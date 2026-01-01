Tridente de Andrews: un indicador de trading de tendencia

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Hay docenas de indicadores técnicos diferentes que los operadores de Forex pueden utilizar, incluyendo varias formas y objetos dibujados sobre los gráficos. Algunos de ellos son ampliamente conocidos y utilizados, por ejemplo, todo tipo de canales y triángulos. Pero hay otros más exóticos, menos utilizados, pero no necesariamente menos útiles. Esta guía describe uno de ellos: el tridente de Andrews.

¿Qué es el tridente de Andrews?

El tridente u horquilla de Andrews es un indicador técnico desarrollado por el Dr. Alan Andrews, estadístico y operador. Se dice que lo utilizó con gran eficacia durante la Gran Depresión, aunque no empezó a enseñarlo a otras personas hasta la década de los 60.

Aquí hay otros nombres para el tridente de Andrews que puede encontrar en varios artículos y vídeos: Estudios de la Línea Mediana, Método de la Línea Mediana, Líneas Medianas, Líneas Medianas de Andrews.

El tridente de Andrews es esencialmente una herramienta para dibujar canales de precios. Ayuda a identificar las tendencias/canales a medio y largo plazo , los niveles de soporte y resistencia, los niveles de rotura alcista y bajista, las entradas en tendencias establecidas y los giros del mercado.

El tridente de Andrews funciona bien en una fuerte tendencia alcista o bajista, pero no es particularmente útil en los mercados que se mueven de forma lateral. Dicho esto, algunas de las variaciones de la horquilla de Andrews son más adecuadas para los precios que se mueven lateralmente.

Al ser un indicador que identifica tendencias generales, el tridente de Andrews funciona mejor en el trading a largo y mediano plazo . Sin embargo, eso no impide que algunos operadores lo utilicen a más corto plazo , incluso en el trading intradía. Para ello, se utiliza el tridente en escalas de tiempo más pequeñas.

En el mercado de divisas, el tridente de Andrews se considera más útil en los pares de divisas populares debido a su inclinación a seguir una tendencia.

El aspecto del tridente de Andrews y su formación

El tridente de Andrews consta de tres líneas paralelas, con las líneas superior e inferior equidistantes de la línea central. La línea central es más larga que las líneas superior e inferior. Por lo general, se traza una línea adicional entre los puntos iniciales de las líneas superior e inferior, pero no es estrictamente necesario y a veces se omite. El indicador se parece, muy apropiadamente, al tridente u horquilla de un granjero, de ahí su nombre.

Para dibujar el indicador, es necesario identificar tres máximos y mínimos importantes (puntos pivote). A continuación, se traza una línea desde el primer punto pivote que pase por el punto situado exactamente en el centro del segundo y el tercer punto. Después, se dibuja una línea paralela que parta del segundo punto pivote y otra línea paralela a la del medio desde el tercer punto. Así, se obtienen las tres "puntas" del tridente. En el caso de una tendencia alcista, la horquilla se construye desde un mínimo hasta un máximo y luego otro mínimo, en ese orden. En el caso de una tendencia bajista, la horquilla se construye desde un máximo a un mínimo y a otro máximo, en ese orden.

Partes del tridente de Andrews: cómo se denominan y qué significan

El tridente de Andrews tiene muchas partes y, para utilizar el indicador, los operadores deben entender cuáles son.

Aquí está la imagen con todas las partes del tridente de Andrews indicadas:

A continuación, vamos a ver cuáles son las partes en concreto: cómo se denominan y qué significan.

Puntos pivote

Los máximos/picos y mínimos/suelos clave se denominan puntos de inflexión, puntos de giro o simplemente pivotes.

Es increíblemente importante identificar correctamente los puntos pivote, ya que definen el aspecto resultante del tridente. Es posible que tenga que ajustar un poco sus pivotes para captar mejor la tendencia en un canal.

Línea mediana

La línea central se llama línea mediana.

Según Andrews, los precios tienden a gravitar hacia esta línea el 80% de las veces. Después de alcanzar la línea, es probable que los precios inviertan su movimiento o atraviesen la línea mediana.

Los operadores suelen considerar la línea mediana como un nivel de soporte/resistencia dentro de la tendencia general, que es más débil que los niveles de soporte y resistencia mostrados por las líneas superior e inferior respectivamente, pero que sigue siendo significativo. Sin embargo, algunos expertos se oponen a esta interpretación y afirman que, en una tendencia fuerte y dentro de una horquilla bien construida, los precios deberían moverse en torno a la línea mediana, oscilando por encima y por debajo de la línea sin ningún problema.

