам нужно знать о FSA SVG, включая его историю, обязанности, полномочия, требования и многое другое.
Является ли FSA SVG легитимным регулятором?
Да, FSA SVG является официальным органом финансового регулирования Сент-Винсента и Гренадин. Он был учрежден в соответствии с Законом об Управлении по финансовым услугам № 33 от 2011 года, а датой его создания считается 12 ноября 2012 года.
До принятия Закона об Управлении по финансовым услугам № 33 от 2011 года финансовые полномочия в Сент-Винсенте и Гренадинах были распределены между следующими ведомствами:
- Международное управление по финансовым услугам (IFSA)
- Отдел кооперативов Министерства национальной мобилизации и социального развития
- Отдел надзора и регулирования при Министерстве финансов
Теперь их функции объединены в рамках одного органа, что обеспечивает более эффективное и последовательное регулирование и контроль за соблюдением правил.
Обязанности
На своём официальном веб-сайте Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) пишет:
FSA было создано с целью регулирования международного (офшорного) финансового и небанковского финансового секторов, причем последний включает кредитные союзы, страховые компании, пенсионные фонды, строительные общества, общества взаимопомощи и компании, занимающиеся денежными переводами.
Далее говорится:
Роль, функции и полномочия FSA изложены в Законе о FSA, а его регуляторные цели закреплены в основных руководящих принципах FSA, также изложенных в этом законе. В целом они включают защиту и справедливое отношение к потребителям, укрепление целостности рынка и финансовой стабильности, а также содействие честной конкуренции. Основная роль FSA заключается в обеспечении соблюдения положений Закона о FSA и всех других соответствующих законодательных актов. Её основная функция — надзор за деятельностью финансовых организаций в целях содействия соблюдению ими соответствующего регулирующего законодательства и других применимых правовых норм, включая законы страны о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). FSA идет ещё дальше, содействуя не только соблюдению законодательства, но и применению передовой международной практики.
Кто должен пройти регистрацию?
Ниже приведен (неполный) перечень некоторых типов финансовых организаций, которые должны пройти регистрацию в FSA SVG.
- Предприятия, оказывающие денежные услуги
- Общества взаимопомощи
- Кредитные союзы
- Строительные общества
- Страховые компании
- Пенсионные фонды
- Компании, занимающиеся финансовой деятельностью
- Общества с ограниченной ответственностью
- Международные банки
- Международные страховые компании
- Паевые инвестиционные фонды
- Поставщики услуг в сфере виртуальных активов
- Брокеры
- Зарегистрированные агенты
- Трасты
Разъяснение разницы между регистрацией и лицензированием
Важно понимать, что существует различие между регистрацией и лицензированием, и что FSA SVG только регистрирует форекс-брокеров. Она не выдает им лицензии.
FSA SVG поясняет:
Управление по финансовым услугам не осуществляет регулирование и не выдает лицензии коммерческим компаниям (BC) или общества с ограниченной ответственностью (LLC), занимающимся торговлей на рынке ФОРЕКС или брокерской деятельностью. Объем надзора ограничивается обеспечением соблюдения BC своих обязательств в соответствии с Законом о коммерческих компаниях (поправки и консолидация), глава 149 Свода законов Сент-Винсента и Гренадин 2009 года, а также соблюдения LLC своих обязательств в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, глава 151 Свода законов Сент-Винсента и Гренадин 2009 года. Компании с ограниченной ответственностью (BC) и общества с ограниченной ответственностью (LLC), занимающиеся торговлей на Форекс или брокерской деятельностью, должны получить необходимые разрешения или лицензии в той юрисдикции, где находятся их клиенты.
Это может вызвать путаницу, поскольку в базе данных FSA SVG можно найти компании, в названиях которых явно присутствует слово «Forex». Однако речь идет о данных корпоративной регистрации, а не о лицензиях форекс-брокеров.
