¿Qué es la disparidad fraccional en Forex?

Cuando el precio de los pares de divisas varían constantemente unos contra otros, el efecto resultante crea múltiples puntos de entrada y salida para los operadores. Los huecos o el desequilibrio en el mercado se pueden considerar una disparidad fraccional.

Antes de que exploremos el concepto de disparidad fraccional en la operativa Forex, es importante entender cómo funciona el mercado Forex y quiénes son los que tienen más influencia.

Como ya sabemos, el mercado Forex está abierto las 24 horas, 5 días a la semana (desde el domingo a las 17:00 EST hasta el viernes a las 16:00 EST).

Las actividades operativas tienen lugar dentro de tres sesiones comerciales principales.

Sesión europea (Londres),

Sesión de Estados Unidos (Nueva York)

Sesión asiática (Tokio)

Con estas cosas básicas en mente, los operadores de distinto nivel de habilidad y distinta capacidad financiera operan el mercado FX en alguna o en todas las sesiones comerciales.

A medida que las ofertas y las pujas estimulan la actividad en el mercado, unos pocos participantes tienen el control. Esto se realiza, obviamente, mediante una inyección masiva de fondos en un par de divisas o en varios pares. A estos participantes se los conoce como creadores de mercado o "market makers".

Las acciones de los creadores de mercado provocan una disparidad fraccional en el mercado Forex.

Los creadores de mercado son normalmente instituciones como grandes bancos que determinan los precios de las divisas a causa del enfoque bidireccional para determinar los precios de los pares de divisas, creando, por lo tanto, un mercado.

¿Qué hacen los creadores de mercado o market makers?

Los creadores de mercado establecen órdenes de compra y venta en un cierto par de divisas, normalmente en los pares de divisas mayores. Hacen esto después de evaluar si obtendrán un beneficio con la operación.

Se comprometen a transacciones dentro de ciertas restricciones o acuerdos de precios de un par de divisas.

Dicho esto, se comprometen a aceptar la pérdida resultante en sus cuentas si la operación se va hacia el sur.

Pero una forma con la que un creador de mercado obtiene beneficio es aprovechando la cotización bidireccional. Esto ocurre cuando se detecta una subida en los dos extremos de la cotización. Aceptan rápidamente la diferencia entre la demanda y la oferta y dejan su exposición en neto.

¿Cómo generan disparidad fraccional los creadores de mercado?

Para que el mercado se mueva considerablemente, debe haber una inyección de liquidez.

Independientemente de la enorme cantidad de operadores que compran y venden de forma activa en el mercado, cuando un peso pesado inyecta enormes cantidades de dinero mediante una Compra o retira grandes cantidades de fondos del mercado mediante una Venta en un par de divisas, el mercado es testigo de una gran subida o bajada en los precios, dependiendo de la acción del creador de mercado.

Si los creadores de mercado quieren mover cada par, van a necesitar mucha inyección de liquidez para que los pares se muevan. Toda la esencia de este tipo de operativa es tomar el control dictando los precios y obteniendo un beneficio.

Como operador normal, si usted se ve a sí mismo en verde durante sus operaciones, significa que está operando en línea con el creador de mercado. No es que sea muy inteligente, sino que ha entendido cómo seguir a los creadores de mercado.

Disparidad fraccional y cómo funciona

Para que haya un movimiento en un par de divisas, deben cambiar algunas cosas en otros pares de divisas.

Examinemos este gráfico de disparidad fraccional con estas divisas: el euro (EUR), la libra esterlina (GBP) y el dólar estadounidense (USD).

Examinemos los indicadores direccionales.

Flecha verde: el par de divisas se está apreciando y tiene tendencia alcista.

Flecha ámbar: el par de divisas está consolidando y no está subiendo ni bajando.

Flecha roja: el par de divisas está bajando y tiene tendencia bajista. Identificar los pares mayores y los pares cruzados.

Pares de divisas mayores: EUR/USD, GBP/USD.

Pares de divisas cruzados: EUR/GBP (un par cruzado es una combinación de dos pares mayores que no incluyen el dólar estadounidense).

Los creadores de mercado vigilan estos movimientos en el mercado y se aseguran de que cada operación les sea rentable.

Si decide operar el EUR/USD, que es un par mayor, y el par se detiene con poca o ninguna volatilidad, significa que las acciones de los creadores de mercado se están centrando en otros pares de divisas en ese marco temporal en concreto. Posiblemente haya una acción del precio en los pares cruzados que estaba pasando por alto.

Observemos estos escenarios.

Escenario 1: si los creadores de mercado deciden mover el EUR/USD y el GBP/USD hacia arriba, esto provocará que el par cruzado (EUR/GBP) esté en consolidación.

Esto conlleva que una acción del precio inminente y una oportunidad de operar el par cruzado sean probables. Por lo tanto, si hay un movimiento en los pares cruzados, significa a su vez que los mayores están siendo testigos de ciertos movimientos del precio.

Escenario 2: si el EUR/USD está subiendo y el GBP/USD está consolidando, hay posibilidades de que el par cruzado vaya a subir y podría indicar un buen momento para comprar.

Escenario 3: si el EUR/USD está consolidando y el GBP/USD está subiendo, entonces el EUR/GBP bajará, indicando una posición en corto.

Si los creadores de mercado mueven el EUR/USD y el GBP/USD hacia arriba hoy, puede buscar una oportunidad de comprar en el EUR/GBP mañana o, si mueven el EUR/USD y el GBP/USD durante la sesión comercial de Londres, podría haber influencia en el EUR/GBP durante la sesión comercial de Nueva York.

Escenario 4: si el EUR/USD tiene tendencia bajista y el GBP/USD está consolidando, hay una alta probabilidad de que el par cruzado (EUR/GBP) baje, indicando un buen momento para vender.

Lo más importante es que los pares de divisas no se mueven en el mismo marco temporal o en la misma sesión comercial. Por lo tanto, aténgase a su análisis del mercado y evite alterarlo de forma innecesaria. Analice sus gráficos de la misma manera que lo hace, marque sus niveles, establezca su stop o trailing stop del modo que usted lo hace.

Estudiar los pares de divisas y su comportamiento es importante para comprender la correlación entre ellos y qué es lo que podemos esperar.

Es importante dejar claro que estos escenarios ocurren, pero que puede haber un cambio en la correlación de estos pares de divisas. Esto quiere decir que podría haber un patrón no convencional teniendo lugar para negar estos escenarios.

Debe tener todas estas posibilidades en su gráfico de disparidad fraccional, de manera que puedan ayudarle a anticipar oportunidades de acción incluso antes de que ocurran.

Reflexiones finales

Dado que hemos comprobado que todos los pares de divisas no se mueven a la vez, con su gráfico de disparidad fraccional puede detectar oportunidades en los pares mayores o cruzados.

Su gráfico de disparidad fraccional debería ayudarle a anticipar la dirección de los pares de divisas en la actual sesión comercial y en la siguiente.