Los 5 mejores programas de afiliados de Forex

Si además de operar quiere ganar algo de dinero y se le da bien el marketing, el sector Forex tiene algo que ofrecerle: los programas de afiliados. Los programas de afiliados de Forex ofrecen a cualquier persona la oportunidad de ganar comisiones promocionando servicios de corretaje. Estos programas, con el enfoque adecuado, pueden utilizarse para ganar importantes cantidades de dinero. Desafortunadamente, el negocio de afiliación en el Forex es extremadamente competitivo y a veces podría ser incluso más difícil que el propio trading de divisas.

¿Cómo funcionan los programas de afiliados de Forex?

Ganar dinero con los programas de afiliados de FX implica referir nuevos clientes a los brókeres y recibir comisiones. En general, existen tres tipos de acuerdos de comisiones en este tipo de programas de afiliados.

Coste por adquisición (CPA): se gana una cantidad fija por cada cliente que se registra y realiza un depósito. La mayoría de los programas de afiliados ofrecen este esquema de comisiones. Si no es nuevo en el marketing de afiliación, probablemente conozca bien este sistema. En Forex, hay dos puntos importantes a tener en cuenta con los programas CPA: la recompensa suele variar mucho dependiendo del país del trader y, para tener derecho a una recompensa, el trader tiene que operar un cierto volumen después de hacer su depósito.

se gana una cantidad fija por cada cliente que se registra y realiza un depósito. La mayoría de los programas de afiliados ofrecen este esquema de comisiones. Si no es nuevo en el marketing de afiliación, probablemente conozca bien este sistema. En Forex, hay dos puntos importantes a tener en cuenta con los programas CPA: la recompensa suele variar mucho dependiendo del país del trader y, para tener derecho a una recompensa, el trader tiene que operar un cierto volumen después de hacer su depósito. Reparto de ingresos: se recibe un porcentaje de los ingresos generados por los clientes referidos. Un porcentaje del 30-60 % es lo que puede esperar ganar con este tipo de programas. Los brókeres obtienen sus ingresos de las comisiones y los márgenes (spreads).

se recibe un porcentaje de los ingresos generados por los clientes referidos. Un porcentaje del 30-60 % es lo que puede esperar ganar con este tipo de programas. Los brókeres obtienen sus ingresos de las comisiones y los márgenes (spreads). Comisión por volumen: se gana una comisión basada en el número de lotes operados por los clientes que recomiende. Esto depende en gran medida del instrumento de trading operado por el cliente referido. A diferencia del modelo de reparto de ingresos, el tamaño de la comisión varía mucho en función del par de divisas, índice, materia prima o criptomoneda operada por el cliente.

La mayoría de los afiliados recién registrados pueden empezar a referir pidiendo a sus amigos que se unan al bróker utilizando su enlace de afiliado. Las técnicas avanzadas de afiliación pueden incluir la creación de un sitio web específico, la apertura de un grupo en las redes sociales, la promoción de su enlace de afiliado entre sus seguidores o campañas inteligentes de pago por clic.

Seleccionar el programa de afiliados de Forex adecuado

Elegir el programa de afiliados adecuado depende de conocer las estructuras de comisiones, la reputación de la plataforma de trading y la capacidad de la compañía para convertir en traders activos a los visitantes que usted les recomiende. Es esencial considerar programas que se alineen con los intereses de su audiencia y ofrezcan esquemas de comisiones que se ajusten a sus esfuerzos de marketing.

Comparación de programas de afiliados de Forex

Programa 🏷️ Estructura de comisiones 💸 Frecuencia de pago 📅 Ayuda con el marketing 🛠️ Características únicas 🌟 Formas de pago 🏦 RoboForex 🤖 Reparto de ingresos: hasta el 84 % A diario, sin límites de pago Soporte de afiliados en vivo, informes detallados de comisiones Programa experto de afiliados multinivel, programas de afiliados CopyFX y R StocksTrader, en línea desde 2010 Banco, criptomonedas, tarjetas de crédito/débito, Tether (USDT) Affstore (IQ Option) 🏪 Hasta $2000 de CPA o un 80 % de reparto de ingresos Pagos quincenales Más de 30 páginas de destino, más de 100 banners, más de 50 videos Programa multibróker, diversidad de herramientas Banco, cripto, WebMoney, Skrill, Neteller, AdvCash, Perfect Money, Tether (USDT) EightCap 🎩 Hasta $6 de comisión por lote Mensual, negociable Gestor personal Programa de influencers, programa BI, marca blanca Banco, tarjetas de crédito/débito, PayPal, Skrill easyMarkets 🌐 Hasta $1000 de CPA, 40 % de reparto de ingresos, híbrido Mensualmente Más de 400 banners, informes en tiempo real Plataforma de opciones Vanilla, bróker seriamente regulado, en línea desde 2001 Banco, Skrill, criptomonedas, Tether (USDT), WebMoney Exness Affiliates 📈 Hasta $1850 de CPA o hasta un 40 % de reparto de ingresos Pagos diarios Asistencia personal, estadísticas en tiempo real, bonificaciones Uno de los mayores brókeres con condiciones de trading muy atractivas, en línea desde 2008 Skrill, Neteller, Perfect Money, Tether (USDT), criptomonedas