En cualquier caso, es un consenso común que, si los precios abrazan la línea mediana, moviéndose en gran medida cerca de ella, eso significa que la tendencia es clara y fuerte. Sin embargo, también es una teoría común que los precios se moverán en gran medida por encima de la línea mediana en una tendencia alcista particularmente fuerte y por debajo de la línea mediana en una tendencia bajista particularmente fuerte.

Punto medio

El punto medio entre el segundo y el tercer punto pivote, por el que se traza la línea mediana, se denomina punto central o punto medio.

Mango

La parte de la línea mediana que se encuentra entre el primer punto de giro y el punto medio se llama mango.

Líneas paralelas

Las dos líneas paralelas equidistantes que se encuentran por encima y por debajo de la línea mediana tienen muchos nombres. Entre ellas están las de líneas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia superior e inferior, las líneas paralelas/de canal, la línea mediana superior y la línea mediana inferior.

Este último término (líneas medianas superior e inferior) se utiliza con mucha frecuencia, pero algunos expertos sostienen que no tiene sentido. Por definición, una "mediana" significa que se encuentra en el medio entre dos puntos, valores, etc. Esto se aplica definitivamente a la línea central, que está situada a medio camino entre los dos puntos pivote y las dos líneas paralelas, pero no es realmente aplicable a las líneas paralelas superiores e inferiores.

Según Andrews, los precios solo alcanzarán las líneas paralelas el 20% de las veces.

Las líneas paralelas suelen considerarse la parte más importante del tridente de Andrews. Una interpretación común de las líneas es que la línea superior debería proporcionar una fuerte resistencia y la línea inferior un fuerte soporte, al menos si la horquilla se construye correctamente. De hecho, se suele considerar una buena idea esperar a que los precios reboten al menos una vez desde una de las líneas para confirmar el tridente.

Como es habitual en los niveles de soporte/resistencia, en caso de una rotura alcista, el anterior nivel de resistencia se convierte en soporte, mientras que, en caso de una rotura bajista, el anterior nivel de soporte se convierte en resistencia.

Líneas de advertencia

Aunque la línea mediana y las líneas paralelas superior e inferior son los principales componentes que forman el tridente de Andrews y, por tanto, siempre están presentes, a veces los operadores trazan líneas adicionales en paralelo a la línea mediana. Estas líneas se denominan líneas de advertencia.

Un tipo de estas líneas se dibuja en el interior de la horquilla y se denominan líneas de cuartil. Dichas líneas se dibujan a ambos lados de la línea mediana, en el medio entre la línea mediana y las líneas paralelas. Las líneas de cuartil se utilizan para captar una tendencia a más corto plazo dentro de una tendencia a largo plazo y se consideran niveles débiles de soporte y resistencia.

Las líneas de advertencia también se utilizan a menudo para cazar una rotura. En ese caso, se dibujan fuera de la horquilla. Estas líneas se dibujan a la mitad de la distancia entre la línea mediana y la línea paralela (básicamente una línea de cuartil reflejada al otro lado de una línea paralela) o a la distancia igual a la anchura entre la línea mediana y la línea paralela.

Las líneas de advertencia externas proporcionan soporte y resistencia en caso de rotura. Se espera que el precio rebote desde la línea de advertencia hacia el interior del tridente. Si ese es el caso, entonces indica una falsa rotura. Pero, si el precio se mueve más allá de una línea de advertencia, entonces invertirá su papel: el soporte anterior se convierte en resistencia y la resistencia anterior en soporte. Si el precio testea con éxito el nuevo nivel de soporte/resistencia rebotando desde este, más allá del pico o el mínimo anterior, indica que la tendencia anterior ha terminado y es el momento de identificar una nueva tendencia.

Línea de Schiff

Otra forma de identificar un fin de tendencia es la línea llamada línea de Schiff o línea de gatillo. Se traza entre el primer y el tercer punto pivote y sirve básicamente para lo mismo que las líneas de advertencia. Una línea de Schiff proporciona soporte o resistencia y, si el precio rompe más allá de ella, eso señala el fin de la tendencia.

Variaciones del tridente de Andrews

Aunque el tridente común de Andrews es, con mucho, la versión más utilizada del indicador, tiene otras variaciones que pueden ser útiles en diferentes situaciones. La regla general es utilizar la versión de la horquilla que mejor resume la tendencia.

A continuación, conocerá las diferentes variantes del tridente de Andrews y explicará cómo se forman. Para entender mejor la diferencia entre las variantes, se puede ver la comparación de su aspecto con la versión básica del tridente de Andrews.

