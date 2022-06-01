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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: OANDA
Esta página describe el bróker de Forex OANDA. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
- Bonos
- PAMM
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Cuentas administradas
- Educación gratis
- Orden de stop-loss garantizada
Compañías
OANDA Corporation
OANDA Global Markets Ltd
OANDA Europe Markets (OEM)
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Plataformas de demostración
Plataforma Oanda
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
HKD
Dólar de Hong Kong
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/HKD
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/HKD
CHF/JPY
CHF/ZAR
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/HKD
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/CHF
SGD/HKD
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNY
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/INR
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SAR
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
CFTC/NFA, 0325821
FCA (Reino Unido), 54257
FSA (Japón), 1571
Local Oficina de Finanzas de Kanto (Japón), 2137
FSA (Malta), 18.12.2020
FSC (IVB), SIBA/L/20/1130
CIRO (Canadá), 15.10.2018
ASIC, 412981
Autoridad Monetaria de Singapur, 200704926K
Idiomas del sitio web
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Coreano
Portugués
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Español
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
EST
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:50
Apalancamiento
Forex
1:50
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
CoreAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:50
Apalancamiento
Forex
1:50
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2