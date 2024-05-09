Индекс отрицательного объема (ИОО) — бесплатный технический индикатор для продвинутого анализа графиков в платформах MT4, MT5 и cTrader. Он основан на тиковом объеме (может быть заменен на реальный объем в MT5) с двумя полезными дополнениями:

Поддержка мульти-таймфреймовости.

Можно переключить на отображение Индекса положительного объема.

Индекс отрицательного объема отображается в отдельном окне графика ниже основного. Он не использует никакие другие индикаторы в своем коде. Данный вариант Индекса отрицательного объема доступен для торговых платформ MT4, MT5 и cTrader.

Что такое индикатор Индекс отрицательного объема (ИОО)?

Индекс отрицательного объема (NVI) — это достаточно старый технический индикатор, разработанный Полем Дизаром (Paul L. Dysart) в первой половине ХХ века и улучшенный Норманом Фосбаком (Norman G. Fosback) в 1976. Он состоит из одной линии, которая колеблется в отдельном окне индикатора. Линия поднимается и падает только на барах, объем которых ниже, чем объем предыдущего бара.

Очевидно, что кривая индикатора весьма отлична от линии графика валютной пары.

Как работает индикатор Индекс отрицательного объема

Индикатор Индекса отрицательного объема строится по следующей формуле:

N V I i = N V I i − 1 × C l o s e i C l o s e i − 1 , i f V o l u m e i < V o l u m e i − 1 NVI_{i}=NVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}<Volume_{i-1} NVIi​=NVIi−1​ × Closei−1​Closei​​, if Volumei​<Volumei−1​

N V I i = N V I i − 1 , i f V o l u m e i ≥ V o l u m e i − 1 NVI_{i}=NVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\geq Volume_{i-1} NVIi​=NVIi−1​, if Volumei​≥Volumei−1​

Стартовое значение для ИОО (NVI) обычно устанавливается равным 1 или 100. Однако, выбор стартового значения не влияет на результат, так как индикатор не имеет строгих минимумов или максимумов и не нормализуется.

Аналогичным образом можно рассчитать Индекс положительного объема (ИПО):

P V I i = P V I i − 1 × C l o s e i C l o s e i − 1 , i f V o l u m e i > V o l u m e i − 1 PVI_{i}=PVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}>Volume_{i-1} PVIi​=PVIi−1​ × Closei−1​Closei​​, if Volumei​>Volumei−1​

P V I i = P V I i − 1 , i f V o l u m e i ≤ V o l u m e i − 1 PVI_{i}=PVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\leq Volume_{i-1} PVIi​=PVIi−1​, if Volumei​≤Volumei−1​

Как использовать индикатор Индекс отрицательного объема?

Классическая стратегия с ИОО

В классической интерпретации Индекса отрицательного объема состоит в том, что тренд с последующим движением ИОО говорит о силе тренда. Идея в том, что сильный тренд продолжается даже при падающих объемах. Пересечение индекса с его же скользящей средней считается подтверждением тренда.

Как и в случаях с другими стратегиями на пересечении со скользящими средними, эта подвержена ложным сигналам и задержкам.

Классическая стратегия с ИОО

Как вариант можно смотреть на расхождение (дивергенцию) между ценой и ее Индексом отрицательного объема, чтобы находить развороты тренда. Здесь график цены показывает новые максимумы в то время, как ИОО демонстрирует новый минимум. Начинается долгосрочный нисходящий тренд:

К сожалению, такие сигналы не всегда настолько четко видно, и они не всегда срабатывают. Как и с другими индикаторами расхождений, есть смысл использовать дополнительные подтверждения перед открытием или закрытием сделки.

Перспектива верхнего таймфрейма

В данной реализации индикатора Индекса отрицательного объема вы можете установить отображение значений ИОО с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Вот тот же график EUR/USD @ D1, как и выше, но на этот раз Индекс отрицательного объема берется с недельного графика валютной пары:

Учитывая то, что объем на барах верхнего таймфрейма может значительно отличаться от такового на барах нижнего таймфрейма, кривая ИОО, получаемая в результате, может показывать совершенно другую картину ситуации на рынке.

Индекс положительного объема (ИПО)

Индикатор Индекса отрицательного объема можно переключить на расчет и отображение Индекса положительного объема. Это позволяет трейдерам увидеть те изменения цены, которые сопровождались растущим объемом. В результат будет получаться кривая, которая лишь в редких случаях будет сильно отличаться от графика цены:

Поэтому ИПО считается менее информативным чем ИОО.

Входные параметры ИОО