TradingView para operadores de Forex - Cómo funciona TradingView

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Si es un operador de Forex principiante, podría preguntarse qué es exactamente TradingView y si merece la pena invertir su tiempo en conocerlo más en detalle. En pocas palabras, TradingView es una plataforma de gráficos online basada en la web (funciona en el navegador) con muchas funciones útiles. Puedes utilizarla para hacer un seguimiento de los precios y analizar pares de Forex, stocks, criptodivisas, materias primas, y otros activos operativos incluyendo los bonos gubernamentales. Aunque TradingView está destinado principalmente a los operadores de stocks e inversores es una plataforma muy diversa que puede ser utilizada por todo tipo de operadores, incluidos los operadores de Forex. Esta guía proporciona una introducción abreviada sobre cómo utilizar TradingView para aquellos que desean analizar y operar en el mercado de cambio de divisas.

Interfaz

El primer aspecto que va a notar inmediatamente cuando abra la página web de TradingView es que tiene una imagen y diseño muy moderno, que la hace lógica, accesible y simplemente agradable. Especialmente, si la compara con las plataformas de Forex más populares. Si es un operador principiante y acaba de descubrir TradingView como su primera plataforma de gráficos, entonces está de suerte ya que la mayoría de los principiantes en el pasado tenían que contentarse con la popular plataforma MetaTrader 4. Es la interfaz del usuario de TradingView tan bien planeada y diseñada la que es prácticamente la responsable de la enorme base de seguidores fieles en la comunidad bursátil de Forex que disfrutan actualmente de la plataforma.

Y si abre — la función principal de TradingView — con su gráfico interactivo, obtendrá el siguiente aspecto limpio de su interfaz de unos gráficos muy sencillos de navegar:

Comunidad vibrante de operadores

Cuando abre la página web de TradingView, notará una gran sección en la página principal dedicada a ideas publicada por otros operadores, mmostrándole lo que piensan sobre los movimientos actuales y futuros del precio en activos específicos incluyendo pares de Forex, criptodivisas, materias primas y stocks. Para los operadores principiantes, esta sección ha demostrado ser muy útil como punto de partida, y puede utilizar las ideas bursátiles procedentes de operadores experimentados para tomar sus decisiones operativas. También puede elegir seguir a otros operadores y analistas y mantenerse al día de sus ideas publicadas. Otros miembros de la comunidad también puede comentar las ideas publicadas y marcarlas con un "me gusta". Esto crea una red social de operadores que puede aprovechar para su beneficio. Aquí le mostramos un ejemplo del aspecto que los comentarios que aparecen bajo una idea publicada:

El menú en la página web a la derecha también ofrece opciones con dos chat. Uno es para tener conversaciones privadas con otros miembros y el otro es para grupos de chat públicos de cualquier tipo de tema. Este, por ejemplo, es un chat de Forex:

Lista de vigilancia

La lista de vigilancia es otra función que hace el trabajo con TradingView fácil y rápido incluso si analiza de manera rutinaria unos cuantos pares de divisas. Puede acceder a la lista de vigilancia a través del mismo menú en la parte derecha donde están ubicados los chats (es la primera opción del menú). Puede modificarla, añadiendo, eliminando y organizando la lista. La lista de vigilancia le permite de un solo vistazo consultar los últimos movimientos y además los valores de cambio diarios. Puede marcar los símbolos bursátiles con colores diferentes para gestionar fácilmente los grupos de símbolos y observar con facilidad los símbolos marcados a través de la página web de TradingView. La herramienta de la lista de vigilancia le permite guardar, cargar, exportar e importar múltiples listas. Lo mejor es que puede utilizarla para abrir fácilmente un gráfico interactivo a escala completa de cualquiera de los símbolos observados:

Pro tip: Recomendamos que los operadores principiantes sigan un máximo de 5 a 10 pares de divisas hasta que se familiaricen con el mercado y su sistema operativo, , en cuyo momento podrán ampliar sus horizontes bursátiles. Al centrarse en unos pocos pares para empezar puede desarrollar un entendimiento de los aptes y los mercados así como de la plataforma de gráficos y utilizar los conocimientos que ha adquirido para aventurarse con otros pares e incluso con otra clase de activos.

Información de los símbolos

Con acceso a través de la lista de vigilancia, la información de los símbolos bursátiles ofrece una rápida información sobre el par de divisas o cualquier instrumento financiero que esté consultando. Aparte de la información básica, muestra el rango diario, el rango en 52 semanas(1 año), resume las señales de los análisis técnicos, junto con niveles importantes y cambios de porcentajes.

