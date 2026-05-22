Неменяющиеся (non-repainting) индикаторы

Большинство технических индикаторов — неменяющиеся. Это означает, что, если они показали какой-то сигнал на завершенной свече, то он останется на этой свече. Такие сигналы могут быть неверными, но вы точно можете быть уверенными, что они не исчезнут (в отличие от меняющихся индикаторов).

Если в своей торговой системе вы планируете использовать индикатор для сигналов в реальном времени, то вам определенно нужен именно неменяющийся индикатор.