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FSA SVG (Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин)

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FSA SVG (Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин)Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) является популярным регулятором для регистрации форекс-брокеров.

Здесь следует учитывать следующее: форекс-брокеры могут регистрироваться в FSA SVG и создавать юридические лица на территории Сент-Винсента и Гренадин. Однако они не получают лицензию от FSA SVG. Это отличает данный орган от многих других регуляторов, которые также занимаются выдачей лицензий. Подробнее об этом — далее.

Если вы хотите проверить, зарегистрирован ли Форекс-брокер в FSA SVG, вы можете нажать на «Поиск по названию организации» в верхнем меню на официальном сайте FSA SVG. Введите название компании в поле поиска или просмотрите список организаций, который обновляется еженедельно. Вы сможете сразу увидеть статус каждой организации.

В этом руководстве мы рассмотрим всё, что вам нужно знать о FSA SVG, включая его историю, обязанности, полномочия, требования и многое другое.

Является ли FSA SVG легитимным регулятором?

Да, FSA SVG является официальным органом финансового регулирования Сент-Винсента и Гренадин. Он был учрежден в соответствии с Законом об Управлении по финансовым услугам № 33 от 2011 года, а датой его создания считается 12 ноября 2012 года.

До принятия Закона об Управлении по финансовым услугам № 33 от 2011 года финансовые полномочия в Сент-Винсенте и Гренадинах были распределены между следующими ведомствами:

  • Международное управление по финансовым услугам (IFSA)
  • Отдел кооперативов Министерства национальной мобилизации и социального развития
  • Отдел надзора и регулирования при Министерстве финансов

Теперь их функции объединены в рамках одного органа, что обеспечивает более эффективное и последовательное регулирование и контроль за соблюдением правил.

Обязанности

На своём официальном веб-сайте Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) пишет:

FSA было создано с целью регулирования международного (офшорного) финансового и небанковского финансового секторов, причем последний включает кредитные союзы, страховые компании, пенсионные фонды, строительные общества, общества взаимопомощи и компании, занимающиеся денежными переводами.

Далее говорится:

Роль, функции и полномочия FSA изложены в Законе о FSA, а его регуляторные цели закреплены в основных руководящих принципах FSA, также изложенных в этом законе. В целом они включают защиту и справедливое отношение к потребителям, укрепление целостности рынка и финансовой стабильности, а также содействие честной конкуренции. Основная роль FSA заключается в обеспечении соблюдения положений Закона о FSA и всех других соответствующих законодательных актов. Её основная функция — надзор за деятельностью финансовых организаций в целях содействия соблюдению ими соответствующего регулирующего законодательства и других применимых правовых норм, включая законы страны о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). FSA идет ещё дальше, содействуя не только соблюдению законодательства, но и применению передовой международной практики.

Кто должен пройти регистрацию?

Ниже приведен (неполный) перечень некоторых типов финансовых организаций, которые должны пройти регистрацию в FSA SVG.

  • Предприятия, оказывающие денежные услуги
  • Общества взаимопомощи
  • Кредитные союзы
  • Строительные общества
  • Страховые компании
  • Пенсионные фонды
  • Компании, занимающиеся финансовой деятельностью
  • Общества с ограниченной ответственностью
  • Международные банки
  • Международные страховые компании
  • Паевые инвестиционные фонды
  • Поставщики услуг в сфере виртуальных активов
  • Брокеры
  • Зарегистрированные агенты
  • Трасты

Разъяснение разницы между регистрацией и лицензированием

Важно понимать, что существует различие между регистрацией и лицензированием, и что FSA SVG только регистрирует форекс-брокеров. Она не выдает им лицензии.

FSA SVG поясняет:

Управление по финансовым услугам не осуществляет регулирование и не выдает лицензии коммерческим компаниям (BC) или общества с ограниченной ответственностью (LLC), занимающимся торговлей на рынке ФОРЕКС или брокерской деятельностью. Объем надзора ограничивается обеспечением соблюдения BC своих обязательств в соответствии с Законом о коммерческих компаниях (поправки и консолидация), глава 149 Свода законов Сент-Винсента и Гренадин 2009 года, а также соблюдения LLC своих обязательств в соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, глава 151 Свода законов Сент-Винсента и Гренадин 2009 года. Компании с ограниченной ответственностью (BC) и общества с ограниченной ответственностью (LLC), занимающиеся торговлей на Форекс или брокерской деятельностью, должны получить необходимые разрешения или лицензии в той юрисдикции, где находятся их клиенты.

