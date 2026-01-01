Торговые уровни — это цены входа, стоп-лосса и тейк-профита по открытым позициям и отложенным ордерам. По умолчанию МетаТрейдер отображает торговые уровни на графиках в виде пунктирных линий. Их можно включать и выключать через свойства графика и настройки платформы, однако горячей клавиши для быстрого переключения не предусмотрено. Именно здесь вам и пригодится скрипт Hide/Show Trade Levels.

Hide/Show Trade Levels — это очень простой скрипт для МетаТрейдера 4 и МетаТрейдера 5. Единственное, что он делает, — включает или выключает отображение торговых уровней на текущем графике.

Допустим, вам нужно разгрузить график, чтобы удобнее было работать с объектами или считывать значения индикаторов. С помощью скрипта Hide/Show Trade Levels это делается одним нажатием заданной вами горячей клавиши. Той же клавишей можно затем снова включить отображение торговых уровней.

Вот как выглядит график в МетаТрейдере 5, когда торговых уровней очень много:

МетаТрейдер (как MT4, так и MT5) позволяет назначить горячую клавишу любому скрипту. После того как вы скачаете и установите Hide/Show Trade Levels, вы сможете назначить ему сочетание клавиш, щелкнув по нему правой кнопкой мыши в окне Навигатор и выбрав пункт Назначить горячую клавишу:

В открывшемся диалоговом окне можно выбрать основную клавишу и, при желании, модификатор ( Alt или Ctrl ). Вот пример назначения сочетания Alt + S :

Входных параметров у скрипта нет, а код для MT4 и MT5 одинаковый. Для вашего удобства мы предоставляем обе пары файлов: .mq4/.ex4 и .mq5/.ex5.

Скрипт Hide/Show Trade Levels не выполняет никаких торговых операций и не использует импорт DLL — он полностью безопасен.

Чтобы установить скрипт, выполните следующие шаги:

Скачайте файл скрипта.

Откройте каталог данных МетаТрейдера 4/5 (через меню Файл→Открыть каталог данных).

Откройте папку MQL4 или MQL5.

Скопируйте файл в подпапку Scripts.

Перезапустите МетаТрейдер 4/5 или обновите список скриптов, щелкнув правой кнопкой мыши в окне Навигатор платформы и выбрав Обновить.

Вы также можете ознакомиться с более подробным руководством по установке.

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