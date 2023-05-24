Indicador de líneas de soporte y resistencia para MT4 y MT5

Todos sabemos lo importante que es identificar los niveles de soporte y resistencia, pero MetaTrader no ofrece ninguna función para calcularlos. Pues bien, esto tiene solución. El indicador Líneas de soporte y resistencia para MetaTrader es capaz de calcular y dibujar en el gráfico los niveles de soporte y resistencia para el par de divisas seleccionado o cualquier otro instrumento de trading.

Los soportes y las resistencias son algunos de los conceptos más importantes en el trading. Casi todas las estrategias de trading tienen en cuenta los niveles de soporte y resistencia. Es muy útil disponer de su representación visual. El indicador Líneas de soporte y resistencia para MetaTrader es capaz de calcular los niveles de soporte y resistencia y dibujarlos en el gráfico.

El indicador Líneas de soporte y resistencia para MT4 y MT5 es un potente indicador que puede encontrar y mostrarle los niveles de soporte y resistencia.

Con el indicador Líneas de soporte y resistencia, puede:

Encontrar mejores oportunidades: sabiendo dónde están el soporte y la resistencia, puede ajustar su estrategia. Ahorrar tiempo: deje que el indicador calcule el nivel y lo muestre en el gráfico. Recibir notificaciones: reciba notificaciones cuando el precio se acerque o abandone un nivel de soporte o resistencia.

¿Qué son un soporte y una resistencia?

El soporte y la resistencia son niveles en los que el precio tiende a rebotar. Son una especie de barreras de precios difíciles de romper.

El ojo humano puede detectar fácilmente el soporte y la resistencia. Hay que centrarse en los precios de cierre y ver dónde se detienen y consolidan o rebotan.

Calcular estos niveles de forma matemática es otra historia. Para encontrar estos niveles debe emplearse un algoritmo sofisticado. El indicador escanea un rango de velas e identifica dónde el precio está rebotando o estancándose. A continuación, calcula el precio medio y traza una línea horizontal en el gráfico.

Características

El indicador Líneas de soporte y resistencia para MetaTrader incluye las siguientes características:

Algoritmo automatizado.

Funciona con distintos marcos temporales.

Ajuste de la sensibilidad.

Distancia a los próximos niveles de soporte y resistencia.

Visualización de zonas de soporte y resistencia.

Alertas en el gráfico, por correo electrónico, mediante notificaciones push (aplicación móvil) y solo con sonido.

Grosor de la línea basado en la intensidad del nivel.

Dibujar flechas cuando el precio entre en la zona de peligro o salga de ella.

¿Por qué utilizar el indicador de líneas de soporte y resistencia?

El indicador Líneas de soporte y resistencia es útil para comprobar algunas condiciones antes de entrar o salir de una operación. Durante nuestras actividades de trading, todos utilizamos diferentes estrategias, sin embargo, el soporte y la resistencia están presentes en el arsenal de herramientas de casi todos los traders.

Puede utilizar el indicador Líneas de soporte y resistencia para:

Evaluar una señal de entrada : si el precio está demasiado cerca de un nivel, es posible que desee esperar antes de entrar.

: si el precio está demasiado cerca de un nivel, es posible que desee esperar antes de entrar. Ajustar su estrategia : el soporte y la resistencia a menudo pueden presentar una zona en la que el precio se estanca o rebota.

: el soporte y la resistencia a menudo pueden presentar una zona en la que el precio se estanca o rebota. Salir de una posición: estos niveles se pueden establecer como take-profit o stop-loss; incluso se podrían utilizar como trailing stop.

MetaTrader 4 no incluye una función para alertarle cuando el precio alcanza niveles generados automáticamente, pero el indicador de Líneas de Soporte y Resistencia puede hacerlo.

Cuando adjunta el indicador al gráfico, puede configurar su sensibilidad y ver fácilmente los niveles como líneas horizontales.

Parámetros de entrada

Una vez que ejecute el indicador, podrá configurar algunas opciones por defecto; el resto se gestionará desde el panel.

La interfaz del indicador es bastante intuitiva y, con unos pocos clics, se pueden configurar varios niveles de alerta.

Puede elegir mostrar el soporte y la resistencia para un marco temporal diferente. Por ejemplo, si está en el gráfico M15 para alguna operación de scalping, puede añadir el indicador Líneas de soporte y resistencia configurado para mostrar los niveles para el marco temporal D1.