Регистрация компании означает создание юридического лица в Сент-Винсенте и Гренадинах, но не дает права на осуществление конкретных регулируемых видов деятельности. Роль FSA заключается лишь в том, чтобы обеспечить соблюдение этими коммерческими компаниями (BC) основных корпоративных обязательств в соответствии с Законом о коммерческих компаниях.
В 2023 году FSA SVG опубликовала меморандум под названием «Требования к коммерческим компаниям (BC) и обществам с ограниченной ответственностью (LLC), осуществляющим деятельность на рынке Форекс». Именно в этом меморандуме FSA SVG объявила, что брокеры должны подлежать регулированию в тех юрисдикциях, из которых они привлекают клиентов.
В документе указано:
1. Компании, желающие заниматься деятельностью в сфере Форекс [sic!], должны предоставить заверенную копию необходимых лицензий/разрешений от юрисдикции (юрисдикций) или органов власти, в которых будет осуществляться их коммерческая деятельность, при подаче заявления о регистрации или учреждении в SVG. Заявление будет отклонено, если такие доказательства не будут представлены.
2. Существующим компаниям будет предоставлен переходный период продолжительностью сорок пять (45) дней до 10 марта 2023 года, в течение которого они должны предоставить FSA заверенную копию необходимых лицензий из юрисдикции (юрисдикций) или органов, в которых осуществляется их коммерческая деятельность. За подачу этих документов сбор не взимается.
В 2023 году FSA SVG также опубликовала раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ). В этом разделе рассматриваются различные вопросы и сценарии. Например, если брокер базируется в юрисдикции, где для осуществления деятельности, которой он занимается, не требуется лицензия, организация может предоставить в FSA SVG письмо, выданное регулирующим органом этой юрисдикции.
Почему брокеры выбирают FSA SVG
Форекс-брокеры предпочитают регистрироваться в FSA SVG, поскольку процесс регистрации проходит быстро и просто, с низкими входными барьерами и без требований к наличию местного офиса или штата сотрудников-резидентов. Требования к отчетности минимальны. FSA SVG предлагает гибкий вариант регистрации, который обеспечивает глобальный охват и зачастую сопровождается налоговыми льготами.
Еще одним преимуществом, привлекающим форекс-компании в Сент-Винсент и Гренадины, является, конечно же, льготный налоговый режим, предусматривающий 0% налог на прибыль, если доход компании поступает из-за рубежа.
Требования к регистрации и соблюдению нормативных требований
FSA SVG регулирует деятельность форекс-брокеров в рамках категории юридических лиц: BC — Business Company (коммерческая компания). Брокер, желающий зарегистрироваться, должен сделать это через лицензированного зарегистрированного агента в Сент-Винсенте и Гренадинах. Ниже приведены остальные требования:
- Компания должна предоставить зарегистрированному агенту всю информацию, необходимую для проведения надлежащей проверки клиентов, в отношении конечного бенефициарного владельца, акционера и директора. Допускается наличие только одного акционера и одного директора.
- Брокер должен объяснить характер деятельности, которой он будет заниматься. Он может осуществлять только ту деятельность, на которую у него есть лицензия. Форекс-брокер должен предоставить подтверждение наличия лицензии в юрисдикциях, где он ведет деятельность.
- Компания «может выпускать исключительно именные акции. Акции на предъявителя не допускаются» и «должна соблюдать требования в отношении реального экономического присутствия (сабстенс), если это необходимо». Владение земельными участками в Сент-Винсенте и Гренадинах разрешается при получении лицензии на владение землей иностранцами.
- Компании должны получить идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в Департаменте внутренних доходов
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При подаче заявки на регистрацию в качестве коммерческой компании в FSA SVG брокер должен уплатить регистрационный сбор в размере 125 долларов. Брокер также должен уплачивать ежегодный сбор в размере 100 долларов. Если требуется подать какие-либо дополнительные заявки, сбор за каждую из них составляет 50 долларов.
