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Профиль брокера: Big Boss

Данная страница описывает Форекс-брокера Big Boss. Это — не официальный сайт Big Boss, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

Big Boss (bigboss-financial.com)
Недоступен для трейдеров из США
  • Бонусы
  • PAMM
  • Личный менеджер
  • Сегрегированные счета
  • Партнерская программа
  • Управление счетами
Посетить

Компании
Prime Point LLC
Основан в: 2014
Онлайн с: 2014
Рейтинг брокера
Big Boss
Нет голосов
Запрещенные страны
Иран
Иран
Малайзия
Малайзия
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Япония
Япония
Способы оплаты
Платежные карты
Местный банковский платеж
Bitcoin
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
МетаТрейдер 5
Валюта счета
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/JPY
BCH/USD
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/JPY
EOS/USD
ETH/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NEO/JPY
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
XAG/USD
XAU/USD
XRP/JPY
XRP/USD
Регулирование
FSA (Сент-Винсент и Гренадины), SV&G IBC No:23356 IBC 2016
Языки сайта
Английский
Японский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Японский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта

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