Nota breve sobre los datos de stocks frente a Forex

Los operadores de stock poseen una ligera ventaja sobre los de Forex porque los datos proporcionados para la mayoría de los stocks depende directamente de las Bolsas, además los stocks operan en mercados centralizados. Sin embargo, como operador de Forex, también puede operar algunos stocks como contratos por diferencia (CFD) a través de algunos brókeres de Forex que ofrecen tales servicios. Algunos de los brókeres más importantes ofrecen miles de CFD a los operadores de Forex, lo que es perfecto para los operadores que desean operar otros activos además de las divisas.

Titulares de noticias

Justo debajo de la información, se muestran los titulares de noticias sobre el par de divisas seleccionado. Muestran los últimos eventos que pueden ejercer un impacto directo en el símbolo bursátil. No obstante, TradingView no es una página web especializada en noticias, por lo que el número y aspecto reciente de muchos de los instrumentos bursátiles es bastante limitado. Aún así, puede ser bastante útil cuando se lleva a cabo un rápido análisis de un vistazo de un par de divisas principal.

Calendario

Además de los titulares de noticias, TradingView ofrece un calendario tradicional económico de Forex con la publicación de los indicadores económicos importantes (y menores). Puede filtrarse por países y por importancia de los eventos, no obstante, no puede compararse con cualquiera de los mejores calendarios FX.

Herramienta única — Gráficos de TradingView

Los gráficos proporcionados por TradingView son una función muy buscada. Le permite analizar gráficos utilizando indicadores y objetos del gráfico, le permite marcar el gráfico para guardar su idea y su explicación, ya sea de manera privada o pública, además le permite configurar alertas y ejecutar pruebas de seguridad de las estrategias automáticas, y finalmente, le permite operar el par de divisas si su bróker es compatible con la plataforma TradingView. A continuación mostramos un ejemplo de un gráfico con Bandas Bollinger e indicadores ATR:

Es fácil reconocer porqué los seguidores de TradingView opinan que es imposible encontrar una plataforma de gráficos con gráficos mejores que los que se encuentran en esta plataforma. La razón principal por la que los operadores de forex creen que los gráficos de TradingView son muy accesibles es porque estos gráficos son súper receptivos. Los desarrolladores de la plataforma TradingView se aseguran de que haya muy pocos o ningún desfase para los usuarios cuando cambian a diferentes periodos de tiempo o pares de divisas. Las pruebas de estrategia son prácticamente instantáneas. Como tal, además, está repleto de ideas públicas bursátiles con montones de objetos e indicadores de gráficos añadidos. En ningún momento tendrá que esperar largos periodos para que se carguen sus gráficos.

Búsqueda de instrumentos bursátiles

Mientras que trabaja con el gráfico interactivo, puede cambiar fácilmente el par de divisas o incluso añadir un gráfico establecido de otros instrumentos bursátiles (para estudiar su correlación, por ejemplo) al utilizar la casilla de búsqueda de TradingView:

Como puede ver, la búsqueda del par de divisas EUR/USD da como resultado muchas coincidencias, incluyendo cuatro resultados de los brókeres de Forex tradicionales. Esto, tal vez, no supone nada en especial para algunos operadores, pero la mayoría de ellos saben que en otras plataformas, están, generalmente, limitados a utilizar los datos de precios de un solo bróker. TradingView proporciona datos de brókeres múltiples, y puede elegir el bróker cuyo gráfico desea consultar. Sin embargo, existen cientos de brókeres en todo el mundo y TradingView solo muestra datos de algunos de los más importantes. De todos modos, el hecho de que pueda cambiar las transmisiones de los datos del gráfico fácilmente no tiene precedente incluso en las plataformas de gráficos más populares.

Indicadores

Trading View posee una amplia variedad de indicadores que son fácilmente accesibles para todos los operadores a través del botón "Indicadores" con la opción de búsqueda. Por el contrario, este es el caso de MetaTrader, donde tiene que abrirse camino a través de múltiples carpetas o menús desplegables para acceder a los indicadores preferidos. Podrá encontrar fácilmente un indicador en TradingView utilizando la función de búsqueda desde el menú desplegable que aparece una vez que haga clic en el botón Indicadores en la parte superior del gráfico. Observe, por ejemplo, el aspecto de los resultados de búsqueda para la "volatilidad" — es muy fácil encontrar no solo los indicadores incorporados relacionados con la volatilidad sino también los indicadores personalizados de la biblioteca pública:

Parámetros de los indicadores

De manera similar a otras plataformas bursátiles, puede modificar los parámetros de cualquier indicador que incluya en el gráfico. A continuación le mostramos el aspecto de los parámetros del indicador de las Bandas de Bollinger:

Y aquí le mostramos la personalización de estilo de un indicador:

Al contrario que MetaTrader, TradingView no permite guardar la configuración de indicadores personalizados en archivos, pero si permite guardar un conjunto de parámetros nuevos por defecto para cada indicador, que puede ser útil cuando aplique el mismo indicador a varios gráficos en un momento dado.