Aquí está la versión común del tridente de Andrews:

Las siguientes variaciones se formarán utilizando los mismos puntos de pivote y se dibujan cambiando simplemente el tipo de horquilla utilizada.

Tridente de Schiff

El tridente de Schiff (llamado así por uno de los estudiantes de Andrews) mueve el punto de inicio de la línea del mango a mitad de camino hacia el tercer pivote en el precio (eje y). Se considera que esta versión es mejor que la horquilla normal de Andrews en las tendencias alcistas o bajistas menos pronunciadas, ya que su ángulo no es tan pronunciado en comparación con la horquilla normal. A veces, puede parecerse mucho a un canal paralelo y funcionar en mercados laterales.

Este es el aspecto del tridente de Schiff:

Tridente de Schiff modificado

El tridente de Schiff modificado se dibuja de forma similar al trident de Schiff normal, pero, además de mover el punto de inicio del mango un 50% hacia el tercer pivote en el eje y, también mueve el mango un 50% hacia delante (hacia el tercer pivote) en el tiempo (eje x).

La horquilla resultante tiene un ángulo menos pronunciado que el tridente normal de Andrews, pero un ángulo más pronunciado en comparación con el tridente normal de Schiff.

Este es el aspecto del tridente de Schiff modificado:

Tridente interno

El tridente interno es el que más se diferencia de las demás variantes, ya que el método de dibujo es muy distinto. A veces, esta versión de la horquilla puede apuntar en la dirección opuesta en comparación con las otras versiones.

Para dibujar el tridente interno, hay que trazar una línea desde el punto central entre el primer y el segundo pivote a través del tercer pivote. La segunda línea se traza desde el segundo pivote en paralelo a la primera línea. Esas dos líneas serán las líneas de tendencia externas (líneas paralelas superior e inferior). A continuación, la línea mediana se traza a medio camino entre las dos líneas de tendencia exteriores.

Este es el aspecto del tridente interno:

Cómo operar el tridente de Andrews

La regla principal para utilizar el tridente de Andrews es la misma que para el canal: en una tendencia alcista, la línea superior del canal podría servir como resistencia, mientras que en una tendencia bajista, la línea inferior podría utilizarse como nivel de soporte potencial. El mango (línea mediana) muestra la fuerza de la tendencia: en condiciones de fuerte tendencia alcista, el precio tiende a estar por encima de la línea mediana, mientras que en una fuerte tendencia bajista, por debajo.

La estrategia más básica relacionada con el tridente de Andrews es comprar cuando los precios rebotan desde la línea de tendencia inferior en una tendencia alcista y vender cuando los precios retroceden desde la línea de tendencia superior en una tendencia bajista. Los expertos suelen aconsejar tomar beneficios parciales cuando los precios alcanzan la línea mediana y el beneficio total cuando alcanzan la línea de tendencia exterior opuesta.

Algunos analistas también utilizan la línea de Schiff en caso de rotura. Si en una tendencia alcista, el precio rompe por debajo de la línea de tendencia inferior y luego por debajo de la línea de Schiff, los operadores deben esperar a que el precio testee la línea de Schiff. Si el precio rebota, creando un mínimo, pero se retira de la línea de Schiff por debajo del mínimo anterior, entonces los operadores pueden entrar en una posición en corto. Una estrategia similar funciona en la situación contraria: si en una tendencia bajista el precio rompe la horquilla al alza por encima de la línea de Schiff, los operadores deben esperar a que el precio cree un nuevo máximo y retroceda hacia la línea de Schiff. Si el precio rebota y sube por encima del máximo anterior, entonces es una señal para abrir una posición en largo.

Las líneas de advertencia también pueden utilizarse de forma similar a la línea de Schiff.

Desafíos en el uso del tridente de Andrews

El mayor reto para un operador que utiliza el tridente de Andrews es establecer correctamente los puntos de pivote para que la horquilla resultante encapsule adecuadamente la tendencia. En una horquilla correctamente construida, el precio debe rebotar entre las líneas de tendencia superior e inferior, evitando preferentemente las roturas fuera del canal de tendencia. Los operadores deben ajustar sus puntos pivote para encontrar un canal que capte mejor los movimientos del mercado. Los operadores también pueden probar a utilizar diferentes variaciones del tridente de Andrews para encontrar la que mejor funcione en las condiciones actuales del mercado.

Identificar si una rotura es solo una falsa rotura o un verdadero cambio de tendencia puede ser un reto. El uso de la línea de Schiff y de las líneas de advertencia puede ayudar con eso.

