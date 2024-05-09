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Индекс отрицательного объема — индикатор для МТ4, МТ5, cTrader

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Индекс отрицательного объема (ИОО) — бесплатный технический индикатор для продвинутого анализа графиков в платформах MT4, MT5 и cTrader. Он основан на тиковом объеме (может быть заменен на реальный объем в MT5) с двумя полезными дополнениями:

  • Поддержка мульти-таймфреймовости.
  • Можно переключить на отображение Индекса положительного объема.

Индекс отрицательного объема отображается в отдельном окне графика ниже основного. Он не использует никакие другие индикаторы в своем коде. Данный вариант Индекса отрицательного объема доступен для торговых платформ MT4, MT5 и cTrader.

Что такое индикатор Индекс отрицательного объема (ИОО)?

Индекс отрицательного объема (NVI) — это достаточно старый технический индикатор, разработанный Полем Дизаром (Paul L. Dysart) в первой половине ХХ века и улучшенный Норманом Фосбаком (Norman G. Fosback) в 1976. Он состоит из одной линии, которая колеблется в отдельном окне индикатора. Линия поднимается и падает только на барах, объем которых ниже, чем объем предыдущего бара.

Индикатор Индекса отрицательного объема на часовом графике EUR/USD в MT4.

Очевидно, что кривая индикатора весьма отлична от линии графика валютной пары.

Как работает индикатор Индекс отрицательного объема

Индикатор Индекса отрицательного объема строится по следующей формуле:

NVIi=NVIi1 × CloseiClosei1,  if  Volumei<Volumei1NVI_{i}=NVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}<Volume_{i-1}

 

NVIi=NVIi1,  if  VolumeiVolumei1NVI_{i}=NVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\geq Volume_{i-1}

Стартовое значение для ИОО (NVI) обычно устанавливается равным 1 или 100. Однако, выбор стартового значения не влияет на результат, так как индикатор не имеет строгих минимумов или максимумов и не нормализуется.

Аналогичным образом можно рассчитать Индекс положительного объема (ИПО):

PVIi=PVIi1 × CloseiClosei1,  if  Volumei>Volumei1PVI_{i}=PVI_{i-1}\ \times\ \frac{Close_{i}}{Close_{i-1}},\ \ if\ \ Volume_{i}>Volume_{i-1}

 

PVIi=PVIi1,  if  VolumeiVolumei1PVI_{i}=PVI_{i-1},\ \ if\ \ Volume_{i}\leq Volume_{i-1}

Как использовать индикатор Индекс отрицательного объема?

Классическая стратегия с ИОО

В классической интерпретации Индекса отрицательного объема состоит в том, что тренд с последующим движением ИОО говорит о силе тренда. Идея в том, что сильный тренд продолжается даже при падающих объемах. Пересечение индекса с его же скользящей средней считается подтверждением тренда.

Пример индикатора ИОО с простой скользящей средней (период = 50).

Как и в случаях с другими стратегиями на пересечении со скользящими средними, эта подвержена ложным сигналам и задержкам.

Классическая стратегия с ИОО

Как вариант можно смотреть на расхождение (дивергенцию) между ценой и ее Индексом отрицательного объема, чтобы находить развороты тренда. Здесь график цены показывает новые максимумы в то время, как ИОО демонстрирует новый минимум. Начинается долгосрочный нисходящий тренд:

Дивергенция (расхождение) ИОО с графиком цены приводит к падающему тренду на дневном графике EUR/USD.

К сожалению, такие сигналы не всегда настолько четко видно, и они не всегда срабатывают. Как и с другими индикаторами расхождений, есть смысл использовать дополнительные подтверждения перед открытием или закрытием сделки.

Перспектива верхнего таймфрейма

В данной реализации индикатора Индекса отрицательного объема вы можете установить отображение значений ИОО с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Вот тот же график EUR/USD @ D1, как и выше, но на этот раз Индекс отрицательного объема берется с недельного графика валютной пары:

Недельный ИОО на дневном графике EUR/USD.

Учитывая то, что объем на барах верхнего таймфрейма может значительно отличаться от такового на барах нижнего таймфрейма, кривая ИОО, получаемая в результате, может показывать совершенно другую картину ситуации на рынке.

Индекс положительного объема (ИПО)

Индикатор Индекса отрицательного объема можно переключить на расчет и отображение Индекса положительного объема. Это позволяет трейдерам увидеть те изменения цены, которые сопровождались растущим объемом. В результат будет получаться кривая, которая лишь в редких случаях будет сильно отличаться от графика цены:

Индикатор дневного Индекса положительного объема (ИПО) на дневном графике EUR/USD.

Поэтому ИПО считается менее информативным чем ИОО.

Входные параметры ИОО

  • Indicator shift (Сдвиг индикатора) (по умолчанию = 0) — горизонтальный сдвиг в барах для линии индикатора. Можно задавать положительные (для сдвига вправо) и отрицательные значений (для сдвига влево).
  • Timeframe (по умолчанию = Current) — таймфрейм для расчета линии индикатора ИОО. Если вы укажете таймфрейм, который выше текущего, индикатор будет отображать значения ИОО с этого таймфрейма на текущем графике. Параметр игнорируется, если установлен таймфрейм ниже текущего.
  • Positive Volume Index? (Индекс положительного объема?) (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет рассчитывать Индекс положительного объема (ИПО) вместо Индекса отрицательного объема (ИОО).
  • VolumeType (по умолчанию = VOLUME_TICK) — тип объема для расчетов — тиковый или настоящий. Этот параметр доступен только в MT5.

Скачать (ver. 1.00, 2024-05-09)

Индекс отрицательного объема для MetaTrader 4 — бесплатная загрузка

Индекс отрицательного объема — скачать бесплатный индикатор ИОО для MT4

Индекс отрицательного объема для MetaTrader 4Скачать

Индекс отрицательного объема для MetaTrader 5 — бесплатная загрузка

Индекс отрицательного объема — скачать бесплатный индикатор ИОО для MT5

Индекс отрицательного объема для MetaTrader 5Скачать

Индекс отрицательного объема для cTrader — бесплатная загрузка

Индекс отрицательного объема — скачать бесплатный индикатор ИОО для cTrader

Индекс отрицательного объема для cTrader в .csСкачать

Индекс отрицательного объема для cTrader в .zipСкачать

 

Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5. Если же вы торгуете с cTrader-брокером, вам надо будет скачать представленную выше версию индикатора для cTrader.

Обсуждение

Внимание!

Пожалуйста прочтите туториал по установки индикаторов MetaTrader, если вам требуется помощь с установкой данного индикатора.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.00 - 2024-05-09

  • Первый релиз индикатора Индекса отрицательного объема на EarnForex.com.