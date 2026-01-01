Индикаторы для МетаТрейдера — руководство по установке

В данном руководстве рассматривается установка индикатора для МетаТрейдера 4 и 5. Начиная с MT4 Build 600, нет никакой разницы в том , как это делается для обеих версий платформы.

Руководство представляет собой самый актуальный и простой способ установки новых индикаторов в МетаТрейдере — MT4 и MT5.

В интернете доступно множество бесплатных индикаторов для МетаТрейдера, но трейдеры часто сталкиваются с проблемами, при наложении этих индикаторов на графики или их компиляции. Это простое руководство было создано для тех, кто хочет научиться устанавливать пользовательские индикаторы MetaTrader. Этот процесс весьма схож с установкой нового торгового советника, но есть и ряд различий.

1. Скачайте пользовательский индикатор MT4/MT5 и сохраните его в любом месте на своем ПК.

2. Запустите свою торговую платформу.

3. Откройте папку данных платформы с помощью меню Файл->Открыть папку данных:

Кроме того, вы можете перейти к папке с помощью Windows Explorer:

C:\Users\ \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

4. Откройте папку MQL4 (или MQL5, если вы устанавливаете индикатор для MT5):

5. Откройте папку Indicators:

6. Вставьте туда файл вашего индикатора:

7. Если это уже скомпилированный файл (.ex4 или .ex5), тогда оставьте все как есть. Все, что вам нужно сделать, это вернуться в МетаТрейдер, щелкнуть правой кнопкой мыши на Индикаторы в панели Навигатор и нажать Обновить. Новый индикатор появится в той же панели Навигатор:

8. Если это не скомпилированный файл, a исходный файл (.mq4 или .mq5), тогда вам нужно дважды щелкнуть на его иконку — он откроется в MetaEditor (входит в набор программ МетаТрейдера). Теперь, либо нажмите F7 , либо кликните на кнопку Скомпилировать:

Как правило, в процессе компиляции не возникает никаких ошибок. Однако, если какие-то ошибки все же появляются в панели Инструменты, вы можете либо попытаться исправить их, либо связаться с разработчиком индикатора , чтобы он помог решить проблему. Чтобы устранить такие ошибки, требуются определенные знания MQL и навыки программирования . При отсутствии ошибок результат выглядит следующим образом:

Ошибки компиляции выглядят следующим образом:

9. После того, как вы скомпилируете или скопируете исполняемый файл МетаТрейдера (.ex4 или .ex5), вы можете начать использовать индикатор на своей платформе. Все, что вам нужно сделать - это наложить его на график:

Если у вас есть соответствующий опыт, то можете также изменить какие-либо из параметров индикатора:

OK. Теперь вы можете пользоваться своим новым индикатором для МетаТрейдера и, надеемся —, добиваться больших результатов в торговле на рынке Форекс.

Часто задаваемые вопросы

Когда я пытаюсь скомпилировать индикатор, появляется сообщение, что компилятор не может быть открыт. Что делать?

Скорее всего, произошла ошибка при установке МетаТрейдера, и вам необходимо переустановить платформу, чтобы исправить эту ошибку.

Сколько времени требуется компилятору, чтобы скомпилировать файл .ex4/.ex5 из файла .mq4/.mq5?

Процесс компиляции .mq4 в .ex4 обычно занимает менее секунды. Компиляция .mq5 в .ex5, как правило, требует чуть больше времени - до 30-40 секунд для особенно больших индикаторов.

Как установить пользовательский индикатор на iPad/iPhone/Android или другое мобильное устройство?

Мобильные приложения МетаТрейдер не поддерживают пользовательские индикаторы, поэтому вы не сможете установить их на мобильные устройства.

Когда я пытаюсь скомпилировать индикатор, я получаю сообщение "EX4 write error". Есть идеи, как это исправить?

Пожалуйста, убедитесь, что ваша папка MQL4 доступна на запись для пользователяSYSTEM.

Как установить индикатор .ex4 или .mq4 на МетаТрейдере 5?

К сожалению, установка индикаторов .ex4/.mq4 (индикаторы для МетаТрейдера 4) на МетаТрейдере 5 невозможна. То же самое касается установки индикаторов .ex5/.mq5 (MT5) на МетаТрейдере 4.

Вы можете обсудить процесс установки индикаторов MT4 и MT5 на нашем форуме, посвященном индикаторам для МетаТрейдера.