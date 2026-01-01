Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Big Boss
Данная страница описывает Форекс-брокера Big Boss. Это — не официальный сайт Big Boss, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- Управление счетами
Компании
Prime Point LLC
Запрещенные страны
Иран
Малайзия
Соединенные Штаты Америки
Япония
Способы оплаты
Платежные карты
Местный банковский платеж
Bitcoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/JPY
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/JPY
EOS/USD
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XRP/JPY
XRP/USD
Регулирование
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), SV&G IBC No:23356 IBC 2016
Языки сайта
Английский
Японский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Японский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1111
Кредитное плечо
Forex
1:1111
Gold & silver
1:555
CFD
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Crypto ECNОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,—
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:25
Кредитное плечо
Forex
1:25
Cryptocurrencies
1:5