Какой вид графика лучше?

Выбор вида графика - полностью ваше дело, однако следует иметь в виду, что каждый график имеет свои преимущества. Вам может не нравиться свечной график, но разбираться в нем все равно нужно, так как он используется практически повсеместно.

Выбор графика также зависит от того, насколько хорошо у вас получается отсеивать ненужный "шум". Так, на линейном графике вообще нет никакого "шума", однако и сведений из него можно взять очень мало. На барном графике, напротив, подробной информации больше, но также много и "шума".

При своей не информативности линейный график лучше всего передает направление тренда и его силу (либо их отсутствие). Однако такой график может и ввести в заблуждение, ведь он не отображает максимумов и минимумов. На графике ниже трудно увидеть конкретную дату и уровень самого высокого максимума. Более того, похоже, что валютная пара непрерывно падала до конца августа, все время достигая более низких максимумов.

Линейный график не показывает явно самый высокий максимум

Барный график показывает не только открытие и закрытие, но также максимумы и минимумы. Вы можете не только увидеть, где находится фактический самый высокий максимум, но также увидеть, что валютная пара приостановила свое снижение, зарегистрировав более высокий максимум, прежде чем возобновить движение вниз. На барных графиках гораздо проще рисовать линии поддержки и сопротивления, чем на графиках любого другого типа. Это связано с тем, что поддержка и сопротивление основаны на максимумах и минимумах, в то время как на линейном графике их нет, а на графике свечей выделяются открытия и закрытия, а не максимумы и минимумы.

Барный график отображает истинный максимум

Свечной график содержит наибольшее количество данных. На примере ниже вы можете видеть, что самый высокий максимум был на свече, демонстрирующей паттерн, известный как «падающая звезда», которому предшествовала пара свечей «доджи». Это был сильный сигнал о том, что восходящий тренд исчерпал себя и, скорее всего, развернется, что и произошло. Кроме того, свеча, которая, как казалось, сломала последующий медвежий тренд более высоким максимумом, была поглощающей медвежьей свечой, намекающей на то, что нисходящий тренд остался в силе.

Свечной график с заметными фигурами

Самый сложный для восприятия график - "крестики-нолики". Ниже представлен график такого вида (пара и период тот же, что и на предыдущих графиках). Так же, как и на барном графике, здесь очень удобно размещать поддержку и сопротивление, а вот паттерны из предыдущего графика мы тут не увидим. За то на этом графике мы видим развитие, не заметное на других графиках. Похоже, цены начали небольшой отскок после резкого падения, формируя восходящий канал.

График "крестики-нолики" демонстрирует восходящий канал

Наконец, рассмотрим график Рэнко - улучшенную разновидность "крестиков-ноликов". Такой график состоит из своеобразных "блоков", и такой блок ставится только в том случае, если цена прошла в том же направлении определенное число пунктов. Такое число трейдер устанавливает самостоятельно, и это может здорово помочь при сравнении данных со средним истинным диапазоном или другим индикатором. График может отобразить один или несколько блоков в зависимости от того, насколько сильно ценовое движение. Если появляется два блока, значит, сигнал очень надежный. На представленном ниже графике у нас имеется горизонтальный канал вместо восходящего канала, который мы видели на графике "крестики-нолики" на том же временном интервале.

А график рэнко показывает горизонтальный канал