Además de mostrar en el gráfico cuál es la distancia desde los niveles superior e inferior, puede establecer una distancia mínima desde el nivel más cercano para considerar segura una operación. También puede configurar el indicador para que le envíe notificaciones en caso de que el precio entre en una zona de peligro (o salga de ella).

Requisitos y asistencia

MetaTrader 4 o 5 : este indicador es compatible con MT4 y MT5.

: este indicador es compatible con MT4 y MT5. Gratuito : no requiere comprarlo u obtener una licencia.

: no requiere comprarlo u obtener una licencia. Múltiples instrumentos : puede utilizar esta herramienta con múltiples pares y activos.

: puede utilizar esta herramienta con múltiples pares y activos. Múltiples dispositivos: puede configurar este software en tantos dispositivos como desee.

Descargas Puede descargar el indicador gratuitamente a través del siguiente enlace e instalarlo siguiendo las instrucciones proporcionadas. La instalación es muy fácil de realizar. Lo mismo ocurre con el uso de esta herramienta. Una vez que ejecute el indicador, podrá configurar sus parámetros y la forma en que desea recibir las notificaciones. ➥ Descargar MQLTA Líneas de soporte y resistencia para MT4Descargas ➥ Descargar MQLTA Líneas de soporte y resistencia para MT5Descargas Instrucciones de instalación para MT4 Para instalar el Indicador de Líneas de Soporte y Resistencia en MT4, siga las siguientes instrucciones: Descargue el archivo del indicador. Abra la carpeta de datos de MetaTrader 4 (mediante Archivo→Abrir carpeta de datos). Abra la carpeta MQL4. Copie todas las carpetas del archivo directamente en la carpeta MQL4. Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de indicadores haciendo clic derecho en la subventana Navegador de la plataforma y seleccionando Actualizar. Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo realizar la instalación, visite este artículo. Instrucciones de instalación para MT5 Para instalar el indicador Líneas de soporte y resistencia en MT5, siga las siguientes instrucciones: Descargue el archivo del indicador. Abra la carpeta de datos de MetaTrader 5 (a través de Archivo->Abrir carpeta de datos). Abra la carpeta MQL5. Copie todas las carpetas del archivo directamente en la carpeta MQL5. Reinicie MetaTrader 5 o actualice la lista de indicadores haciendo clic derecho en la subventana Navegador de la plataforma y seleccionando Actualizar. O puede leer unas instrucciones más detalladas sobre cómo realizar la instalación. Preguntas frecuentas ¿Qué necesito para ejecutar este indicador? Este indicador es un plugin que se puede incorporar a las plataformas MetaTrader 4 y 5. ¿Funciona con varios activos? Este indicador se puede utilizar con cualquier activo y par en MetaTrader. ¿Puedo utilizarlo en varios dispositivos? Puede utilizarlo en tantos dispositivos como quiera. ¿Cómo se instala el indicador? El proceso de instalación se describe más arriba. ¿Cuánto cuesta? El indicador es totalmente gratuito. ¿Podéis añadirle alguna función? Probablemente no. Sin embargo, el indicador Líneas de soporte y resistencia se suministra con código fuente abierto. Puede modificarlo usted mismo o contratar a un programador de MQL4 para que lo haga por usted. Puede abrir una cuenta de trading con cualquiera de los brókeres de Forex MT4 para utilizar libremente el indicador presentado aquí para MetaTrader 4. Si desea utilizar una versión para MT5 del indicador presentado aquí, tendría que abrir una cuenta con un bróker que ofrezca MetaTrader 5.

Discusión

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede debatir sobre las Líneas de Soporte y Resistencia con otros traders de FX y programadores de MQL en los foros de indicadores.

Registro de cambios

1.03 — 2026-04-10

Se han añadido alertas opcionales con flechas.

Se han añadido alertas opcionales solo sonoras.

Se ha añadido una opción para seleccionar una esquina del gráfico en la que aparecerá el panel.

Se ha añadido un botón para minimizar y maximizar el panel.

Se ha modificado la forma de configurar el grosor de la línea. Ahora depende de la fortaleza del nivel de soporte o resistencia correspondiente.

El rendimiento ha mejorado ligeramente.

Se ha corregido un error que provocaba un retraso de 1 tick en la aparición de las líneas de MT4 en el gráfico.

Se ha corregido el escalado del tamaño de la fuente en pantallas de alta resolución (hi-DPI).

Se han corregido algunos errores tipográficos en la interfaz y en el código.

1.02 — 2023-05-24