Это может вызвать путаницу, поскольку в базе данных FSA SVG можно найти компании, в названиях которых явно присутствует слово «Forex». Однако речь идет о данных корпоративной регистрации, а не о лицензиях форекс-брокеров.

Регистрация компании означает создание юридического лица в Сент-Винсенте и Гренадинах, но не дает права на осуществление конкретных регулируемых видов деятельности. Роль FSA заключается лишь в том, чтобы обеспечить соблюдение этими коммерческими компаниями (BC) основных корпоративных обязательств в соответствии с Законом о коммерческих компаниях.

В 2023 году FSA SVG опубликовала меморандум под названием «Требования к коммерческим компаниям (BC) и обществам с ограниченной ответственностью (LLC), осуществляющим деятельность на рынке Форекс». Именно в этом меморандуме FSA SVG объявила, что брокеры должны подлежать регулированию в тех юрисдикциях, из которых они привлекают клиентов.

В документе указано:

1. Компании, желающие заниматься деятельностью в сфере Форекс [sic!], должны предоставить заверенную копию необходимых лицензий/разрешений от юрисдикции (юрисдикций) или органов власти, в которых будет осуществляться их коммерческая деятельность, при подаче заявления о регистрации или учреждении в SVG. Заявление будет отклонено, если такие доказательства не будут представлены.

2. Существующим компаниям будет предоставлен переходный период продолжительностью сорок пять (45) дней до 10 марта 2023 года, в течение которого они должны предоставить FSA заверенную копию необходимых лицензий из юрисдикции (юрисдикций) или органов, в которых осуществляется их коммерческая деятельность. За подачу этих документов сбор не взимается.

В 2023 году FSA SVG также опубликовала раздел «Часто задаваемые вопросы» (FAQ). В этом разделе рассматриваются различные вопросы и сценарии. Например, если брокер базируется в юрисдикции, где для осуществления деятельности, которой он занимается, не требуется лицензия, организация может предоставить в FSA SVG письмо, выданное регулирующим органом этой юрисдикции.

Почему брокеры выбирают FSA SVG

Форекс-брокеры предпочитают регистрироваться в FSA SVG, поскольку процесс регистрации проходит быстро и просто, с низкими входными барьерами и без требований к наличию местного офиса или штата сотрудников-резидентов. Требования к отчетности минимальны. FSA SVG предлагает гибкий вариант регистрации, который обеспечивает глобальный охват и зачастую сопровождается налоговыми льготами.

Еще одним преимуществом, привлекающим форекс-компании в Сент-Винсент и Гренадины, является, конечно же, льготный налоговый режим, предусматривающий 0% налог на прибыль, если доход компании поступает из-за рубежа.

Требования к регистрации и соблюдению нормативных требований

FSA SVG регулирует деятельность форекс-брокеров в рамках категории юридических лиц: BC — Business Company (коммерческая компания). Брокер, желающий зарегистрироваться, должен сделать это через лицензированного зарегистрированного агента в Сент-Винсенте и Гренадинах. Ниже приведены остальные требования:

  • Компания должна предоставить зарегистрированному агенту всю информацию, необходимую для проведения надлежащей проверки клиентов, в отношении конечного бенефициарного владельца, акционера и директора. Допускается наличие только одного акционера и одного директора.
  • Брокер должен объяснить характер деятельности, которой он будет заниматься. Он может осуществлять только ту деятельность, на которую у него есть лицензия. Форекс-брокер должен предоставить подтверждение наличия лицензии в юрисдикциях, где он ведет деятельность.
  • Компания «может выпускать исключительно именные акции. Акции на предъявителя не допускаются» и «должна соблюдать требования в отношении реального экономического присутствия (сабстенс), если это необходимо». Владение земельными участками в Сент-Винсенте и Гренадинах разрешается при получении лицензии на владение землей иностранцами.
  • Компании должны получить идентификационный номер налогоплательщика (TIN) в Департаменте внутренних доходов
    .

