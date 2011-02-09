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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Royal
Данная страница описывает Форекс-брокера Royal. Это — не официальный сайт Royal, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Royal Financial Trading (Cy) Ltd
Запрещенные страны
Афганистан
Босния и Герцеговина
Гайана
Ирак
Иран
Йемен
Канада
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Лаос
Мьянма
Сирия
Соединенные Штаты Америки
Судан
Уганда
Япония
Способы оплаты
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Чеки
Neteller
FasaPay
Dragonpay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней)
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
HKD
Гонконгский доллар
NZD
Новозеландский доллар
PLN
Польский злотый
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Регулирование
ASIC, 420268
CySEC, 312/16
Комиссия по финансовым услугам Вануату, 700284
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), 149LLC2019
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Индонезийский
Польский
Португальский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Французский
Турецкий
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Обратный звонок
Чат
Офис
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
ClassicОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30
ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30
VIPОткрыть подробности
Минимальный размер счета5 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30