Alertas

Puede establecer múltiples tipos de alertas para todos los tipos de recursos a través de la plataforma TradingView y, al contrario que con MetaTrader, usted no necesita saber cómo codificar en absoluto. Las alertas son fáciles de configurar y personalizar de acuerdo a su estilo bursátil y al conjunto de herramientas de gráficos que emplee. Si se fija en la interfaz de creación de alerta, notará que puede crear alertas para todo lo que está en el gráfico — no solo para el tipo de cambio del par de divisas, sino también para cualquier indicador que posea en el gráfico. La fuente puede entonces compararse de numerosas maneras frente a sí misma, niveles fijos, valores de porcentaje, valores de toque, etc. Las alertas se pueden repetir o no, vencer o ser permanentes, y además puede personalizar significativamente los sonidos y mensaje de las alertas. TradingView ofrece alertas por correo electrónico, ene la web y alertas en su aplicación móvil, así como alertas SMS desde correo electrónico (ofrecen una página web de terceros, que reenviará alertas desde el correo electrónico a su teléfono a través de SMS).

Las alertas de TradingView son una función especialmente potente para los operadores que no operan a tiempo completo ya que pueden permanecer fuera de lso mercados hasta que su objetivo de tipo de cambio o algún nivel de indicador es alcanzado.

Evaluador

Además de las alertas, TradingView ofrece una potente herramienta similar para los operadores — el evaluador. De hecho, la plataforma presenta tres evaluadores — uno para Forex, otro para los stocks y otro separado para las criptodivisas. El evaluador de Forex le permite supervisar rápidamente múltiples pares de divisas de un vistazo — puede personalizarlo con decenas de niveles de indicadores y otras configuraciones. Por defecto, cada par de divisas está acompañada por sus valores actuales, cambio diario, alza y & baja diaria, y una calificación (comprar, vender, compra sólida, venta sólida). Puede agregar sus propias columnas e incluso guardar los conjuntos de columnas como un diseño evaluador separado para utilizarlo más tarde. Por supuesto, también puede filtrar pares de divisas según sus preferencias. Además, puede establecer alertas según el evaluador.

El evaluador de Forex es una herramienta que es simplemente indispensable para los operadores que trabajan con muchos pares de divisas y desean automaatizar el proceso rutinario de supervisión para encontrar configuraciones operables.

Ideas publicadas por los operadores

Las ideas bursátiles son la piedra angular de la plataforma TradingView. Le permite convenientemente compartir sus análisis con otros operadores de Forex y le permite mejorar su propio entendimiento de la situación actual del mercado al buscar ideas enviadas a la enorme base de usuarios de la plataforma. Además, puede "utilizar" ideas antiguas para revisar cómo funcionan en realidad y comprobar si su análisis en particular es correcto o erróneo. Esto le permite hacer pruebas de seguridad efectivamente de otros miembros de la red social de TradingView. A continuación, mostramos ejemplos de ideas en TradingView (en este caso, para el par USD/CAD):

La plataforma además presenta un sistema de clasificación de los operadores más seguidos cuyas ideas reciben "Me gusta", comentarios y puntos de vista.

Publicar sus ideas operativas

Para publicar sus ideas operativas en TradingView, tiene que acceder a un gráfico interactivo, que le da acceso a todas las herramientas que necesitará para analizar el movimiento de un par de divisas. Una vez que haya terminado, puede publicar su idea bursátil haciendo clic en el botón azul en la esquina derecha del gráfico.

Al hacer clic en el botón, será dirigido a una nueva página donde tendrá que elegir si publicar su idea operativa como una lección o un análisis de mercado. Publicar su idea operativa bajo la categoría de análisis del mercado significa que ha analizado el activo, y ha realizado predicciones con respecto a la dirección futura del precio de dicho activo. También puede publicar su idea como una lección en la que describe su estrategia bursátil o para formar a otros operadores en los diversos aspectos sobre las operaciones de divisas. También puede utilizar un título y una descripción adecuada para su idea bursátil. Además, puede seleccionar categorías, pestañas y tendencias del mercado, así como decidir si comparte su idea en Twitter o StockTwits.

