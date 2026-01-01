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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: OxSecurities
Данная страница описывает Форекс-брокера OxSecurities. Это — не официальный сайт OxSecurities, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- PAMM
- MAM
Компании
Ox Securities Pty Ltd
Ox Securities Limited (SV)
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Dragonpay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
USD
Доллар США
Регулирование
ASIC, 438402
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Standard
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Pro
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Отзывы
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