Programa de afiliados RoboForex

Las dos ventajas más importantes de elegir el programa de afiliados RoboForex son las siguientes:

Su dúo de modelos de afiliación : puede elegir entre el programa VIP y ganar hasta un 84 % en los referidos del primer nivel + un 12 % en los referidos del segundo nivel o el programa Expert para ganar hasta un 42 % en el primer nivel y luego hasta un 24 % en cuatro niveles más de profundidad.

: puede elegir entre el programa VIP y ganar hasta un 84 % en los referidos del primer nivel + un 12 % en los referidos del segundo nivel o el programa Expert para ganar hasta un 42 % en el primer nivel y luego hasta un 24 % en cuatro niveles más de profundidad. La reputación y las condiciones del bróker son sencillamente excepcionales. A sus referidos les gustará hacer negocios con ellos.

La ausencia de restricciones en los pagos del programa significa que los afiliados tienen la libertad de ganar tanto como puedan, basándose en el éxito de sus referidos, sin preocuparse por topes o límites. Además, la credibilidad del bróker, reforzada por características convincentes como CopyFX y la plataforma R StocksTrader, le facilita a usted como afiliado la promoción de los servicios, ya que están respaldados por la calidad y la fiabilidad. Estas herramientas no solo añaden valor para los traders potenciales, sino que también sirven como puntos de venta clave para los afiliados, permitiéndole atraer a un público más amplio.

Programa de afiliados Affstore (IQ Option)

El programa de afiliados de Affstore es único en el sentido de que ofrece la posibilidad de elegir entre cuatro marcas diferentes para promocionar: desde un bróker bien establecido (IQ Option) hasta una firma de prop trading, pasando por un bróker relativamente nuevo orientado a LATAM. Mantener múltiples ofertas dentro de un mismo programa de afiliación le permite diversificar sus flujos de ingresos, pero, al mismo tiempo, mantener el equilibrio de la suma de ganancias. Esto puede ser útil si posee más de un canal de medios con intereses y objetivos financieros distintos.

Otras ventajas son:

Niveles de comisión muy elevados (hasta el 80 % para su mejor oferta).

(hasta el 80 % para su mejor oferta). Gran variedad de opciones de pago

Lo que hay que tener cuidado al promocionar las ofertas de Affstore es que sus ofertas están bastante ajustadas a nichos específicos. Mientras que otros brókeres suelen ofrecer un servicio generalista apto para todos, con Affstore hay que entender muy bien qué se promociona y a quién.

Programa de afiliación de Eightcap

Eightcap es un bróker muy conocido entre los traders de prop firm, ya que la mayoría de las compañías de cuentas fondeadas más populares utilizaban o siguen utilizando las cuentas del bróker. En cuanto al programa de afiliados de Eightcap, aunque dista mucho de ser el más generoso, ofrece la oportunidad de promocionar un bróker que actualmente goza de la buena opinión de muchos traders novatos y que está registrado ante autoridades reguladoras serias.

Otras ventajas del programa de afiliación de Eightcap son:

El único programa entre los presentados aquí que ofrece retiradas a través de PayPal .

. Programas específicos para influencers, brókeres de introducción y socios de marca blanca.

Como con cualquier programa de afiliación de Forex, y especialmente con los brókeres regulados, debe tener claro a qué países puede promocionar. No olvide obtener de su gestor personal la lista actualizada de países autorizados cuando se apruebe su solicitud de asociación.

Programa de afiliados de easyMarkets

El programa de afiliados de easyMarkets es probablemente menos brillante que el resto, pero este bróker tiene algunas características únicas para ayudarle a atraer traders hacia ellos. La mayor de ellas es que easyMarkets es uno de los pocos brókeres donde los traders minoristas sin un gran depósito pueden seguir operando con opciones clásicas (vanilla). Probablemente no podrá ofrecérselo a un trader sin experiencia, es una función muy especializada, pero si su tema principal son las opciones, el programa de easyMarkets puede ser bastante bueno para usted.