Algunos operadores prefieren utilizar varias horquillas al mismo tiempo para captar mejor los cambios de tendencia y encontrar fuertes niveles de soporte y resistencia. Sin embargo, utilizar un número excesivo de horquillas puede crear confusión en lugar de ayudar.

Como cualquier indicador técnico, el tridente de Andrews generalmente no debe utilizarse solo. Es mejor combinar el tridente de Andrews con las señales de otros indicadores técnicos antes de tomar una decisión de trading.

El tridente de Andrews en las plataformas de gráficos: cómo formarlo y cómo se ve

Aunque el tridente de Andrews es un indicador técnico menos popular, casi todas las principales plataformas lo tienen por defecto. Sin embargo, no todos tienen todas las variantes del indicador.

En los siguientes capítulos se explica cómo dibujar el tridente de Andrews en las principales plataformas de trading, se muestra su aspecto en ellas y se enumeran las variantes disponibles en cada plataforma.

MetaTrader 4

Es muy fácil dibujar el tridente de Andrews en MetaTrader 4. Para ello, basta con elegir en el menú principal Insertar->Tridente de Andrews. A continuación, basta con elegir los tres puntos pivote y la plataforma dibujará las tres líneas (la línea mediana y las dos líneas paralelas exteriores).

Así es como se ve el tridente de Andrews resultante en la plataforma MetaTrader 4:

Desafortunadamente, MetaTrader 4 tiene muy pocas opciones de personalización para el tridente de Andrews. La plataforma tampoco dispone de versiones alternativas del tridente.

MetaTrader 5

Dibujar el tridente de Andrews en MetaTrader 5 es un poco más complicado. Para ello, hay que elegir en el menú principal Insertar->Objetos->Canales->Tridente de Andrews. A continuación, hay que elegir el primer punto pivote y el segundo punto pivote. Después, tiene que hacer clic en el segundo pivote y arrastrar hasta el tercer pivote para conseguir el canal. Por defecto, la plataforma también traza líneas de advertencia. Curiosamente, además de la línea trazada al 100% de la distancia entre la línea mediana y las líneas de tendencia exteriores, la plataforma también utiliza los ratios de Fibonacci para trazar líneas adicionales.

Así es como se ve el tridente de Andrews resultante en la plataforma MetaTrader 5:

En comparación con MetaTrader 4, MetaTrader 5 añade opciones para ajustar las líneas de advertencia. Por lo demás, tiene las mismas opciones que MetaTrader 4 y tampoco tiene ningún tipo alternativo del tridente de Andrews.

TradingView

TradingView es posiblemente la mejor plataforma para dibujar el tridente de Andrews. Para ello, debe elegir en el menú de la izquierda Herramientas de Gann y Fibonacci->Tridente (Pitchfork). En lugar del tridente básico, también puede elegir cualquiera de las variaciones directamente desde el menú. A continuación, haga clic en los tres puntos pivote en orden consecutivo. Para colocar los puntos pivote con mayor precisión, puede elegir el Modo Imán en el menú de la izquierda. Por defecto, la plataforma dibuja la horquilla con líneas de cuartil. También colorea el fondo.

Este es el aspecto del tridente de Andrews resultante en la plataforma TradingView:

La plataforma tiene una gran variedad de opciones para ajustar el tridente, así como la posibilidad de elegir el tipo de tridente sobre la marcha. TradingView tiene los cuatro tipos del tridente de Andrews: básico, Schiff, Schiff modificado, tridente interno.

NinjaTrader

Puede dibujar el tridente de Andrews en NinjaTrader eligiendo Herramientas de dibujo->Tridente de Andrews en el menú de la parte superior de la plataforma o en el que se abre después de hacer clic derecho en el gráfico. Puede elegir el tipo de tridente de Andrews después de crear un tridente básico, hacer clic izquierdo en él para elegir el indicador, luego hacer clic derecho , ir a Propiedades y luego escoger el tipo en la opción Método de cálculo.

Así es como se ve el tridente de Andrews resultante en la plataforma NinjaTrader:

NinjaTrader tiene un número relativamente limitado de opciones para ajustar el tridente de Andrews. En cuanto a las variaciones del tridente, además del tridente básico de Andrews, NinjaTrader tiene los tridentes de Schiff y Schiff modificado, pero no tiene el tridente interno.

Si quiere compartir su opinión, observaciones, conclusiones o simplemente hacer preguntas sobre el tridente de Andrews en el trading de Forex, no dude en participar en un debate en nuestro foro.