Puede acceder a su idea operativa publicada desde la sección "Ideas". Tiene que seguir las pautas de TradingView sobre la publicación de ideas operativas, o de lo contrario sus ideas podrían moderarse y ser eliminadas del sitio.

Pine Script

TradingView ha desarrollado un lenguaje de códigos denominado Pine Script. Los operadores puede utilizarlo para crear indicadores y estrategias personalizadas que se ejecutan en la plataforma de gráficos. Pine Script es un lenguaje de códigos que es bastante diferente a otros lenguajes de programación que ya habrá utilizado en sus operaciones — es muy diferente en muchos aspectos a los lenguajes de códigos en MetaTrader, cTrader, o NinjaTrader, por nombrar algunos ejemplos. El equipo de TradingView ha diseñado Pine Script para ser muy específico en sus propósitos y adolece del 90% de las funciones utilizadas en los lenguajes codificados de las otras plataformas bursátiles. A continuación, le mostramos un ejemplo del indicador Wave Trend — como puede observar, es muy compacto y conciso:

No puede utilizar Pine Script para crear expert advisors (o robots) automáticos, que ejecutarán operaciones directamente, pero puede utilizar Pine Script para codificar estrategias que generarán alertas de compra o venta de acuerdo con sus normas. También puede utilizar Pine Script como prueba de seguridad de sus estrategias bursátiles antes de comprometer capital real para operar dichas estrategias. A continuación le mostramos un ejemplo de un informe de rendimiento de una estrategia bursátil compartida públicamente con un código personalizado:

Operar directamente desde TradingView

Si se está preguntando si es posible operar directamente desde la plataforma TradingView, entonces, la respuesta es sí. No obstante, el problema es que solo un puñado de brókeres son compatibles en la plataforma. TradingView no proporciona la lista completa de brókeres disponibles para operar a través de una plataforma, pero puede conocer qué brókeres en su país trabajan con la plataforma siguiendo este enlace: https://www.tradingview.com/brokers/. Algunos de los brókeres más importantes compatibles con TradingView incluyen OANDA, Forex.com, FXCM, y Poloniex, entre otros.

Tal vez se pregunte si es una buena idea analizar el precio del par de divisas utilizando la plataforma TradingView y después, colocar operaciones con su bróker según el análisis. La respuesta breve es sí, la mayoría de los usuarios de TradingView no ejecutan sus operaciones en la plataforma. Solo la utilizan exclusivamente con propósitos de análisis antes de acceder a sus cuentas bursátiles y ejecutar sus operaciones.

Pues bien, ¿qué ocurre si la acción de precios del gráfico de TradingView difiere significativamente de lo que ve en la plataforma de su bróker? En este caso, será más prudente basar su análisis en los gráficos de su bróker para evitar pérdidas innecesarias debido a las diferencias en el cambio.

No obstante, pueden darse situaciones cuando movimientos de precios inusuales en los gráficos de su bróker no se reflejen en los gráficos de TradingView Esto podría ser sospechoso y puede reclamarlo a su bróker en esos casos. Es bastante común encontrar picos de precio aislados qu afectan a un bróker y no al mercado en general, lo que podría indicar un problema con el sistema del bróker. En este tipo de situaciones, su bróker debería compensarle si tiene pruebas de que el pico de precio fue un evento aislado. Puede crear pruebas haciendo una captura de pantalla de la anomalía y presentar el caso a su bróker. Si el bróker se nieva a reconocer el falo y compensarle por sus pérdidas, puede buscar ayuda en las autoridades reglamentarias. Los reguladores como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), del Reino Unido o la Comisión Australiana de Valores e Inversiones(ASIC) poseen medidas restrictivas para proteger a los operadores minoristas. Solo debe presentar una reclamación con el regulador al que pertenece la licencia de su bróker, y debe evitar operar con brókeres sin licencia.

El resultado final

La verdad es que TradingView es una plataforma de gráficos y análisis excelente adecuada para todos los tipos de operadores. La plataforma es muy intuitiva, lo que la hace sencilla para los operadores principiantes a la hora de dominar los métodos de análisis técnicos practicando en la plataforma. También puede operar directamente desde la plataforma si su bróker ha integrado su sistema con la plataforma TradingView. La plataforma es además perfecta para probar las potenciales estrategias bursátiles antes de comprometer capital real para operar con dichas estrategias.