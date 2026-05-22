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Неменяющиеся (non-repainting) индикаторы
Большинство технических индикаторов — неменяющиеся. Это означает, что, если они показали какой-то сигнал на завершенной свече, то он останется на этой свече. Такие сигналы могут быть неверными, но вы точно можете быть уверенными, что они не исчезнут (в отличие от меняющихся индикаторов).
Если в своей торговой системе вы планируете использовать индикатор для сигналов в реальном времени, то вам определенно нужен именно неменяющийся индикатор.
Стоит ограничиться лишь неменяющимися индикаторами?
Преимущество неменяющихся индикаторов над меняющимися очевидно — вы не получаете исчезающие сигналы. Однако, это не означает, что все сигналы, генерируемые неменяющимися индикаторами, точные. Наоборот, тот факт, что индикатор не может "обновить" свои старые сигналы означает, что на графике вы будете видеть множество неверных сигналов.
Другим важным преимуществом использования неменяющихся индикаторов — это, то что анализ старых сигналов при помощи бэктеста дает надежное представление о надежности этих сигналов.