При подаче заявки на регистрацию в качестве коммерческой компании в FSA SVG брокер должен уплатить регистрационный сбор в размере 125 долларов. Брокер также должен уплачивать ежегодный сбор в размере 100 долларов. Если требуется подать какие-либо дополнительные заявки, сбор за каждую из них составляет 50 долларов.

На странице с требованиями не указаны требования к размеру уставного капитала, поэтому по этому вопросу вам необходимо обратиться в регулирующий орган. Вероятно, такого требования не существует, поскольку речь идет просто о регистрации, а не о получении лицензии.

Все формы, необходимые брокеру для регистрации в FSA SVG, можно скачать с веб-сайта организации.

В течение 24 часов после завершения процесса подачи заявки можно зарегистрировать коммерческую компанию на территории Сент-Винсента и Гренадин.

Полномочия FSA SVG

Если финансовая организация нарушает законодательство Сент-Винсента и Гренадин, FSA SVG может принять в отношении нее одну из следующих мер принудительного исполнения:

  • Опубликовать предупреждение для общественности о нарушениях брокера и дать рекомендации.
  • Наложить штраф на брокера или взыскать пени.
  • Временно приостановить действие или навсегда аннулировать лицензию брокера, если она выдана FSA SVG.

Если брокер не подлежит регулированию со стороны FSA SVG, а лишь заявляет об этом, то лицензию нельзя отозвать, поэтому будет опубликовано публичное предупреждение.

Помните, что FSA SVG регистрирует, но не лицензирует форекс-брокеров. Однако спектр возможных мер принудительного исполнения расширяется, если компания хотя бы зарегистрирована в этом органе.

Обратите внимание, однако, что FSA SVG не обеспечивает соблюдение требования о сегрегации средств клиентов, что означает, что они не требуют их отделения от средств компании. Они также не покрывают убытки инвесторов, возникшие в результате мошенничества или банкротства, с помощью компенсационной схемы.

Ниже приведены несколько примеров предупреждений, которые FSA SVG выносила в отношении форекс-брокеров в прошлом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — FX Portugal LLC

Данное предупреждение информирует общественность о том, что компания под названием FX Portugal LLC, которая утверждала, что регулируется FSA SVG, на самом деле не регулируется FSA SVG.

В данном уведомлении FSA SVG напоминает общественности, что она не выдает лицензии форекс-брокерам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — International Exchange LLC

Это аналогичное предупреждение, в котором поясняется, что компания International Exchange LLC не была ни учреждена, ни регулировалась в Сент-Винсенте и Гренадинах. Вновь напоминается, что регулятор не выдает лицензии форекс-брокерам, и трейдерам рекомендуется избегать этой мошеннической компании.

Подача жалоб в FSA SVG

Если вы считаете, что форекс-брокер нарушает правила FSA SVG, вы можете подать на него жалобу. Помните, что это не приведет к отзыву лицензии, но, по крайней мере, может привести к вынесению предупреждения. А если компания зарегистрирована в FSA SVG, она может лишиться своего статуса.

Чтобы подать жалобу на брокера, нажмите на ссылку «Подать жалобу» в верхнем меню на сайте FSA SVG. Вы перейдете к контактной форме. Укажите свои основные данные, а затем ответьте на вопросы. Вас спросят, подавали ли вы жалобу ранее, с какими сотрудниками компании вы взаимодействовали и т. д.

После ответов на вопросы у вас будет возможность подробно изложить суть вашей жалобы. Старайтесь быть как можно более подробными и чёткими, чтобы FSA SVG располагала всей необходимой информацией для проведения расследования, если она примет решение о его проведении.

Если у вас просто есть вопросы или замечания, на сайте также есть страница «Контакты», где указаны адреса электронной почты, номера телефонов и адрес офиса. Там же вы найдете веб-форму, которую также можно заполнить.

Заключение

Управление по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин (FSA SVG) является официальным регулятором, обладающим полномочиями по осуществлению эффективного надзора за форекс-брокерами и другими финансовыми организациями. Если брокер регулируется FSA SVG, вы можете быть уверены, что он обязан соблюдать правила регулятора для поддержания своей регистрации. Однако вы можете обнаружить, что его нормативная база в отношении форекс-брокеров значительно слабее по сравнению с другими регуляторами валютного рынка.