На странице с требованиями не указаны требования к размеру уставного капитала, поэтому по этому вопросу вам необходимо обратиться в регулирующий орган. Вероятно, такого требования не существует, поскольку речь идет просто о регистрации, а не о получении лицензии.
Все формы, необходимые брокеру для регистрации в FSA SVG, можно скачать с веб-сайта организации.
В течение 24 часов после завершения процесса подачи заявки можно зарегистрировать коммерческую компанию на территории Сент-Винсента и Гренадин.
Полномочия FSA SVG
Если финансовая организация нарушает законодательство Сент-Винсента и Гренадин, FSA SVG может принять в отношении нее одну из следующих мер принудительного исполнения:
- Опубликовать предупреждение для общественности о нарушениях брокера и дать рекомендации.
- Наложить штраф на брокера или взыскать пени.
- Временно приостановить действие или навсегда аннулировать лицензию брокера, если она выдана FSA SVG.
Если брокер не подлежит регулированию со стороны FSA SVG, а лишь заявляет об этом, то лицензию нельзя отозвать, поэтому будет опубликовано публичное предупреждение.
Помните, что FSA SVG регистрирует, но не лицензирует форекс-брокеров. Однако спектр возможных мер принудительного исполнения расширяется, если компания хотя бы зарегистрирована в этом органе.
Обратите внимание, однако, что FSA SVG не обеспечивает соблюдение требования о сегрегации средств клиентов, что означает, что они не требуют их отделения от средств компании. Они также не покрывают убытки инвесторов, возникшие в результате мошенничества или банкротства, с помощью компенсационной схемы.
Ниже приведены несколько примеров предупреждений, которые FSA SVG выносила в отношении форекс-брокеров в прошлом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — FX Portugal LLC
Данное предупреждение информирует общественность о том, что компания под названием FX Portugal LLC, которая утверждала, что регулируется FSA SVG, на самом деле не регулируется FSA SVG.
В данном уведомлении FSA SVG напоминает общественности, что она не выдает лицензии форекс-брокерам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — International Exchange LLC
Это аналогичное предупреждение, в котором поясняется, что компания International Exchange LLC не была ни учреждена, ни регулировалась в Сент-Винсенте и Гренадинах. Вновь напоминается, что регулятор не выдает лицензии форекс-брокерам, и трейдерам рекомендуется избегать этой мошеннической компании.
Подача жалоб в FSA SVG
Если вы считаете, что форекс-брокер нарушает правила FSA SVG, вы можете подать на него жалобу. Помните, что это не приведет к отзыву лицензии, но, по крайней мере, может привести к вынесению предупреждения. А если компания зарегистрирована в FSA SVG, она может лишиться своего статуса.
Чтобы подать жалобу на брокера, нажмите на ссылку «Подать жалобу» в верхнем меню на сайте FSA SVG. Вы перейдете к контактной форме. Укажите свои основные данные, а затем ответьте на вопросы. Вас спросят, подавали ли вы жалобу ранее, с какими сотрудниками компании вы взаимодействовали и т. д.
После ответов на вопросы у вас будет возможность подробно изложить суть вашей жалобы. Старайтесь быть как можно более подробными и чёткими, чтобы FSA SVG располагала всей необходимой информацией для проведения расследования, если она примет решение о его проведении.
Если у вас просто есть вопросы или замечания, на сайте также есть страница «Контакты», где указаны адреса электронной почты, номера телефонов и адрес офиса. Там же вы найдете веб-форму, которую также можно заполнить.
Заключение
Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) является официальным регулятором, обладающим полномочиями по осуществлению эффективного надзора за форекс-брокерами и другими финансовыми организациями. Если брокер регулируется FSA SVG, вы можете быть уверены, что он обязан соблюдать правила регулятора для поддержания своей регистрации. Однако вы можете обнаружить, что его нормативная база в отношении форекс-брокеров значительно слабее по сравнению с другими регуляторами валютного рынка.