Entre otras ventajas de su programa de afiliados se encuentran las siguientes:

Abundancia de material publicitario en varios idiomas

Regulación seria (UE)

Plataformas MT4, MT5 y TradingView

En línea desde 2001

Al igual que con otros programas de asociación de Forex, preste especial atención a las regiones desde las que puede remitir clientes. Con easyMarkets, hay bastantes restricciones, así que asegúrese de contactar con su gestor de afiliados para evitar perder tiempo y dinero promocionando en geografías no soportadas.

Programa de afiliación Exness

Exness ha conseguido crear un bróker que es realmente bueno. Pocos brókeres pueden compararse con lo fácil que es atraer a nuevos traders de cuentas reales hacia ellos. Exness Affiliates es una opción perfecta si quiere ofrecer a sus seguidores un bróker con unas condiciones de trading excepcionales: un tamaño mínimo de cuenta muy bajo, un apalancamiento alto, muchas divisas de cuenta, diversos tipos de cuenta para adaptarse al estilo de cualquier trader, etc.

Algunas otras ventajas de Exness Affiliates incluyen:

Sin restricciones en la frecuencia de pago

Informes estadísticos muy completos

Bonificaciones por superar hitos de afiliación

Si está a punto de registrarse como afiliado en Exness, debe saber que es uno de los pocos programas que actualmente no admiten transferencias bancarias para el pago de sus ganancias. No es un problema para algunos afiliados, pero podría ser un factor decisivo para muchos.

¿Cómo empezar a ganar dinero con un programa de afiliados de Forex?

Aquí está la guía paso a paso para empezar a trabajar como afiliado de trading de divisas:

Únase a un programa de afiliados de Forex: en primer lugar, es necesario inscribirse en un programa de afiliados. Puede elegir uno en la tabla comparativa de más arriba. El proceso de registro suele ser sencillo, pero puede implicar un breve periodo de espera para su aprobación. Obtenga su enlace de afiliado: una vez aprobado, recibirá un enlace de afiliado único y, con algunos programas, un conjunto de otros materiales de marketing (banners, páginas de destino, videos, etc.). Este enlace se utiliza para hacer un seguimiento de los clientes que usted remite al bróker. Promocione el bróker: utilice su enlace de afiliado para promocionar los servicios del bróker. Puede hacerlo a través de varios canales, como las conexiones personales, un blog, las redes sociales, el marketing por correo electrónico (aunque recuerde que los programas de afiliados prohíben estrictamente cualquier forma de spam) o un sitio web con información útil sobre el trading de FX. El objetivo es animar a su público a suscribirse al bróker utilizando su enlace. Ganando comisiones: como se ha comentado anteriormente, existen diferentes estructuras de comisiones en los programas de afiliados de Forex. En cualquier caso, una vez que una persona se registra con su enlace, corresponde al bróker hacer el resto del trabajo. Algunos afiliados animan a los traders referidos a depositar lo antes posible y a operar tanto como sea posible, pero esto no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también puede acarrearle todo tipo de problemas regulatorios. Ofrezca contenidos de calidad para atraer a más clientes: ofrezca contenidos de valor como análisis de mercado, consejos de trading, recursos educativos, herramientas, etc. Esto traerá más traders y, a la larga, más beneficios. Haga un seguimiento de su rendimiento: utilice las herramientas proporcionadas por el programa de afiliación para hacer un seguimiento de sus referidos, conversiones y ganancias. Use estos datos para optimizar sus estrategias de marketing y mejorar su rendimiento. No querrá perder el tiempo en algo que no funciona y no querrá promocionar un programa de afiliados que no hace clic con su audiencia. Si es necesario, cambie de programa de afiliación. Recibir pagos: las ganancias de los afiliados suelen pagarse periódicamente (por ejemplo, mensualmente) o previa solicitud. Pueden retirarse utilizando los métodos de pago especificados por el bróker. Asegúrese de que puede utilizar al menos una de las opciones de pago admitidas. No querrá acabar con dinero en un sistema de pago que no funciona en su país, por ejemplo. Cumplimiento de normas y reglamentos: algunos países tienen limitaciones estrictas sobre cómo los afiliados pueden promocionar un bróker. Asegúrese de que sus prácticas de marketing no infringen ninguna ley ni normativa. También debe asegurarse de cumplir los términos y condiciones del programa de afiliación del bróker.

¿Cómo promociono mi enlace de afiliado de Forex?

Hay muchas formas de promocionar su enlace de afiliado: canales de redes sociales, sitios web optimizados para SEO, campañas publicitarias de pago, marketing dirigido por correo electrónico. Es importante comprender al público con el que se trabaja y adaptar los contenidos para que coincidan con sus intereses y necesidades. En el sector del trading de Forex, la mayor parte del éxito del vendedor afiliado depende de la confianza que sea capaz de generar en la comunidad. También es vital que confíe en los brókeres que promociona: sus seguidores no apreciarán que les venda una estafa.